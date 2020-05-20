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Зеленський про мера Черкас Бондаренка: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський розповів, що мер Черкас Анатолій Бондаренко є фігурантом більш як десятка кримінальних проваджень.

Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Я не просто не можу говорити про мера Черкас, я не знаю як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його вибрали? Це народ. Це право народу України, будь ласка , вибирайте бандитів, якщо хочете", - підкреслив Зеленський.

За словами глави держави, він думає, що Бондаренко поводився некоректно.

"Всім мерам складно, але це популізм. На чому, на кількості смертності від коронавірусу? Я впевнений, що це якась політична боротьба. Нехай іде в мери, нехай люди голосують. Будуй дороги, покажи, які лікарні ти відкрив", - заявив Зеленський.

Також дивіться: Мер Черкас Бондаренко відповів Зеленському: "Ми будемо чинити опір". ВIДЕО

30 квітня влада Черкас заявила, що у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Читайте також: Суд взяв на себе функції епідеміологів, - мер Черкас Бондаренко

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Читайте також: Мер Черкас Бондаренко: "Ми не хочемо, щоб нами правили дилетанти"

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Згодом Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП заявили, що мер Черкас став жертвою пранка.

4 травня мер Черкас Бондаренко розповів, що прийшов у поліцію, але допит скасували.

7 травня пресслужба Черкаської ОДА опублікувала рішення суду, що зупиняє рішення міськвиконкому про ослаблення карантину.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Черкаси (548) Бондаренко Анатолій (58)


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Топ коментарі
+30
Прикольный ответ! Все бандиты а Баканов красавчик)))
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20.05.2020 12:08
+30
А с Коломойским сидел?
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20.05.2020 12:09
+29
Великолепно! Возбудить против человека кучу уголовных дел не доказав ничего и без решения суда окрестить его бандитом... Можно в суд подавать за этот базар!
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20.05.2020 12:10
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Прикольный ответ! Все бандиты а Баканов красавчик)))
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20.05.2020 12:08 Відповісти
Интересно он знает столько уголовных дел на кого про всех граждан Украины или только про некоторых??
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20.05.2020 12:09 Відповісти
Зеленский обсадил себя бандитами и говорит - я с бандитами... Ну кто бы говорил?Хоть бы не позорился, дошел уже до ручки.
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20.05.2020 12:16 Відповісти
Цікаво, а воно взагалі розуміє, що з таким ублюдком, як він, нормальна людина не сяде на одному полі посрать, не говорячи про стіл?
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20.05.2020 14:21 Відповісти
ПАтАму Шо всЄх бандитАв знаЄт...
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20.05.2020 12:12 Відповісти
а Баканов , который дарит цветы бандиту-Суркису - это лучший глава СБУ
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20.05.2020 13:58 Відповісти
Он полный идиот.
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20.05.2020 12:08 Відповісти
А с Коломойским сидел?
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20.05.2020 12:09 Відповісти
стоял... раком...
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20.05.2020 12:12 Відповісти
Ой пане президенте,боюсь такими темпами ви самі будите сидіти))
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20.05.2020 12:09 Відповісти
На себя посмотри, лапоть.
Ни одного слова правды на псевдо пресс-конференции.
Он достоин своих избирателей!
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20.05.2020 12:10 Відповісти
Мало того что все брехня, так это же слушать невозможно...сплошной абырвалг...бессвязный набор слов...на вопросы по сути не может ответить.
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20.05.2020 12:54 Відповісти
Великолепно! Возбудить против человека кучу уголовных дел не доказав ничего и без решения суда окрестить его бандитом... Можно в суд подавать за этот базар!
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20.05.2020 12:10 Відповісти
так а шо твой мощный министр аваков не обрушит на него всю свою мощь и не посадит ???
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20.05.2020 12:10 Відповісти
ну... собаков тоже хочет жить. а когда народ поймёт, что дурантин - это чистый развод - а он поймёт это рано или поздно! - он будет оЧЧень злой.
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20.05.2020 12:16 Відповісти
Тут наш народ выбрал клоуна который разрешил работать эпицентрам в карантин и ничего, полиции а это все пофик
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20.05.2020 12:11 Відповісти
насчет, Толика Бондаренко, то тут Зеленский попал в точку.. Толик реальный баньдюган, точнее стал им.. в начале своей каденции Толик был просто мошенником и аферистом, а сейчас Толик стал уже матерым баньдюганом, и крови человечьей попробовал..
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20.05.2020 12:12 Відповісти
ааа тогда понятно почему брехло и сцыкло Зеля не хочет сидеть за одним столом с ним . боится ?
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20.05.2020 12:14 Відповісти
а может, брезгует
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20.05.2020 12:16 Відповісти
ЗЕ чем-то брезгует ?
ну разве что волосинкой в том дерьме, которое развел в Украине
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20.05.2020 12:20 Відповісти
кто именно брезгует . Бондаренко или Зеленский ?
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20.05.2020 12:23 Відповісти
ну не Бондаренко же. Бондаренко, похоже, ничем не брезгует, если на него куча уголовных дел заведкено.
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20.05.2020 12:57 Відповісти
значит с Бондаренко Зеля за один стол не сядет а с обосцанным Сивохой всегда пожалуйста ?
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20.05.2020 14:03 Відповісти
во загнул . за клоунов значит голосовать можно а за " бандытов" низзя
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20.05.2020 12:12 Відповісти
Про нарід - это правильно ... В 2019 тоже "одно" выбрали - вот теперь мучаемся всей страной .
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20.05.2020 12:13 Відповісти
Даже если так , то какого .... в карантин работал Эпицентр и др .???
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20.05.2020 12:14 Відповісти
А куда смотрели местные власти или они только бабло умеют пилить,в городах у них полная власть.
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20.05.2020 13:34 Відповісти
Пройдёт время и так же сможет сказать про Зеленского любой мэр страны.....
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20.05.2020 12:14 Відповісти
А вобше то,все шо сьогодні прохрипить гундосий лапоть не обовязково приймати до уваги.Ціну та правдивість його слів ви ,я думаю, за рік вже вивчили.(крім упоротого наглухо пєтушиного угла)
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20.05.2020 12:15 Відповісти
АААААААААА! Зеленскай признал правоту Порошенко! Минские соглашения низя! Они хорошие! К ним привязаны санкции и помощь! Штош ты фраер сдал назад
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20.05.2020 12:14 Відповісти
Странно, а с Коломойским садится, а на того несколько десятков дел. По всему миру заведено.
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20.05.2020 12:15 Відповісти
Просто у Бени он сидит на руках....
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20.05.2020 12:17 Відповісти
У него все кто не лёг под него бандит.
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20.05.2020 12:15 Відповісти
Зеленський про мера Черкас Бондаренка: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" - Цензор.НЕТ 874
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20.05.2020 12:16 Відповісти
Зеля - пустозвон. Вже вована з раісі нагадує. Ні про що.
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20.05.2020 12:17 Відповісти
Я с другими сижу.
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20.05.2020 12:17 Відповісти
А чим Беня відрізняється від мера Черкас ?
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20.05.2020 12:17 Відповісти
ничем. ну так Бене банк и не вернули. а это похлеще, чем Черкассы.
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20.05.2020 12:19 Відповісти
пусть бы попробовал вернуть
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20.05.2020 12:22 Відповісти
бо весь світ стежить, щоб не повернули.
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20.05.2020 12:22 Відповісти
так кричали же, что первое, что сделает Зеленский - вернет Бене Приват
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20.05.2020 12:58 Відповісти
интересно, что ответит Бондаренко?
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20.05.2020 12:17 Відповісти
шоб ты изошел на *** чмо кацапське...
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20.05.2020 12:20 Відповісти
та да...
А вот с бандюками из дыныры - всегда пожалуйста
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20.05.2020 12:17 Відповісти
Вийди звідси, розбійник!
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20.05.2020 12:18 Відповісти
а розбійник виявився Робін Гудом мєлкого бізнєса


аблом! розбіник весело гигоче
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20.05.2020 12:27 Відповісти
Зеленський про мера Черкас Бондаренка: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" - Цензор.НЕТ 3674

...
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20.05.2020 12:18 Відповісти
Він би озирнувся-хто з ним за столом!
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20.05.2020 12:19 Відповісти
А з каломойшою сидів же за столом. От брехло.
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20.05.2020 12:19 Відповісти
Боже, что оно несет?! Под чем Оно?
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20.05.2020 12:20 Відповісти
Не сяду ? ха -ха ! Вова , ты сидишь за одним столом с педофилами . аферистами . убийцами , рейдерами ,сепарами и тд . Устрани в голове короткое замыкание ! Вы . президенты Украины вообще не в праве такое говорить , так как вы законтаченные такими людьми . Лучше молчать , чем говорить .
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20.05.2020 12:23 Відповісти
Ти надаєш перевагу більш матьорим бандитам?
Зеленський про мера Черкас Бондаренка: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" - Цензор.НЕТ 9704
Зеленський про мера Черкас Бондаренка: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" - Цензор.НЕТ 5680
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20.05.2020 12:23 Відповісти
это козырные перцы
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20.05.2020 12:25 Відповісти
А проти бєні одна, але дуже товста справа. То з ним сяде? Чи "сядут усє!"?
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20.05.2020 12:25 Відповісти
Зелебобік, Черкаська обл для тебе програна . Зараз Бондаренко для всіх -це герой, який бореться зі злом ( антімайданом , путінізмом , промосковщиною , ворогом ), яким ти є. І чим ти більше його поливаєш брудом, тим більше його ******* , бо зрозуміли твою брехню проти Порошенка , є з чим зрівняти, методички у тебе кремлівськи . А я знаю, я бачу і чую ,бо мешкаю саме в Черкаській обл.
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20.05.2020 12:29 Відповісти
Дай-то Бог...
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20.05.2020 18:42 Відповісти
- Я за один стол с бандитами не сяду!
- Но, вы же сидели за одним столом с Путиным?
- Ну, это еще доказать надо, бандит он, или нет.
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20.05.2020 12:47 Відповісти
без решения суда мера бандитом назвал, круто!
позорище позорное
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20.05.2020 12:53 Відповісти
НІК_ЧЕМА...)))
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20.05.2020 12:54 Відповісти
З пуйлом - сидів,
з олігархами - сидів,
з Українським народом, військовими, волонтерами, патріотами .....
- НЕ СИДІВ!
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20.05.2020 12:59 Відповісти
Перша особа в країні називає людину злочинцем без рішення суду... Про що можна говорити далі?
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20.05.2020 13:19 Відповісти
Все на защиту Бондаренко.
"Хулиганы зрения лишают"
"Европейцы",вы определитесь где у вас Европа,а то скоро все уедите малину собирать.
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20.05.2020 13:41 Відповісти
По каким статьям сидел Бондаренко ? Хоть не за изнасилование ?
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20.05.2020 13:47 Відповісти
Велюровый вовочка, тебе не за стол, тебе в камеру садиться порп уже!
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20.05.2020 14:03 Відповісти
"Я за один стол с такими бандитами не сяду"
Профессор: Он еще брынькает и пляшет?

Зеленський про мера Черкас Бондаренка: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" - Цензор.НЕТ 9025
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20.05.2020 14:17 Відповісти
Всё верно сказал.
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20.05.2020 15:48 Відповісти
А чому гарант Конституціії повісив ярлик "бандит" людині, яка за цей злочин не засуджена?
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20.05.2020 15:51 Відповісти
Счастливый человек мэр Черкасс я ему завидую Мэру РЕСПЕКТ
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20.05.2020 21:35 Відповісти
Да и мэру с таким дурачком на одном гектаре сидеть в облом....
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08.09.2020 01:28 Відповісти
 
 