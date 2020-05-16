Військова й енергетична агресія Росії - це близнюки. Треба зберегти енергонезалежність України, - Яценюк. ВIДЕО

Зараз в енергетиці України - кризовий момент. Завдання номер один - зберегти енергетичну незалежність України. Це створення всіх умов для того, щоб відстояти енергетичну незалежність країни, видобуток власного газу, власного вугілля і нафти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НФ, на цьому наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" 15 травня.

"Зараз в енергетиці - кризовий момент. Завдання номер один – зберегти енергетичну незалежність України. Це створення всіх умов для того, щоб відстояти енергетичну незалежність країни, видобуток власного газу, власного вугілля та нафти", - наголосив він.

"Російська військова агресія і російська енергетична агресія – це близнюки. Путін вбивав і вбиває українців. Він ніколи не піде на те, щоб Україна була незалежна, соборна і європейська. Він буде далі йти по шляху, щоб захопити Україну. І захоплення України Путіним – це не просто військова агресія. І вона не почалася у 2014-му, вона вибухнула у 2014-му", - зазначив він.

Арсеній Яценюк підкреслив, що Путін до цього дуже довго готувався. У 2005 року президент РФ демонстративно дав вказівку главі російського "Газпрому" закрутити кран і перекрити постачання газу Україні: "Він цим хотів продемонструвати зневагу до України. Він хотів поставити Україну навколішки".

"Дуже добре запам’ятав це. Я вичекав 10 років. І таким самим краном, тільки в Словаччині, – я відкрив реверсний потік газу і закрив російське постачання газу на територію України", - сказав Арсеній Яценюк. Тоді разом із Європою, наголосив він, Україна вийшла з залежності від російського "Газпрому".

"Путін постійно тримав свою руку біля українського горла. Аби не дати нам дихати. Він хотів контролювати як газ, так і нафту і електроенергію", - підкреслив лідер "Народного фронту".

Арсеній Яценюк нагадав, що 2014 року він якглава уряду перекрив як постачання газу від "Газпрому", так і імпорт електричної енергії з РФ. Через це відбувся скандал із тодішнім міністром енергетики Демчишиним: "Вони хотіли затягнути імпорт електроенергії з боку Росії на всю територію України. Я тоді провів службове розслідування, ми матеріали передали в прокуратуру, - так воно все й "вмерло", на превеликий жаль. Але хоча би вдалося зробити те, щоб Україна не була залежна від електричної енергії з Росії".

Арсеній Яценюк наголосив, що в людей, які "здавали український енергетичний сектор Росії" є конкретні прізвища - голова комітету з питань паливно-енергетичного комплексу від "Слуги народу" Герус, колишній міністр енергетики Оржель: "Тільки після того, коли піднявся крик на всю країну, вони почали ховатися і вже кажуть: ми тимчасово призупинимо імпорт електричної енергії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін контролює 50% новинних каналів в Україні. А отже - на 50% може легко контролювати уми та серця українців, - Яценюк

"Ці посадові особи знищують економіку країни, знищують енергетику й робочі місця. Вони працюють на іноземну державу і нічим не відрізняються від тих, які зрадили присязі і здали військові частини. Нічим не відрізняються від тих так званих генералів СБУ, які фактично були арештовані за зраду української держави. Тільки ці ще підліші. Вони ще намагаються красиво говорити й ходять зі значками депутатів Верховної Ради України, намагаються продемонструвати, що вони начебто патріоти. Вони патріоти, тільки не української держави, а Росії", - підкреслив Арсеній Яценюк.

"А хто відповість за 5 мільярдів гривень? Їх відправляли у доларах на російську енергетичну компанію. Які відправили туди, прогодували російський бюджет, російських працівників, ще й прогодували російську армію. І створили кризу неплатежів в Україні", - наголосив він. Лідер "Народного фронту" нагадав, що заборгованість перед "Енергоатомом" саме 5 млрд грн: "Так цих 5 мільярдів відправили в Росію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні виконання Мінських домовленостей у російській інтерпретації - це катастрофа для України, - Яценюк

Він також вважає, що необхідно врегулювати тариф на зелену енергетику, за якою майбутнє, адже це нові технології, екологія та інвестиції: "Тариф треба врегулювати, і його можна врегулювати. Треба, щоби інвестори, які вкладають гроші, наприклад, в зелену енергетику, отримували кредити не під 10% і не на 5 років, а так само, як в Німеччині, - на 30 років і під 2%. Або так само, як зробила Німеччина, яка зараз компенсує 50% вартості електричної енергії. Треба думати про завтра, прийде час, коли зелена енергія буде найдешевша. Завтра прийде час, коли ми будемо незалежні і в атомній енергетиці, і у відновлюваній енергетиці".

"Необхідні енергетична незалежність країни, нові технології, відмова від російського газового і електроенергетичного зашморгу і професійність. Професійність влади, яка має діяти у всьому, - починаючи від коронавірусу і закінчуючи енергетикою і економікою", - сказав Арсеній Яценюк.