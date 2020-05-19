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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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"Ми воювали з найжорстокішим і найкраще оснащеним угрупованням російських окупантів - "Сомалі". Спали по 2-3 години", - бійці бригади швидкого реагування Нацгвардії повернулися з передової. ВIДЕО

Бійці бригади швидкого реагування Нацгвардії повернулися на місце постійної дислокації після восьми місяців на передовій у районі Світлодарської дуги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі Еспресо.

Українські воїни вели бої з найжорстокішим і найкраще оснащеним підрозділом російських окупантів - "Сомалі".

"У них була чітка координація дій. Просто так ніхто не стріляв. Забезпечення у них набагато краще, ніж у "народній міліції". В "Сомалі" все чітко - піднімається їхній коптер, фіксується пересування нашого особового складу - і туди вже міни летять або крупнокаліберний кулемет працює", - розповідає командир роти з позивним Юрист.

Також дивіться: "Батальйони, сформовані в березні 2014-го, не мали багатьох навичок, але були мотивовані на захист України", - Нацгвардія відзначає 6-ту річницю створення. ВIДЕО

Автор: 

ротація (79) Донбас (22355) Національна гвардія (1527)


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Топ коментарі
+20
Слава героям !
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19.05.2020 15:30
+17
А здесь Гордон с их убийцей мило про гражданскую войну беседует.
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19.05.2020 15:30
+10
Слава Українським воїнам
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19.05.2020 15:42
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Слава героям !
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19.05.2020 15:30 Відповісти
Смерть ворогам
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20.05.2020 07:42 Відповісти
А здесь Гордон с их убийцей мило про гражданскую войну беседует.
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19.05.2020 15:30 Відповісти
Вы не понимаете Гордон не виноват !! Его использовали !!! Судя по всему еще используют не раз !! Так что Гордон униКАЛьный многоразовый журналист !!
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19.05.2020 17:45 Відповісти
использованные гордоны выбрасываются в мусор после первого раза, - в этом весь смысл!
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19.05.2020 19:15 Відповісти
Те,що для бійців ЗСУ-буденність,для НГУ -вершина героїзму.Та й нехай.
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19.05.2020 15:31 Відповісти
Та ти шо не ганьби національну гвардію Вони стояли проти спецназу ЗСУ нічого не розуміє
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19.05.2020 16:50 Відповісти
Слава Українським воїнам
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19.05.2020 15:42 Відповісти
Попахивает пиаром.так как ментов ставят на 2.3 линию обороны
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19.05.2020 15:43 Відповісти
У муня зять вернулся не так давно с передовой, его слова- нi оного нацюка я там не бачив
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19.05.2020 16:08 Відповісти
Сосед тоже вернулся пежо эксперт сигарет приволок.и медаль должен получить.убд уже давно получил.такая она Война ****
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19.05.2020 16:53 Відповісти
Знаем как поцгвардия "воюет", на третьей линии обороны шмонает атовцев
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19.05.2020 16:06 Відповісти
Новость похожа на баян .НГ на передке ? Обилечивать лохов на КПП , контрабанда ,присматривать за армейцами что б не бунтовали против клоуна, это да , но бои на передке , нет не слышал .
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19.05.2020 16:41 Відповісти
Пи"деж и провокация. На передовой нет и не было ни одного нац гвардейца.
3-2 линия обороны. Жрут лучше ВСУ на первой линии, вооружение лучше. На ротауцию идут не в палатки "Широкого лана" под Николаевом а в казармы. Влада прикармливает эти войска в надежде что в час Х они их защитят.
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19.05.2020 16:44 Відповісти
А ЧЕГО ПРОСТО ГАУБИЦАМИ НЕ ОТРАБОТАЛИ СОМАЛИЙЦЕВ ??)
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19.05.2020 16:58 Відповісти
"Ми воювали з найжорстокішим і найкраще оснащеним угрупованням російських окупантів - "Сомалі". Спали по 2-3 години", - бійці бригади швидкого реагування Нацгвардії повернулися з передової - Цензор.НЕТ 3030
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19.05.2020 17:41 Відповісти
Самые "жестокие" и оснащённые группы вообще себя никак не обозначают и находятся в тени. "Сомали"- это местный мелкий криминал. А насчёт нацгвардейцев на фронте, очень мало положительных отзывов. Хотелось бы видеоподтверждений их геройской деятельности, а то попахивает очередным аваковским пиаром
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19.05.2020 17:41 Відповісти
Красавы.
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19.05.2020 19:16 Відповісти
А ТЕПЕРЬ В ТЫЛУ НЕОБХОДИМО БАНДИТОВ И КОРРУПЦИОНЕРОВ ВАЛИТЬ !!!
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20.05.2020 08:10 Відповісти
 
 