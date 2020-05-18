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"Ідіот ти. Я зараз покладу депутатське посвідчення і наб'ю тобі #бало", - нардеп Ківа відповідає на запитання про зв'язки ОПЗЖ з Росією. ВIДЕО

Нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа біля стін парламенту нецензурно відповів на запитання про проросійську орієнтацію партії, яку він представляє у Верховній Раді. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис коментаря Ківи опублікував користувач youtube Омар Чуєв.

Також читайте: "Та пішли вони на ху... зі своєю декомунізацією", - соратник кума Путіна нардеп від ОПЗЖ Ківа привітав однодумців із 23 лютого

Автор: 

Кива Ілля (377) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+81
баєвой дрочун в дєлє
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18.05.2020 13:09
+63
"Идиот ты. Я сейчас положу депутатское удостоверение и набью тебе #бало", - нардеп Кива отвечает на вопрос о связях ОПЗЖ с Россией - Цензор.НЕТ 5393
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18.05.2020 13:12
+58
"Ідіот ти. Я зараз покладу депутатське посвідчення і наб'ю тобі #бало", - нардеп Ківа відповідає на запитання про зв'язки ОПЗЖ з Росією - Цензор.НЕТ 4040
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18.05.2020 13:21
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... вместе с ОПЗЖ-опами, зелёными дегенератами и прочими рыгами.
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18.05.2020 21:08 Відповісти
знаємо таких атошників. стануть на блокпості десь у Куп янську(150 км від АТО) а потім учасники бойових дій, особа яка має іммунітет від люстрації.
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18.05.2020 16:55 Відповісти
я хз, а на него что вообще никакой управы нет?
дикий олень какой-то по лесу скачет на всех прыгает
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18.05.2020 18:16 Відповісти
Награда заработанная ради пиара она конечно звенит, да не в кармане. И конечно этому продажному опричнику кремля, дрочиле - онанисту и московскому янычару - оборотню, ему гораздо милей кровавые кремлёвские сребреники для верного Иуды чем Украинские награды которые неизвестно за какие заслуги ему выродку достались.
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18.05.2020 19:11 Відповісти
Это говорит главный ананист страны...тьфу!
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18.05.2020 19:17 Відповісти
прочел почти все коменты,ну хоть один подаст голос за детеныша?
а вообще грустно...ляшко был повеселее
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18.05.2020 19:24 Відповісти
Кличко как боксер обязан вызвать этого на бокс
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18.05.2020 19:46 Відповісти
опзж организация промосковская, им сидеть на зоне или идти на обмен, при украинской власти.
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18.05.2020 19:51 Відповісти
Півтора року воював, а зараз, все ще під час війни, готовий кацапів в ясна цілувати - шизофренік чи зрадник? В жодному разі сину нема чим пишатись.
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18.05.2020 20:16 Відповісти
Андрей Власов тоже воевал , тоже получал ордена и медали . Сралин его обожал .
Он два раза проходил через нацисткие тыли на 700 км , выходя из окружения ...
На третий раз , когда реально его подставили в штабе фронта и вероятнее всего от зависти ... он снова в окружении , его дивизия разбита - и вот тут его личное эго победило в ём любовь к народу , к своей семье , в конце концов и он стал на сторону врага и оккупанта !
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18.05.2020 20:38 Відповісти
Весна. Дрочі прілєтєлі.
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18.05.2020 21:29 Відповісти
Он идиот. И Полтава об этом знает.
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18.05.2020 22:42 Відповісти
Треба відкрити його "наградной ідіот-ліст"
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18.05.2020 23:27 Відповісти
настоящий боевой п*дараз
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18.05.2020 23:27 Відповісти
К кацапских животных есть тупое существо валуев. У нас Илюша.
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19.05.2020 02:23 Відповісти
А почему он не в психушке.
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19.05.2020 03:21 Відповісти
В психушке он уже лежал. Здесь же, в Полтаве.
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19.05.2020 05:59 Відповісти
Було б добре щоб йому приліпилось всіма: "Обличчя русскаго мира в Україні"!
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19.05.2020 07:33 Відповісти
а коли отримає в іпло, схопить свою корочку і побіжить в поліцію валати про депутатську недоторканість
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19.05.2020 09:39 Відповісти
молодец Кива...
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19.05.2020 10:24 Відповісти
сначала пойди в суд, докажи что ОПЗЖ рассейская партия, а потом трынди при людях и в Интернете...
зря отменили статью за откровенное вранье...
Кива-браво!
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19.05.2020 10:26 Відповісти
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