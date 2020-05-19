Воїни 54-ї ОМБр знищили вантажівку, що підвозила російським окупантам боєприпаси. ВІДЕО безпілотника

Воїни 54-ї ОМБр знищили вантажівку "Урал", що підвозила російським окупантам боєприпаси на передову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікував Анатолій Штефан.

"Любителі "русского мира" знову почали дуже часто обстрілювати передові і тилові позиції українських військових. Було зрозуміло, що у них з'явилися боєприпаси. Але хто і як їх підвозить було незрозуміло. За справу взялися розвідники. За допомогою БПЛА й інших методів розвідки було встановлено позицію і автомобіль "Урал" ... і в один весняний день, коли ворог почав обстріл наших позицій, полетіла в нього "отвєточка" ... ", - Штефан у коментарі до запису.

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