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Банду рекетирів, яка вимагала 20 тис. дол. неіснуючого боргу, затримано в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві поліція затримала банду рекетирів, які вимагали 20 тис. дол. у керівника фінансової компанії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поліцейські встановили організатора і всіх учасників злочинного угруповання, це - шість жителів Києва. Заробляли тим, що вимагали від підприємців повернення неіснуючих боргів, не тільки погрожуючи, а й застосовуючи до них фізичне насильство.

З вимогою про повернення на кшталт 20 тис. доларів "боргу" зловмисники прийшли і до керівника фінансової компанії. Спочатку тільки погрожували, а потім перейшли до фізичного насильства і погроз вбити його або когось із членів його сім'ї.

Банду рекетирів, яка вимагала 20 тис. дол. неіснуючого боргу, затримано в Києві, - Нацполіція 01

У четвер, 14 травня, в одному з ресторанів Печерського району столиці правоохоронці затримали шістьох вимагачів.

Банду рекетирів, яка вимагала 20 тис. дол. неіснуючого боргу, затримано в Києві, - Нацполіція 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "10-15 спортивних хлопців оточували мікроавтобус і вимагали по 200 гривень за кожного пасажира", - дві групи рекетирів вимагали гроші з водіїв перед ПП "Тиса" на Закарпатті. ВIДЕО

Банду рекетирів, яка вимагала 20 тис. дол. неіснуючого боргу, затримано в Києві, - Нацполіція 03

Організатора й учасників злочинного угруповання затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм уже повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб із погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі.

Автор: 

Київ (19457) Нацполіція (15163) Правоохоронні органи (2708) рекет (116) силовики (2513)


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Топ коментарі
+10
Оно никуда не девалось.
У меня в городе приняли таких же месяц назад, так же показушно. Суд выпустил через четыре дня с залогом в 100 000грн на троих. У тех чертей были поджоги, вымагательство и т.д.
И этих выпустят
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15.05.2020 18:03
+8
давно в Киеве такой дичи не было - последних таких индейцев еще при Кравченко присыпали..
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15.05.2020 17:51
+6
Это только начало, мелкие угрожают.., всё ещё впереди! Незабаром!
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15.05.2020 17:53
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сколько быдла вылезло
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15.05.2020 17:51 Відповісти
Оно никуда не девалось.
У меня в городе приняли таких же месяц назад, так же показушно. Суд выпустил через четыре дня с залогом в 100 000грн на троих. У тех чертей были поджоги, вымагательство и т.д.
И этих выпустят
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15.05.2020 18:03 Відповісти
Так надо не судом возмущаться, а теми, кто напринимал таких законов и их утвердил. Суды сулят не так, как хочется судьям, а как прописаны законы.
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15.05.2020 18:16 Відповісти
Ну да ну да, суды так судят потому что такие законы, а не потому что у них новый Порш после этого суда.
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15.05.2020 18:32 Відповісти
в какой стране ты живешь ?
у нас воры неприкосновенны , их нельзя посадить , никак
закон у нас один - деньги
а за суды вчера пост был , все судьи у нас не просто обеспеченные , а сказочно богатые по нашим меркам , откуда у них бабло ? подскажи если знаешь
власть у нас антинародная ,
суды берут взятки , их ловят , и отпускают ( по решению судьи )
ты сам-то из сук- юристов , или просто фигню решил написать
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15.05.2020 19:44 Відповісти
давно в Киеве такой дичи не было - последних таких индейцев еще при Кравченко присыпали..
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15.05.2020 17:51 Відповісти
Это только начало, мелкие угрожают.., всё ещё впереди! Незабаром!
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15.05.2020 17:53 Відповісти
Бригады пересмотрели..
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15.05.2020 17:53 Відповісти
будьте осторожны. у зеков новая тема.вложите 100 баксов и получайте 20-25 % в месяц. торгуйте нефтью, пшеницей, газом и всякой другой хренью.
не ведитесь, сумма не большая, но просто останетесь без денег.
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15.05.2020 17:54 Відповісти
Это напоминает рекламу чудо-средств против облысения - мол дай тыщу и уже через неделю ты зарослый как Фидель Кастр*т. Но у меня вопрос - а Путин об этом средстве то знает? Он бы и миллиард евро отдал лишь бы перестать быть лысым ничтожеством, а стать просто ничтожеством)
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15.05.2020 18:16 Відповісти
Звичайно, що таки зеки раніше вимагали лише справжній борг. Тепер починають по "бєспрєдєлу"?
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15.05.2020 17:57 Відповісти
Всі такі здоровенні бугаї,точно працювати ніяк і ніколи не будуть.
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15.05.2020 17:59 Відповісти
Это не "Велюр" опять засветился ? ....
А по фоткам я не понял - почему все без наручников ? (постановка ?)
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15.05.2020 18:03 Відповісти
не, ну так тупо палиться, не верю что они такие тупые(вспоминает зашквары "власти" за последний год)..... ээээ.... вот гады, опять нас развели как всегда!!11
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15.05.2020 18:19 Відповісти
Духи Солохи, Черепа, Рыбки, Фашиста, Киселя из 90-х живы!
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15.05.2020 18:13 Відповісти
так! момент...они ж еще и без масок...по 17 000 с каждого рыла...карантин еще никто не отменил... опять же... там...с рэкетом докажут - не докажут... а тут факт на лицо...на лице )))
а с паршивой овцы хоть шерсти клочок ))))
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15.05.2020 18:41 Відповісти
рэкет!КАРЛ,РЭКЕТ
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15.05.2020 18:42 Відповісти
Чего не озвучивают ресторан в котором застолье проходило? Или карантин закончился?
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15.05.2020 19:58 Відповісти
я за то чтоб их частично отстреливали во время задержания, а кто больше знает, оставляли
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15.05.2020 20:01 Відповісти
 
 