"Володимире Володимировичу, не потрібні нам гроші. Нехай нам ще раз такий пайок надішлють", - медики швидкої допомоги російського Липецька показали допомогу від депутатів-єдиноросів. ВIДЕО

Медики швидкої допомоги в російському Липецьку показали продуктовий набір, який їм передали депутати путінської "Єдиної Росії".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис продуктового набору і реакції медиків на допомогу від єдиноросів опублікував у своєму твітері російський політик і колишній депутат Держдуми Геннадій Гудков.

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