Банду рекетирів, яка вимагала 20 тис. дол. неіснуючого боргу, затримано в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві поліція затримала банду рекетирів, які вимагали 20 тис. дол. у керівника фінансової компанії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поліцейські встановили організатора і всіх учасників злочинного угруповання, це - шість жителів Києва. Заробляли тим, що вимагали від підприємців повернення неіснуючих боргів, не тільки погрожуючи, а й застосовуючи до них фізичне насильство.

З вимогою про повернення на кшталт 20 тис. доларів "боргу" зловмисники прийшли і до керівника фінансової компанії. Спочатку тільки погрожували, а потім перейшли до фізичного насильства і погроз вбити його або когось із членів його сім'ї.

У четвер, 14 травня, в одному з ресторанів Печерського району столиці правоохоронці затримали шістьох вимагачів.

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Організатора й учасників злочинного угруповання затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм уже повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб із погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі.