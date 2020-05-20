Зеленський про мера Черкас Бондаренка: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський розповів, що мер Черкас Анатолій Бондаренко є фігурантом більш як десятка кримінальних проваджень.

Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Я не просто не можу говорити про мера Черкас, я не знаю як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його вибрали? Це народ. Це право народу України, будь ласка , вибирайте бандитів, якщо хочете", - підкреслив Зеленський.

За словами глави держави, він думає, що Бондаренко поводився некоректно.

"Всім мерам складно, але це популізм. На чому, на кількості смертності від коронавірусу? Я впевнений, що це якась політична боротьба. Нехай іде в мери, нехай люди голосують. Будуй дороги, покажи, які лікарні ти відкрив", - заявив Зеленський.

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30 квітня влада Черкас заявила, що у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

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Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

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Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Згодом Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП заявили, що мер Черкас став жертвою пранка.

4 травня мер Черкас Бондаренко розповів, що прийшов у поліцію, але допит скасували.

7 травня пресслужба Черкаської ОДА опублікувала рішення суду, що зупиняє рішення міськвиконкому про ослаблення карантину.