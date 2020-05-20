Розпускати Раду не буду, поки "Слуга народу" голосуватиме за всі важливі для України законопроєкти, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз не має наміру розпускати парламент.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи збираюся я розпустити парламент? Поки партія "Слуга народу" буде голосувати за всі важливі законопроєкти для країни, це і банківський закон, і земельна реформа, і імпічмент. ... Поки вони будуть голосувати - я буду підтримувати партію "Слуга народу" , - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, як тільки вони не будуть голосувати або будуть лобіювати інтереси якоїсь комерційної групи впливів на українську політику, він розпустить парламент.

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