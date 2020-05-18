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"Коридор ганьби": бельгійські медики повернулися спинами до кортежу прем'єр-міністра Софі Вільмес. ВIДЕО

У Брюсселі лікарі та медичні працівники вишикувалися в "коридор ганьби" під час зустрічі кортежу прем'єр-міністра Бельгії Софі Вільмес. Вони повернулися спинами, коли проїжджала глава уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомляють The Guardian та BBC.

У такій спосіб медпрацівники лікарні Сен-П'єр висловили протест проти дій влади в питанні протидії коронавірусу, зокрема вони вимагають більшого визнання їхньої роботи і закликають найняти більше некваліфікованого персоналу для виконання роботи медсестер.

Також невдоволення медиків у країні викликали, на їхню думку, погані результати у протидії епідемії, зокрема через високу смертність - у країні підтверджено понад 55 000 випадків коронавірусу, але смертність вища, ніж у країнах навіть з великою кількістю інфікованих - померли 9052 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медики в Бельгії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом домашнього кота

Водночас, прем'єр заявила, що, можливо, кількість підтверджених і летальних випадків у країні завищена, що також викликало обурення в медичному середовищі.

Автор: 

Бельгія (412) карантин (18172) лікарі (1287) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+38
А в Украине до сих пор не отправили в отставку КРАДУЦКОГО . Хотя на период расследования надо было отправить
И ктотподписал разрешение взять маски из Госсрезерва? Фамилию на распоряжении КТО ТО НАЗОВЁТ В 40 миллионом государстве или так и будут народ за дураков держать ????
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18.05.2020 09:29
+33
Цього не могло бути без відома Бубачки.
"Коридор позора": бельгийские медики повернулись спинами к кортежу премьер-министра Софи Вильмес - Цензор.НЕТ 820
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18.05.2020 09:34
+21
Сейчас зеботы налетят с осуждением мародеров
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18.05.2020 09:32
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Нада им было ему поаплодировать
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18.05.2020 09:28 Відповісти
А в Украине до сих пор не отправили в отставку КРАДУЦКОГО . Хотя на период расследования надо было отправить
И ктотподписал разрешение взять маски из Госсрезерва? Фамилию на распоряжении КТО ТО НАЗОВЁТ В 40 миллионом государстве или так и будут народ за дураков держать ????
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18.05.2020 09:29 Відповісти
Сейчас зеботы налетят с осуждением мародеров
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18.05.2020 09:32 Відповісти
а в какую такую отсавку можно отправить Крадуцкого? Он же депутат, а не министер и посад никаких, вроде, не занмает. Много у нас депутатов ушло в отставку?
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18.05.2020 09:32 Відповісти
Снять с руководителя комитета ВР по здравоохране
Вы не в курсе какую должность он занимает? ЕМУ ЕЩЁ ЗА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ УКРАИНЦЫ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ, которых он без масок оставил
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18.05.2020 09:37 Відповісти
я просто знаю, что крадутский с подачи зебила продал маски за границу. мне этого достаточно
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18.05.2020 09:42 Відповісти
Цього не могло бути без відома Бубачки.
"Коридор позора": бельгийские медики повернулись спинами к кортежу премьер-министра Софи Вильмес - Цензор.НЕТ 820
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18.05.2020 09:34 Відповісти
Что еще есть в Держрезерве ?Одноразовые шприцы и кондомы есть , ну пойди проверь потом еще Фотошоп сделаеш и выложиш ...как госсударство продало миллиард презервативов в Китай по 60 коп.
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18.05.2020 11:34 Відповісти
Чому тоді закуповували засоби захисту в Китаї якщо в Держрезерві вони були як ти кажеш?
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18.05.2020 11:40 Відповісти
Ти навіть не розумієш сарказму https://censor.net/user/421946...

Хоча - після посту тої тупої брехливої картинки - з тобою все ясно.
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18.05.2020 15:09 Відповісти
"Коридор ганьби": бельгійські медики повернулися спинами до кортежу прем'єр-міністра Софі Вільмес - Цензор.НЕТ 5316
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18.05.2020 12:49 Відповісти
"Коридор ганьби": бельгійські медики повернулися спинами до кортежу прем'єр-міністра Софі Вільмес - Цензор.НЕТ 8985
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18.05.2020 12:49 Відповісти
Вы, брехуны соевые, со своими картинками ни разу не палитесь.

Поставка респираторов БУК в Испанию проводилась непосредственно фирмой-производителем БУК со своих собственных складов, что документально зафиксировано!

Но брехливой сое в сотрудничестве с пригожинскими троллями соврать - раз плюнуть.
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18.05.2020 15:08 Відповісти
П"ять копійок - ти брехло.
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18.05.2020 22:20 Відповісти
Да хрен с ним, с госрезервом! Можно было заказать эти маски не в Китае, а в Украине, и их наклепали бы за пару дней в немеряном количестве! Что, кстати, и сделал один мой знакомец. И маски из приличной ткани обошлись ему по 12 - 14 грн зависимо от фасона (партии по несколько тыс. шт.).
Впрочем, это так, болтовня "ниачом". Все же понимают, что для новых лиц зеко-манды это не метод...
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18.05.2020 09:38 Відповісти
Прикольно. За часів Зека єнакуєвського його так зустріли військові.
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18.05.2020 09:32 Відповісти
Наверно у них медики тупые, если каждый помойный кот знает, что короновирус это - выдумка...
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18.05.2020 09:33 Відповісти
Они не тупые. Просто короновирус это - ИХ выдумка.
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18.05.2020 09:39 Відповісти
Кто бы сомневался, а то, что короновирус - выдумка, так это - божественная истина.
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18.05.2020 09:43 Відповісти
"Дебилам живется легче, у них нет проблем" (с)
Пандемия "короны" характеризуется неопределенностью и невежеством. Люди, у которых есть проблемы (в развитии и адекватной оценке ситуации), связанные с этой неопределенностью, особенно подвержены теории заговора. Это показывают психологические исследования, объясняет Михаэль Буттер, профессор американистики в университете Тюбингена и один из самых известных экспертов в теории заговора . https://uni-*********.de/fakultaeten/philosophische-fakultaet/fachbereiche/*************/englisches-seminar/sections/american-studies/faculty-staff/prof-dr-michael-butter/ Michael Butter, Professor für Amerikanistik an der Uni Tübingen und einer der bekanntesten Experten für Verschwörungstheorien . "Для некоторых людей, очевидно, легче принять, что группа Плохих парней на заднем плане дергают за ниточки, чтобы вы не знали, что происходит. Теории заговора короны означают, что вам больше не нужно беспокоиться о своем собственном благополучии и здоровье семьи и друзей. Находящиеся в обращении утверждают, что этот вирус либо вообще не существует, либо совершенно безвреден"https://soundcloud.com/ntv_nachrichten/wwg-279-verschworungstheorien?in=ntv_nachrichten/sets/wieder-was-gelernt-ein-ntv-1
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18.05.2020 12:40 Відповісти
Конечно, у дебилов нет проблем, если они не понимают слово - "неопределённость".
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18.05.2020 13:34 Відповісти
Во-во, дебилы они такие.... непонимающие и даже не пытающиеся понять Неопределённость - отсутствие или недостаток определения или информации о чём-либо.
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18.05.2020 14:58 Відповісти
оце то ти істину осягнув через своє очко.
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18.05.2020 13:48 Відповісти
Нет. Коронавирус - это не выдумка - это реальная угроза.

Второй вопрос что под видом борьбы с коронавирусом идёт дерибан невиданных масштабов и чтобы быдло не роптало введён невиданный тоталитаризм, условия запретов которого зешобла из жопы высасывает...
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18.05.2020 09:45 Відповісти
Карантин ослабят, как только количество заражений снизится, а это может быть, если все будут соблюдать меры безопасности или тем, кто их не соблюдает - будут сбрасывать на голову кирпич те, кому карантин надоел...
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18.05.2020 10:18 Відповісти
"... как только количество заражений снизится..." - это ты так решил?
"...если все будут соблюдать меры безопасности... " - ты знаешь эти меры безопасности? Или ты думаешь что врачи, которые заболели, не знают (в отличие от тебя) этих "норм".

не неси херни...
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18.05.2020 10:25 Відповісти
Ты заявления официальные слушаешь или своими фантазиями хочешь поразить.
А херня у меня прикреплена и отрезать, ради твоих фантазий, я не будут.
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18.05.2020 10:27 Відповісти

"...на сарае х.й написано - а на самом деле там дрова лежат..."

Я о том что с телевизора тупая говорящая голова вещает то, что моча в его голову стукнет.
И на основании этой тупой говорящей головы делаются выводы и принимаются решения.

Слушать то что пердит ротом то чмо просто противно.
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18.05.2020 11:04 Відповісти
Самое интересное, что ты даже прочитав статью (я надеюсь, что ты это сделал) таки не понял почему протестовали бельгийские медики.
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18.05.2020 13:09 Відповісти
понял ли ты?..
А не буду писать, чтобы ты потом с умным видом не начал говорить: "вот вот - я же об этом же"

Против чего, по твоему, протестовали?

Подсказка: правильный ответ - что они хотят отжать?
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18.05.2020 16:08 Відповісти
Отвлекался. Добавлю.
Я за то, чтобы деньги не в Эпицентр через Китай перекачивали, а выделяли на научные исследования - как передаётся коронавирус и какие действия оптимальные по обузданию пандемии.

Но это не делается специально - пандемия нужна для дерибана. И говорящая жопа с телевизора несёт всякую х.ню, а не доказанные результаты исследований.

Вот это меня возмущает.
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18.05.2020 16:12 Відповісти
Научные исследования неизвестного так и ведутся: сначала выдвигается гипотеза, потом проверяется, если оказалась неверной, то следующую проверяют, а в мире может быть выдвинуто множество гипотез и они могут противоречить друг другу, потому, промежуточные результаты проверок гипотез не для оглашения обывателю, но журналистам нужно что-то горяченькое...
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18.05.2020 17:30 Відповісти
Їх на тиждень до нас - вони б своєму уряду шлях пелюстками посипали.
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18.05.2020 09:35 Відповісти
И их даже не уволят, даже не посодют???7 Фощизъмъ!!11
"Коридор ганьби": бельгійські медики повернулися спинами до кортежу прем'єр-міністра Софі Вільмес - Цензор.НЕТ 7541
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18.05.2020 09:37 Відповісти
Слухай, "вкл", тебе хоч колись кремль "викл"?
Згориш на роботі, залишиться тільки купка брудного попілу.
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18.05.2020 09:38 Відповісти
Ти чув такі слова - сарказм, іронія? Чи ти, напевно, за ЗЕ голосував
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18.05.2020 09:47 Відповісти
А ви в нього запитайте, чи то сарказм був?
І навіщо такий сарказм, який більшість сприйматиме за чисту монету?
Це типовий прийом провокаторів: якщо що - то відморозитися: я так пожартував.
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18.05.2020 10:06 Відповісти
уАСЯ,ТЫ НА цензоре без году неделя ,а ВКЛ -уважаемый адекватный форумчанин ,как минимум 6 лет ,так что ...
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18.05.2020 12:05 Відповісти
Я тебе тут, Харяк без освіти, перший раз бачу, і мені начхати і на тебе, і на твого пахана, в якого ти шестириш.
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18.05.2020 23:23 Відповісти
Ватний двбб, вищу освіту мають не тільки інженери, є багато інших професій з вищою освітою ,не знав ,баран ?
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19.05.2020 17:54 Відповісти
А всі думали, шо то велике кнізівство, а воно простіше ><
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18.05.2020 09:53 Відповісти
если провести аналогию, то наши медики должны стоять с голыми жопами.......
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18.05.2020 10:04 Відповісти
Це кортеж? В Україні так прибиральниця з кварталу їздить.
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18.05.2020 10:24 Відповісти
Покажите мне хоть ОДНОГО медика, который не хочет больше денег.
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18.05.2020 10:25 Відповісти
На цвинтарях повно, їм вже гроші не потрібні.
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18.05.2020 10:27 Відповісти
Да что ты говоришь? Вот никогда не знал что учителям, которых на кладбищах не меньше, ещё нужны деньги!
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18.05.2020 11:03 Відповісти
такое впечатление, что тут в коментах собрались с острым поражением мозга )))))
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18.05.2020 11:28 Відповісти
А эта премьерша Софи Гольмес наверное сильно плакала-увидев что медики повернулись к ней попой!?
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18.05.2020 12:31 Відповісти
Интересно что бы сделали украинские медики на их месте. Наверняка провели зЕбилу курс уринотерапии.
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26.05.2020 10:08 Відповісти
 
 