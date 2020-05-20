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Тонни сміття накопичилися в туристичному селі Кваси на Закарпатті: засмічується Тиса. ВIДЕО

На Закарпатті при в'їзді в туристичне село Кваси, де розташована турбаза з лікувальними мінеральними водами, виявили тонни сміття.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН, про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах.

За їхніми словами, на Рахівський полігон звозять відходи з прилеглих сіл. Сміття також потрапляє в річку Тиса, яка протікає поруч.

Чиновники стверджують, що перенести полігон нікуди, бо навколо гори. Проблема не вирішується вже тривалий час, що тільки погіршує ситуацію.

Читайте: Країна тоне в смітті, за рік збитки від засмічень перевищили мільярд гривень, - Фірсов

Автор: 

сміття (477) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+7
свиньи, что тут сказать.
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20.05.2020 10:27
+7
Минулого літа я, спускаючись з Говерли на залізничну станцію в Квасах, мимо цього сміттєвого терикону проходив і теж сфотографував. Жаль, не знаю як свою фотку сюди вставити. Смітник поряд із залізничною колією на березі річки Чорна Тиса, що впадає в Дунай. Кажуть, раніше їх сміття в якості гуманітарної допомоги забирали угорці на переробку, а тепер відмовилися. То місцеві те сміття по весні скидають у річку і воно все одно пливе через Угорщину по Дунаю, а угорці його з води вигрібають. А в цьому році у Тисі води мало, то мабуть місцеві наразі не змогли своє лайно в ріку скинути і тепер у ньому по вуха. Я б у Кваси відпочивати не поїхав за нинішніх умов.
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20.05.2020 10:49
+3
Такого дерьма хватает везде - возле любого села . Нужно срочно что то решать по несанкционированным свалкам законодательно . И повышать штрафы за выброс мусора в неположенном месте .
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20.05.2020 10:45
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свиньи, что тут сказать.
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20.05.2020 10:27 Відповісти
В дома и дворах каждого из Квасов, уверен, такого мусорника нет. Что ж мы за люди такие?! Нам Бог дал один из прекраснейших уголков Зенмли, а мы его загадили. И не чего тут на ВЛАСТИ пенять! Была бы моя воля - всех за полярный круг выслал жителей таких "Кввасов"!
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20.05.2020 12:50 Відповісти
Такого дерьма хватает везде - возле любого села . Нужно срочно что то решать по несанкционированным свалкам законодательно . И повышать штрафы за выброс мусора в неположенном месте .
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20.05.2020 10:45 Відповісти
всем срочно на Марс. Там есть где разгуляться. Пока.
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20.05.2020 10:49 Відповісти
Минулого літа я, спускаючись з Говерли на залізничну станцію в Квасах, мимо цього сміттєвого терикону проходив і теж сфотографував. Жаль, не знаю як свою фотку сюди вставити. Смітник поряд із залізничною колією на березі річки Чорна Тиса, що впадає в Дунай. Кажуть, раніше їх сміття в якості гуманітарної допомоги забирали угорці на переробку, а тепер відмовилися. То місцеві те сміття по весні скидають у річку і воно все одно пливе через Угорщину по Дунаю, а угорці його з води вигрібають. А в цьому році у Тисі води мало, то мабуть місцеві наразі не змогли своє лайно в ріку скинути і тепер у ньому по вуха. Я б у Кваси відпочивати не поїхав за нинішніх умов.
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20.05.2020 10:49 Відповісти
такая же свалка и в самом Рахове около реки, по левой стороне если гуглить около ЖД дороги.
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20.05.2020 11:04 Відповісти
проблема в пластиковій тарі. Немає стимулу для переробки
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20.05.2020 11:07 Відповісти
Вообще не представляю откуда в селе мусор? Съедобное живность поела. Пластик в печи потопили. Раз в месяц стеклянная банка разбилась. Её в траншее закопать. Свинство такие мусорники иметь.
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20.05.2020 11:03 Відповісти
В этом довольно таки странном регионе, есть ряд вопросов как к самим людям так и к власти за последние 20 лет. Вот простой пример лет так 14 назад приехали инвесторы и говорят мы постоим завод по нашей технологии, будем перерабатывать (не жечь) сортировать, проехали по районным властям(РДА и депутатам РР) что бы понимать на какие объемы отходов можно рассчитывать, расстояния итд. Так некоторые умники в районах говорили

- это как же значит вы будете зарабатывать на нашем г о в н е!! нет, не дадим!! Вот оно и плывёт всё по рекам вниз, но это видимая беда, невидимая это отсутствие 90% или нерабочие очистные10% сооружения которые убивают всю рыбу в реках итд, вот такой там сброд из покон века. А местный разный проплаченый экологический учёный сброд, не видит этой проблемы, зато видят как навредят гэс Закарпатью.
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20.05.2020 11:03 Відповісти
це теж "досягнення" всіх ВЛАД ...- і це напевно сам кАцапо пУтлер то сьміття навалив...- а
Древние римляне сортировали и продавали мусор
Археологи обнаружили, что жители древнего римского города Помпеи сортировали мусор с целью его дальнейшего использования в строительстве или для перепродажи.
У сьогоднішній Швеціїї не вистачае свого "сіття" для подальшої переробни ...
А що у НАС ...агов , Шмигаль, твій вихід...
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20.05.2020 11:05 Відповісти
Жах!
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20.05.2020 12:06 Відповісти
хорошая реклама. только музыкальное сопровождение нужно поменять на что-то лирическое.
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20.05.2020 12:26 Відповісти
Ну и зачем им Тиса, если они Карпатские леса под корень повырубали? "Сгорел сарай- гори и хата!" (с)
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20.05.2020 14:01 Відповісти
Молодцы, патриоты, любят родной край.
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20.05.2020 15:28 Відповісти
 
 