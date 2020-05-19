За добу на COVID-19 захворіли 24 дитини і 46 медиків, загалом - 1 348 дітей і 2 969 медпрацівників, - Степанов. ВIДЕО

За добу в Україні на коронавірус захворіли 24 дитини 46 медичних працівників.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 260 осіб. З них 24 дитини і 46 медпрацівників", - зазначив Степанов.

За словами глави МОЗ, госпіталізували 107 осіб.

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Всього за час пандемії захворіли 1 348 дітей, а також 2 969 медпрацівників.