Рада провалила голосування за призначення своїх представників у конкурсній комісії з обрання глави ДБР. ВIДЕО

Верховна Рада не змогла визначити своїх представників у конкурсній комісії з обрання голови Державного бюро розслідувань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за постанову про призначення представників ВР проголосували лише 193 народні депутати (із 226 необхідних голосів).

Документ пропонував визначити трьох представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на посаду директора ДБР: депутатів від фракції "Слуга народу" Юлію Яцик і Владлена Неклюдова, а також декана заочного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрія Пономаренка.

Зазначимо, комісія з обрання голови ДБР складатиметься з 9 членів: 3 представники парламенту, 3 - президента і 3 - міжнародних організацій (за поданням Кабміну).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада має наступного тижня розглянути кандидатури членів конкурсної комісії з обрання директора ДБР, - "слуга народу" Монастирський

Нагадаємо, 26 червня минулого року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким включив до складу комісії трьох нових членів. Зокрема, Зеленський включив до складу комісії: Оксану Квашу, яка, за даними Офісу президента, є провідним науковим співробітником відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені Корецького Національної академії наук України, Олександра Костенка - завідувача відділом проблем кримінального права, кримінології та судоустрою цього ж інституту та Віктора Кощинця - начальника відділу підготовки прокурорів щодо організації роботи в органах прокуратури і викладання професійної етики Інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України.