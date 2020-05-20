Тонни сміття накопичилися в туристичному селі Кваси на Закарпатті: засмічується Тиса. ВIДЕО

На Закарпатті при в'їзді в туристичне село Кваси, де розташована турбаза з лікувальними мінеральними водами, виявили тонни сміття.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН, про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах.

За їхніми словами, на Рахівський полігон звозять відходи з прилеглих сіл. Сміття також потрапляє в річку Тиса, яка протікає поруч.

Чиновники стверджують, що перенести полігон нікуди, бо навколо гори. Проблема не вирішується вже тривалий час, що тільки погіршує ситуацію.

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