Активісти прийшли з пікетом на пресконференцію Зеленського нагадати про справу Гандзюк: "Коли ж сидітимуть Мангер, Гордєєв і Рищук?". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти вийшли з пікетом під Маріїнський палац у Києві, де має відбутися пресконференція президента Володимира Зеленського, щоб нагадати йому про справу Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук. Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 20 травня, активісти пікетують Маріїнський палац у центрі Києва, де має відбутися пресконференція Президента України Володимира Зеленського. Вони хочуть нагадати йому про його заяви щодо розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк.

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Мітингувальники розгорнули банер з написом: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!".

"Володимир Зеленський йшов у президенти, згадуючи, зокрема, і ім'я Каті Гандзюк. Він обіцяв, що всі замовники вбивства будуть покарані. Зараз справу Каті зливають, а Володимир Зеленський закриває на це очі. Тому ми прийшли на пресконференцію Володимира Зеленського, щоб ще раз запитати в нього:

- коли ж сидітимуть Мангер, Гордєєв і Рищук?

- коли нарешті сяде Павловський і Левін?

- чи понесе Генпрокурор Ірина Венедіктова відповідальність за злив справи Гандзюк?

- чи понесуть відповідальність за злив справи численні херсонські правоохоронці?

- і коли все це станеться?

Закликаємо представників ЗМІ, які будуть присутні на пресконференції, поставити Володимиру Зеленському ці запитання", - заявили організатори акції.

















Фото: Олег Богачук. Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).

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21 січня фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському судом обрано запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави. Пізніше він не зміг оскаржити в апеляції продовження арешту і залишиться під вартою щонайменше до 4 червня.

Наприкінці лютого Павловському оголосили ще одну підозру, яка стосується незаконного заволодіння транспортними засобами близько 5 млн гривень у складі організованої злочинної групи.

27 квітня Офіс Генпрокурора оголосив, що Служба безпеки України за процесуального керівництва ОГПУ завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк. За версією слідства, Мангер підозрюється в тому, що за попередньою змовою з Левіним організував заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які привели до її смерті. Мангер і Левін підозрюються в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Того ж дня активісти провели акції протесту з вимогою продовжити розслідування.