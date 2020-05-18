18 травня 2014 року бійці 8-го полку спецпризначення ЗСУ влаштували першу засідку російським окупантам: "Вони витягли звідси двох убитих і одного пораненого". ВIДЕО
Бійці 8-го хмельницького полку спецпризначення ЗСУ розповіли про першу засідку, влаштовану для російських окупантів біля Краматорська в 2014 році.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цьому моменту в історії російсько-української війни присвячено епізод "Перша засідка" в фильме "Слов`янськ. Початок війни".
Спецоперація ЗСУ була розроблена з метою ліквідувати групу російських окупантів, яка полювала за українським літаком-розвідником Cу-24МР. Засідка була влаштована біля краматорського кладовища.
"Я перший здійснив постріли. Вогонь був щільний. Від місцевих ми потім дізналися, що вони витягли звідси двох убитих і одного пораненого ... Тільки ми забрали ПЗРК, як через 5-8 хвилин над нами пройшов літак-розвідник", - говорить боєць з позивним Хантер, який очолював групу спецпризначенців.
Спецоперація, яку провели 18 травня 2014 року, була цінна не тільки тим, що був врятований літак-розвідник і його екіпаж, а й тим, що ПЗРК, який був вилучений у російських найманців, свідчив про російські поставки зброї на Донбас.
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и тд и тп
вторгнення кацапоарміії для "навєдєнія констітуціонного порядка"
Вы понимаете, что если выборы провести прямо сейчас, у Главзебила не будет никаких шансов. Потому и начали снимать карантин, чтобы по голове не *пануло