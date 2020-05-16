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Поліцейські Донеччини провели комплексне відпрацювання Маріуполя, - пресцентр ОС. ВIДЕО
Співробітники поліції Донецької області та військовослужбовці Національної гвардії провели комплексне відпрацювання Маріуполя.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"160 правоохоронців Головного управління Національної поліції в Донецькій області, підрозділів зі складу ОС, співробітників патрульної поліції та військовослужбовців Нацгвардії України було задіяно для проведення спецзаходів", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські перевірили майже 1 200 осіб і понад 500 транспортних засобів.
Топ коментарі
+12 Алекс Мышкевич
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+9 Станислав Станислав #469254
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Дай перед тем, как будешь хлопать,
Дай поглядеть на Украину.
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Под стягом с именем Бандеры.
На Украине ружья прячут,
На Украине ищут веры.
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Но внутри мы каждый хозяин
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Проще творить преступления
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Зазвичай гопніки телефони отрабатують
Слава Украине!