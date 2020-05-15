Банду рекетирів, яка вимагала 20 тис. дол. неіснуючого боргу, затримано в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві поліція затримала банду рекетирів, які вимагали 20 тис. дол. у керівника фінансової компанії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Поліцейські встановили організатора і всіх учасників злочинного угруповання, це - шість жителів Києва. Заробляли тим, що вимагали від підприємців повернення неіснуючих боргів, не тільки погрожуючи, а й застосовуючи до них фізичне насильство.
З вимогою про повернення на кшталт 20 тис. доларів "боргу" зловмисники прийшли і до керівника фінансової компанії. Спочатку тільки погрожували, а потім перейшли до фізичного насильства і погроз вбити його або когось із членів його сім'ї.
У четвер, 14 травня, в одному з ресторанів Печерського району столиці правоохоронці затримали шістьох вимагачів.
Організатора й учасників злочинного угруповання затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм уже повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
За вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб із погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі.
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У меня в городе приняли таких же месяц назад, так же показушно. Суд выпустил через четыре дня с залогом в 100 000грн на троих. У тех чертей были поджоги, вымагательство и т.д.
И этих выпустят
у нас воры неприкосновенны , их нельзя посадить , никак
закон у нас один - деньги
а за суды вчера пост был , все судьи у нас не просто обеспеченные , а сказочно богатые по нашим меркам , откуда у них бабло ? подскажи если знаешь
власть у нас антинародная ,
суды берут взятки , их ловят , и отпускают ( по решению судьи )
ты сам-то из сук- юристов , или просто фигню решил написать
не ведитесь, сумма не большая, но просто останетесь без денег.
А по фоткам я не понял - почему все без наручников ? (постановка ?)
а с паршивой овцы хоть шерсти клочок ))))