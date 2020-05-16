Казанський про росіян Дейнего та Ніконорову в ТКГ: Тепер очевидно, що ті, хто наполягає на прямих переговорах з ОРДЛО, насправді закликають піти на поступки РФ. ВIДЕО
Офіційно завершилася історія з "громадянською війною" і "внутрішнім конфліктом" в Україні.
Такого висновку дійшов журналіст Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на YouTube.
"На офіційному рівні підтверджено, що на переговорах у Мінську угруповання "ДНР" і "ЛНР" представляють громадяни Російської Федерації. Жодних там "народних республік", а саме громадяни Росії. Таким чином на Донбасі відбувається фактично російсько-український конфлікт, і переговори Україна веде саме з громадянами Росії", - пояснив журналіст.
Він нагадав, що представники ОРДЛО в Тристоронній контактній групі в Мінську, Наталія Ніканорова і Владислав Дейнего, виявилися власниками російських паспортів. Казанський перевірив справжність опублікованого міністром із питань реінтеграції окупованих територій України Олексієм Резніковим паспорта на сайті Федеральної податкової служби Росії.
"Не можу сказати, що сталася якась сенсація. Я впевнений, що у більшості представників верхівки "ДНР" російські паспорти є ще з 2014-2015 років. Але одна справа здогадуватися, інша справа - мати докази. У нас є докази, що жодної громадянської війни на Донбасі немає, а є російсько-український конфлікт, у якому нам, українцям, протистоять громадяни Російської Федерації. Хтось із них ще до війни був громадянином Російської Федерації, просто жив в Україні. Хтось приїхав воювати вже після початку війни з Росії, як Ігор Стрєлков, а хтось був просто російською агентурою і лише нещодавно отримав російські паспорти", - підкреслив журналіст.
На його думку, суть у тому, що немає жодних народних республік, "жодного повсталого нескореного Донбасу, який бореться за свої права", а є російська окупація території.
"І коли Росія говорить нам, що Україна має на переговорах погоджувати зміни до свого законодавства і свою конституцію з представниками Донбасу, ми розуміємо, що немає жодних представників Донбасу, немає жодних представників "ДНР" і "ЛНР". Є російські громадяни. Тож Росія вимагає від нас, щоб ми погоджували зміни до своєї конституції з нею", - пояснює Казанський.
Він також нагадав, що громадянин РФ Дейнего кілька днів тому заявляв, що переселенці не мають права брати участі у переговорах щодо Донбасу.
"Олена Бондаренко, Євген Мураєв, боксер Усик та інші брехуни рангом поменше просто повторюють брехню з російських методичок, коли розказують про "внутрішні конфлікти", про те, що "нам потрібно домовлятися", бо там, насправді, наші громадяни. Після цієї ситуації стає зрозуміло, яку мету насправді переслідують ті люди, які кажуть, що потрібно вести прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР", бо немає жодних "ЛНР" і "ДНР" - вже все доведено, підтверджено офіційно. Є громадяни Російської Федерації, є конфлікт із Російською Федерацією. Всі, хто розповідає, що нам потрібні прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР", що нам потрібно якось легалізувати, піти на поступки, насправді закликають піти на поступки окупантам і легалізувати окупацію", - резюмував Казанський і закликав українців протистояти російській агресії злагоджено.
Нагадаємо, Російська Федерація запросила на засідання Тристоронньої контактної групи 13 травня так званих представників окупованих районів Донецької та Луганської областей Владислава Дейнего та Наталію Ніконорову, які мають громадянство РФ. Про це наступного дня повідомив міністр із питань реінтеграції окупованих територій України Олексій Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Недавно США внесли профашистський"Руський імперський рух", який воював на Донбасі проти України, в список терористичних організацій.
А наша і виходить що продажна влада ЗЕбілів -капітулянтів, вона разом з точно такими ж ворогами кремлівськими фашистами окупантами і кривавими нелюдами вбивцями терористами - сепаратистами створює антиукраїнську бандитську консультативну раду, набудь для капітуляції України ... Може наша про-московська влада переплутала Крим і Донбас з Аляскою і ці фашисти з "Руського імперського руху" воювали проти США і окупували Аляску? А інакше важко знайти хоть якусь логіку у нашій продажній антиукраїнській -про-кремлівській владі капітулянтів, яка тривалий час ну ніяк не може розібратись хто він такий наш лютий кривавий ворог загарбник який тимчасово, але все ж таки окупував наш рідний Український Крим і Донбас ...
Лавров виступив на захист Єрмака і звинуватив Україну в зриві саміту "нормандської четвірки" в Берліні, еще что-но нужно знать на кого работает ватная Крыса ермак???
КАЦАПИ - ПНХ
А чем кроме уступок Расии могут закончится переговоры с Расией?