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У Вінниці затримали 20-річного хлопця, який влаштував стрілянину з вікна 10 поверху, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали 20-річного хулігана, який з вікна 10 поверху влаштував стрілянину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

Повідомляється, що 18 травня на спецлінію поліції 102 вночі надійшло повідомлення, що з багатоповерхового будинку на вулиці Покришкіна в м. Вінниця відбувається стрільба зі зброї.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, повідомив про злочин поліцію місцевий мешканець. Коли чоловік сів у запаркований біля будинку автомобіль та намагався від’їхати – по машині хтось почав стріляти. Від пострілів розсипалося бокове скло в автомобілі. Сам чоловік не постраждав.

У Вінниці затримали 20-річного хлопця, який влаштував стрілянину з вікна 10 поверху, - поліція 01

Під час огляду пошкодженого автомобіля поліцейські з’ясували, що ймовірно стріляли з пневматичної зброї.

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Поліцейські встановили квартиру на 10 поверсі будинку, з якої здійснювалися постріли, з’ясували її власників та особу зловмисника, який там перебував.

У Вінниці затримали 20-річного хлопця, який влаштував стрілянину з вікна 10 поверху, - поліція 02

20-річний вінничанин раніше не мав проблем із законом. Начальник ГУНП Юрій Педос прибув на місце події та через двері намагався переконати хлопця відчинити квартиру та видати зброю, однак він на контакт не йшов.

В результаті до помешкання вдалося зайти разом з родичами хлопця. Він спочатку відмовлявся від надання будь-яких пояснень, але згодом віддав пістолет.

Зброю вилучено та направлено на експертизу.

Лівобережним відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 КК України (хуліганство). Таке правопорушення карається ув'язненням на термін від трьох до семи років.

Зловмисника затримано в процесуальному порядку згідно зв ст.208 КПК України. Триває слідство.

Автор: 

Вінниця (621) Нацполіція (15163) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) стрілянина (1778)


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Топ коментарі
+8
Брехня с 10 этажа с пестика пневматического стекло в авто вряд ли разбил.
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18.05.2020 15:08
+8
Неважно . Дебил стрелял , дебила задержали .
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18.05.2020 15:11
+5
З 10го поверху з пневмата розбити вікно в машині? Це фізично можливо? Якби з пневматичної гвинтівки - я б ще повірив. Да і 3-7 років за таке дурнику? Не перебор?
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18.05.2020 15:56
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Брехня с 10 этажа с пестика пневматического стекло в авто вряд ли разбил.
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18.05.2020 15:08 Відповісти
Неважно . Дебил стрелял , дебила задержали .
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18.05.2020 15:11 Відповісти
И дебила скоро отпустят. А так, посидел бы с полгодика за решеткой и в следующий раз подумал бы хорошенько, заниматься муйней, или нет.
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18.05.2020 15:19 Відповісти
Сейчас такая пневматика что я уже ни в чем не уверен.
4.5 это может и флобер быть
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18.05.2020 15:12 Відповісти
это SAS Makarov
https://hunter.rozetka.com.ua/sas_makarov_23701430/p265378/#tab=characteristics

слабенький, но стекло может разбить
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18.05.2020 15:15 Відповісти
цей, що на фото - імітація Макара (фірма SAS), пневмат, швидкість 130м\с.
але в мене теж сумніви, що з відстані у 40-50 метрів та ще й під кутом він міг розбити бокове скло в автівці.
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18.05.2020 15:17 Відповісти
Згоден на 100 відсотків!
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18.05.2020 15:23 Відповісти
На фото пневматический ПМ. Я сомневаюсь, что с 10 этажа из него можно разбить вдребезги автомобильное стекло, хотя вероятность, конечно, имеется.
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18.05.2020 15:17 Відповісти
Если стрелять с 15 метров и прямо в стекло, а не под углом, то разобьет, но стрельба велась сверху, т.е. под углом. Хотя, все может быть.
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18.05.2020 15:22 Відповісти
ну почему, 10 этаж это метров 30, плюс не по прямой... ну метров 50... пробьет наверное
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18.05.2020 15:12 Відповісти
он стрелял сверху вниз)) Ньютон ему помог заработать срок.
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18.05.2020 15:25 Відповісти
Ну, шоб срок заработать - это вряд ли, а вот полинять на пару - тройку килобаксов - это запросто.
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18.05.2020 15:56 Відповісти
С 50-ти метров попасть в боковое стекло даже из боевого Макара проблематично.
Про пневмат я вообще молчу, он или лупашил в белый свет и случайно попал, или он супер снайпер какой-то.
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18.05.2020 16:06 Відповісти
Та це хазяін автівки вирішив під шумок лобове своє тріснуте поміняти на халяву )
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18.05.2020 15:31 Відповісти
похоже что машину решил поменять, найдут еще вмятины на крыше и капоте, думаю дятел не с первого шарика в стекло попал.
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18.05.2020 15:39 Відповісти
Так так ) ще й колеса всі покаже пробиті
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18.05.2020 15:49 Відповісти
понятно брехня 9мм застряет в текле даже смотря что за оружие и расстояние
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18.05.2020 16:46 Відповісти
Можливо кульку з підшипника вставляв.
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18.05.2020 21:45 Відповісти
Хоплофилы, ну, вы поняли
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18.05.2020 15:17 Відповісти
А вы не допускаете, что он стрелял не из этого пестика, а скажем из винтовки, а отдал, что подешевле?)
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18.05.2020 15:23 Відповісти
тоже так подумал, долго не пускал в квартиру, ныкал оружие и наркотики.
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18.05.2020 15:36 Відповісти
Полицейские установили квартиру на 10 этаже дома, с которой осуществлялись выстрелы, выяснили, кто ею владеет и личность злоумышленника, который там находился.

Да, в наше время личность злоумышленника - это важно. Вдруг сынок мусора или зеко-манды какой-нибудь. Так что если вас (тьфу-тьфу) станут насиловать или, скажем, резать на улице, не спешите звать ментов, попробуйте для начала "выяснить личность злоумышленника". А то как бы себе дороже не получилось.
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18.05.2020 15:23 Відповісти
да от потерпевшего до обвиняемого меньше одного шага.
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18.05.2020 15:37 Відповісти
Ну и сученыша воспитали его родители! Я бы таких 20-ти летних патриотов винницких на передовую в ООС отправил бы! Стрелять же уже умеет! Давай! Донбасс тебя ждет!
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18.05.2020 15:38 Відповісти
З 10го поверху з пневмата розбити вікно в машині? Це фізично можливо? Якби з пневматичної гвинтівки - я б ще повірив. Да і 3-7 років за таке дурнику? Не перебор?
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18.05.2020 15:56 Відповісти
он не дострелит до туда
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18.05.2020 16:45 Відповісти
стекло рассыпалось от пневмата это даже не оружие
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18.05.2020 16:44 Відповісти
Левобережным отделением полиции начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Такое правонарушение карается заключением на срок от трех до семи лет.Злоумышленник задержан в процессуальном порядке согласно ст.208 УПК Украины. Продолжается следствие.ахахаххахаххаххаххаххх
Источник: https://censor.net/v3196229
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18.05.2020 16:48 Відповісти
окно разбито чем-то другим.. по крайней мере не при указанных исходных, разве что в упор или вообще самим пистолем
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18.05.2020 16:57 Відповісти
На видео , не пневматический. На видео травматический. В пневмате внизу балон , а здесь обічная обойма.
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20.05.2020 08:13 Відповісти
 
 