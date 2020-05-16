Прокуратура розслідує підрив жінки на російській міні на Донбасі як теракт. ВIДЕО
У Донецькій області розпочато розслідування за фактом вчинення терористичного акту представниками незаконних збройних формувань РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури Донецької області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 258 КК України).
Під часі досудового розслідування встановлено, що 14 травня 2020 року, близько 16:40, поблизу позицій незаконних збройних формувань РФ неподалік м. Докучаєвська на мінно-вибуховому пристрої – протипіхотній міні ПМН-2 підірвалась мешканка м. Авдіївки. З травмою ноги жінку доставлено до лікарні. Досудове розслідування триває.
У пресцентрі Об'єднаних сил уточнюють, що жінці 35 років. "Характер поранення – мінно-вибухова травма лівої ноги, травматична ампутація стопи, – вказує на підрив на мінно-вибуховому пристрої, ймовірно протипіхотній міні ПМН-2. Використання зазначених боєприпасів заборонено Оттавською конвенцією, приєднавшись до якої Україна знищила всі протипіхотні міни "ПМН-2" та "ПОМ-2" під міжнародним наглядом. Водночас Російська Федерація відмовилася підписати цей документ та продовжує забезпечувати свої збройні формування такими мінами для використання їх у бойових діях на сході України", - підкреслюється в повідомленні.
Нагадаємо, 14 травня Цензор.НЕТ стало відомо, що прід час спроби пройти з окупованих територій через лінію зіткнення на міні російського виробництва підірвалася громадянка України.
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А вообще-то чуствуется, шо кокс у них там хороший в буфете продают - правда шо-то сегодня они не в ударе. Нужно было сразу акт агрессии РФ против гражданки мира между Украиной и Россией расследовать.
Песков с Лавровым обратились бы во все инстанции на предмет нарушения конвенций,
Захарова в прямомо эфире порвала бы тельняшку на груди.
А в Украине - просто новость, никакого шума, будни передка.
чтобы шастать где попало.
Поэтому призываю - ЛЮДИ, БУДЬТЕ ЛЮДЬМИ!
Все достоинства остались при ней, а ума прибавилось.
Закажет высокие кроссовки - делов-то.