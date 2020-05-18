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У Молдові оприлюднили відеокомпромат на Додона, де він нібито отримує гроші від олігарха Плахотнюка: "Знову ходите з пакетами?". ВIДЕО

Додон нібито отримував гроші від олігарха Володимира Плахотнюка на фінансування своєї партії.

Молдавський депутат від опозиційної партії "Платформа DA" Юрій Реніце оприлюднив на пресконференції в парламенті відеофрагмент, на якому, за його твердженням, видно, що президент Ігор Додон отримував гроші від олігарха Володимира Плахотнюка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На відео, за словами Реніце, представлена зустріч Додона і колишнього голови Демократичної партії (ДПМ) Плахотнюка, яка відбулася 7 червня 2019 року, перед зміною влади і втечею Плахотнюка з Молдови.

Реніце заявив, що на відеозйомці, яку, з усього видно, прихованою камерою проводив штаб Плахотнюка, відображено момент передачі грошей для виплати "зарплат у конвертах" представникам Партії соціалістів (ПСРМ).

Також надано розшифровку діалогу на запису:

"Додон: Знову ходите з пакетами?

Плахотнюк: Я не знаю, скільки Костя мені дав. Дайте це Кості, а завтра він передасть це Корнеліу, оскільки я завтра о п'ятій відлітаю. Він в понеділок має виплачувати зарплати.

Плахотнюк звертається до Сергія Яралова: Передай Кості. Він повинен буде віддати Корнеліу?

Додон: Так, вони між собою розберуться".

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Реніце зазначив, що під час зустрічі "з'являється чорний пакет з ймовірними 600-800 тис. євро, які Додон вимагав від Плахотнюка", а з діалогу випливає, що гроші мають бути передані колишньому депутату ДПМ Костянтину Ботнару, який відповідав за фінанси в Демпартії, за що його прозвали "Костя-барсетка" і нинішньому голові фракції ПСРМ Корнеліу Фуркуліце, який є партійним "скарбником".

"Існують обґрунтовані підозри вважати, що в тій чорній сумці була вищезгадана сума. Відповідно до вказівок Додона, її потрібно було передати Корнеліу, а потім розподілити соціалістам", - заявив депутат.

Реніце звернувся до своїх колег у парламенті із закликом негайно ініціювати процедуру відставки Додона з поста глави держави відповідно до Конституції.

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Пресконференція в парламенті відбулася одночасно з пресконференцією генерального прокурора Олександра Стояногло. Він повідомив в понеділок, що Генпрокуратура Молдови офіційно визнала олігарха Плахотнюка бенефіціаром частини грошей з вкраденого мільярда доларів із банківської системи країни.

Президент Ігор Додон звернувся в Генеральну прокуратуру із закликом провести розслідування за фактом появи відеозапису з компроматом проти нього.

"Я публічно звертаюся до Генеральної прокуратури із закликом провести повну перевірку і впевнений, що фейки і маніпуляції, що стоять за цим, будуть розкриті, так само як все було розкрито і щодо попередніх записів", - заявив Додон.

Додон підтвердив факт зустрічі, але заперечує отримання грошей.

"Я говорив і раніше, що в ході тих бесід з Плахотнюком кожен дотримувався своєї тактики: я мав намір змусити його думати, ніби у нас з ним співпраця, щоб дотягнути до моменту, коли я міг діяти відкрито і прямо для звільнення країни з його лап. Тактика Плахотнюка полягала в інсценуванні всяких провокацій і "пакетів", щоб все це зняти. Я не знаю, що було в тому пакеті, все це було постановкою спеціально для відеозапису", - заявив Додон.

Автор: 

Молдова (2070) росія (65129) скандал (625) Додон Ігор (127) Плахотнюк (14)


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Топ коментарі
+14
Ростов,-жди очередного *******!
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18.05.2020 15:37
+6
Он брал отовсюду,-и с востока,и с запада.
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18.05.2020 15:44
+2
В Молдове обнародовали видеокомпромат на Додона, где он якобы получает деньги от олигарха Плахотнюка: "Опять ходите с пакетами?" - Цензор.НЕТ 5467
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18.05.2020 15:39
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Ростов,-жди очередного *******!
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18.05.2020 15:37 Відповісти
Все верно:ПРОДАЖНАЯ ЛЮБОВЬ ДОЛЖНА ОПЛАЧИВАТЬСЯ!
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18.05.2020 16:04 Відповісти
Президенту деньги в пакете? Не смешите...Подстава.
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18.05.2020 15:38 Відповісти
Зеленский: "ну да, а шо тут такого ?
Янукович: "а шо, так можна было?"
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18.05.2020 16:03 Відповісти
Иди в очко вата.
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18.05.2020 21:27 Відповісти
В Молдове обнародовали видеокомпромат на Додона, где он якобы получает деньги от олигарха Плахотнюка: "Опять ходите с пакетами?" - Цензор.НЕТ 5467
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18.05.2020 15:39 Відповісти
Жил-бьіл славньій царь ДаЛдон.
Смолоду бьіл грозен он
И соседям то и дело
Наносил обидьі смело (с)
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18.05.2020 15:39 Відповісти
игры престолов , молдавская версия
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18.05.2020 15:40 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-brucht-dlya-prydnistrovya/29915944.html «Схеми» розповіли, як Порошенко та Плахотнюк рятували від санкцій металургійний завод в проросійському Придністров'ї
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18.05.2020 15:40 Відповісти
Соболезную.
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18.05.2020 15:45 Відповісти
а про нашего бубочку когда фильма будет?
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18.05.2020 15:41 Відповісти
Когда спалят на горячем.
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18.05.2020 15:43 Відповісти
вы таки думаете - шо и на него найдеться свой мильнеченко,может даже и не майор?))))
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18.05.2020 15:47 Відповісти
Думаю, что рано или поздно найдётся. Вы видели честных политиков? Я - нет.
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18.05.2020 15:50 Відповісти
если это таки будет надо,то скорее всего да ,чем нет))
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18.05.2020 15:53 Відповісти
А одноымьонноє названіє ХВільма с партієй?
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18.05.2020 15:43 Відповісти
Значит он пока устраивает олигархов.ведь все прекрасно знают ,что у нас те же слуги уродов то же получают в конвертах.совок тяжело победить
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18.05.2020 16:03 Відповісти
Одно другому не мешает. Ласкаве телятко двох маток ссе.
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18.05.2020 15:44 Відповісти
Он брал отовсюду,-и с востока,и с запада.
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18.05.2020 15:44 Відповісти
"Существуют обоснованные подозрения считать, что в той черной сумке была вышеупомянутая сумма. Источник: https://censor.net/v3196241" - какие люди смешные, предполагают они,

В Молдове обнародовали видеокомпромат на Додона, где он якобы получает деньги от олигарха Плахотнюка: "Опять ходите с пакетами?" - Цензор.НЕТ 4935
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18.05.2020 15:41 Відповісти
На данный момент большинство соССиалистов и демократов остались с 52 депутатами плюс один шатающийся независимый депутат (из 101),так что начинайте смотреть за мешками с картошкой (помните Рогозина?) вылетающими из Молдовы!
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18.05.2020 15:51 Відповісти
Санду резко полюбила Канду
и Шора? Одни проститутки в этом парламенте.Каждого можно купить.
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21.05.2020 14:39 Відповісти
Долдон - это совок опетушенный
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18.05.2020 15:52 Відповісти
Так Плахонюк є корєшом експреза..
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18.05.2020 16:02 Відповісти
Гнусная клевета. Не мог Петро до такого опуститься. У него в друзьях лишь честные и высокоморальные личности.
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18.05.2020 16:14 Відповісти
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18.05.2020 16:28 Відповісти
 
 