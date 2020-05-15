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Московський Патріархат в Офісі Президента. Як перший заступник голови ОП толерує "русский мир". ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич розповість про те, хто пролобіював певну індульгенцію для представників російської православної церкви в Україні. Вона, нагадаємо, стала головним з головних розсадників коронавірусної хвороби. Отже, хто ж ця людина?

Знайомтеся - Сергій Трофімов, перший заступник голови Офісу президента України Зеленського. Колишній виконавчий продюсер "Кварталу 95". У двогодинному інтерв'ю Дмитру Гордону знайшлося місце для реверансів у бік філії РПЦ в Україні і компліментів її керівнику Онуфрію. Останній, нагадаємо, з початком російської агресії називав бойовиків "одновірцями", відмовлявся вшанувати пам'ять загиблих українських воїнів, а Голодомор вважає "смиренням гордині".

Чим пояснюється небачена раніше медійна активність Трофімова? Як він готується очолити Офіс президента після можливого звільнення Андрія Єрмака? З яких причин вони конфліктують і що спільного у цих персонажів?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

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Автор: 

релігія (386) УПЦ МП (1208) Трофімов (44) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+53
Ви так кажете, ніби русофобія - це щось погане Московский Патриархат в Офисе Президента. Как заместитель Зеленского толерирует "русский мир" - Цензор.НЕТ 9391
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15.05.2020 16:46
+48
...все верно!
Московский Патриархат в Офисе Президента. Как заместитель Зеленского толерирует "русский мир" - Цензор.НЕТ 9603
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15.05.2020 16:58
+42
А что толку ? 70% идиотов никуда не делась .
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15.05.2020 16:42
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З іноземною церквою зустрічається, а з Українською?
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16.05.2020 22:17 Відповісти
Коли мене називають нациком, чи укропом, я зовсім не ображаюся. А коли називають націоналістом, чи русофобом, то вже й пишаюся. Щось мені здається, що ватноголові хохли пишаються, коли їх називають "рускім міром".
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16.05.2020 23:34 Відповісти
Гарне відео. Дивує лише, чому ведучий - начеб-то журналіст, а руки у нього - від диригента. Чи трансплантація якась?..
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17.05.2020 08:48 Відповісти
Московити, расєянє, фіноугри, кцапи то є https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html?fbclid=IwAR1y40a7uqtMQ0-l3soNH-aClIYJnt7x-MnlKDzmpoxseWVKtTd1PNL7xmA АНДРОФАГИ - САМОЄДСЬКІ НАРОДИ (КАНІБАЛИ) у минулому
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17.05.2020 14:33 Відповісти
Ось вам усік+ламаченка=трофімов - в одній особі. Чекаймо другу серію блакбастєра пра "ще одного брата ва Хрістє", прости господи.
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17.05.2020 15:18 Відповісти
ватники ОП
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17.05.2020 17:24 Відповісти
У РПЦ самый луччий опиум!!
😇
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17.05.2020 17:59 Відповісти
РПЦ сейчас в фаворе. Зеленый недоумок продвигает ее вопреки здравому смыслу и национальной идее. Быдломасса хавает. Особенно на фоне манкуртов и предателей. У меня лично огромная претензия к Пороху, что не убирал кацапофилов и поражал в гражданских правах. Сейчас это зеленое дерьмо отодвинет развитие страны на десятилетия.
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17.05.2020 22:13 Відповісти
Когда уже , в конце концов, закончится трудоустройство родственников ,друзей,а также хороших пацанов из 95 квартала и ,наконец-то ,появятся на должностях, государственные деятели , профессионалы , патриоты ,которые разбираются в формах государственного устройства,а не артисты,фотографы, писатели и продюссеры 95 квартала.
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17.05.2020 22:49 Відповісти
любитель купели, трофимов, гордон... презервативы штопаные...
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18.05.2020 07:41 Відповісти
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