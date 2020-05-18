"Коридор ганьби": бельгійські медики повернулися спинами до кортежу прем'єр-міністра Софі Вільмес. ВIДЕО
У Брюсселі лікарі та медичні працівники вишикувалися в "коридор ганьби" під час зустрічі кортежу прем'єр-міністра Бельгії Софі Вільмес. Вони повернулися спинами, коли проїжджала глава уряду.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомляють The Guardian та BBC.
У такій спосіб медпрацівники лікарні Сен-П'єр висловили протест проти дій влади в питанні протидії коронавірусу, зокрема вони вимагають більшого визнання їхньої роботи і закликають найняти більше некваліфікованого персоналу для виконання роботи медсестер.
Також невдоволення медиків у країні викликали, на їхню думку, погані результати у протидії епідемії, зокрема через високу смертність - у країні підтверджено понад 55 000 випадків коронавірусу, але смертність вища, ніж у країнах навіть з великою кількістю інфікованих - померли 9052 особи.
Водночас, прем'єр заявила, що, можливо, кількість підтверджених і летальних випадків у країні завищена, що також викликало обурення в медичному середовищі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И ктотподписал разрешение взять маски из Госсрезерва? Фамилию на распоряжении КТО ТО НАЗОВЁТ В 40 миллионом государстве или так и будут народ за дураков держать ????
Вы не в курсе какую должность он занимает? ЕМУ ЕЩЁ ЗА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ УКРАИНЦЫ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ, которых он без масок оставил
Хоча - після посту тої тупої брехливої картинки - з тобою все ясно.
Поставка респираторов БУК в Испанию проводилась непосредственно фирмой-производителем БУК со своих собственных складов, что документально зафиксировано!
Но брехливой сое в сотрудничестве с пригожинскими троллями соврать - раз плюнуть.
Впрочем, это так, болтовня "ниачом". Все же понимают, что для новых лиц зеко-манды это не метод...
Пандемия "короны" характеризуется неопределенностью и невежеством. Люди, у которых есть проблемы (в развитии и адекватной оценке ситуации), связанные с этой неопределенностью, особенно подвержены теории заговора. Это показывают психологические исследования, объясняет Михаэль Буттер, профессор американистики в университете Тюбингена и один из самых известных экспертов в теории заговора . https://uni-*********.de/fakultaeten/philosophische-fakultaet/fachbereiche/*************/englisches-seminar/sections/american-studies/faculty-staff/prof-dr-michael-butter/ Michael Butter, Professor für Amerikanistik an der Uni Tübingen und einer der bekanntesten Experten für Verschwörungstheorien . "Для некоторых людей, очевидно, легче принять, что группа Плохих парней на заднем плане дергают за ниточки, чтобы вы не знали, что происходит. Теории заговора короны означают, что вам больше не нужно беспокоиться о своем собственном благополучии и здоровье семьи и друзей. Находящиеся в обращении утверждают, что этот вирус либо вообще не существует, либо совершенно безвреден"https://soundcloud.com/ntv_nachrichten/wwg-279-verschworungstheorien?in=ntv_nachrichten/sets/wieder-was-gelernt-ein-ntv-1
Второй вопрос что под видом борьбы с коронавирусом идёт дерибан невиданных масштабов и чтобы быдло не роптало введён невиданный тоталитаризм, условия запретов которого зешобла из жопы высасывает...
"...если все будут соблюдать меры безопасности... " - ты знаешь эти меры безопасности? Или ты думаешь что врачи, которые заболели, не знают (в отличие от тебя) этих "норм".
не неси херни...
А херня у меня прикреплена и отрезать, ради твоих фантазий, я не будут.
"...на сарае х.й написано - а на самом деле там дрова лежат..."
Я о том что с телевизора тупая говорящая голова вещает то, что моча в его голову стукнет.
И на основании этой тупой говорящей головы делаются выводы и принимаются решения.
Слушать то что пердит ротом то чмо просто противно.
А не буду писать, чтобы ты потом с умным видом не начал говорить: "вот вот - я же об этом же"
Против чего, по твоему, протестовали?
Подсказка: правильный ответ - что они хотят отжать?
Я за то, чтобы деньги не в Эпицентр через Китай перекачивали, а выделяли на научные исследования - как передаётся коронавирус и какие действия оптимальные по обузданию пандемии.
Но это не делается специально - пандемия нужна для дерибана. И говорящая жопа с телевизора несёт всякую х.ню, а не доказанные результаты исследований.
Вот это меня возмущает.
Згориш на роботі, залишиться тільки купка брудного попілу.
І навіщо такий сарказм, який більшість сприйматиме за чисту монету?
Це типовий прийом провокаторів: якщо що - то відморозитися: я так пожартував.