"Хто пограбував будинки в зоні бойових дій на Донбасі - ще велике питання. Є дві сторони", - Сивохо. ВIДЕО
Колишній радник секретаря РНБО України Сергій Сивохо заявив, що українські військовослужбовці також можуть бути причетні до мародерства на Донбасі в покинутих будинках переселенців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Сивохо сказав в інтерв'ю Олесі Бацман.
"Багато знайомих, у яких були будинки, причому в зоні бойових дій. І хто розграбував - ще велике питання ... Варіантів два: дві сторони ... Ні для кого не секрет, що на "Новій пошті" висіли оголошення з приводу пральних машинок, які відправлялися звідти: "Прохання зливати воду перед відправкою в Україну", - розповів Сивохо.
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При тому, що ці ж хлопці хоробро воювали, а дехто потім був навіть поранений у бою.
Війна різна, для тих хто хоче знати і неприємну правду теж.
Что у верховного дурака на уме, то у второго на языке.
Меня удивляет - почему молчат военные???
У них есть речник???
какая-то гнида, будучи в РНБО мешает их с г*, обвиняя в мародерстве, а ВСУ делает вид, что ничего не слышит??
ау, ребята, где реакция???
Мене здивувала ота боцманша. Я вважав її більш порядною, ніж її гондон.
Хай забирається у даунецьк. Тим паче, там є де жити.
Гнида.
А зе-лохторату - окремий привіт.
Це - їхній вибір.
Він думає що він в ще тємє і в авторитеті; які далекі від реальності бувають алкоголіки...
Украинский Зольдат, прекрати сопротивление. Тебя ждут радушие и теплый чай. Пусти братушек с той стороны, в Кончу Заспу и другие кошерные поселки. Там эсть стиральные машины. Новая почта загнется от посылок.
Багато ж випив .... мінералки,
То допоможуть лиш вони,
Прості донецькії стіралки.
А разграбили свои же, соседи. А эта **** жирная пытается свалить на гастарбайтеров с Галычини и Волыни.
*****, у них из головы не выбьешь, шо они всех кормят!
Його туди пустили, бо він клован ? Колега преза по цеху ?
благодаря риторике которого укрепляется негативное отношение ко всему украинскому и нашей Армии...этого кабана нужно выдворить с территории страны...в ОРДЛо пусть пи_ет...
Это уровень! Студент-квнщик равен студенту-футболисту, только знает больше анекдотов!
Ты **** видишь тут украинскую армию? Тогда заткни рот и уйопывай в свой Донецк!
Гордон-Бацман. У кого не затравлений мозок пропагандою, той зрозуміє що відбувається. Хто вигодоотримувач.
В 14 году, кроме добровольческих батальонов туда рынулась куча парашных шпионов и просто преступных элементов, которые, под видом добровольцев, может и обделывали такие делишки. Но это были не ВСУ.