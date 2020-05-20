УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10520 відвідувачів онлайн
Новини Відео Убивство Гандзюк Рік Зеленського
2 486 12

Активісти прийшли з пікетом на пресконференцію Зеленського нагадати про справу Гандзюк: "Коли ж сидітимуть Мангер, Гордєєв і Рищук?". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти вийшли з пікетом під Маріїнський палац у Києві, де має відбутися пресконференція президента Володимира Зеленського, щоб нагадати йому про справу Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук. Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 20 травня, активісти пікетують Маріїнський палац у центрі Києва, де має відбутися пресконференція Президента України Володимира Зеленського. Вони хочуть нагадати йому про його заяви щодо розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Активісти пікетували під будинком президента: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мітингувальники розгорнули банер з написом: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!".

"Володимир Зеленський йшов у президенти, згадуючи, зокрема, і ім'я Каті Гандзюк. Він обіцяв, що всі замовники вбивства будуть покарані. Зараз справу Каті зливають, а Володимир Зеленський закриває на це очі. Тому ми прийшли на пресконференцію Володимира Зеленського, щоб ще раз запитати в нього:

- коли ж сидітимуть Мангер, Гордєєв і Рищук?
- коли нарешті сяде Павловський і Левін?
- чи понесе Генпрокурор Ірина Венедіктова відповідальність за злив справи Гандзюк?
- чи понесуть відповідальність за злив справи численні херсонські правоохоронці?
- і коли все це станеться?

Закликаємо представників ЗМІ, які будуть присутні на пресконференції, поставити Володимиру Зеленському ці запитання", - заявили організатори акції.

Активісти прийшли з пікетом на пресконференцію Зеленського нагадати про справу Гандзюк: Коли ж сидітимуть Мангер, Гордєєв і Рищук? 01
Активісти прийшли з пікетом на пресконференцію Зеленського нагадати про справу Гандзюк: Коли ж сидітимуть Мангер, Гордєєв і Рищук? 02
Активісти прийшли з пікетом на пресконференцію Зеленського нагадати про справу Гандзюк: Коли ж сидітимуть Мангер, Гордєєв і Рищук? 03
Активісти прийшли з пікетом на пресконференцію Зеленського нагадати про справу Гандзюк: Коли ж сидітимуть Мангер, Гордєєв і Рищук? 04
Активісти прийшли з пікетом на пресконференцію Зеленського нагадати про справу Гандзюк: Коли ж сидітимуть Мангер, Гордєєв і Рищук? 05
Активісти прийшли з пікетом на пресконференцію Зеленського нагадати про справу Гандзюк: Коли ж сидітимуть Мангер, Гордєєв і Рищук? 06
Активісти прийшли з пікетом на пресконференцію Зеленського нагадати про справу Гандзюк: Коли ж сидітимуть Мангер, Гордєєв і Рищук? 07
Активісти прийшли з пікетом на пресконференцію Зеленського нагадати про справу Гандзюк: Коли ж сидітимуть Мангер, Гордєєв і Рищук? 08

Фото: Олег Богачук. Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство Гандзюк: Захист Левіна відмовився від апеляції на арешт

21 січня фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському судом обрано запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави. Пізніше він не зміг оскаржити в апеляції продовження арешту і залишиться під вартою щонайменше до 4 червня.

Наприкінці лютого Павловському оголосили ще одну підозру, яка стосується незаконного заволодіння транспортними засобами близько 5 млн гривень у складі організованої злочинної групи.

27 квітня Офіс Генпрокурора оголосив, що Служба безпеки України за процесуального керівництва ОГПУ завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк. За версією слідства, Мангер підозрюється в тому, що за попередньою змовою з Левіним організував заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які привели до її смерті. Мангер і Левін підозрюються в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Того ж дня активісти провели акції протесту з вимогою продовжити розслідування.

Автор: 

акція (1454) Зеленський Володимир (23810) пікет (322) пресконференція (188) Гандзюк Катерина (549)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Предел мечтаний для быдла.
показати весь коментар
20.05.2020 10:22
+5
А ВНУКОВ НКВДИСТОВ пригласили к бубочке на интервью ?😀😎😎

Активисты пришли с пикетом на пресс-конференцию Зеленского напомнить о деле Гандзюк: "Когда же будут сидеть Мангер, Гордеев и Рищук?" - Цензор.НЕТ 6703
показати весь коментар
20.05.2020 10:25
+4
Сабаков нагнав знову безліч свого шакал'я. Зелене лайно все одно обісреться...його наженуть ні сьогодні так завтра разом з сабаковим.
показати весь коментар
20.05.2020 10:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это правильно, но меня больше интересует, когда сядет прошлая власть?
показати весь коментар
20.05.2020 10:21 Відповісти
Предел мечтаний для быдла.
показати весь коментар
20.05.2020 10:22 Відповісти
Коли прийде наступна
показати весь коментар
20.05.2020 10:33 Відповісти
Сабаков нагнав знову безліч свого шакал'я. Зелене лайно все одно обісреться...його наженуть ні сьогодні так завтра разом з сабаковим.
показати весь коментар
20.05.2020 10:22 Відповісти
Активисты пришли с пикетом на пресс-конференцию Зеленского напомнить о деле Гандзюк: "Когда же будут сидеть Мангер, Гордеев и Рищук?" - Цензор.НЕТ 1982
показати весь коментар
20.05.2020 10:25 Відповісти
А ВНУКОВ НКВДИСТОВ пригласили к бубочке на интервью ?😀😎😎

Активисты пришли с пикетом на пресс-конференцию Зеленского напомнить о деле Гандзюк: "Когда же будут сидеть Мангер, Гордеев и Рищук?" - Цензор.НЕТ 6703
показати весь коментар
20.05.2020 10:25 Відповісти
Дело передано в суд, вот пусть туда и идут требовать ускоренное рассмотрение.
показати весь коментар
20.05.2020 10:25 Відповісти
Как же без них? Потриоты в законе.Гадить в песочницах.
показати весь коментар
20.05.2020 10:35 Відповісти
Бумеранг!
показати весь коментар
20.05.2020 11:07 Відповісти
поросята який Мангер?Вже ж було оголошенно ГПУ,що Мангер до ціє справи не причетний.Шукайте в колишньому "БПП" -"ЄС".
показати весь коментар
20.05.2020 12:09 Відповісти
копеечный мармеладо-протест.
показати весь коментар
20.05.2020 15:23 Відповісти
в пёсе сидят
показати весь коментар
20.05.2020 17:27 Відповісти
 
 