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За добу на COVID-19 захворіли 24 дитини і 46 медиків, загалом - 1 348 дітей і 2 969 медпрацівників, - Степанов. ВIДЕО
За добу в Україні на коронавірус захворіли 24 дитини 46 медичних працівників.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 260 осіб. З них 24 дитини і 46 медпрацівників", - зазначив Степанов.
За словами глави МОЗ, госпіталізували 107 осіб.
Всього за час пандемії захворіли 1 348 дітей, а також 2 969 медпрацівників.
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Ali Hasan
показати весь коментар19.05.2020 09:27 Відповісти Мені подобається 2
Mariia Orlovska
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Степан Иванов #323211
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Борис Козлов #446474
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