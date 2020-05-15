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Поліцейські затримали на Львівщині групу осіб, які незаконно перепродали квартир на суму понад 7 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нацполіція затримала учасників організованого злочинного угруповання, які незаконним шляхом перепродали квартири на суму понад 7 млн ​​гривень. Поліція відкрила кримінальні провадження, чотири учасники затримані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

Повідомляється, що злочинну діяльність угруповання припинили співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції України спільно з оперативниками управління карного розшуку та співробітниками відділу розслідування особливо тяжких злочинів (відділу детективів) слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва прокуратури області.

Як встановили правоохоронці, протягом двох років учасники організованого злочинного угруповання, до складу якого входило восьмеро осіб (мешканці Львова та Києва віком від 32-х до 60-ти років), шахрайським способом заволоділи квартирами львів’ян, які в подальшому продали, "заробивши" у такий спосіб більше 7 мільйонів гривень.

Поліцейські затримали на Львівщині групу осіб, які незаконно перепродали квартир на суму понад 7 млн грн 01

За словами начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції України Вадима Дзюбинського, організаторами шахрайської схеми були двоє рідних братів, мешканці Львова. Вони підбирали малозабезпечених осіб або осіб без постійного місця проживання – саме ці люди ставали новими "власниками" помешкань, якими зрештою заволодівали шахраї:

"Зловмисники виготовляли фальшиві документи власників квартир, котрі протягом тривалого часу не проживали у своїх помешканнях, після чого підробляли правовстановлюючі документи на їх нерухоме майно і через підставних осіб реалізовували ці квартири. Правоохоронці викрили та задокументували сім фактів таких оборудок з нерухомістю у Львові. Окрім того, під час обшуків виявлено документи, які свідчать про те, у такий же спосіб вони готувалися продати ще три квартири", - повідомив він.

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Поліцейські затримали на Львівщині групу осіб, які незаконно перепродали квартир на суму понад 7 млн грн 02

Вчора, 14 травня, поліцейські затримали чотирьох учасників організованого злочинного угруповання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після укладання ними чергового договору купівлі-продажу на квартиру від імені фіктивного власника.

Поліцейські затримали на Львівщині групу осіб, які незаконно перепродали квартир на суму понад 7 млн грн 03

"Під час обшуків у фігурантів вилучили вогнепальну зброю, речові докази, які підтверджують їх незаконну діяльність – печатки, штампи, документи, бланки, фотокартки. Усе це долучено до матеріалів кримінального провадження", - повідомив Вадим Дзюбинський.

Поліцейські затримали на Львівщині групу осіб, які незаконно перепродали квартир на суму понад 7 млн грн 04

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 14 – ч. 4 ст. 190 (готування до шахрайства), ч. 1 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Поліцейські затримали на Львівщині групу осіб, які незаконно перепродали квартир на суму понад 7 млн грн 05

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для виявлення інших осіб, причетних до скоєння злочинів, а також санкціоновані обшуки на території Львівської, Київської та Рівненської областей.

Поліцейські затримали на Львівщині групу осіб, які незаконно перепродали квартир на суму понад 7 млн грн 06

Вирішуються питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри у скоєнні кримінальних правопорушень та обрання їм запобіжних заходів.

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Поліцейські затримали на Львівщині групу осіб, які незаконно перепродали квартир на суму понад 7 млн грн 07
Фото: сайт Нацполиции

Автор: 

квартира (297) Львів (3069) шахрайство (1079) Нацполіція (15163) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513)


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такие черные риелторы есть по всей стране... особенно в крупных городах и Киеве (обязательно)... "слепые" нотариусы, жадные ЖЭКовские, глухие соседи и беспомощные владельцы (иногда алкашня и старики) - вот обширное поле не паханое для аферистов...
это знают все! но выловить и доказать... и главное вернуть собственность обратно...халепа...
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15.05.2020 12:23 Відповісти
А люди у нас - білі і пухнасті. Не "бачать" того, що квартира продається за заниженою ціною? Що продавцем є люмпен? Що у квартирі ніхто давно не живе? З сусідами поспілкуватися ліньки? Що "власник" квартири - глуха і сліпа бабця з альцгеймером? І гроші сплачують не шляхом переказу зі свого рахунку на рахунок власника, а налом "помічнику" власника.
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15.05.2020 14:11 Відповісти
так...все так...
а інколи квартира за місяць перепродається 2-3 рази...і шо цього теж ніхто не помічає?...
і саме останнім, які може і нормальні і ціна не маленька ..випадуть всі "радощі" і можлива конфіскація... бо саме останній у цьому ланцюжку легше всього знаходиться...а інші - ні...
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15.05.2020 14:16 Відповісти
Не понял, а де моё любимое фото изьятого огнестрельного оружия - традиционного Флобера или турецкого стартовика?
Фотками дипломов и флешек прогрессивную общественность не напугаешь.
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15.05.2020 12:26 Відповісти
Не бачу затримання нотаріуса без нього це не реально провернути
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15.05.2020 12:35 Відповісти
Просто треба як в Китаї. А ще краще вивести на площу, зібрати "континген", який може бути причасний до таких схем - та повісити. В нас "толерастія" де не треба. А там де треба - лише фотоселфі
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15.05.2020 12:47 Відповісти
При Потрошенко ніхто хлопцям працювати не заважав, а тепер переслідують пацанів де тільки можуть.
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15.05.2020 13:19 Відповісти
 
 