"Ми воювали з найжорстокішим і найкраще оснащеним угрупованням російських окупантів - "Сомалі". Спали по 2-3 години", - бійці бригади швидкого реагування Нацгвардії повернулися з передової. ВIДЕО

Бійці бригади швидкого реагування Нацгвардії повернулися на місце постійної дислокації після восьми місяців на передовій у районі Світлодарської дуги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі Еспресо.

Українські воїни вели бої з найжорстокішим і найкраще оснащеним підрозділом російських окупантів - "Сомалі".

"У них була чітка координація дій. Просто так ніхто не стріляв. Забезпечення у них набагато краще, ніж у "народній міліції". В "Сомалі" все чітко - піднімається їхній коптер, фіксується пересування нашого особового складу - і туди вже міни летять або крупнокаліберний кулемет працює", - розповідає командир роти з позивним Юрист.

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