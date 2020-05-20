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Розпускати Раду не буду, поки "Слуга народу" голосуватиме за всі важливі для України законопроєкти, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз не має наміру розпускати парламент.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи збираюся я розпустити парламент? Поки партія "Слуга народу" буде голосувати за всі важливі законопроєкти для країни, це і банківський закон, і земельна реформа, і імпічмент. ... Поки вони будуть голосувати - я буду підтримувати партію "Слуга народу" , - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, як тільки вони не будуть голосувати або будуть лобіювати інтереси якоїсь комерційної групи впливів на українську політику, він розпустить парламент.

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Автор: 

ВР (14971) Зеленський Володимир (23815) розпуск (109)


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кем оно себя возомнило - сцарём или прочитал про еврейские княжества в Испании
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20.05.2020 11:47 Відповісти
Слухаю Вовочку і душа крається, як з "ними" жити далі.
В дурнях живе надія на справедливість, мудрі покладаються тільки на себе, для всіх інших Небо створює закони.
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20.05.2020 11:48 Відповісти
Так а хто вирішує що вони важливі...? Чи не ти часом, Бога за бороду тримаєш Блазень. Ну ну...
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20.05.2020 11:48 Відповісти
Спасибо барин!! Что не будет новых выборов за 1000 000 000 грн.
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20.05.2020 11:52 Відповісти
Заробіток в еквіваленті 200 дол.сша - воно назвало не бідністью в Україні - все , "занавес"... А про ЦІНИ в УКраїні воно щось знае...
У "Велюрі" цих 200 зЄлені на один Обід без Алкоголю якрах і вистачае...
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20.05.2020 11:54 Відповісти
ты просто такую другую уже не соберёшь .
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20.05.2020 12:53 Відповісти
 
 