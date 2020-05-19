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Воїни 54-ї ОМБр знищили вантажівку, що підвозила російським окупантам боєприпаси. ВІДЕО безпілотника

Воїни 54-ї ОМБр знищили вантажівку "Урал", що підвозила російським окупантам боєприпаси на передову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікував Анатолій Штефан.

"Любителі "русского мира" знову почали дуже часто обстрілювати передові і тилові позиції українських військових. Було зрозуміло, що у них з'явилися боєприпаси. Але хто і як їх підвозить було незрозуміло. За справу взялися розвідники. За допомогою БПЛА й інших методів розвідки було встановлено позицію і автомобіль "Урал" ... і в один весняний день, коли ворог почав обстріл наших позицій, полетіла в нього "отвєточка" ... ", - Штефан у коментарі до запису.

Також дивіться: Бійці 54-ОМБр знищили позицію російських терористів з батальйону "Восток": "Три окупанти пішли в 200-ту бригаду". ВІДЕО безпілотника

Автор: 

окупація (6685) знищення (7221) Донбас (22355)


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Топ коментарі
+41
А где уничтожение грузовика? Ну с 20-го раза рядом попала мина колеса пробило и все. Повезло вообще что грузовик стоял, а не уехал. Сравните ето видео с тем как турки уничтожают росийскую технику на ходу и возьмитесь за голову а лучше за ум.
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19.05.2020 11:12
+23
Ну хоть бы не выкладывали такие видео. Ато посекли пустую машину, выпустив по ней мин больше чем етот старый рыдван стоит и делают из етого целую перемогу. Могли бы с китайского квадрокоптера скинуть одну зажигалку копеечную и результат был бы лучше.
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19.05.2020 11:21
+21
миномет не БПЛА, и то неплохо кладут из миномета, хотя ясно, что прямого так и не было, посекли осколками
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19.05.2020 11:16
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А где уничтожение грузовика? Ну с 20-го раза рядом попала мина колеса пробило и все. Повезло вообще что грузовик стоял, а не уехал. Сравните ето видео с тем как турки уничтожают росийскую технику на ходу и возьмитесь за голову а лучше за ум.
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19.05.2020 11:12 Відповісти
миномет не БПЛА, и то неплохо кладут из миномета, хотя ясно, что прямого так и не было, посекли осколками
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19.05.2020 11:16 Відповісти
Ну хоть бы не выкладывали такие видео. Ато посекли пустую машину, выпустив по ней мин больше чем етот старый рыдван стоит и делают из етого целую перемогу. Могли бы с китайского квадрокоптера скинуть одну зажигалку копеечную и результат был бы лучше.
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19.05.2020 11:21 Відповісти
Ви поцікавтесь цінами на грузовий автотранспорт для початку. Навіть якщо там було 20 мін - то це якраз breakeven point.
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19.05.2020 11:57 Відповісти
Пустую машину? Ты разгружал?
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19.05.2020 17:51 Відповісти
Лучше бы разбомбили заправку которая возле припаркованной пустой машины. Скорее всего именно туда боеприпасы уже выгрузили.
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19.05.2020 11:25 Відповісти
Йди їм покажи як це правильно робиться
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19.05.2020 11:51 Відповісти
Боеприпасы вряд ли на заправку...хотя на счет заправки тоже замечание верное...действиельно..чего не сожгли заправку??? Ах да я забыл ведь это же гражданский объект...
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19.05.2020 12:27 Відповісти
Ага! Заводь та й їдь! Тоді й побачиш у кого "криша тече". ))
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19.05.2020 11:48 Відповісти
https://censor.net/ua/user/461407 в будку кацапня
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19.05.2020 12:23 Відповісти
та він просто не читав до кінця статтю, важко...) нехай останній обзац читають уважно)))
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19.05.2020 14:20 Відповісти
Ты просто не в теме.
Там от разрыва рядом осколками из того Урала дуршлаг делается.

Пи№да рулю полная. Там прошито всё насквозь - мотор, колёса, кузов, кабина.

Да, это не эффектный бабах прямо в машину, но цель достигнута на 100% - вместо машины недвижимый дуршлаг.
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19.05.2020 12:26 Відповісти
А штабель с боеприпасами где??7...почему заправку не сожгли, почему емкости не уничтожены с горючкой?
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19.05.2020 12:29 Відповісти
это бесполезно.
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19.05.2020 15:02 Відповісти
в 2018-2019 было повеселее
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19.05.2020 11:15 Відповісти
Воины 54-й ОМБр уничтожили грузовик, подвозивший российским оккупантам боеприпасы. ВИДЕО беспилотника


ооо
очередные геройские песни!!

.... кто и как их подвозит было непонятно.

непонятно - уже 6 непонятно,

что ахметов с гнидой соевой кормили данецкую армию 5 лет и грабили украиту
через гладковских

непанятно, что счас продолжает ахметов и все укрогасударство через прапускные пункты имени жебривскага кормить в количестве 45 000 чел в день, 1200 000 в месяц

непанятно пачему выключенные атомные укр блоки и завоз угля с данецков

дебилы конченные енти укрвояки

одних вывозят с окопов убиенных,

вторые контралируют данецких тещ, как те вывозят с укр банкоматов и магазинов укржратву
тыщами тонн милиардами гривен

все при деле
ждут повышения по службе

ахахаха
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19.05.2020 11:20 Відповісти
Чудово працюють наші 60-мм міномети!
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19.05.2020 11:26 Відповісти
"Сам сочинил, сам на память выучил..." - Тарапунька
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19.05.2020 11:29 Відповісти
Но кто и как их подвозил было непонятно. Штрих, переходи лучше на сказки. Да и грузовика расхераченого я не увидел.
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19.05.2020 11:37 Відповісти
туфта
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19.05.2020 12:16 Відповісти
Если бы без дебильной музычки,можно было и посмотреть
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19.05.2020 12:26 Відповісти
Кто тут недоволен результатами ? Машина там продырявлена как дуршлаг.

Выглядит примерно так. Спецэффекты в фильмах идите ищите.
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19.05.2020 12:31 Відповісти
А писаки читати не вміють між строк...
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19.05.2020 14:17 Відповісти
Воїни 54-ї ОМБр знищили вантажівку, що підвозила російським окупантам боєприпаси - Цензор.НЕТ 8442
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19.05.2020 13:09 Відповісти
Не было никакого "уничтожения" грузовика орков. Иметь на вооружении Байактары и стрелять из минометов по грузовику с боеприпасами надо быть конкретным нелохом и малоросом. За все заплатишь, мальчик-колокольчик Нелох І.
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19.05.2020 13:32 Відповісти
ну посекли знатно его!молодцы
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19.05.2020 13:33 Відповісти
Супер...при том,что по нашим воинам херачат 122 и 150-мьі калибрами.
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19.05.2020 13:38 Відповісти
Посікли на решето , тай добре зробили !
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19.05.2020 13:40 Відповісти
Беспилотники ударные просто никогда не применят - Путин не разрешает.
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19.05.2020 14:10 Відповісти
Слава Героям!!! Молодці воїни України, нищить рогатих виродків!!!!
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19.05.2020 14:14 Відповісти
Прошлий век. У турков учитесь, с первого раза в цель попадают.
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19.05.2020 17:20 Відповісти
Так это победа? На этот кусок совкового говна с красной ценой в 300 баксов потратили столько залпов и так и не попали.
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19.05.2020 18:59 Відповісти
Не позорьтесь! И не тратьте зря мины! И зачем были куплены турецкие беспилотники?
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19.05.2020 19:20 Відповісти
для той же цели, что и джевлины...стратегический резерв...на случай полномасштабного вторжения защищать Киев или тот укрепрайон где спрячутся властьимущие...
.....
В тоже время сейчас далеко не 80-годы...и бпла можно собирать и самим дешевые на уровне камикадзе из китайского говна, а лучше южнокорейского говна...
Мины тоже можно немного модернизировать...создать радиовзрыватель с видеокамерой
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19.05.2020 19:28 Відповісти
Добре хоч так....
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19.05.2020 19:57 Відповісти
Да, конечно хотелось бы видеть как эта повозка горит ярким пламенем. Но похоже дело ограничилось косметикой.
А вообще давно подобных видео не было - как долбают по уродам на фронте. Веяние зелёного времени?
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19.05.2020 20:10 Відповісти
Знищіли чі налякали? Як на мене то налякали і то не дуже.
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19.05.2020 20:11 Відповісти
Знищіли чі налякали? Як на мене то налякали і то не дуже.
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19.05.2020 20:13 Відповісти
Интересно... А как бы ты напугался, сидя за рулем этого грузовика?..)))))
Правильный ответ: никак, ибо ты бы сдох.
Грузовик, как минимум, 2 мины порвали так, что оркам, если удастся, придется неделю лазить по нему - ремонтировать... А цель-то уже пристреляна... Много, таких, как ты, желающих найдется лезть туда?..)))))
От же, диванные стратеги, наиграются в свои игрушки и давай суждения выносить!)))))
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19.05.2020 22:15 Відповісти
Поздравляю, Братья!!!
Шикарная разведка! Шикарное наведение! И шикарная работа арты!
Всех, с успехом, Рашке - смерть!
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19.05.2020 22:17 Відповісти
Вітаю, Олександре. Вас давно не було. Як Ви ? Що у Вас ?
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20.05.2020 03:36 Відповісти
Ти сам-то хочь зрозумів, що пи*донув?
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19.05.2020 22:29 Відповісти
багато разів я бачив подібні відео знищення , а фактично завжди вибухи були тільки поряд з об*єктами...
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20.05.2020 00:03 Відповісти
Коли б там були снаряди І попали то б була зовсім інша картинка...турки коли показували як знищили танк то було видно.....#.де в дії безпілотними закуплені в Турції .., чому знаючи про рашинський ешелон , що там було і скільки не підірвали ?.. таке враження , що побоюються розізлили Рашку ..))
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20.05.2020 00:24 Відповісти
Якщо так знищують весь час,.. то не дивно що йде 6 рік війни..
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20.05.2020 00:27 Відповісти
 
 