"Ідіот ти. Я зараз покладу депутатське посвідчення і наб'ю тобі #бало", - нардеп Ківа відповідає на запитання про зв'язки ОПЗЖ з Росією. ВIДЕО
Нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа біля стін парламенту нецензурно відповів на запитання про проросійську орієнтацію партії, яку він представляє у Верховній Раді. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис коментаря Ківи опублікував користувач youtube Омар Чуєв.
Топ коментарі
+81 саша паламарчук
показати весь коментар18.05.2020 13:09
+63 Sergii Ustim
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+58 Рома Маестро
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дикий олень какой-то по лесу скачет на всех прыгает
а вообще грустно...ляшко был повеселее
Он два раза проходил через нацисткие тыли на 700 км , выходя из окружения ...
На третий раз , когда реально его подставили в штабе фронта и вероятнее всего от зависти ... он снова в окружении , его дивизия разбита - и вот тут его личное эго победило в ём любовь к народу , к своей семье , в конце концов и он стал на сторону врага и оккупанта !
зря отменили статью за откровенное вранье...
Кива-браво!