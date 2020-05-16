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Військова й енергетична агресія Росії - це близнюки. Треба зберегти енергонезалежність України, - Яценюк. ВIДЕО

Зараз в енергетиці України - кризовий момент. Завдання номер один - зберегти енергетичну незалежність України. Це створення всіх умов для того, щоб відстояти енергетичну незалежність країни, видобуток власного газу, власного вугілля і нафти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НФ, на цьому наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" 15 травня.

Військова й енергетична агресія Росії - це близнюки. Треба зберегти енергонезалежність України, - Яценюк 01

"Зараз в енергетиці - кризовий момент. Завдання номер один – зберегти енергетичну незалежність України. Це створення всіх умов для того, щоб відстояти енергетичну незалежність країни, видобуток власного газу, власного вугілля та нафти", - наголосив він.

"Російська військова агресія і російська енергетична агресія – це близнюки. Путін вбивав і вбиває українців. Він ніколи не піде на те, щоб Україна була незалежна, соборна і європейська. Він буде далі йти по шляху, щоб захопити Україну. І захоплення України Путіним – це не просто військова агресія. І вона не почалася у 2014-му, вона вибухнула у 2014-му", - зазначив він.

Арсеній Яценюк підкреслив, що Путін до цього дуже довго готувався. У 2005 року президент РФ демонстративно дав вказівку главі російського "Газпрому" закрутити кран і перекрити постачання газу Україні: "Він цим хотів продемонструвати зневагу до України. Він хотів поставити Україну навколішки".

"Дуже добре запам’ятав це. Я вичекав 10 років. І таким самим краном, тільки в Словаччині, – я відкрив реверсний потік газу і закрив російське постачання газу на територію України", - сказав Арсеній Яценюк. Тоді разом із Європою, наголосив він, Україна вийшла з залежності від російського "Газпрому".

Військова й енергетична агресія Росії - це близнюки. Треба зберегти енергонезалежність України, - Яценюк 02

"Путін постійно тримав свою руку біля українського горла. Аби не дати нам дихати. Він хотів контролювати як газ, так і нафту і електроенергію", - підкреслив лідер "Народного фронту".

Арсеній Яценюк нагадав, що 2014 року він якглава уряду перекрив як постачання газу від "Газпрому", так і імпорт електричної енергії з РФ. Через це відбувся скандал із тодішнім міністром енергетики Демчишиним: "Вони хотіли затягнути імпорт електроенергії з боку Росії на всю територію України. Я тоді провів службове розслідування, ми матеріали передали в прокуратуру, - так воно все й "вмерло", на превеликий жаль. Але хоча би вдалося зробити те, щоб Україна не була залежна від електричної енергії з Росії".

Арсеній Яценюк наголосив, що в людей, які "здавали український енергетичний сектор Росії" є конкретні прізвища - голова комітету з питань паливно-енергетичного комплексу від "Слуги народу" Герус, колишній міністр енергетики Оржель: "Тільки після того, коли піднявся крик на всю країну, вони почали ховатися і вже кажуть: ми тимчасово призупинимо імпорт електричної енергії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін контролює 50% новинних каналів в Україні. А отже - на 50% може легко контролювати уми та серця українців, - Яценюк

Військова й енергетична агресія Росії - це близнюки. Треба зберегти енергонезалежність України, - Яценюк 03

"Ці посадові особи знищують економіку країни, знищують енергетику й робочі місця. Вони працюють на іноземну державу і нічим не відрізняються від тих, які зрадили присязі і здали військові частини. Нічим не відрізняються від тих так званих генералів СБУ, які фактично були арештовані за зраду української держави. Тільки ці ще підліші. Вони ще намагаються красиво говорити й ходять зі значками депутатів Верховної Ради України, намагаються продемонструвати, що вони начебто патріоти. Вони патріоти, тільки не української держави, а Росії", - підкреслив Арсеній Яценюк.

"А хто відповість за 5 мільярдів гривень? Їх відправляли у доларах на російську енергетичну компанію. Які відправили туди, прогодували російський бюджет, російських працівників, ще й прогодували російську армію. І створили кризу неплатежів в Україні", - наголосив він. Лідер "Народного фронту" нагадав, що заборгованість перед "Енергоатомом" саме 5 млрд грн: "Так цих 5 мільярдів відправили в Росію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні виконання Мінських домовленостей у російській інтерпретації - це катастрофа для України, - Яценюк

Він також вважає, що необхідно врегулювати тариф на зелену енергетику, за якою майбутнє, адже це нові технології, екологія та інвестиції: "Тариф треба врегулювати, і його можна врегулювати. Треба, щоби інвестори, які вкладають гроші, наприклад, в зелену енергетику, отримували кредити не під 10% і не на 5 років, а так само, як в Німеччині, - на 30 років і під 2%. Або так само, як зробила Німеччина, яка зараз компенсує 50% вартості електричної енергії. Треба думати про завтра, прийде час, коли зелена енергія буде найдешевша. Завтра прийде час, коли ми будемо незалежні і в атомній енергетиці, і у відновлюваній енергетиці".

"Необхідні енергетична незалежність країни, нові технології, відмова від російського газового і електроенергетичного зашморгу і професійність. Професійність влади, яка має діяти у всьому, - починаючи від коронавірусу і закінчуючи енергетикою і економікою", - сказав Арсеній Яценюк.

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Топ коментарі
+14
Завдання номер один - це, щоб такі "діячі" як Арсеній Петрович, більше ніколи не з'являлися в заголовках новин
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16.05.2020 12:37
+14
Сеня, где газ для населения по $50?
Путен украл?
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16.05.2020 12:38
+13
це не близнюки, це складові однієї агресії
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16.05.2020 12:34
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Мабуть Яценюк знову в ролі оплачуваної опозиції.
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16.05.2020 13:10 Відповісти
Військова й енергетична агресія Росії - це близнюки. Треба зберегти енергонезалежність України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1461
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16.05.2020 13:13 Відповісти
Этот политический труп с козлиной бородкой надо похоронить и осиный кол в его задницу вбить, уж сколько он кровушки с народа выпил никому и не снилось
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16.05.2020 13:36 Відповісти
зря от ты, сеня, тогда в 94м в Ичкерии не был и не мочил кацапню.
одно из тех кацобвиняловок, которыми можно годится всю жизнь.
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16.05.2020 13:15 Відповісти
Кроль ,держи от Гудка медаль . за то что мелькать начал чаще .
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16.05.2020 13:16 Відповісти
кролик з петрушкою - збиті льотчики
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16.05.2020 13:16 Відповісти
веселее кацапня зеленая, шо та вы слабенько
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16.05.2020 13:17 Відповісти
Птица-говорун.

Військова й енергетична агресія Росії - це близнюки. Треба зберегти енергонезалежність України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5657
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16.05.2020 13:18 Відповісти
Он думает, что козлиная бородка придает ему солидности. Конченый тип...
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16.05.2020 13:38 Відповісти
Надо Ахметова и всех его холуёв СРОЧНО паковать и на НАРЫ пока они не угробили Украину окончательно !!!
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16.05.2020 13:19 Відповісти
Не будет ахметки - будет другой. Сама система управления в Украине неправильная
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16.05.2020 13:40 Відповісти
Облэнерго у нас принадлежат, внезапно, папе ДНР Ринату, Игорю Суркису, Коломойскому, Юре Бойко, Юле Левочкиной, российскому олигарху Константину Григоришину (который вообще контролирует Укрэнерго). Плюс мелкие россияне вроде Гинера, Бабакова и Воеводина,которым принадлежит Черновцыоблэнерго.

Какая такая энергетическая безопасность? В банановой республике? Квитанции оплачивайте, в РФ и в ДНР деньги пригодятся.
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16.05.2020 13:21 Відповісти
А лохи вперто вірять в казки і хорошого начальника )
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16.05.2020 13:27 Відповісти
Ахметов - тупой и решил уменьшить своё состояние, создав ДНР?
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16.05.2020 13:30 Відповісти
Надо просто понимать, что флагами ДНР в Донецке махали задолго до 2013-2014 года. Ринат про это не знал? Ой ли.
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16.05.2020 13:37 Відповісти
Надо понимать, что это дело СБУ, а не вешать на него это, изобразив "аргументом"...
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16.05.2020 13:38 Відповісти
Бывший полковник СБУ пасечник сейчас глава ЛНР, что дальше?
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16.05.2020 13:46 Відповісти
Дальше за языком - мозги, воспользуйся теперь ими и расскажи - почему именно Ахметов создал ДНР?
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16.05.2020 13:49 Відповісти
Надо понимать, что СБУ - это кроты и крышеватели, самая мерзопаскостная и предательская в мире спецслужба. Лучшие из СБУ стали президентами ЛНР и командирами "Востока". Каждого СБУшника надо на цепи держать, что бы в Рашку не свалил.
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16.05.2020 13:47 Відповісти
Уже начались доказательства утверждения, что Ахметов - создатель "ДНР" или мне подождать ещё постов штук 50 - 200?
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16.05.2020 13:55 Відповісти
Все кто проталкивал лозунг Донбасс кормит Украину, поощряя региональный национализм, не думали, что это обернется такими убытками и что РФ их кинет. Это сейчас они прикидываются патриотами, а тогда население Донбасса наускивали на Украину, а типа Юли подливали масла в огонь заявлениями Надо Донбасс огородить колючей проволокой. С желаниями надо быть очень осторожным - иногда они сбываются.
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16.05.2020 13:44 Відповісти
Когда Ахметов проталкивал такой лозунг, поощряя "региональный национализм"?
Если есть региональный национализм, то действительно есть две нации - Лугандийцы и Донбабвийцы?
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16.05.2020 13:52 Відповісти
Яценюк говорит о Оржеле и Герусе, которые на самом деле просто фунты на зарплате у Бородатой Бабушки. А сама Бабушка позволяет себе все, что пожелает, пользуясь безбрежным "доверием" господина Зе.
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16.05.2020 13:25 Відповісти
Хорошо стелит
Вот только слова и дела у порохоботов расходятся в противоположные стороны
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16.05.2020 13:35 Відповісти
Вытянули проветрить, ну шоб не так сильно вонял нафталином.....
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16.05.2020 13:37 Відповісти
Он не нафталином воняет, а экстрементами. Те кто ему дал сейчас много бабла на раскрутку выбросили их на ветер - Сеня Кролик случайно попал в большую политику на гребне майдана, но больше он не поднимется, это абсолютно неприемлемая личность, токсичная и будут отторгнуты все, кто будет рядом с ним. Только глядя на него и ещё на Медведчука возникает антипатия.
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16.05.2020 13:51 Відповісти
А вот ***** твоё чем воняет?
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16.05.2020 14:30 Відповісти
😂👍
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16.05.2020 13:41 Відповісти
Это фото Сени 94-го года из Ичкерии.
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16.05.2020 13:53 Відповісти
"Он этим хотел продемонстрировать пренебрежение к Украине. Он хотел поставить Украину на колени"...добав сюди і прізвище ахмєткі...
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16.05.2020 13:55 Відповісти
Повернення зловiсних полiтичних мертвякiв. Серiя 1267.
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16.05.2020 14:01 Відповісти
якби ти . кролику. був патріотом. то закінчив би кар"єру як Зінченко...а так - ні те ні се...
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16.05.2020 14:20 Відповісти
головне,щоб ахметов заробляв
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16.05.2020 14:37 Відповісти
Сеня, ты ноль. Выкинули тебя из власти, как ребёнка отправили спать.
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16.05.2020 14:45 Відповісти
Бедный гудок. Уже кролик ходит собирает бабло для него😮
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16.05.2020 17:09 Відповісти
Падло,уничтожившее экономику Украины,глист рассказывающий про экономику. Со своими схемами( каждая тварь на своей "теме") приходят к консенсусу только на" сходняках", когда принимали бюджет где было распределено КТО ,СКОЛЬКО из государственного кармана должен УКРАСТЬ. Эта ГНИДА рассказывает про экономику?
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17.05.2020 06:55 Відповісти
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