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18 травня 2014 року бійці 8-го полку спецпризначення ЗСУ влаштували першу засідку російським окупантам: "Вони витягли звідси двох убитих і одного пораненого". ВIДЕО

Бійці 8-го хмельницького полку спецпризначення ЗСУ розповіли про першу засідку, влаштовану для російських окупантів біля Краматорська в 2014 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цьому моменту в історії російсько-української війни присвячено епізод "Перша засідка" в фильме "Слов`янськ. Початок війни".

Спецоперація ЗСУ була розроблена з метою ліквідувати групу російських окупантів, яка полювала за українським літаком-розвідником Cу-24МР. Засідка була влаштована біля краматорського кладовища.

"Я перший здійснив постріли. Вогонь був щільний. Від місцевих ми потім дізналися, що вони витягли звідси двох убитих і одного пораненого ... Тільки ми забрали ПЗРК, як через 5-8 хвилин над нами пройшов літак-розвідник", - говорить боєць з позивним Хантер, який очолював групу спецпризначенців.

Спецоперація, яку провели 18 травня 2014 року, була цінна не тільки тим, що був врятований літак-розвідник і його екіпаж, а й тим, що ПЗРК, який був вилучений у російських найманців, свідчив про російські поставки зброї на Донбас.

Дивіться: Зброю найманців РФ виявлено біля лінії розмежування на Луганщині, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Автор: 

зброя (7461) росія (65129) поставки (269) Слов’янськ (599)


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Топ коментарі
+40
Слава Україні!
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18.05.2020 11:12
+24
А тупое 73 % стадо просрало все!
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18.05.2020 11:19
+21
Молодцы!...
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18.05.2020 11:14
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Слава Україні!
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18.05.2020 11:12 Відповісти
Героям слава!
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18.05.2020 14:28 Відповісти
Молодцы!...
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18.05.2020 11:14 Відповісти
Слуги народа выносят на этой неделе закон в Раду, по которому этих ССОшников посадят "за агрессивные методы ведения войны".
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19.05.2020 03:05 Відповісти
А тупое 73 % стадо просрало все!
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18.05.2020 11:19 Відповісти
будем справедливы, Петя тоже немало сделал для того чтоб в 19 году победил зеленый клоун
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18.05.2020 11:34 Відповісти
Вина Пети только в одном-он оградил быдло и чернь от войны.
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18.05.2020 11:40 Відповісти
не только
мутняки с луценкой
мутняки с генштабом - муженкой
мутняки с шокиным
и тд и тп
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18.05.2020 16:16 Відповісти
Особенно достижения алкаша генпрокурора ..ноль реальных посадок зато куча постановочных фильмов про Саакашвили и его соратников
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18.05.2020 22:02 Відповісти
Так твоя мама тоже голосовала за Зе! Потому, что Петя мало пенсии платил!
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18.05.2020 17:30 Відповісти
Дякуємо, що зупинили цю чуму.
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18.05.2020 11:21 Відповісти
Смерть рашистським окупантам! Героям Слава! Слава Україні!
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18.05.2020 11:21 Відповісти
Як би не віддав то Моторило з Ківі зараз би на Хрещатику дзернята дзьобали... та й не віддавав він , там все складніще було
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18.05.2020 11:38 Відповісти
***** на то власне й чекав - на постріли , на кров , на жертви ( цивільні теж) середь рузгих братьев Крима , і тоді цілком логічно попер би зу всіх сторін масштабною війсковою операцією з підтримкой авіаціі , у нас на той час не було жодних шансів протистояти тому натовпу , ще раз повторюю - жодних шансів . Не було а ні арміі а ні техничних засобів і добробати не втримали б цю навалу , всі б полегли але не втримали б , тре бути реалістом , на кричалках - Слава націі - смерть рос. ********* позиціі не втримаєшь , яким би суперпатріотом ти не був
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18.05.2020 12:41 Відповісти
Холера ясна , стільки букав написав а пост до якого відповідь видалений ) )((
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18.05.2020 12:42 Відповісти
Написав все вірно. Але, мені здається, що першу провокацію, чи запрошення на зовнішню агресію зробив двічі не сидівший проффесор, коли кричав з екранів ТБ, що в країні хаос і т.п. закінчивши словами "Астанавітєсс". Причому, наступним кроком повинно було вібутись
вторгнення кацапоарміії для "навєдєнія констітуціонного порядка"
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18.05.2020 13:15 Відповісти
Хряк це біда та ганьба Украіни , звичайно ця паскуда винна в першу чергу ... на його совісті біля 15 000 тисяч великих маленьких людських трагедій. То що він зробив ..ми все ще не усвідомили ( наслідки того) на всі 100 ,
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18.05.2020 14:45 Відповісти
Сподіваюсь всі ці хлопаки живі здорові , героям слава!
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18.05.2020 11:35 Відповісти
Приємно дивитись на новоросів, чи малоросів які стоять раком на Нашій землі.
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18.05.2020 11:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TALgg-N_2BM&t=1450s ПОДЛОСТЬ НЕЗНАНИЯ
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18.05.2020 11:41 Відповісти
Гарна робота
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18.05.2020 11:42 Відповісти
Кровавый Пастор, жаль, что вы сегодня "не при делах". Не даром вас ненавидят кацапы.
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18.05.2020 15:28 Відповісти
будем справедливы, при такой явке, все, кто держит эту страну на плаву, не приехали и не проголосовали, понадеявшись на благоразумие родственников. А теперь для зебобиков (грамотнейших живых трупов) - за 1 кв 2020 заробитчане прислали 2,9 лрд баксов, в Украину. А Главзебил со своей стороны - недовыполнил бюджет на 300 лрд. грн

Вы понимаете, что если выборы провести прямо сейчас, у Главзебила не будет никаких шансов. Потому и начали снимать карантин, чтобы по голове не *пануло
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18.05.2020 23:40 Відповісти
 
 