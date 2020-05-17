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Зброю найманців РФ виявлено біля лінії розмежування на Луганщині, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Прикордонники виявили під час обшуку у жителя Луганщини зброю і боєприпаси.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

16 травня, виконуючи доручення слідчого відповідно до ухвали суду в рамках кримінального провадження, оперативники Луганського загону спільно зі слідчими та працівниками Попаснянського відділу поліції провели санкціонований обшук будівлі в смт Комишуваха неподалік лінії розмежування на Луганщині. Згодом із приміщення будинку правоохоронці вилучили дві гранати Ф-1, РГД-5 та два корпуси РПГ-22.

Зброю найманців РФ виявлено біля лінії розмежування на Луганщині, - Держприкордонслужба 01

Перед тим, оперативники встановили, що за адресою проведення обшуків проживає громадянин, який у 2014 році прихистив та в подальшому проживав із поплічниками НЗФ, які і залишили йому небезпечні "подарунки". Також правоохоронці встановили, що власник "товару" намагався підзаробити на продажі засобів диверсії.

Виявлені засоби військового ураження вилучено компетентними органами для проведення подальших слідчих дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновлення повного контролю над кордоном з РФ перекриє нелегальні потоки зброї і боєприпасів, - заступник голови Міноборони Петренко

Зброю найманців РФ виявлено біля лінії розмежування на Луганщині, - Держприкордонслужба 02

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) зброя (7460) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+5
Чого ви? Це він готується до спільного патрулювання кордону. Як Зєрмак з кацапами і домовився
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17.05.2020 12:46
+4
А я б гранату купил. На всякий пожарный.
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17.05.2020 13:52
+3
На фото 2 стріляні РПГ-22. Це як порожні гільзи. Крім того в повідомленні сказано "2 корпуса РПГ". За відсутністю роботи описують її імітацію.
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17.05.2020 14:11
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кожан зачетный у лугондонщика.
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17.05.2020 12:35 Відповісти
Второй рукой за версту тхне...
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17.05.2020 12:45 Відповісти
Чого ви? Це він готується до спільного патрулювання кордону. Як Зєрмак з кацапами і домовився
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17.05.2020 12:46 Відповісти
А я б гранату купил. На всякий пожарный.
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17.05.2020 13:52 Відповісти
На фото 2 стріляні РПГ-22. Це як порожні гільзи. Крім того в повідомленні сказано "2 корпуса РПГ". За відсутністю роботи описують її імітацію.
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17.05.2020 14:11 Відповісти
Я от не в курсе. Объясните, пжалста, как это по фотке видно? Для общего развития, ага.
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17.05.2020 21:00 Відповісти
В тексте сказано, что обнаружено 2 корпуса РПГ-22!!!
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18.05.2020 11:05 Відповісти
Спасибо, Дмитрий, я это прочитал. Но я просто хотел узнать, как визуально это определяют, нестреляной я эту штуку в руках не держал. Никаких подколок и наездов.
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18.05.2020 20:20 Відповісти
Еще одного таксиста сумеем вызволить из лап боевиков.
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17.05.2020 14:12 Відповісти
Этого барахла военные побросали горы.
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17.05.2020 14:34 Відповісти
Это побросали не военные, а террористы.
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17.05.2020 18:37 Відповісти
И куда гранатки-то уйдут? Чур, потерянные/найденные запалы не предлагать!
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17.05.2020 20:58 Відповісти
 
 