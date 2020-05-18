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"Хто пограбував будинки в зоні бойових дій на Донбасі - ще велике питання. Є дві сторони", - Сивохо. ВIДЕО

Колишній радник секретаря РНБО України Сергій Сивохо заявив, що українські військовослужбовці також можуть бути причетні до мародерства на Донбасі в покинутих будинках переселенців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Сивохо сказав в інтерв'ю Олесі Бацман.

"Багато знайомих, у яких були будинки, причому в зоні бойових дій. І хто розграбував - ще велике питання ... Варіантів два: дві сторони ... Ні для кого не секрет, що на "Новій пошті" висіли оголошення з приводу пральних машинок, які відправлялися звідти: "Прохання зливати воду перед відправкою в Україну", - розповів Сивохо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Команда Сивохо поклала букет в окупованому Донецьку на 9 травня. ФОТО

Автор: 

мародерство (339) Сивохо Сергій (91)


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Топ коментарі
+94
"Кто разграбил дома в зоне боевых действий на Донбассе - еще большой вопрос. Есть две стороны", - Сивохо - Цензор.НЕТ 5001
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18.05.2020 17:30
+77
А чем оно отличается от еще одного главзебила с парламента?

"Кто разграбил дома в зоне боевых действий на Донбассе - еще большой вопрос. Есть две стороны", - Сивохо - Цензор.НЕТ 4138
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18.05.2020 17:29
+75
"Кто разграбил дома в зоне боевых действий на Донбассе - еще большой вопрос. Есть две стороны", - Сивохо

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Как это-кто разграбил ? Конечно же биндеравцы,фашызды и киевская хунта! они и хражданскую вайну начали чтобы разграбить дама мирного народа дамбаса и вывезти порезанные на маталл заводы на масковию!
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18.05.2020 17:26
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Что то слишком много внимания последнее время уделяют СМИ этому жирному засцяному хряку.
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18.05.2020 21:06 Відповісти
Не думаю, що мародерство було масовим. Але кільком випадкам я був свідком. Розумію, що зараз мене називатимуть щонайменше недоумком, але БУЛИ ТАКІ ВИПАДКИ навіть у моєму взводі. Крім того (і тут згадаю Нову пошту), саме через цю поштову службу деякі хлопці відправляли додому і продукти (олію, згущене молоко, консерви) і одяг (форму, берці) - зокрема, волонтерські.
При тому, що ці ж хлопці хоробро воювали, а дехто потім був навіть поранений у бою.
Війна різна, для тих хто хоче знати і неприємну правду теж.
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18.05.2020 21:28 Відповісти
сивохо, тобі потрібно було злитися в свою Диру і не смердіть в Україні!
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18.05.2020 21:46 Відповісти
Ну дайте.... дайте ,наконец, этой дряни по роже!
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18.05.2020 21:56 Відповісти
А в качестве кого вещает этот цирроз печени в очках? На хрен это постить здесь на цензоре?
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18.05.2020 21:59 Відповісти
У Уйла есть Жирик, а у Зеленкского - Сивохо.
Что у верховного дурака на уме, то у второго на языке.
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18.05.2020 22:01 Відповісти
покажіть тому долбоящеру фото з 1932-33 років - там видно хто хати розграбляв. або фото біля уламків МН17 (там був рузкій мір). краще хай їде в московію нафіг
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18.05.2020 22:03 Відповісти
в де ж ця тварюка білобриса була коли ********* окуповував Донбас і коли там будинки пограбовували? чого не їхав туди цей вилупок свинопикий його захищати та документувати пограбування?
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18.05.2020 22:07 Відповісти
А на вопрос кто оккупировал Крым и Донбасс , этот урод ответа не знает?
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18.05.2020 22:36 Відповісти
Вот в том то и дело что он не знает. По его мнению "кто оккупировал Крым - еще большой вопрос. Есть две стороны и исправление исторической несправедливости 1954 года"
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19.05.2020 13:08 Відповісти
Зесцивохо знову починає КВН. Кремлівське завдання получив від шефа.
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18.05.2020 22:42 Відповісти
Две стороны и грабили. Странный вопрос.
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18.05.2020 22:47 Відповісти
с сивохо мне все понятно. Не удивил.
Меня удивляет - почему молчат военные???
У них есть речник???
какая-то гнида, будучи в РНБО мешает их с г*, обвиняя в мародерстве, а ВСУ делает вид, что ничего не слышит??
ау, ребята, где реакция???
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18.05.2020 22:49 Відповісти
его из РНБО убрали
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19.05.2020 13:29 Відповісти
был бы последний прикол, если б он нес это, находясь еще в офиц. должности
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19.05.2020 22:02 Відповісти
Мене Сивуха теж не здивував. Його ще на Лізі сміху під час патріотичних номерів корчило.
Мене здивувала ота боцманша. Я вважав її більш порядною, ніж її гондон.
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19.05.2020 14:57 Відповісти
А чого воно в Києві ?
Хай забирається у даунецьк. Тим паче, там є де жити.
Гнида.

А зе-лохторату - окремий привіт.
Це - їхній вибір.
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18.05.2020 22:50 Відповісти
Неправильно .А что у Сивохо раньше было другое мнение ? Просто он раньше не был чиновником и не светился.Так что это хорошо что вскрывается нутро многих людей .И чем больше будет вскрыватся,тем больше будет понятно кто враг ,а кто друг для Украины .Этот процесс должен быть и он позитивный для Украины.
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18.05.2020 23:05 Відповісти
Нехай в Донецьку своє нутро требушить-потрошить. Його тявкання звідти було би логічним. .
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19.05.2020 13:34 Відповісти
а кушать оно шо там будет...?! такому кабану только самое лучшее и явно в больших количествах нужно...а там оно будет только пайки днровские грызть...
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19.05.2020 09:29 Відповісти
Ну всё .С Сивохой всем всё понятно.
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18.05.2020 22:57 Відповісти
Сівохо це кремлівський блазень і сам це не розуміє
Він думає що він в ще тємє і в авторитеті; які далекі від реальності бувають алкоголіки...
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18.05.2020 23:03 Відповісти
Копати не треба, озирнись довкола і побачиш.
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18.05.2020 23:16 Відповісти
Это ваш выбор -клоуна-проститута, а обоссанный сивуха -шакаленыш на дотации, тявкает ,что прикажут
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19.05.2020 01:10 Відповісти
Война это не только стрельба, а и весь набор самых страшных и грязных преступлений.
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18.05.2020 23:12 Відповісти
Сир Сивохо прав.
Украинский Зольдат, прекрати сопротивление. Тебя ждут радушие и теплый чай. Пусти братушек с той стороны, в Кончу Заспу и другие кошерные поселки. Там эсть стиральные машины. Новая почта загнется от посылок.
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18.05.2020 23:12 Відповісти
Скільки ще гімна на світі.
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18.05.2020 23:14 Відповісти
вставляем учебные палочки для суши с двух сторон в ноздри - быстро бьём. (с) суши Калифорния-Филадельфия, никаких русских топонимов
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18.05.2020 23:32 Відповісти
сивуха,так кто ограбил Украинский дом в 2014 году,отжав государственное имущество Украины .при помощи всемирного грабителя и террориста мацковского ,плюс в Минске, при помощи немецко -французских подельников оформил под себья часть украинского огорода?Так сколько сторон и каких насчитал...? свх-пнх
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18.05.2020 23:36 Відповісти
Он просто озвучивает мысли 73% покацапленного малоросского скота который и голосовал за свои ватных мразей клоунов.
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19.05.2020 00:29 Відповісти
Якщо Сівохо такий обізнаний в деталях, як "Новою поштою" відправляли, як воду зливали, то може це він і обкрадав своїх знайомих? Адже напевно знав кого вдома немає. А тепер валить на якісь "дві сторони". Гадаю що ГПУ-МВС-ДБР мало б зацікавитись такою обізнанністю.
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19.05.2020 00:37 Відповісти
Разграбила партия регионов, которой сивУха всегда лизал задницу.
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19.05.2020 01:01 Відповісти
Хватит пиарить это чмо! Оно есть никто.
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19.05.2020 01:08 Відповісти
Кто взял "Метро" в 2014?
"Хто пограбував будинки в зоні бойових дій на Донбасі - ще велике питання. Є дві сторони", - Сивохо - Цензор.НЕТ 4033
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19.05.2020 01:15 Відповісти
"Хто пограбував будинки в зоні бойових дій на Донбасі - ще велике питання. Є дві сторони", - Сивохо - Цензор.НЕТ 7578
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19.05.2020 01:33 Відповісти
Утром 28 мая передовые отряды ДНР двинулись в наступление в районе ламината...
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19.05.2020 13:12 Відповісти
это само "Метро" себя эвакуировало..."Новой почтой"...по версии пана Сивохи...
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19.05.2020 09:22 Відповісти
"Кто взял "Метро" - еще большой вопрос. Есть две стороны. Не исключено что Метро самораздерибанилось", - ответил Сивохо.
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19.05.2020 13:11 Відповісти
Порошенко персонально грабил дома и пообсцыкал еще все углы, ясно же, как пень.
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19.05.2020 01:55 Відповісти
Писюганив він не сам. Обама та Трамп допомагали.
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19.05.2020 02:33 Відповісти
Жирный прокацапский алкаш...
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19.05.2020 05:03 Відповісти
Это не просто алкашь -это ФСБэшная гнида !!!
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19.05.2020 06:33 Відповісти
сколько еще этого алкаша будут показывать?
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19.05.2020 05:39 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d1%80.html Полиграф подтвердил правдивость коррупционных обвинений против брата Ермака Май 18, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d1%80.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d1%80.html "Хто пограбував будинки в зоні бойових дій на Донбасі - ще велике питання. Є дві сторони", - Сивохо - Цензор.НЕТ 3208 Фигуранты дела о пленках брата главы Офиса президента - Дмитрий Штанько и Сергей Шумский - прошли полиграф, который подтвердил правдивость их заявлений относительно Дениса Ермака.https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d1%80.html#more-103617 Читать далее
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19.05.2020 07:04 Відповісти
Обосцаный алкаш продолжает какать ртом.
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19.05.2020 07:35 Відповісти
Коли обісцяні штани,
Багато ж випив .... мінералки,
То допоможуть лиш вони,
Прості донецькії стіралки.
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19.05.2020 07:44 Відповісти
Ушибленный на голову советник показывает уровень окружения "презиндента из подворотни"!
А разграбили свои же, соседи. А эта **** жирная пытается свалить на гастарбайтеров с Галычини и Волыни.
*****, у них из головы не выбьешь, шо они всех кормят!
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19.05.2020 07:57 Відповісти
Питання, що цей сепарок робив в рнбо ?
Його туди пустили, бо він клован ? Колега преза по цеху ?
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19.05.2020 08:26 Відповісти
це явно була тиха диверсія...частина плану "мир любой ценой"...уявляю які гроші там були отримані на "разгон" от такой риторики...
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19.05.2020 09:20 Відповісти
Есть стойкое ощущение, что этого поца недаром засветили в РНБО. Потом его ЗЕленая власть попробует пристроить нам как "представителя Бамбаса"
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19.05.2020 08:52 Відповісти
А я так считаю: здесь прозвучала серьезная предъява Армии Украины, значит не медля иск должен быть уже в производстве, за наклеп, бо конуретики нет. А если учесть тот факт , шо много переселенцев не имели другого способа отправить свое майно, то взыскать еще и за моральный ущерб.
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19.05.2020 08:59 Відповісти
Намного эффективнее была бы повестка с назначением на передовую ОРДЛО.
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19.05.2020 13:14 Відповісти
Через месяц пришла бы телеграмма родственникам: "Боец Сивохо мужественно сражаясь за родину на фронтах ОРДЛО подавился ворованной им с кухни картохой"
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19.05.2020 13:16 Відповісти
До тех пор,пока вот такая неподобная мразь будет в Украине,до тех пор у нас не будет мира.Выжигать каленым железом,к чертям собачьим.
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19.05.2020 09:05 Відповісти
пан Сивоха подтвердил что он редкая гнида и "сепарская" консерва"...редкой гадкости тип,
благодаря риторике которого укрепляется негативное отношение ко всему украинскому и нашей Армии...этого кабана нужно выдворить с территории страны...в ОРДЛо пусть пи_ет...
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19.05.2020 09:16 Відповісти
Да в чем же редкость тут? Обычная сепарская гнида. Таких ныне в стране очень много.
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19.05.2020 13:17 Відповісти
Дайте этому кнуру метилового спирта, пусть ***** не городит
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19.05.2020 09:29 Відповісти
поклонская, гиркин, сивоха... Зебилы, кто следующий будет нас убеждать про гражданскую войну в Украине?
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19.05.2020 10:08 Відповісти
Да что тут разбираться?! Сивохо и мародёрил. Есть люди , которые это видели...
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19.05.2020 10:32 Відповісти
Вы можете себе представить команду КВН "Скалозуб" в составе Зеленский, Сивоха и Жэка в игре "Что, Где, Когда" и вопрос у кого гипотенуза больше - у Сократа или Архимеда?
Это уровень! Студент-квнщик равен студенту-футболисту, только знает больше анекдотов!
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19.05.2020 11:48 Відповісти
А кто грабил? Дебил старый - не суши голову неразрешимим для тебя вопросом - глянь на фото, скотина толстая...
"Хто пограбував будинки в зоні бойових дій на Донбасі - ще велике питання. Є дві сторони", - Сивохо - Цензор.НЕТ 8468

Ты **** видишь тут украинскую армию? Тогда заткни рот и уйопывай в свой Донецк!
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19.05.2020 11:52 Відповісти
Когда в мае 2014 в Краматорске грабили автосалон Талисман и т.д., напомни кто в городе хозяйничал??? Потом предлагали выкупить хозяевам их тачки.
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19.05.2020 12:37 Відповісти
Ну брали с обоих сторон, что уж там. Только не согласен со словом "разграбили". Взяли бесхозное.
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19.05.2020 13:03 Відповісти
Зверніть увагу, хто почав процес замирення в змі - єврейська сім'я
Гордон-Бацман. У кого не затравлений мозок пропагандою, той зрозуміє що відбувається. Хто вигодоотримувач.
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19.05.2020 13:29 Відповісти
Такое мнение, как у сивухи, у большинства ваты с приграничья домбабве, причем у той её части, которая умудрилась в мегапромышленном регионе заработать минимальную пенсию. Вата Мариуполя даже пыталась бастовать, что бы закрыли НП. Но на самом деле это были проплаченные объявления, типа "перед отправкой разморозьте холодильник", или "слейте воду из стиральной машины", направленные на дестабилизацию в прифронтовых районах. Какой идиот потащит смародеринную машину с водой? она же кг на 50 тяжелее, и за вес нужно платить. А за сколько разморозится откл. холодильник? и т.п.
В 14 году, кроме добровольческих батальонов туда рынулась куча парашных шпионов и просто преступных элементов, которые, под видом добровольцев, может и обделывали такие делишки. Но это были не ВСУ.
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19.05.2020 16:55 Відповісти
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