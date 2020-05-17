Зброю найманців РФ виявлено біля лінії розмежування на Луганщині, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Прикордонники виявили під час обшуку у жителя Луганщини зброю і боєприпаси.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

16 травня, виконуючи доручення слідчого відповідно до ухвали суду в рамках кримінального провадження, оперативники Луганського загону спільно зі слідчими та працівниками Попаснянського відділу поліції провели санкціонований обшук будівлі в смт Комишуваха неподалік лінії розмежування на Луганщині. Згодом із приміщення будинку правоохоронці вилучили дві гранати Ф-1, РГД-5 та два корпуси РПГ-22.

Перед тим, оперативники встановили, що за адресою проведення обшуків проживає громадянин, який у 2014 році прихистив та в подальшому проживав із поплічниками НЗФ, які і залишили йому небезпечні "подарунки". Також правоохоронці встановили, що власник "товару" намагався підзаробити на продажі засобів диверсії.

Виявлені засоби військового ураження вилучено компетентними органами для проведення подальших слідчих дій.

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