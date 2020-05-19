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Якщо приватні перевізники спробують необґрунтовано і "зі стелі" підвищити ціни на проїзд, ми звернемося в АМКУ, - Кличко. ВIДЕО

Приватні перевізники, які відновлять роботу в столиці після 22 травня, не мають необґрунтовано підвищувати ціни на проїзд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

Мер зазначив, що міська влада не має повноважень погоджувати тарифи автобусних маршрутів, що працюють у режимі маршрутного таксі.

"Постановою уряду ще в 2015 році скасоване державне регулювання тарифів на перевезення пасажирів на автотранспорті загального користування. І тарифи маршрутних таксі належать до сфери вільних цін. Їх кожен перевізник формує самостійно. З огляду на попит та пропозиції на ринку послуг, вартість пального та інші витрати. На жаль, міська влада не має повноважень погоджувати тарифи автобусних маршрутів, що працюють у режимі маршрутного таксі", - наголосив Кличко.

Втім, за словами мера Києва, перед тим, як підвищити вартість проїзду, перевізники мають щонайменше за 7 робочих днів попередити про свої наміри. А також - надати всі документи, що обґрунтовують будь-яке підвищення.

Обов’язково підвищення вартості мають перевірити контролюючі органи. Зокрема – Антимонопольний комітет.

"Наскільки мені відомо, таких звернень від приватних перевізників до контролюючих органів не було. Я вже заявляв і підкреслю, що в комунальному громадському транспорті підвищувати вартість проїзду місто не планує. А якщо приватні перевізники спробують необґрунтовано і "зі стелі" сформувати нові тарифи, ми будемо звертатися до Антимонопольного комітету", - підкреслив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Транспорт, який відновив роботу, перевозитиме не більш як половину від кількості пасажирів, на яку він розрахований, - Кличко

Він також зазначив, що міська влада планує поступово витісняти маршрутки сучасним та комфортним комунальним транспортом.

"Ми постійно оновлюємо парк громадського транспорту столиці. За кілька останніх років закупили понад 300 одиниць громадського транспорту. Це - сучасні автобуси, трамваї та тролейбуси. Наприклад, цього року місто планує закупити велику партію нових сучасних автобусів", - зазначив Кличко.

Автор: 

Кличко Віталій (3512) маршрутки (347) перевезення (1008) транспорт (1392) ціни (3931) Антимонопольний комітет (1765)


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Топ коментарі
+8
боже какой дебил у нас мэр
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19.05.2020 13:38
+6
Намек понял - мэр не виноват и сделал все, что мог. Ждем повышения цен.
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19.05.2020 13:47
+4
про мера не знаю, а от презедент точно.
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19.05.2020 13:43
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сразу вспомнился старый анекдот...
Поступил в больницу поцыент с аппендицитом...
Денег нет... лежат, ждут...
Когда уже невмоготу, решили поймать хоть какого врача.
Словили в коридоре дохтура и спрашивают:
- А когда будут нашего родича оперировать?
- Ну, дорогие, щас все заняты. Остался только интерн. Он и будет оперировать.
- Блин... Интерн?.. А если он зарежет нашего родича?!
- А мы тогда ему двоечку поставим
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19.05.2020 13:36 Відповісти
боже какой дебил у нас мэр
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19.05.2020 13:38 Відповісти
про мера не знаю, а от презедент точно.
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19.05.2020 13:43 Відповісти
Це проблеми Киян.
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19.05.2020 13:52 Відповісти
"которому вышка светит."
Светит вышка 5G короновирусом в голову? (Я просто уточняю).
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19.05.2020 17:15 Відповісти
alex, с чего ты шлепок это взял? трусливое ничтожество только и умеешь хамить заочно! настоящий мужик говорит в глаза. не удивлюсь если ты такой смелый и стринги носишь! достойным мужикам здравия!
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19.05.2020 13:54 Відповісти
он в доле, скорее всего. к примеру, наш мер, если перевозчики повышают цены, просто разрывает с ними договора и на том конец. на освободившиеся маршруты, сразу же попросятся десяток других предпринимателей.
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19.05.2020 14:16 Відповісти
Намек понял - мэр не виноват и сделал все, что мог. Ждем повышения цен.
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19.05.2020 13:47 Відповісти
Это, как борьба с ценами на гречку. Как стала не преступной 45-50 грн/кг,
так и стоит. Только 800 грамм за 40 гривен.
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19.05.2020 13:52 Відповісти
Мафії що не досить того що возять без квитків і без контролю податківців? Вони ще і піднимуть ціни?
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19.05.2020 13:58 Відповісти
педалик со своими обращениями в АМКУ, может пойти нах, это как обращаться в ООН
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19.05.2020 13:58 Відповісти
АВТОБУСЫ И ТРОЛЕЙБУСА ДАВАЙТЕ УШЛЕПКИ !!! А МАРШРУТКИ К СЕБЕ В КОЛЛЕКЦИЮ МАШИН КУПИ !!!
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19.05.2020 15:23 Відповісти
Высшие силы ну когда по всей Украине будут ходить троллейбусы , автобусы, метро и электрички для междугородних добираться на работу... Что за бред с этими разваливающими такси маршрутными... Ну почему не сделать транспорт и месячные проездные?????? Когда этот писец наконец закончится ???
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19.05.2020 15:36 Відповісти
припустимо тариф був 8 грн.

мінус стоячі - обгрунтований тариф це 16 грн..

там немає щось особливо підраховувати...
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19.05.2020 15:49 Відповісти
Пусть бы вообще их не выпускали, а выпустили больше автобусов и троллейбусов.
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19.05.2020 15:56 Відповісти
Хм, а как же рынок? А если частный перевозчик копит деньги на новые немецкие автобусы, а ткже хочет повышения зарплат своих сотрудников за счёт несчатных киевлян и их гостей? Просто любопытно, насколько это будет обосновано по совковой логике Кличка.
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19.05.2020 16:54 Відповісти
Скоріше на нємєцкіє лімузини і хатинки в Альпах він копить
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19.05.2020 17:51 Відповісти
 
 