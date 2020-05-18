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"Володимире Володимировичу, не потрібні нам гроші. Нехай нам ще раз такий пайок надішлють", - медики швидкої допомоги російського Липецька показали допомогу від депутатів-єдиноросів. ВIДЕО

Медики швидкої допомоги в російському Липецьку показали продуктовий набір, який їм передали депутати путінської "Єдиної Росії".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис продуктового набору і реакції медиків на допомогу від єдиноросів опублікував у своєму твітері російський політик і колишній депутат Держдуми Геннадій Гудков.

Володимире Володимировичу, не потрібні нам гроші. Нехай нам ще раз такий пайок надішлють, - медики швидкої допомоги російського Липецька показали допомогу від депутатів-єдиноросів 01

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Автор: 

карантин (18172) росія (65129) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+89
"Володимире Володимировичу, не потрібні нам гроші. Нехай нам ще раз такий пайок надішлють", - медики швидкої допомоги російського Липецька показали допомогу від депутатів-єдиноросів - Цензор.НЕТ 794
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18.05.2020 10:13
+73
"Володимире Володимировичу, не потрібні нам гроші. Нехай нам ще раз такий пайок надішлють", - медики швидкої допомоги російського Липецька показали допомогу від депутатів-єдиноросів - Цензор.НЕТ 5728
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18.05.2020 11:10
+68
"Владимир Владимирович, не нужны нам деньги. Пусть нам еще раз такой паек пришлют", - медики скорой помощи российского Липецка показали помощь от депутатов-единоросов - Цензор.НЕТ 1966
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18.05.2020 10:05
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канфеткі-бараночкі,словна лебеді саночкі...
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18.05.2020 14:09 Відповісти
А чем врачиха недовольна? Маленький кулёк? На один раз покушать? Так на больше и не надо. В "единой расии" всё рассчитали и прикинули, что врачи при гаденькой их защите долго жить не могут. Поэтому большой кулёк с говном врачиха сожрать не успеет - конфетки перекочуют на поминальный стол...А может весь этот кулёк предназначен на поминальный стол? Тогда и венок должны бы выдать впридачу...
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18.05.2020 14:56 Відповісти
Венок на магилку, пока не заслужили.
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18.05.2020 17:44 Відповісти
Хоть бубликов дали. А будут много трындеть-получат дырку от этих бубликов.
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18.05.2020 15:31 Відповісти
Обзавидовались ? В бандеровской Украине сушек не дают? Катитесь на мацковию -дадут !
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18.05.2020 15:45 Відповісти
Харчами перебирают? Хамон им подавай? Зажрались?
ОМОН, братушки, вправьте им мозги!
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18.05.2020 15:55 Відповісти
Ну не нужны вам деньги, так не нужны. Хорошо , пришлет по просьбе трудящихся еще раз такой паек. Хотя я думаю шоколадка в нем лишняя, смотри как им хорошо, смеются, веселятся. Значит Путин все правильно делает. Народ счастлив. Продолжаем дальше следить за хорошими новостями в паРашке
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18.05.2020 17:41 Відповісти
тут плакать надо, а эти гражданки вяликодержавной паРаши ржут, как лошади...они вообще-то заслуживают этих огрызков..животные, блин
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18.05.2020 18:40 Відповісти
Та нормально, вон в КНДР вообще корешками питаются и ничего славят и любят своё ХУ И ЛО.
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18.05.2020 19:50 Відповісти
зажрались вы там в Липецке , бандеровцы
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18.05.2020 20:46 Відповісти
А если бы ничего не было,то и Рошен бы работал,смогли бы поесть.
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18.05.2020 21:19 Відповісти
Бунт на корабле? Щас ва там построят! Зато Крым "ваш". Вот и жрите...
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18.05.2020 21:51 Відповісти
Розсмішили кацапки до сліз! 😷😂
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18.05.2020 23:13 Відповісти
І де ж їхня "самоотверженность и жертвенность"? Сказали - отже, треба робити! ******* зараз дуже зуйово, сидить у бункері... Тож хай виконують і допомагають!

"Володимире Володимировичу, не потрібні нам гроші. Нехай нам ще раз такий пайок надішлють", - медики швидкої допомоги російського Липецька показали допомогу від депутатів-єдиноросів - Цензор.НЕТ 2614
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19.05.2020 00:20 Відповісти
у нас такие пакетики дают в поминальные дни, за царствие небесное
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19.05.2020 06:54 Відповісти
презервативов не хватает.."Володимире Володимировичу, не потрібні нам гроші. Нехай нам ще раз такий пайок надішлють", - медики швидкої допомоги російського Липецька показали допомогу від депутатів-єдиноросів - Цензор.НЕТ 647
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19.05.2020 08:58 Відповісти
Витягти на конюшню і дати канчуків холопам раз "сушкі" їм не сподобались.
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19.05.2020 09:35 Відповісти
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