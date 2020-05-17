Вертольоти Мі-8МСБ-В морської авіаційної бригади відпрацювали удар некерованими ракетами по колоні бронетехніки. ВIДЕО

Вертолітники морської авіаційної бригади відпрацювали удар некерованими ракетами по колоні бронетехніки умовного противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Авіація ВМС отримала вертольоти Мі-8МСБ-В, модернізовані на підприємстві "Мотор-Січ", минулого року. Після отримання допуску до пілотування цими машинами та здійснення певного виду польотів молоді авіатори почали здобувати складніші льотні навички.

Екіпажі виконували переліт із місця базування на полігон, на якому відпрацьовували ураження мішеней авіаційними ракетами. Для відпрацювання пусків некерованими авіаційними ракетами як мішені використовувалася імітація колони танків на марші, а для пусків комплексного застосування - вишикувані в ряди макети танків та інших бронемашин "противника".

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Такі вправи військовослужбовці раніше відпрацьовували на тренажерах, для них це перше практичне виконання.