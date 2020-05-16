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Казанський про росіян Дейнего та Ніконорову в ТКГ: Тепер очевидно, що ті, хто наполягає на прямих переговорах з ОРДЛО, насправді закликають піти на поступки РФ. ВIДЕО

Офіційно завершилася історія з "громадянською війною" і "внутрішнім конфліктом" в Україні.

Такого висновку дійшов журналіст Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на YouTube.

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"На офіційному рівні підтверджено, що на переговорах у Мінську угруповання "ДНР" і "ЛНР" представляють громадяни Російської Федерації. Жодних  там "народних республік", а саме громадяни Росії. Таким чином на Донбасі відбувається фактично російсько-український конфлікт, і переговори Україна веде саме з громадянами Росії", - пояснив журналіст.

Він нагадав, що представники ОРДЛО в Тристоронній контактній групі в Мінську, Наталія Ніканорова і Владислав Дейнего, виявилися власниками російських паспортів. Казанський перевірив справжність опублікованого міністром із питань реінтеграції окупованих територій України Олексієм Резніковим паспорта на сайті Федеральної податкової служби Росії.

Казанський про росіян Дейнего та Ніконорову в ТКГ: Тепер очевидно, що ті, хто наполягає на прямих переговорах з ОРДЛО, насправді закликають піти на поступки РФ 01
Скриншот із відео

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"Не можу сказати, що сталася якась сенсація. Я впевнений, що у більшості представників верхівки "ДНР" російські паспорти є ще з 2014-2015 років. Але одна справа здогадуватися, інша справа - мати докази. У нас є докази, що жодної громадянської війни на Донбасі немає, а є російсько-український конфлікт, у якому нам, українцям, протистоять громадяни Російської Федерації. Хтось із них ще до війни був громадянином Російської Федерації, просто жив в Україні. Хтось приїхав воювати вже після початку війни з Росії, як Ігор Стрєлков, а хтось був просто російською агентурою і лише нещодавно отримав російські паспорти", - підкреслив журналіст.

На його думку, суть у тому, що немає жодних народних республік, "жодного повсталого нескореного Донбасу, який бореться за свої права", а є російська окупація території.

"І коли Росія говорить нам, що Україна має на переговорах погоджувати зміни до свого законодавства і свою конституцію з представниками Донбасу, ми розуміємо, що немає жодних представників Донбасу, немає жодних представників "ДНР" і "ЛНР". Є російські громадяни. Тож Росія вимагає від нас, щоб ми погоджували зміни до своєї конституції з нею", - пояснює Казанський.

Він також нагадав, що громадянин РФ Дейнего кілька днів тому заявляв, що переселенці не мають права брати участі у переговорах щодо Донбасу.

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"Олена Бондаренко, Євген Мураєв, боксер Усик та інші брехуни рангом поменше просто повторюють брехню з російських методичок, коли розказують про "внутрішні конфлікти", про те, що "нам потрібно домовлятися", бо там, насправді, наші громадяни. Після цієї ситуації стає зрозуміло, яку мету насправді переслідують ті люди, які кажуть, що потрібно вести прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР", бо немає жодних "ЛНР" і "ДНР" - вже все доведено, підтверджено офіційно. Є громадяни Російської Федерації, є конфлікт із Російською Федерацією. Всі, хто розповідає, що нам потрібні прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР", що нам потрібно якось легалізувати, піти на поступки, насправді закликають піти на поступки окупантам і легалізувати окупацію", - резюмував Казанський і закликав українців протистояти російській агресії злагоджено.

Нагадаємо, Російська Федерація запросила на засідання Тристоронньої контактної групи 13 травня так званих представників окупованих районів Донецької та Луганської областей Владислава Дейнего та Наталію Ніконорову, які мають громадянство РФ. Про це наступного дня повідомив міністр із питань реінтеграції окупованих територій України Олексій Резніков.

Автор: 

росія (65122) Донбас (22355) Казанський Денис (308) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+36
Это очевидно не теперь, а с самого начала войны было.
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16.05.2020 19:15
+26
Казанский о россиянах Дейнего и Никоноровой в ТКГ: Теперь очевидно, что настаивающие на прямых переговорах с ОРДЛО на самом деле призывают пойти на уступки РФ - Цензор.НЕТ 135
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16.05.2020 19:34
+26
Казанский о россиянах Дейнего и Никоноровой в ТКГ: Теперь очевидно, что настаивающие на прямых переговорах с ОРДЛО на самом деле призывают пойти на уступки РФ - Цензор.НЕТ 9785
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16.05.2020 19:35
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ув.Денис Казанский очень ясно сформулировал свои тезисы о ссученных даунбассовских шестёрках из ОРДЛО...
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17.05.2020 06:38 Відповісти
*
Недавно США внесли профашистський"Руський імперський рух", який воював на Донбасі проти України, в список терористичних організацій.
А наша і виходить що продажна влада ЗЕбілів -капітулянтів, вона разом з точно такими ж ворогами кремлівськими фашистами окупантами і кривавими нелюдами вбивцями терористами - сепаратистами створює антиукраїнську бандитську консультативну раду, набудь для капітуляції України ... Може наша про-московська влада переплутала Крим і Донбас з Аляскою і ці фашисти з "Руського імперського руху" воювали проти США і окупували Аляску? А інакше важко знайти хоть якусь логіку у нашій продажній антиукраїнській -про-кремлівській владі капітулянтів, яка тривалий час ну ніяк не може розібратись хто він такий наш лютий кривавий ворог загарбник який тимчасово, але все ж таки окупував наш рідний Український Крим і Донбас ...
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17.05.2020 06:41 Відповісти
Сагайдачный,ты что идиот?Снова "ЗРАДА"?Кацапы же потребовали расширить ТКГ.Вот мы им и расширили.Ввели туда представителей именно кацапов,а не "народ Донбасса".И теперь начнем договариваться именно с ихтамнетами.Привет старой лошади из МИД кацапов и лично пуйлу...
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17.05.2020 13:44 Відповісти
кацап, идиот, причём полный это ты. Впрочем, ты уже вскоре убедишься сам.
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17.05.2020 23:04 Відповісти
Одно интересно, почему во всех этих многочисленных зашкварах говорят - теперь стало понятно? А год назад не было понятно? Или блдь, только вступив в дерьмо лично, некоторые люди могут сделать вывод, что это дерьмо, и оно зелёное? А 40% по прежнему уверены, что топчут шоколад и вот вот станет сладко на губах.
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17.05.2020 11:35 Відповісти
"какая разница" - реальність сьогодення!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.05.2020 12:36 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Faspi.com.ua%2Fnews%2Fnovini-svitu%2Flavrov-vistupiv-na-zakhist-ermaka-i-zvinuvativ-ukrainu-v-zrivi-samitu-normandskoi%3Ffbclid%3DIwAR0oaQFq8j0arvBlm093kpzlzLz-9SVXhYVB5ibfOlLvjI8sOcwUYBlkzpk&h=AT3YFusJlKweHf4E2lZhDnVzP54QgIuIOTg9qQp0MEiuYlc-FwZ27lCB65GnlPAFS0DyQGvfxBJcmZcluzHpXutf9AeLqeukuwhee0BpeKVZnzBCd0_TWTQbkORXFu9qZqh9
Лавров виступив на захист Єрмака і звинуватив Україну в зриві саміту "нормандської четвірки" в Берліні, еще что-но нужно знать на кого работает ватная Крыса ермак???
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17.05.2020 13:37 Відповісти
"На официальном уровне подтверждено, что на переговорах в Минске группировки "ДНР" и "ЛНР" представляют граждане Российской Федерации. Никаких-то там "народных республик", а именно граждане России. Таким образом на Донбассе происходит по факту российско-украинский конфликт, и переговоры Украина ведет именно с гражданами России", - пояснил журналист. Источник: https://censor.net/v3196003

КАЦАПИ - ПНХ
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17.05.2020 14:28 Відповісти
Московити - кацапи - фіноугри - росєянє https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html?fbclid=IwAR1y40a7uqtMQ0-l3soNH-aClIYJnt7x-MnlKDzmpoxseWVKtTd1PNL7xmA АНДРОФАГИ. САМОЄДСЬКИ НАРОДИ (канібали) у минулому
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17.05.2020 14:30 Відповісти
Казанський про росіян Дейнего та Ніконорову в ТКГ: Тепер очевидно, що ті, хто наполягає на прямих переговорах з ОРДЛО, насправді закликають піти на поступки РФ - Цензор.НЕТ 6866
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17.05.2020 16:32 Відповісти
А на *** на этот донбасс, со своими проблемами!! Стена высотой 4 метр,ни каких пробдем с переселенцами . пенсиями и т,д,! Кто с нам, те по эту сторону-здес, кто не снам,и те по ту сторону!! И пусть себе кормят свои донбасс!! И сразу перестанут стрелять и наш зеленский наконец-то успокоится со своей идеей фикс!!
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17.05.2020 19:24 Відповісти
Десь, з тобою я погоджуюсь на всі 100%...
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17.05.2020 23:05 Відповісти
А на *** на этот донбасс, со своими проблемами!! Стена высотой 4 метра, и ни каких проблем с переселенцами, пенсиями и т,д,! Кто с нами, те по эту сторону-здесь, кто не с нами, те по ту сторону!! И пусть себе кормят свои донбасс!! И сразу перестанут стрелять и наш зеленский наконец-то успокоится со своей идеей фикс!!
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17.05.2020 19:26 Відповісти
Идиоты....
А чем кроме уступок Расии могут закончится переговоры с Расией?
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22.05.2020 20:09 Відповісти
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