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Денісова проінспектувала готель, де перебувають немовлята від сурогатних матерів: Умови хороші, дітки доглянуті. У найближчі 1,5-2 міс. очікується народження ще 52 дітей. ВIДЕО

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова проінспектувала умови перебування новонароджених дітей, які перебувають у столичному готелі "Венеція".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це омбудсмен повідомила на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, в готелі хороші умови перебування дітей.

"На мій погляд, дійсно хороші умови, всі дітки доглянуті. Їдять згідно з графіком. На кожну дитину заведений журнал, все там написано, коли немовля поступило, яка вага, як змінюється вага, як воно харчується, які рекомендації лікаря, в т.ч. коли дитина сходила у туалет ... є діти, яким два місяці, хлопчик, якому 3 місяці, коли Китай закрився, то не могли батьки виїхати. Зараз є сім сімей, які написали на мене звернення, хочуть потрапити в Україну. У них є деякі проблеми з легалізації цих дітей, зараз ми допоможемо це зробити, є висновки лікарів підтверджені, що це їхні діти. Є подружжя-іспанці, і теж потрібна допомога. Всі 9 подружніх пар надали мені звернення з усіма документами, я буду звертатися до Кулеби, міністра закордонних справ, згідно з нашими рішеннями, які зараз погодили, і вони будуть давати дозвіл на виїзд цим батькам", - додала вона.

За її словами, батьки діток і з Китаю, і Франції, і Болгарії, і США, й Італії, й Іспанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дитячий омбудсмен Кулеба про скандал із дітьми з готелю "Венеція": Україна стає "міжнародним онлайн-магазином з немовлятами"

Денісова також повідомила, що зараз очікується поява на світ ще 52 дітей, які будуть народжені протягом 1,5 -2 місяців.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Людмила Денісова на своїй сторінці у фейсбук опублікувала пост, в якому заявила: "У соціальних мережах та на офіційному сайті однієї з київських клінік поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, які наразі перебувають в одному з київських готелів. Усі ці діти народжені методом сурогатного материнства для іноземних громадян різних країн. Цей відеоролик є підтвердженням, що ситуація із наданням послуг сурогатного материнства такою клінікою є масовою та системною, а технології сурогатного материнства рекламуються та представляються як "товар високої якості"".

Вона звернулася до Національної поліції України, Міністерства охорони здоров'я України , Міністерства соціальної політики України з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію, що виникла навколо дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства, об’єднання зусиль для невідкладного удосконалення законодавства у частині застосування репродуктивних технологій сурогатного материнства для іноземців та недопущення безконтрольного вивезення дітей за кордон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні є близько 100 дітей, народжених від сурогатних матерів під час карантину, - Денісова

Зі свого боку начальник департаменту Нацполіції з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Артем Крищенко повідомив, що немовлята перебувають у готелі при медклініці, оскільки батьки-іноземці не можуть в'їхати в Україну через пандемію.

Автор: 

Денісова Людмила (883) сурогатне материнство (27)


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Топ коментарі
+8
Тоесть проституцию легализовать ето низзя и противоестественно. А устроить в Украине детоферму и детский рынок, где иностранцы покупают себе детей ето нормально?
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15.05.2020 13:46
+8
идея суррогатного материнства вроде и неплоха..но вот этот инкубатор конечно - яма!
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15.05.2020 15:02
+7
Одному мне кажется что ЗеленыеСлуги хотят прихватизировать прибыльный бизнес???
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15.05.2020 14:07
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Чесно сказати? До цього інфоприводу взагалі не цікавився темою. Але почитав матчастину - тут елементарна логіка: не віддавати дитину її біологічним батькам - це очевидний маразм. Ще й позбавляючи при цьому майбутнього у заможній сім'ї та більш розвиненій країні. Хай росте у дитячому будинку чи інтернаті, а потім йде на склад різноробочим - головне, ЩОБ БУРЖУЯМ НЕ ДІСТАВСЯ!!!111!1
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17.05.2020 00:35 Відповісти
Не треба турбуватись про негаразди людей з грошима - це плебейська радянська практика,
інтереси України понад усе. До речі - уся робота поважна, тільки кончений совок діле працю на чорну і білу.
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17.05.2020 02:34 Відповісти
Де вони будуть рости з цими "батьками" ти не знаєш, не звезди, ти там свічку не тримав коли все це проходило З таким успіхом їх можуть і в пожиттєве рабство продавати, як ти це перевіриш як що це буде на іншому континеті.

Це тільки у наївних совків на Заході все ідеальне і гарне, це вже проходили.
Про батьків вже сказав - не пиши херню про біоматеріали, головне хто народжував.
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17.05.2020 13:28 Відповісти
Таке населення без моралі.
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16.05.2020 01:02 Відповісти
Звідкіля така інфа ? Баба Параска пошептала? Зрозуміло.
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17.05.2020 00:00 Відповісти
Об этом рассказала заведующая отделом обеспечения деятельности Уполномоченного президента Украины по правам ребенка Елена Ремень.
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17.05.2020 11:44 Відповісти
Це та що Зе влада ?
Ну тоді довіра повна
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17.05.2020 13:23 Відповісти
Друже треба піднімати духовний рівень українців щоб дітей понад браком не плодили як цигани, і відносились з повагою до життя, а то потім Стогній розказує що ще одне немовля знайшли на сміттєзвалищі
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17.05.2020 13:37 Відповісти
О блин - у них там свиноматочная ферма на потоке работает, приплод за валюту реализовывают. Колючка на заборе, чтобы свиноматки не сбегли...
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15.05.2020 23:41 Відповісти
Современная Украина : дети на экспорт. В скором времени : налоги на аренду сезонной полевой раб.силы и донорские органы оптом и розницу. Ни на что большее украинцы не годятся.
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15.05.2020 23:45 Відповісти
У нас дешевле потому и прут к нам
А в штатах или европе куда дороже
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16.05.2020 07:07 Відповісти
яке майбутнє чекає наш народ, якшо ми продаємо і вбиваємо абортами своїх дітей?
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16.05.2020 07:37 Відповісти
Ну раз мозгами не умеем зарабатывать, то будем половыми органами. Так или иначе...
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16.05.2020 08:56 Відповісти
Інкубатор працює справно. Немовлят настругали, наче пиріжків напекли. І шо, їх всіх позабирають чи на фарш підуть?
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16.05.2020 12:51 Відповісти
Какая прэлесть! Торговля сначала писей, потом тем, что выйдет оттуда. Ах да, к чему это я.. чем простые женщины от них отличаются? Да ни чем. Разведёнка берёт дитятко в заложники и 18 лет вымогает денег.
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16.05.2020 13:01 Відповісти
хто замітив .як курва з 1+1 стояла без маски. потім напевно хтось шепнув що вона в кадрі і ця гнида відразу її оділа?
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16.05.2020 15:59 Відповісти
нищая страна, поэтому и такой конвеер
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16.05.2020 16:37 Відповісти
Потроха.
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16.05.2020 22:36 Відповісти
Ветхий Завет АКА Тора.
Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост;
иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею.

Так ветхозаветные политруки обучают особоизбранных превращать другие народы в скотофабрику. И при этом воют о поджогах синагог.
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16.05.2020 23:13 Відповісти
Понимаю когда отдают на усыновление детей с инвалидностью т.к. там...лечебная база и уход намного лучше , а отдавать (продавать) детей- генофонд ,рождённых здоровыми женщинами
это ПОЗОР для цивилизованного государства
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17.05.2020 11:36 Відповісти
Я была суррогатной мамой, не считаю это чем-то плохим! Моя знакомая к примеру имеет два высших образования, но после развода с мужем осталась совсем без денег. С работой сложно, так как дети маленькие и часто болею, а это постоянные больничные! Так, что пришлось ей задуматься где заработать достаточно чтобы содержать полностью своих детей, так и пришла мысль после просмотра какой-то передачи стать суррогатной мамой. Считаю, что сделала правильно родив для иностранной пары девочку, получила прилично, кажется почти 900000 гривен.
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14.02.2022 20:44 Відповісти
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