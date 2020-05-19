Загалом від коронавірусу в Києві померли 52 людини, 58% з них були старше 65-70 років, - Кличко. ВIДЕО

58% осіб, які померли в столиці від коронавірусу, були людьми старше 65-70 років. Всього від коронавірусу померли 52 жителі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"У стаціонарах столичних лікарень від COVID -19 померло загалом 52 особи. Найстаршому з пацієнтів було 87 років. Наймолодшій, що не змогла подолати коронавірус, - 25 років. Жінка мала тяжкі супутні патології", - повідомив Кличко.

Він зауважив, найбільше - 58% осіб, що померли від коронавірусу, - були людьми старшими за 65-70 років. 25% людей померли у віці 50-64 роки. 15% - тих, кому було до 49 років. Та 2% - пацієнтів віком 18-29 років.

Читайте також: Київ готується до відкриття метро: на станціях наноситься розмітка, що нагадує про дистанцію, - Кличко

Більшість з них мали хронічні захворювання. Найчастіше це - цукровий діабет, гіпертонія та ожиріння.

"Тому лікарі й закликають бути обережними всіх. Але особливо берегтися рекомендують людям із хронічними захворюваннями", - наголосив Віталій Кличко.