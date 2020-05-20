Тонни сміття накопичилися в туристичному селі Кваси на Закарпатті: засмічується Тиса. ВIДЕО
На Закарпатті при в'їзді в туристичне село Кваси, де розташована турбаза з лікувальними мінеральними водами, виявили тонни сміття.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН, про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах.
За їхніми словами, на Рахівський полігон звозять відходи з прилеглих сіл. Сміття також потрапляє в річку Тиса, яка протікає поруч.
Чиновники стверджують, що перенести полігон нікуди, бо навколо гори. Проблема не вирішується вже тривалий час, що тільки погіршує ситуацію.
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+7 botoks
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- это как же значит вы будете зарабатывать на нашем г о в н е!! нет, не дадим!! Вот оно и плывёт всё по рекам вниз, но это видимая беда, невидимая это отсутствие 90% или нерабочие очистные10% сооружения которые убивают всю рыбу в реках итд, вот такой там сброд из покон века. А местный разный проплаченый экологический учёный сброд, не видит этой проблемы, зато видят как навредят гэс Закарпатью.
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