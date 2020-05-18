"Хто пограбував будинки в зоні бойових дій на Донбасі - ще велике питання. Є дві сторони", - Сивохо. ВIДЕО

Колишній радник секретаря РНБО України Сергій Сивохо заявив, що українські військовослужбовці також можуть бути причетні до мародерства на Донбасі в покинутих будинках переселенців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Сивохо сказав в інтерв'ю Олесі Бацман.

"Багато знайомих, у яких були будинки, причому в зоні бойових дій. І хто розграбував - ще велике питання ... Варіантів два: дві сторони ... Ні для кого не секрет, що на "Новій пошті" висіли оголошення з приводу пральних машинок, які відправлялися звідти: "Прохання зливати воду перед відправкою в Україну", - розповів Сивохо.

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