УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9452 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
13 984 102

Вертольоти Мі-8МСБ-В морської авіаційної бригади відпрацювали удар некерованими ракетами по колоні бронетехніки. ВIДЕО

Вертолітники морської авіаційної бригади відпрацювали удар некерованими ракетами по колоні бронетехніки умовного противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Авіація ВМС отримала вертольоти Мі-8МСБ-В, модернізовані на підприємстві "Мотор-Січ", минулого року. Після отримання допуску до пілотування цими машинами та здійснення певного виду польотів молоді авіатори почали здобувати складніші льотні навички.

Екіпажі виконували переліт із місця базування на полігон, на якому відпрацьовували ураження мішеней авіаційними ракетами. Для відпрацювання пусків некерованими авіаційними ракетами як мішені використовувалася імітація колони танків на марші, а для пусків комплексного застосування - вишикувані в ряди макети танків та інших бронемашин "противника".

Дивіться також: Україна розробляє ударну версію вертольота з керованими ракетами дальністю 10 км, - КБ "Луч". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Такі вправи військовослужбовці раніше відпрацьовували на тренажерах, для них це перше практичне виконання.

Автор: 

авіація (4120) ВМС (1382) оборона (4779) Одеська область (3208) військові навчання (2775) вертоліт (878)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Вертольоти Мі-8МСБ-В морської авіаційної бригади відпрацювали удар некерованими ракетами по колоні бронетехніки - Цензор.НЕТ 6865
показати весь коментар
17.05.2020 19:40
+12
Теперь по "гумконвоям" из рашки надо закрепить...
показати весь коментар
17.05.2020 19:25
+7
Гыга, ты так же веруешь в бога Святого Пэтра Порошенко?
показати весь коментар
17.05.2020 19:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Джордж Сорос, реформатор украинской армии.
ifsa.kiev.ua/istorichna-dovidka.html
показати весь коментар
18.05.2020 12:00 Відповісти
Чудове відео! Але чому поля на полігоні засіяні?
показати весь коментар
18.05.2020 12:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 