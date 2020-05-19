Загалом від коронавірусу в Києві померли 52 людини, 58% з них були старше 65-70 років, - Кличко. ВIДЕО
58% осіб, які померли в столиці від коронавірусу, були людьми старше 65-70 років. Всього від коронавірусу померли 52 жителі Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"У стаціонарах столичних лікарень від COVID -19 померло загалом 52 особи. Найстаршому з пацієнтів було 87 років. Наймолодшій, що не змогла подолати коронавірус, - 25 років. Жінка мала тяжкі супутні патології", - повідомив Кличко.
Він зауважив, найбільше - 58% осіб, що померли від коронавірусу, - були людьми старшими за 65-70 років. 25% людей померли у віці 50-64 роки. 15% - тих, кому було до 49 років. Та 2% - пацієнтів віком 18-29 років.
Більшість з них мали хронічні захворювання. Найчастіше це - цукровий діабет, гіпертонія та ожиріння.
"Тому лікарі й закликають бути обережними всіх. Але особливо берегтися рекомендують людям із хронічними захворюваннями", - наголосив Віталій Кличко.
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Тут ще є питання до обліку: кого зачисляють до померлих від ковід? Тих, у кого смерть спричинена вірусом чи тих померлих у кого виявили вірус?
В Киеве https://www.5.ua/ru/kyev/v-kyeve-snyzhaetsia-kolychestvo-bolnikh-hryppom-y-orvy-za-nedeliu-zarehystryrovano-bolee-25-tisiach-bolnikh-215212.html интенсивность эпидемического процесса ниже базовой линии на 88,5%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 88,1.
то это не означает, что год назад заболеваемость гриппом была на уровне базовой линии.
))