Денісова проінспектувала готель, де перебувають немовлята від сурогатних матерів: Умови хороші, дітки доглянуті. У найближчі 1,5-2 міс. очікується народження ще 52 дітей. ВIДЕО

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова проінспектувала умови перебування новонароджених дітей, які перебувають у столичному готелі "Венеція".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це омбудсмен повідомила на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, в готелі хороші умови перебування дітей.

"На мій погляд, дійсно хороші умови, всі дітки доглянуті. Їдять згідно з графіком. На кожну дитину заведений журнал, все там написано, коли немовля поступило, яка вага, як змінюється вага, як воно харчується, які рекомендації лікаря, в т.ч. коли дитина сходила у туалет ... є діти, яким два місяці, хлопчик, якому 3 місяці, коли Китай закрився, то не могли батьки виїхати. Зараз є сім сімей, які написали на мене звернення, хочуть потрапити в Україну. У них є деякі проблеми з легалізації цих дітей, зараз ми допоможемо це зробити, є висновки лікарів підтверджені, що це їхні діти. Є подружжя-іспанці, і теж потрібна допомога. Всі 9 подружніх пар надали мені звернення з усіма документами, я буду звертатися до Кулеби, міністра закордонних справ, згідно з нашими рішеннями, які зараз погодили, і вони будуть давати дозвіл на виїзд цим батькам", - додала вона.

За її словами, батьки діток і з Китаю, і Франції, і Болгарії, і США, й Італії, й Іспанії.

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Денісова також повідомила, що зараз очікується поява на світ ще 52 дітей, які будуть народжені протягом 1,5 -2 місяців.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Людмила Денісова на своїй сторінці у фейсбук опублікувала пост, в якому заявила: "У соціальних мережах та на офіційному сайті однієї з київських клінік поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, які наразі перебувають в одному з київських готелів. Усі ці діти народжені методом сурогатного материнства для іноземних громадян різних країн. Цей відеоролик є підтвердженням, що ситуація із наданням послуг сурогатного материнства такою клінікою є масовою та системною, а технології сурогатного материнства рекламуються та представляються як "товар високої якості"".

Вона звернулася до Національної поліції України, Міністерства охорони здоров'я України , Міністерства соціальної політики України з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію, що виникла навколо дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства, об’єднання зусиль для невідкладного удосконалення законодавства у частині застосування репродуктивних технологій сурогатного материнства для іноземців та недопущення безконтрольного вивезення дітей за кордон.

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Зі свого боку начальник департаменту Нацполіції з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Артем Крищенко повідомив, що немовлята перебувають у готелі при медклініці, оскільки батьки-іноземці не можуть в'їхати в Україну через пандемію.