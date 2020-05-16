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"Слуга народу" Шевченко виступає за повернення радянської системи охорони здоров'я: "Капіталізм, який нам нав'язують, ніколи не приживеться в Україні". ВIДЕО

Депутат "Слуги народу" Євген Шевченко виступає за відновлення радянської системи медицини, але дітей водить в клініку "Борис".

Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Тема дня", уривок якої опублікувала в фейсбуці журналістка Дарія Гірна, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу, щоб у нас була система, як в Радянському Союзі, тому що це найкраща система, яка була в усі часи, і пандемія показала, що це найкраща система. І тому у нас немає такої катастрофи, як в інших країнах. У нас радянська влада, коли була в 1920-1930-х роках, такі пандемії отримувала! Це все через кров і смерті людей досвід, розумієте. Це набулося роками. Прийшла Супрун і каже: "Будемо робити, як в Канаді і в Англії". Головне — це все, що попередники наші зруйнували, треба відновити. Це головна реформа медична, яку я бачу", - підкреслив він. 

Шевченко також упевнений, що кошти повинні розподілятися по лікарнях залежно від того, скільки населення в регіоні, іншу точку зору він назвав "капіталістичної". "Це капіталізм, який нам нав'язують, він ніколи не приживеться в Україні", - упевнений нардеп.

При цьому сам він "у жодну клініку не ходить": "Я щоранку встаю і бігаю 7 кілометрів, бо як вважаю, що найкраща профілактика від коронавірусу - це спорт і здоров'я".

Коли журналістка уточнила у нардепа, як же він судить про стан медицини, якщо не лікується, він звинуватив її в маніпуляції, вказав, що "має родичів і друзів", а потім заявив: "У "Борис" ходжу з дитиною".

Також читайте: Євген Шевченко про Альперіна: Він хотів за $1 млн вирішити питання в НАБУ

охорона здоров’я (293) реформи (3207) Шевченко Євген (139) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+76
Классический кацапский агент
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16.05.2020 13:00
+44
И о це таке вибрали???"Слуга народа" Шевченко выступает за возвращение советской системы здравоохранения: "Капитализм, который нам навязывают, никогда не приживется в Украине" - Цензор.НЕТ 1409
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16.05.2020 13:02
+39
В Конституции написано "бесплатная мед.помощь". Так она и есть бесплатная: согласно реформе Супрун, государство гарантирует каждому гражданину бесплатный пакет медицинских услуг.
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16.05.2020 13:10
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Сторінка 6 з 6
На каких,каких таких элементах совковой системы медицины построена британская система?Просветите меня сэр прививоненавистник.В Британии по вашему то же от прививок отказались?
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16.05.2020 18:29 Відповісти
Раз берешься обсуждать эту тему, предварительно ее изучи, а не заезженными лозунгами изображай трибуна. Вакциновпаривание не относится к обсуждаемой теме.
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17.05.2020 13:27 Відповісти
С заезженными лозунгами согласен.Только это лозунги про руководящую и направляющую роль КПСС,откуда произошел СССР,и его неотъемлемый атрибут совковая медицина.
И на последок.Ты так рьяно портянки рвеш за совковую медицину.А при совке все прививки были обязательны.Попробовал бы тогда не сделать себе и детям прививку.И почему это прививки не входят в медицинскую тему?Это как раз их сфера ответственности,"знаток"-антипрививочник.
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17.05.2020 18:07 Відповісти
Спамят только убогие на мозги зомби.
Повторяю - систему Семашко всегда хвалили международные организации и на ее элементах построена британская медицина. И медицина Беларуси также успешно работает и развивается на ее принципах.
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17.05.2020 13:31 Відповісти
Повеселил меня этот долбодятел.На простой и безобидный вопрос:"а в какой поликлиннике или больнице вы лечитесь?",он почему то нервно ответил:"я лечусь бегом и спортом".Браво.Шоу Бенни Хила и мистер Бин,отдыхают вместе взятые.Интересно посмотреть,как он простой аппендицит будет бегом и спортом будет лечить,если конечно так можно.Ну а если у него получится,то это будет "коллосальное" новое открытие в науке и технике.Да и в медицине то же.
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16.05.2020 18:19 Відповісти
Да.Еще забыл отметить просто "шикарную и лучшую" стоматологию в советской системе медицины.Желаю этому дятлу и его детям лечить зубы как при советском союзе лечили,что бы к пятидесяти годам от них(от зубов ) остались одни воспоминания,причем довольно болезненные и дурно пахнущие.
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16.05.2020 18:25 Відповісти
Была обычная, как и во всем мире, стоматология доступная всем слоям населения. А для желающих и тогда была платная.
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17.05.2020 13:24 Відповісти
Плять, ты улыбки савецких людей в 50-60х видел, клоун??
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17.05.2020 14:19 Відповісти
"Была обычная, как и во всем мире, стоматология доступная всем слоям населения."

Для партийных бонз или работников торговли,что везде блат имели,может нормальная стоматология и была.Ну типа магазинов "Березка",где по чекам и за валюту товар покупали.Но только те,кто эти чеки и валюту имел.Мне к сожалению не повезло.Мама и папа не были членами партии,и в торговле не работали.Приходилось зубы лечить как все.Помню как в школе мне нерв из зуба удаляли,без обезбаливающего и мышьяка.Такой "кайф" скажу тебе был,словами не передать.Ну а зуб,через пол года вырвали,флюс под десной образовался,врачи сказали,что надо рвать.И это в школе.В институте,еще пару таких же похожих случая были,только уже в Харьковской студенческой поликлиннике.Даже номер ее запомнил,номер двадцать.После пломбы,через два-три месяца флюс,и прощавай зуб.Еще немного в таком темпе,совсем бы без зубов остался.Но тут,слава тебе господи, совок развалился,частные кабинеты появились.И вот за тридцать с лихером лет,что после этого были,ни одного зуба не потерял.Вот как то так.С советской стоматологией знаком не по рассказам разных сказочников,таких как ты.
А частников при совке ганяли.Забыл разве?Спекуляция,такое слово помнишь,или забыл?При совке были разрешены только такие формы собственности.Первое:государственная.Она же основная,и доминирующая.Потом кооперативная(собственность колхозов и совхозов).Ну и личная.Так,что платная стоматология при совке,это было не законно,и называлось взяткой.
Ты лучше скажи.Почему при совке медицина считала,что прививки делать надо строго обязательно?Без прививок ребенка ни в садик,ни в школу не брали,а человека на работу.А ты всем талдычил,что прививки вред.Как то ты сам себе противоречишь.Правда?
И расскажи мил человек,про спецмагазины для отдельных особо приближенных партработников,или магазины типа "Березка",где товар продавался за чеки или за валюту,за покупку которой еще и срок давали.Пятнадцать лет,если не ошибаюсь.Или расстрел.Круто.Правда?
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18.05.2020 08:55 Відповісти
"Была обычная, как и во всем мире, стоматология доступная всем слоям населения."

Советский фильм "Иван Васильевич меняет профессию" смотрел?Зубной врач Шпак,которого грабанули,и был обычным совковым стоматологом,а стоматология была как в фильме,точь в точь.Моя любимая фраза из фильма:"пациент откройте рот" ...Ну а дальше,звук отбойного молотка,и характерный звук вырванного зубу,что в плевательницу выкинули.
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18.05.2020 11:53 Відповісти
Что возвращать? Мы никуда и не уходили с её руин.
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16.05.2020 18:19 Відповісти
не было ни какой советской системы здравоохранения!Были обшарпаные здания с зелёной,иодом,клизмами и кипячеными шприцами,и коновалы бесплатно,а чаще за презент,обслуживали толпы народа,вот и вся система сынок ты мой английский.
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16.05.2020 19:11 Відповісти
а какие операции делала советская медицина - с страшными, грубыми швами. научились делать живодерские операции - последствия войны.
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16.05.2020 21:53 Відповісти
Ну да, и покойный Амосов был главный всемирно известный "живодер".
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17.05.2020 13:19 Відповісти
Амосов известен, прежде всего, не как профессионал мирового уровня, а популяризатор здорового образа жизни и литератор.
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17.05.2020 14:26 Відповісти
Известен в роли популяризатора только неучам.
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17.05.2020 19:02 Відповісти
Бг-ггг... я - тоже за советскую систему, типо экспроприировать бизнес этого гаденыша...
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16.05.2020 19:31 Відповісти
Вот,вот.Частную собственность отменить.Эксплуататорам-тюрьмы.Фермеров-в Сибирь.Народу заводы и землю.Ну и работать за спасибо.За границу на отдых или заработки не пущать.Паспорта у крестьян отобрать.Пусть в селах живут и не высовываются,и работают за трудодень.
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16.05.2020 21:01 Відповісти
Советую сходить к психиатору, может поможет привести голову в порядок.
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17.05.2020 13:17 Відповісти
Какой ты гадкий,как и все коммуняки.И хамишь,к тому же.У дедушки Ленина научился?Да нет.Тот кат вежливым был,образованным.У тебя учителя были по проще,скорей похож на Швондера из "Собачьего сердца" Булгакова.Нормалек?Если бы сравнил тебя с Шариковым,ты бы обиделся.А так в самый раз.
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18.05.2020 09:01 Відповісти
Все правильно. Радянська система охорони здоров'я була однією з найкращих в світі. Всі проблеми вітчизняної медицини пов'язані із критичним недофінансуванням галузі за останні 30 років. Згідно з рекомендаціями ООН на медицину треба виділяти не менше 9 % ВВП. В Україні виділяють лише 2,5 %. З таким фінансуванням якісної медицини не побудуєш. Фінансування медицини треба збільшити мінімум в 3 рази. А те що нам підсовують як Медреформу є ліквідацією медицини та позбавленням мільйонів людей елементарної медичної допомоги. Сусідня Білорусь зберегла радянську систему і вона там зараз успішно працює.
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16.05.2020 21:16 Відповісти
Медицина Беларуси успешно работает по системе Семашко и на ее финансирование выделяется там 8,5% ВВП. Повторяю - Беларусь делит с Брунеем и Канадой первое место в мире по доступности медицинской помощи населению.
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17.05.2020 13:16 Відповісти
На самом деле, уровень профессионализма и высококвалифицированных профессионалов и медтехнологий в Беларуси ниже украинского. Я это знаю лучше тебя. Другой вопрос - доступность нижнего уровня мед.помощи. Здесь недорабатывают политики и депутаты, которые давно обязаны были продавить и запустить систему страховой медицины в Украине. Но медицинская мафия в Украине бессмертна.
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17.05.2020 14:33 Відповісти
Не пишите чушь. Нашим клиникам и не снилось то оснащение и оборудование, и те медтехнологии что есть в Беларуси. А что касается сравнения уровня специалистов, то это вообще глупость.
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17.05.2020 16:20 Відповісти
Не пишите чушь. Нашим клиникам и не снилось то оснащение и оборудование, и те медтехнологии что есть в Беларуси. А что касается сравнения уровня специалистов, то это вообще глупость.
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17.05.2020 18:59 Відповісти
Ну давай разберем на одном примере, раз речь о "медтехнологиях":
Гуглим ЭКО в Минске - насчитываем 9 центров. Всех в Беларуси - 13 https://xn----ptbaagbcftf7n.xn--p1ai/clinics_eko/kliniki-eko-zarubezhom/kliniki-eko-belarus
ЭКО в Киеве - насчитываем 15 центров. Всех - 42. http://uarm.org.ua/pro-asotsiatsiyu/uchasniki-asotsiatsiji.html
И так во всех остальных технологически емких отраслях медицины. Свободен, дефект мозга. Нехер тут чушь комуняцкую разводить!
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17.05.2020 19:30 Відповісти
Медицина Беларуси успешно работает по системе Семашко и на ее финансирование выделяется там 8,5% ВВП. Повторяю - Беларусь делит с Брунеем и Канадой первое место в мире по доступности медицинской помощи населению.
https://censor.net/comments/locate/3195969/019214f0-745a-7106-9080-16ab54c33772
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17.05.2020 19:00 Відповісти
А за спам тебе, тролль, не платят? Это тоже будет в спаме. Нечего коммуняцко-ольгиновской пропаганде тут вонять.
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17.05.2020 19:04 Відповісти
Все правильно - государство должно платить врачам копейки (лучше это бабло стырить) а лохторат пусть медикам взятки дает и все будет ОК
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16.05.2020 21:44 Відповісти
Бег бегом,а нервишки у депутатника - ватника - ни к черту.
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16.05.2020 21:52 Відповісти
идиот какой-то. как же они задрали
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16.05.2020 23:02 Відповісти
для мене найбільш показовими були радянські родильні доми, більш схожі на осередки концтаборів, із надзвичайно приємними плюшками: повна відсутність особистої свободи і особистого простору, казарменний режим, кафельні стіни і підлога і загальна обстановка, наче в прозекторній, особисте приниження через одяг у вигляді напівлегких халатиків (і усе), абсолютна байдужість до материнського інстинкту і привласнення народжених дітей адміністреціює закладу із видачею дітей для годування виключно по розпорядку.

лише маленька частина радянської медичної системи, але ж яка показова!
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16.05.2020 23:46 Відповісти
Это не медсистема была виновата, а ее реализаторы.
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17.05.2020 13:10 Відповісти
Этот гандон Шевченко сто пудово лечиться где нибудь в Германии.
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17.05.2020 03:16 Відповісти
В Совецком союзе было всего две болезни. ***** и ******. ***** сама проходила, а ****** был не излечим.
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17.05.2020 06:49 Відповісти
Ха, ха - діДжейталізація від зеленого камеді-клабу.
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17.05.2020 09:33 Відповісти
Капитализм в том виде что есть у нас - это рабовладельческая система, система экстенсивного использования ВСЕХ ресурсов, с последующим банкротством после их истощения. "Общество потребления" смогло лишь разжечь голод к роскоши среди населения, но утолить его - оно не может, не хватит ресурсов планеты. Может все таки мир в котором у каждого есть "достаточно" лучше, чем мир, где у единиц есть "сказочное излишество"? Вы же все думаете что будете теми самыми единицами, но давайте станем реалистами, единиц - единицы, а вас всех - много. В результате мы друг друга сожрем, на радость катцапам и узкоглазым.
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17.05.2020 10:18 Відповісти
Населення світу, з-за підняття рівня життя, скоро почне скорочуватись.
У Китаї теж.
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17.05.2020 14:51 Відповісти
Ау, вы сумасшедшие?
Идиоты?
Никогда не попадали в больницу?
ГДЕ МАТЬ ВАШУ ВЫ ВИДЕЛИ БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНУ, К КОТОРОЙ ПРИЗЫВАЕТЕ?
В КИНО?
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17.05.2020 11:43 Відповісти
Это вопль умалишенного.
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17.05.2020 13:08 Відповісти
Совершенно согласен. И не одного.
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17.05.2020 14:12 Відповісти
Парад клоунов народа продолжается)
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17.05.2020 12:10 Відповісти
Дэн понабирал всякую шелупень за 500 бакинских
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17.05.2020 12:43 Відповісти
Конечно не приживется: капитализм - это строй свободных людей.
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17.05.2020 12:51 Відповісти
Это строй свободных от свободы людей, полностью зависящих от своих работодателей и всласти. Лохокарантин это очень наглядно продемонстрировал.
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17.05.2020 13:06 Відповісти
Ти,видно не жив при союзі, дебілятко.
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17.05.2020 14:08 Відповісти
Якщо влада диктує що одягати, який стиль зачіски мати, що читати, де жити, де лікуватись, куди їхати і.т.д і.т.д не є « строй завісящій от власті», тоді я не знаю що є?
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17.05.2020 14:12 Відповісти
А ты дебильчик, где жил, что такую ахинею несешь? Возражай моему посту фактами по сути, а не лозунгами о совке.
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17.05.2020 16:10 Відповісти
Ну почему вы, комуняки штопанные, не сдохли все в сралинских концлагерях?? Господи, как ты не справедлив, оставив комуняк живыми, но без мозга!
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17.05.2020 14:36 Відповісти
Это строй свободных от свободы людей, полностью зависящих от своих работодателей и всласти. Лохокарантин это очень наглядно продемонстрировал.
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17.05.2020 18:57 Відповісти
co to jeszt za ***** sowkowy ?
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17.05.2020 13:12 Відповісти
Нові незамарані обличчя від бубки!
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17.05.2020 14:08 Відповісти
Це все маніпулювання та популізм. Ми не побудуємо радянську систему. Це вже не можливо і не актуально. Нам треба побудувати свою модель медицини, взявши найкраще і відкинувши гірше. Але потрібне реальне бажання щось зробити. В популістів цього немає. Доречі, комуністи, попри всі їхні вади, реально щось робили. Реально. Вже інше, що вони робили і як...
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17.05.2020 14:09 Відповісти
Ось цей весь висєр і є приклад популізму! І що «робили» комуністи ?!
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17.05.2020 14:13 Відповісти
Якісь дивні люди!!! Що робили комуністи?!?! До вони робили при Чернобильскій катастрофі?! Проводили велогонку «міра»?! Кількість відвертих дебілів в Україні просто вражає!
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17.05.2020 14:15 Відповісти
Не треба пересмикувати. Мова іде про систему охорони здоров*я, а не окремі випадки дебілізму.
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17.05.2020 14:53 Відповісти
Дивна думка....я весь час думала,що кумунізм=дебілізм по своїй суті
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17.05.2020 15:23 Відповісти
савєйская сiстєма здравохранєнія можлива лише у совку, а совок давно вже подох.

Що у вас з логікою? Як можливо повернути те, що давно здохло? Ви некрофіл?

Потрібно брати за приклад не трупи, а успішні системи в більш-менш схожих країнах в ******** умовах.
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17.05.2020 20:35 Відповісти
Если откинуть его совкодрочерство и реально посмотреть на вещи, то, при таком состоянии, в котором находится страна уже 30 лет, невозможно построить вообще никакую мед систему, ни советскую, ни капиталистическую, в принципе.
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17.05.2020 14:19 Відповісти
А яка є ? Люди ж лікуються... Нє ?
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17.05.2020 14:54 Відповісти
за свої гроші. а якщо немає, то подихай. акуєнна система!
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17.05.2020 16:51 Відповісти
"Слуга народа" Шевченко выступает за возвращение советской системы здравоохранения: "Капитализм, который нам навязывают, никогда не приживется в Украине______убедительная просьба к редакции не писать фамилии этих шЕвченкив с прописной буквы! ШевчЕнко Т.Г. он один единственный! А эта шелепонь ему даже не однофамильцы!
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17.05.2020 15:57 Відповісти
Кратко о советской системе:

- Здравствуйте, бесплатный доктор!
- Здравствуйте, безнадежно больной пациент!
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17.05.2020 17:05 Відповісти
Кратко о системе здравоохранения ВООБЩЕ

-Здраствуйте платный доктор

-До свиданья нищий пациент......
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17.05.2020 19:29 Відповісти
И такие вся фрикция.
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17.05.2020 17:19 Відповісти
Взять этого борца против капитализма, забрать его всю собственность, сбережения и отправить на Калыму.
Выступает на передачах рабинович, шуфрич, медведчук, долларовые миллионеры и гонят за советскую власть.
Да их бы советская власть быстро сгноила на лесозаготовках, или в рудниках.
Конченные манипуляторы.
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17.05.2020 17:21 Відповісти
а как на счёт шведского или канадского "капитализьма" ??? может стоит попробовать ???
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17.05.2020 17:31 Відповісти
Де таких ідіотів берут?

Щоб вернути савєйскає здравохранєніє, потрібно насамперед вернут совок.
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17.05.2020 17:48 Відповісти
Пішов ти нах@й зі своїм совком разом!!!
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17.05.2020 18:05 Відповісти
"Слуга народу" Шевченко виступає за повернення радянської системи охорони здоров'я: "Капіталізм, який нам нав'язують, ніколи не приживеться в Україні" - Цензор.НЕТ 4427
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17.05.2020 18:09 Відповісти
Мудило совкове - ти піди, розкажи це коломойському з ахмєтовим, як ти не хочеш жити в їхньому дикому капіталізмі. Навряд чи ти вийдеш від них живим після цього.
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17.05.2020 18:41 Відповісти
Напоминаю супруноботам - злобное хамство и склонность к лозунгам - признак швондерского скудоумия и отсутствия образованности.
И спамят только подобные недоумки от интеллектуального бессилия и отсутствия аргументов.
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17.05.2020 19:08 Відповісти
Пригожин, твой тролль совсем тупой. Освоил только копировать-вставить. Пишет одно и тоже. Плачется,что работать ему не дают.
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17.05.2020 19:16 Відповісти
"Боріс" сосіалістічєскій
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17.05.2020 19:26 Відповісти
А что это плохо ? Возврат к прошлой системе здравоохранения. Пока петух не клюнет тут противников старой системы они ( идийоты) не поймут. А клюнет - ну сразу ж перекрасятся или переобуются. Остаётся только З А Б О Л Е Т Ь .
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17.05.2020 19:27 Відповісти
Це точно - феодалізм наше все
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17.05.2020 20:05 Відповісти
Моисей водил евреев 40 лет по пустыне, чтобы поколение вот таких издохло, совковый менталитет невозможно вылечить.
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17.05.2020 20:14 Відповісти
Тепер євреї водять нас за ніс вже майже 29 років - залишилось 11, потерпимо...
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17.05.2020 20:20 Відповісти
Вырвите этому идиоту зуб в зубовалке пгт.Попихуйловка
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17.05.2020 20:49 Відповісти
-слуга шевченко, у меня, для вас - плохие новости...
-слушаю вас доктор, неужто снова мой уровень ай кю...очень низок ?
-нет слуга, всё гараздо печальней... снежинки, падающие на вашу лысину- не тают...
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17.05.2020 21:25 Відповісти
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