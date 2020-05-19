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За добу на COVID-19 захворіли 24 дитини і 46 медиків, загалом - 1 348 дітей і 2 969 медпрацівників, - Степанов. ВIДЕО

За добу в Україні на коронавірус захворіли 24 дитини 46 медичних працівників.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 260 осіб. З них 24 дитини і 46 медпрацівників", - зазначив Степанов.

За словами глави МОЗ, госпіталізували 107 осіб.

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Всього за час пандемії захворіли 1 348 дітей, а також 2 969 медпрацівників.

Автор: 

діти (5064) карантин (18172) лікарі (1287) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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От вже є цифра по медикам, яку сам Степанов називає заниженою. Хто буде відповідати за таку роботу?
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19.05.2020 09:27 Відповісти
Ніхто звичайно.В цій країні ніхто ні за що не відповідає.
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19.05.2020 09:40 Відповісти
Предлагаю наказать одного из пилотов Мрии, у них запасных много. А власть у нас одна и хорошая)))
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19.05.2020 09:47 Відповісти
Вируса нет!!111 Это все знают что масоны просто хотят всех чипировать!!11
За сутки COVID-19 заболели 24 ребенка и 46 медиков, всего - 1 348 детей и 2 969 медработников, - Степанов - Цензор.НЕТ 5190
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19.05.2020 09:29 Відповісти
 
 