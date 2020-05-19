"Ми воювали з найжорстокішим і найкраще оснащеним угрупованням російських окупантів - "Сомалі". Спали по 2-3 години", - бійці бригади швидкого реагування Нацгвардії повернулися з передової. ВIДЕО
Бійці бригади швидкого реагування Нацгвардії повернулися на місце постійної дислокації після восьми місяців на передовій у районі Світлодарської дуги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі Еспресо.
Українські воїни вели бої з найжорстокішим і найкраще оснащеним підрозділом російських окупантів - "Сомалі".
"У них була чітка координація дій. Просто так ніхто не стріляв. Забезпечення у них набагато краще, ніж у "народній міліції". В "Сомалі" все чітко - піднімається їхній коптер, фіксується пересування нашого особового складу - і туди вже міни летять або крупнокаліберний кулемет працює", - розповідає командир роти з позивним Юрист.
Топ коментарі
+20 Hulio
показати весь коментар19.05.2020 15:30
+17 Romk@
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+10 Yan Pastars
показати весь коментар19.05.2020 15:42
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3-2 линия обороны. Жрут лучше ВСУ на первой линии, вооружение лучше. На ротауцию идут не в палатки "Широкого лана" под Николаевом а в казармы. Влада прикармливает эти войска в надежде что в час Х они их защитят.