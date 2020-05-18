У Молдові оприлюднили відеокомпромат на Додона, де він нібито отримує гроші від олігарха Плахотнюка: "Знову ходите з пакетами?". ВIДЕО
Додон нібито отримував гроші від олігарха Володимира Плахотнюка на фінансування своєї партії.
Молдавський депутат від опозиційної партії "Платформа DA" Юрій Реніце оприлюднив на пресконференції в парламенті відеофрагмент, на якому, за його твердженням, видно, що президент Ігор Додон отримував гроші від олігарха Володимира Плахотнюка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
На відео, за словами Реніце, представлена зустріч Додона і колишнього голови Демократичної партії (ДПМ) Плахотнюка, яка відбулася 7 червня 2019 року, перед зміною влади і втечею Плахотнюка з Молдови.
Реніце заявив, що на відеозйомці, яку, з усього видно, прихованою камерою проводив штаб Плахотнюка, відображено момент передачі грошей для виплати "зарплат у конвертах" представникам Партії соціалістів (ПСРМ).
Також надано розшифровку діалогу на запису:
"Додон: Знову ходите з пакетами?
Плахотнюк: Я не знаю, скільки Костя мені дав. Дайте це Кості, а завтра він передасть це Корнеліу, оскільки я завтра о п'ятій відлітаю. Він в понеділок має виплачувати зарплати.
Плахотнюк звертається до Сергія Яралова: Передай Кості. Він повинен буде віддати Корнеліу?
Додон: Так, вони між собою розберуться".
Реніце зазначив, що під час зустрічі "з'являється чорний пакет з ймовірними 600-800 тис. євро, які Додон вимагав від Плахотнюка", а з діалогу випливає, що гроші мають бути передані колишньому депутату ДПМ Костянтину Ботнару, який відповідав за фінанси в Демпартії, за що його прозвали "Костя-барсетка" і нинішньому голові фракції ПСРМ Корнеліу Фуркуліце, який є партійним "скарбником".
"Існують обґрунтовані підозри вважати, що в тій чорній сумці була вищезгадана сума. Відповідно до вказівок Додона, її потрібно було передати Корнеліу, а потім розподілити соціалістам", - заявив депутат.
Реніце звернувся до своїх колег у парламенті із закликом негайно ініціювати процедуру відставки Додона з поста глави держави відповідно до Конституції.
Пресконференція в парламенті відбулася одночасно з пресконференцією генерального прокурора Олександра Стояногло. Він повідомив в понеділок, що Генпрокуратура Молдови офіційно визнала олігарха Плахотнюка бенефіціаром частини грошей з вкраденого мільярда доларів із банківської системи країни.
Президент Ігор Додон звернувся в Генеральну прокуратуру із закликом провести розслідування за фактом появи відеозапису з компроматом проти нього.
"Я публічно звертаюся до Генеральної прокуратури із закликом провести повну перевірку і впевнений, що фейки і маніпуляції, що стоять за цим, будуть розкриті, так само як все було розкрито і щодо попередніх записів", - заявив Додон.
Додон підтвердив факт зустрічі, але заперечує отримання грошей.
"Я говорив і раніше, що в ході тих бесід з Плахотнюком кожен дотримувався своєї тактики: я мав намір змусити його думати, ніби у нас з ним співпраця, щоб дотягнути до моменту, коли я міг діяти відкрито і прямо для звільнення країни з його лап. Тактика Плахотнюка полягала в інсценуванні всяких провокацій і "пакетів", щоб все це зняти. Я не знаю, що було в тому пакеті, все це було постановкою спеціально для відеозапису", - заявив Додон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Янукович: "а шо, так можна было?"
Лдон.
Смолоду бьіл грозен он
И соседям то и дело
Наносил обидьі смело (с)
и Шора? Одни проститутки в этом парламенте.Каждого можно купить.