"Коридор ганьби": бельгійські медики повернулися спинами до кортежу прем'єр-міністра Софі Вільмес. ВIДЕО

У Брюсселі лікарі та медичні працівники вишикувалися в "коридор ганьби" під час зустрічі кортежу прем'єр-міністра Бельгії Софі Вільмес. Вони повернулися спинами, коли проїжджала глава уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомляють The Guardian та BBC.

У такій спосіб медпрацівники лікарні Сен-П'єр висловили протест проти дій влади в питанні протидії коронавірусу, зокрема вони вимагають більшого визнання їхньої роботи і закликають найняти більше некваліфікованого персоналу для виконання роботи медсестер.

Також невдоволення медиків у країні викликали, на їхню думку, погані результати у протидії епідемії, зокрема через високу смертність - у країні підтверджено понад 55 000 випадків коронавірусу, але смертність вища, ніж у країнах навіть з великою кількістю інфікованих - померли 9052 особи.

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Водночас, прем'єр заявила, що, можливо, кількість підтверджених і летальних випадків у країні завищена, що також викликало обурення в медичному середовищі.