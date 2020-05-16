"Слуга народу" Шевченко виступає за повернення радянської системи охорони здоров'я: "Капіталізм, який нам нав'язують, ніколи не приживеться в Україні". ВIДЕО

Депутат "Слуги народу" Євген Шевченко виступає за відновлення радянської системи медицини, але дітей водить в клініку "Борис".

Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Тема дня", уривок якої опублікувала в фейсбуці журналістка Дарія Гірна, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу, щоб у нас була система, як в Радянському Союзі, тому що це найкраща система, яка була в усі часи, і пандемія показала, що це найкраща система. І тому у нас немає такої катастрофи, як в інших країнах. У нас радянська влада, коли була в 1920-1930-х роках, такі пандемії отримувала! Це все через кров і смерті людей досвід, розумієте. Це набулося роками. Прийшла Супрун і каже: "Будемо робити, як в Канаді і в Англії". Головне — це все, що попередники наші зруйнували, треба відновити. Це головна реформа медична, яку я бачу", - підкреслив він.

Шевченко також упевнений, що кошти повинні розподілятися по лікарнях залежно від того, скільки населення в регіоні, іншу точку зору він назвав "капіталістичної". "Це капіталізм, який нам нав'язують, він ніколи не приживеться в Україні", - упевнений нардеп.

При цьому сам він "у жодну клініку не ходить": "Я щоранку встаю і бігаю 7 кілометрів, бо як вважаю, що найкраща профілактика від коронавірусу - це спорт і здоров'я".

Коли журналістка уточнила у нардепа, як же він судить про стан медицини, якщо не лікується, він звинуватив її в маніпуляції, вказав, що "має родичів і друзів", а потім заявив: "У "Борис" ходжу з дитиною".

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