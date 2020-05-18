У Вінниці затримали 20-річного хлопця, який влаштував стрілянину з вікна 10 поверху, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали 20-річного хулігана, який з вікна 10 поверху влаштував стрілянину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

Повідомляється, що 18 травня на спецлінію поліції 102 вночі надійшло повідомлення, що з багатоповерхового будинку на вулиці Покришкіна в м. Вінниця відбувається стрільба зі зброї.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, повідомив про злочин поліцію місцевий мешканець. Коли чоловік сів у запаркований біля будинку автомобіль та намагався від’їхати – по машині хтось почав стріляти. Від пострілів розсипалося бокове скло в автомобілі. Сам чоловік не постраждав.

Під час огляду пошкодженого автомобіля поліцейські з’ясували, що ймовірно стріляли з пневматичної зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Хмельницькому чоловік відкрив стрілянину по поліцейських, які прибули за викликом про домашнє насильство. ФОТО

Поліцейські встановили квартиру на 10 поверсі будинку, з якої здійснювалися постріли, з’ясували її власників та особу зловмисника, який там перебував.

20-річний вінничанин раніше не мав проблем із законом. Начальник ГУНП Юрій Педос прибув на місце події та через двері намагався переконати хлопця відчинити квартиру та видати зброю, однак він на контакт не йшов.

В результаті до помешкання вдалося зайти разом з родичами хлопця. Він спочатку відмовлявся від надання будь-яких пояснень, але згодом віддав пістолет.

Зброю вилучено та направлено на експертизу.

Лівобережним відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 КК України (хуліганство). Таке правопорушення карається ув'язненням на термін від трьох до семи років.

Зловмисника затримано в процесуальному порядку згідно зв ст.208 КПК України. Триває слідство.