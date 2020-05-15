Вантаж брендового одягу, взуття та біжутерії, ввезений в Україну як секонд-хенд, виявлено в ПП "Рава-Руська". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вантаж брендового одягу, взуття та біжутерії, ввезений в Україну як секонд-хенд, виявили українські прикордонники в ПП "Рава-Руська"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, під час огляду вантажу прикордонники виявили нові товари різних виробників - близько 900 кг одягу, 816 пар взуття і три ящики біжутерії.





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