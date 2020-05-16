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Прокуратура розслідує підрив жінки на російській міні на Донбасі як теракт. ВIДЕО

У Донецькій області розпочато розслідування за фактом вчинення терористичного акту представниками незаконних збройних формувань РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури Донецької області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 258 КК України).

Під часі досудового розслідування встановлено, що 14 травня 2020 року, близько 16:40, поблизу позицій незаконних збройних формувань РФ неподалік м. Докучаєвська на мінно-вибуховому пристрої – протипіхотній міні ПМН-2 підірвалась мешканка м. Авдіївки. З травмою ноги жінку доставлено до лікарні. Досудове розслідування триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов про знищення 3 млн протипіхотних мін: "Керівництво України роззброїло країну під час війни. Сподіваюся, це стане предметом кримінального розслідування"

У пресцентрі Об'єднаних сил уточнюють, що жінці 35 років. "Характер  поранення – мінно-вибухова травма лівої ноги, травматична ампутація стопи, – вказує на підрив на мінно-вибуховому пристрої, ймовірно протипіхотній міні ПМН-2. Використання зазначених боєприпасів заборонено Оттавською конвенцією, приєднавшись до якої Україна знищила всі протипіхотні міни "ПМН-2" та "ПОМ-2" під міжнародним наглядом. Водночас Російська Федерація відмовилася підписати цей документ та продовжує забезпечувати свої збройні формування такими мінами для використання їх у бойових діях на сході України", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, 14 травня Цензор.НЕТ стало відомо, що прід час спроби пройти з окупованих територій через лінію зіткнення на міні російського виробництва підірвалася громадянка України.

мінування (1218) розслідування (2269) теракт (1015) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725) Офіс Генпрокурора (3247)


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Топ коментарі
+10
Ничего. Клован ещё пристальнее посмотрит ботоксной крысе в глаза и кацапские мины исчезнут сами по себе.
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16.05.2020 11:34
+9
Теракт? Та це війна, а не теракт.
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16.05.2020 11:35
+5
мені моя інтуїція підказує шо та жіночка сама їх і ставила поблище до наших позицій
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16.05.2020 11:45
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приповзла
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16.05.2020 11:41 Відповісти
вона підірвалась неподалік від наших - повзти далеко з такими пораненнями неможливо. В мене є підозра, шо вона ті міни і ставила
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16.05.2020 11:47 Відповісти
А ще вона штурмувала Донецьку ОДА та СБУ,завозила з росіянії танки та ГРАДи,та спонсорувала попачлєніє.Давай на неї всіх собак повісем,а от Ахметка молодець,25 тисяч мусарів зрадників молодці,Бойко та Королевська патріоти,і лише ці жінка головний ворог України.
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16.05.2020 11:53 Відповісти
нє, цього не знаю. Але бачив фото - ніяких ознак шо та жіночка взагалі повзла. Це помимо здогадки шо з таким пораненням далеко не проповзеш. Значить, пішла партізанськими тропами по завданню, ставила міни, підірвалась поруч з нашими позиціями. Наші бійці не могли не чути звук вибуху. Можливо, навіть чули воплі цеї баришні. Підійшли, забрали на ноші, принесли, вирішили шо вона вже наказана - придумали "подвіг марєсьйєва"
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16.05.2020 12:01 Відповісти
не виключено шо вона приймала активну участь і в описаних тобою злочинах - вік, псіхатіп располагаєт
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16.05.2020 12:05 Відповісти
Ногами ставила?
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16.05.2020 13:45 Відповісти
ага, притоптувала дьорн
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16.05.2020 13:46 Відповісти
Ничего. Клован ещё пристальнее посмотрит ботоксной крысе в глаза и кацапские мины исчезнут сами по себе.
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16.05.2020 11:34 Відповісти
Теракт? Та це війна, а не теракт.
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16.05.2020 11:35 Відповісти
мені моя інтуїція підказує шо та жіночка сама їх і ставила поблище до наших позицій
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16.05.2020 11:45 Відповісти
Ще ніхто на офіційному рівні не назвав це війною. Якийсь конфлікт. ХЗ.
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16.05.2020 11:52 Відповісти
Дійсно, що так і є. Але справжня суть подій від цього не змінюється.
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16.05.2020 11:57 Відповісти
суть не вписуєця навіть в поняття війни - там якийсь цивілізаційно-ідєологічєскій разлом - столкновєнійє "тєктонічєскіх пліт" разних культур та світоглядів
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16.05.2020 12:10 Відповісти
український джихад
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16.05.2020 12:11 Відповісти
маю інформацію зі Щастя шо підрозділи на передку контактують. Повідомляють про опстріли. Таке собі "братанійє" - ************* дає завдання - тра' отстрілятись і отчитатись
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16.05.2020 12:26 Відповісти
а наше командування зв'язало бійцям руки, обеззброїло їх та здає інфу іорогу
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16.05.2020 12:28 Відповісти
*ворогу
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16.05.2020 12:28 Відповісти
Чего ж ти так при Петєній каденції не рвав горло про війну ?
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16.05.2020 13:34 Відповісти
То може вже тепер нарешті визнають "Л/ДНР" терористичними організаціями, а московію - спонсором тероризму? Хоча про що це я? Там же в голові війна закінчилась, а в очах вбивці - мир
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16.05.2020 11:43 Відповісти
То есть любой заложивший мину в зоне боевых действий является террористом?Интересный прецедент...Оооочень интересный))))....
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16.05.2020 11:49 Відповісти
Взагалі з терміном "тероризм" дуже багато спекуляцій!
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16.05.2020 11:52 Відповісти
Смотрел по телевизору, странная ситуация -была на заработках в рашке, шла домой на неокупированную Украину, прошла сквозь позиции сепаров, возле них подорвалась но сепары не чухались а кто там возле них шастает. Она не за сепаров случайно воевала ?
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16.05.2020 11:51 Відповісти
За гроші там шастають всі хто завгодно,беруть гроші по обидва боки.
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16.05.2020 11:55 Відповісти
И как она до неокупированной территории доползла? Или там растояние 10 метров?
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16.05.2020 12:53 Відповісти
ага, "повзла" в білій футболці, на якій нема слідів грунту, бачила міну - "чорну бомбу", на фото з пов'язкою на очах... 99% сама ті міни і ставила
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16.05.2020 13:43 Відповісти
нє, 100%
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16.05.2020 13:44 Відповісти
Так Украина минирует или нет? Вроде как все же минирует, тогда вопрос - минами других образцов? Если да, то как определено, что травма именно от неправильной мины и именно российской?
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16.05.2020 12:00 Відповісти
он с пєрєпугу три міліона пєхотних мін утілізіровалі
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16.05.2020 12:07 Відповісти
"В ходе досудебного расследования установлено, что около 16:40 14 мая вблизи позиций незаконных вооруженных формирований РФ около Докучаевска на минно-взрывном устройстве - противопехотной мине ПМН-2 - подорвалась жительница АвдеевкиИсточник: https://censor.net/v3195962"
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16.05.2020 12:10 Відповісти
то шо? її сєпари притащили до позицій ВСУ? Тіпа, "тут ваша підорва - падшая женщіна - заберіть собі, бо нам вона така вже не нать"
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16.05.2020 12:19 Відповісти
В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, и в первом же отчете, представленном МИД Украины в ООН по форме 7, обнаружилось, что мины ПМН в Украине все еще есть. Согласно официальной формулировке 950 мин ПМН и 1 тыс. мин ПМН - 2 хранятся на складах "для тренировок и исследовательских целей".
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16.05.2020 12:30 Відповісти
Согласно Конвенции, мины МОН под уничтожение не подпадают - они "направленного действия"... Если-бы она попала под "монку", задев "растяжку", то её-бы, "порубило" шрапнелью сбоку. А тут просто оторвало ступню - то есть, взрыв был "точечный", мина была нажимного действия, на которую она наступила. Самые распространённые в СА были ПМН. Видал последствия их действия, когда их "за речкой" применяли... Именно их Украина не применяет, а утилизирует...
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16.05.2020 13:04 Відповісти
щас утілізіровалі "лєпєсткі" - пфм -1 і 1с, а ця падшая женщіна підірвалась на пмн-2, які вже давно унічтожені
Прокуратура розслідує підрив жінки на російській міні на Донбасі як теракт - Цензор.НЕТ 564Прокуратура розслідує підрив жінки на російській міні на Донбасі як теракт - Цензор.НЕТ 7397
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16.05.2020 13:59 Відповісти
ИСТОРИЯ МУТНАЯ. пУСТЬ РАССЛЕДУЮТ.
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16.05.2020 12:18 Відповісти
Хто расследует? Они экзамены сдать не могут!
А вообще-то чуствуется, шо кокс у них там хороший в буфете продают - правда шо-то сегодня они не в ударе. Нужно было сразу акт агрессии РФ против гражданки мира между Украиной и Россией расследовать.
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16.05.2020 12:33 Відповісти
нехер шастать (во время реальной войны) где попало (думать надо)!
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16.05.2020 12:54 Відповісти
Кремль не преминул бы устроить из такого случая пропагандистское шоу,
Песков с Лавровым обратились бы во все инстанции на предмет нарушения конвенций,
Захарова в прямомо эфире порвала бы тельняшку на груди.
А в Украине - просто новость, никакого шума, будни передка.
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16.05.2020 13:18 Відповісти
Если шла от сепаров не через КПП то явно с враждебными намерениями. И вообще "нефуй шастать!"
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16.05.2020 14:17 Відповісти
Эта та тётка, с которой бойцы оос делали селфи. Ну так для смеха.
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16.05.2020 14:55 Відповісти
Доярка,муж тракторист-шахтер
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16.05.2020 15:27 Відповісти
Доярка получила предупреждение, что красивые ножки даются не для того,
чтобы шастать где попало.
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16.05.2020 15:43 Відповісти
Мое обращение к комментаторам - люди, будьте людьми. Противно, как смакуют и комментируют ранение женщины. А наши бойцы ВСУ молодцы. Они оказали помощь и отправили женщину в госпиталь. Они не опустились до уровня параши. А вот как это произошло и почему там она оказалась, это прерогатива следственных органов, СБУ.
Поэтому призываю - ЛЮДИ, БУДЬТЕ ЛЮДЬМИ!
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16.05.2020 16:34 Відповісти
Женщину надо подбодрить.
Все достоинства остались при ней, а ума прибавилось.
Закажет высокие кроссовки - делов-то.
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16.05.2020 19:36 Відповісти
 
 