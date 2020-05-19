Якщо приватні перевізники спробують необґрунтовано і "зі стелі" підвищити ціни на проїзд, ми звернемося в АМКУ, - Кличко. ВIДЕО

Приватні перевізники, які відновлять роботу в столиці після 22 травня, не мають необґрунтовано підвищувати ціни на проїзд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

Мер зазначив, що міська влада не має повноважень погоджувати тарифи автобусних маршрутів, що працюють у режимі маршрутного таксі.

"Постановою уряду ще в 2015 році скасоване державне регулювання тарифів на перевезення пасажирів на автотранспорті загального користування. І тарифи маршрутних таксі належать до сфери вільних цін. Їх кожен перевізник формує самостійно. З огляду на попит та пропозиції на ринку послуг, вартість пального та інші витрати. На жаль, міська влада не має повноважень погоджувати тарифи автобусних маршрутів, що працюють у режимі маршрутного таксі", - наголосив Кличко.

Втім, за словами мера Києва, перед тим, як підвищити вартість проїзду, перевізники мають щонайменше за 7 робочих днів попередити про свої наміри. А також - надати всі документи, що обґрунтовують будь-яке підвищення.

Обов’язково підвищення вартості мають перевірити контролюючі органи. Зокрема – Антимонопольний комітет.

"Наскільки мені відомо, таких звернень від приватних перевізників до контролюючих органів не було. Я вже заявляв і підкреслю, що в комунальному громадському транспорті підвищувати вартість проїзду місто не планує. А якщо приватні перевізники спробують необґрунтовано і "зі стелі" сформувати нові тарифи, ми будемо звертатися до Антимонопольного комітету", - підкреслив Кличко.

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Він також зазначив, що міська влада планує поступово витісняти маршрутки сучасним та комфортним комунальним транспортом.

"Ми постійно оновлюємо парк громадського транспорту столиці. За кілька останніх років закупили понад 300 одиниць громадського транспорту. Це - сучасні автобуси, трамваї та тролейбуси. Наприклад, цього року місто планує закупити велику партію нових сучасних автобусів", - зазначив Кличко.