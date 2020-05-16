"Слуга народу" Шевченко виступає за повернення радянської системи охорони здоров'я: "Капіталізм, який нам нав'язують, ніколи не приживеться в Україні". ВIДЕО
Депутат "Слуги народу" Євген Шевченко виступає за відновлення радянської системи медицини, але дітей водить в клініку "Борис".
Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Тема дня", уривок якої опублікувала в фейсбуці журналістка Дарія Гірна, інформує Цензор.НЕТ.
"Я хочу, щоб у нас була система, як в Радянському Союзі, тому що це найкраща система, яка була в усі часи, і пандемія показала, що це найкраща система. І тому у нас немає такої катастрофи, як в інших країнах. У нас радянська влада, коли була в 1920-1930-х роках, такі пандемії отримувала! Це все через кров і смерті людей досвід, розумієте. Це набулося роками. Прийшла Супрун і каже: "Будемо робити, як в Канаді і в Англії". Головне — це все, що попередники наші зруйнували, треба відновити. Це головна реформа медична, яку я бачу", - підкреслив він.
Шевченко також упевнений, що кошти повинні розподілятися по лікарнях залежно від того, скільки населення в регіоні, іншу точку зору він назвав "капіталістичної". "Це капіталізм, який нам нав'язують, він ніколи не приживеться в Україні", - упевнений нардеп.
При цьому сам він "у жодну клініку не ходить": "Я щоранку встаю і бігаю 7 кілометрів, бо як вважаю, що найкраща профілактика від коронавірусу - це спорт і здоров'я".
Коли журналістка уточнила у нардепа, як же він судить про стан медицини, якщо не лікується, він звинуватив її в маніпуляції, вказав, що "має родичів і друзів", а потім заявив: "У "Борис" ходжу з дитиною".
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И на последок.Ты так рьяно портянки рвеш за совковую медицину.А при совке все прививки были обязательны.Попробовал бы тогда не сделать себе и детям прививку.И почему это прививки не входят в медицинскую тему?Это как раз их сфера ответственности,"знаток"-антипрививочник.
Повторяю - систему Семашко всегда хвалили международные организации и на ее элементах построена британская медицина. И медицина Беларуси также успешно работает и развивается на ее принципах.
Для партийных бонз или работников торговли,что везде блат имели,может нормальная стоматология и была.Ну типа магазинов "Березка",где по чекам и за валюту товар покупали.Но только те,кто эти чеки и валюту имел.Мне к сожалению не повезло.Мама и папа не были членами партии,и в торговле не работали.Приходилось зубы лечить как все.Помню как в школе мне нерв из зуба удаляли,без обезбаливающего и мышьяка.Такой "кайф" скажу тебе был,словами не передать.Ну а зуб,через пол года вырвали,флюс под десной образовался,врачи сказали,что надо рвать.И это в школе.В институте,еще пару таких же похожих случая были,только уже в Харьковской студенческой поликлиннике.Даже номер ее запомнил,номер двадцать.После пломбы,через два-три месяца флюс,и прощавай зуб.Еще немного в таком темпе,совсем бы без зубов остался.Но тут,слава тебе господи, совок развалился,частные кабинеты появились.И вот за тридцать с лихером лет,что после этого были,ни одного зуба не потерял.Вот как то так.С советской стоматологией знаком не по рассказам разных сказочников,таких как ты.
А частников при совке ганяли.Забыл разве?Спекуляция,такое слово помнишь,или забыл?При совке были разрешены только такие формы собственности.Первое:государственная.Она же основная,и доминирующая.Потом кооперативная(собственность колхозов и совхозов).Ну и личная.Так,что платная стоматология при совке,это было не законно,и называлось взяткой.
Ты лучше скажи.Почему при совке медицина считала,что прививки делать надо строго обязательно?Без прививок ребенка ни в садик,ни в школу не брали,а человека на работу.А ты всем талдычил,что прививки вред.Как то ты сам себе противоречишь.Правда?
И расскажи мил человек,про спецмагазины для отдельных особо приближенных партработников,или магазины типа "Березка",где товар продавался за чеки или за валюту,за покупку которой еще и срок давали.Пятнадцать лет,если не ошибаюсь.Или расстрел.Круто.Правда?
Советский фильм "Иван Васильевич меняет профессию" смотрел?Зубной врач Шпак,которого грабанули,и был обычным совковым стоматологом,а стоматология была как в фильме,точь в точь.Моя любимая фраза из фильма:"пациент откройте рот" ...Ну а дальше,звук отбойного молотка,и характерный звук вырванного зубу,что в плевательницу выкинули.
Гуглим ЭКО в Минске - насчитываем 9 центров. Всех в Беларуси - 13 https://xn----ptbaagbcftf7n.xn--p1ai/clinics_eko/kliniki-eko-zarubezhom/kliniki-eko-belarus
ЭКО в Киеве - насчитываем 15 центров. Всех - 42. http://uarm.org.ua/pro-asotsiatsiyu/uchasniki-asotsiatsiji.html
И так во всех остальных технологически емких отраслях медицины. Свободен, дефект мозга. Нехер тут чушь комуняцкую разводить!
https://censor.net/comments/locate/3195969/019214f0-745a-7106-9080-16ab54c33772
лише маленька частина радянської медичної системи, але ж яка показова!
У Китаї теж.
Идиоты?
Никогда не попадали в больницу?
ГДЕ МАТЬ ВАШУ ВЫ ВИДЕЛИ БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНУ, К КОТОРОЙ ПРИЗЫВАЕТЕ?
В КИНО?
Що у вас з логікою? Як можливо повернути те, що давно здохло? Ви некрофіл?
Потрібно брати за приклад не трупи, а успішні системи в більш-менш схожих країнах в ******** умовах.
- Здравствуйте, бесплатный доктор!
- Здравствуйте, безнадежно больной пациент!
-Здраствуйте платный доктор
-До свиданья нищий пациент......
Выступает на передачах рабинович, шуфрич, медведчук, долларовые миллионеры и гонят за советскую власть.
Да их бы советская власть быстро сгноила на лесозаготовках, или в рудниках.
Конченные манипуляторы.
Щоб вернути савєйскає здравохранєніє, потрібно насамперед вернут совок.
И спамят только подобные недоумки от интеллектуального бессилия и отсутствия аргументов.
-слушаю вас доктор, неужто снова мой уровень ай кю...очень низок ?
-нет слуга, всё гараздо печальней... снежинки, падающие на вашу лысину- не тают...