Московський Патріархат в Офісі Президента. Як перший заступник голови ОП толерує "русский мир". ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич розповість про те, хто пролобіював певну індульгенцію для представників російської православної церкви в Україні. Вона, нагадаємо, стала головним з головних розсадників коронавірусної хвороби. Отже, хто ж ця людина?

Знайомтеся - Сергій Трофімов, перший заступник голови Офісу президента України Зеленського. Колишній виконавчий продюсер "Кварталу 95". У двогодинному інтерв'ю Дмитру Гордону знайшлося місце для реверансів у бік філії РПЦ в Україні і компліментів її керівнику Онуфрію. Останній, нагадаємо, з початком російської агресії називав бойовиків "одновірцями", відмовлявся вшанувати пам'ять загиблих українських воїнів, а Голодомор вважає "смиренням гордині".

Чим пояснюється небачена раніше медійна активність Трофімова? Як він готується очолити Офіс президента після можливого звільнення Андрія Єрмака? З яких причин вони конфліктують і що спільного у цих персонажів?

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