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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Загалом від коронавірусу в Києві померли 52 людини, 58% з них були старше 65-70 років, - Кличко. ВIДЕО

58% осіб, які померли в столиці від коронавірусу, були людьми старше 65-70 років. Всього від коронавірусу померли 52 жителі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"У стаціонарах столичних лікарень від COVID -19 померло загалом 52 особи. Найстаршому з пацієнтів було 87 років. Наймолодшій, що не змогла подолати коронавірус, - 25 років. Жінка мала тяжкі супутні патології", - повідомив Кличко.

Він зауважив, найбільше - 58% осіб, що померли від коронавірусу, - були людьми старшими за 65-70 років. 25% людей померли у віці 50-64 роки. 15% - тих, кому було до 49 років. Та 2% - пацієнтів віком 18-29 років.

Читайте також: Київ готується до відкриття метро: на станціях наноситься розмітка, що нагадує про дистанцію, - Кличко

Більшість з них мали хронічні захворювання. Найчастіше це - цукровий діабет, гіпертонія та ожиріння.

"Тому лікарі й закликають бути обережними всіх. Але особливо берегтися рекомендують людям із хронічними захворюваннями", - наголосив Віталій Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19461) Кличко Віталій (3512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Буквально пару дней назад на Цензоре публиковали что в этом зимнем сезоне на грипп и орз переболело на 80 процентов меньше чем в прошлые годы. Куда они поделись, может их в Ковид записали?
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19.05.2020 12:29
+1
У нас в Украине 20 лет эпидемия туберкулеза и 1-е мето СПИДа. После ужасного коронавируса этих людей уже в живых быть не должно. Или вирус не такой страшный, как говорят? Или у нас проблем с туберкулезом и ВИЧ нет?
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19.05.2020 13:02
+1
Вы явно огенд кремля, по Opus. Вместе со мной.
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19.05.2020 13:06
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Буквально пару дней назад на Цензоре публиковали что в этом зимнем сезоне на грипп и орз переболело на 80 процентов меньше чем в прошлые годы. Куда они поделись, может их в Ковид записали?
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19.05.2020 12:29 Відповісти
Колись проскакувала інфа що, смертність від грипів та пневмоній в Україні звичайно біля 600 чоловік на місяць. Та, цього року в зв'язку з карантином вона дещо зменшилася. За січень-лютий зафіксовано 1326 осіб що, не сильно перевищує загальний показник. За те, в березні-квітні смертність була нижчою.
Тут ще є питання до обліку: кого зачисляють до померлих від ковід? Тих, у кого смерть спричинена вірусом чи тих померлих у кого виявили вірус?
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19.05.2020 12:37 Відповісти
Нехай би краще відомий арифметик боксер Педалік рахував гроші, які вкрали в Києві на мостах і не тільки, а не ліз в статистику МОЗ по захворюваннях. Всі ці розрахунки не базуються на якихось наукових критеріях і не можуть слугувати підставою для прийняття адміністративних рішень. А насправді наші посадовці висмоктаними з пальця цифрами все ж оперують, коли видають свої укази.
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19.05.2020 13:12 Відповісти
Если было сообщение типа

В Киеве https://www.5.ua/ru/kyev/v-kyeve-snyzhaetsia-kolychestvo-bolnikh-hryppom-y-orvy-za-nedeliu-zarehystryrovano-bolee-25-tisiach-bolnikh-215212.html интенсивность эпидемического процесса ниже базовой линии на 88,5%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 88,1.
то это не означает, что год назад заболеваемость гриппом была на уровне базовой линии.
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19.05.2020 13:48 Відповісти
Ось і у нас починає просочуватися якась статистика стосовно смртності від ковід. В принципі те, що я нераз писав. Більшість українці не доживають до основної "цільової аудиторії" ковіда і помирають від інших хвороб. Оскільки в розвинених європейських країнах тривалість життя довша то, і смертність там вища.
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19.05.2020 12:29 Відповісти
У розвинених країнах слабкий імунітет населення, бо живуть в стерильних умовах. Я бував у азійських горах і срав від місцевої води далі, ніж бачив. А місцевим хоч би що. Теж саме в Афгані, коли наші солдати перехворіли всім, а місцеві від однієї таблетки від усього виліковувалися, бо їх патогенна мікрофлора дохла від любого антибіотика. Зверніть увагу, найбільше загинуло людей від вірусу у самих економічно розвинених країнах.
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19.05.2020 13:20 Відповісти
Кремлеботы ведут информеционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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19.05.2020 12:41 Відповісти
У нас в Украине 20 лет эпидемия туберкулеза и 1-е мето СПИДа. После ужасного коронавируса этих людей уже в живых быть не должно. Или вирус не такой страшный, как говорят? Или у нас проблем с туберкулезом и ВИЧ нет?
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19.05.2020 13:02 Відповісти
Вы явно огенд кремля, по Opus. Вместе со мной.
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19.05.2020 13:06 Відповісти
Ага, щойно методички нові підвезли... з малюнками.
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19.05.2020 13:10 Відповісти
Есть проблемы с туберкулезом. С вероятностью 95% у Вас и у меня в организме есть палочка Коха. Но если у Вас не открытая форма, можете не париться. Можно, конечно эту палочку в организме убить, но вместе с печенью.
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19.05.2020 13:55 Відповісти
Никто не говорит что он не опасный,но то что его опасность преувеличили в 100 раз,это 100%
))
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19.05.2020 16:15 Відповісти
Якось 42% молодших за 65 річних хвилює
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19.05.2020 14:04 Відповісти
52 человека за всю весну?)))А сколько умерло за это время от других болячек??)Думаю в разы больше,а паники на 52 миллиона(((Это еще раз доказывает ,что не так страшен черт, как его рисуют((
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19.05.2020 16:13 Відповісти
Цікаво,як би Кличко відповів на питання,чому при кількості хворих на короновірус значно більшій ніж кількість койко місць інфекційні лікарні заповнені тільки на п"ятнадцять відсотків...Чому люди не лягають лікуватись в лікарні,а "шастають" по місту,заражаючи інших?..
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19.05.2020 17:54 Відповісти
 
 