Зеленський про мера Черкас Бондаренка: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду". ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський розповів, що мер Черкас Анатолій Бондаренко є фігурантом більш як десятка кримінальних проваджень.
Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Я не просто не можу говорити про мера Черкас, я не знаю як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його вибрали? Це народ. Це право народу України, будь ласка , вибирайте бандитів, якщо хочете", - підкреслив Зеленський.
За словами глави держави, він думає, що Бондаренко поводився некоректно.
"Всім мерам складно, але це популізм. На чому, на кількості смертності від коронавірусу? Я впевнений, що це якась політична боротьба. Нехай іде в мери, нехай люди голосують. Будуй дороги, покажи, які лікарні ти відкрив", - заявив Зеленський.
30 квітня влада Черкас заявила, що у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.
Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.
Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.
Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.
Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.
Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.
Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".
Згодом Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП заявили, що мер Черкас став жертвою пранка.
4 травня мер Черкас Бондаренко розповів, що прийшов у поліцію, але допит скасували.
7 травня пресслужба Черкаської ОДА опублікувала рішення суду, що зупиняє рішення міськвиконкому про ослаблення карантину.
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Ни одного слова правды на псевдо пресс-конференции.
Он достоин своих избирателей!
ну разве что волосинкой в том дерьме, которое развел в Украине
А вот с бандюками из дыныры - всегда пожалуйста
аблом! розбіник весело гигоче
...
- Но, вы же сидели за одним столом с Путиным?
- Ну, это еще доказать надо, бандит он, или нет.
позорище позорное
з олігархами - сидів,
з Українським народом, військовими, волонтерами, патріотами .....
- НЕ СИДІВ!
"Хулиганы зрения лишают"
"Европейцы",вы определитесь где у вас Европа,а то скоро все уедите малину собирать.
Профессор: Он еще брынькает и пляшет?