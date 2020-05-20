Зеленський про справу Шеремета: Аваков відповідальний за її результат. Суд має розібратися. ВIДЕО
Розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета - особиста відповідальність міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції, відповідаючи на запитання, про розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета і побоювання громадськості в обґрунтованості висунутих підозр, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо справи Шеремета. Вона більш складна. І ми це з вами розуміємо. Однозначна вона чи ні? Я теж не знаю. Мене запросили (на пресконференцію. - Ред.), я прийшов. Тому що я хочу бути запрошеним на всі гучні справи, незважаючи на те, яким буде резонанс. Всі справи, де будуть чекати моєї підтримки, я буду приходити. Але суд повинен розібратися. Зараз цю справу веде і відповідає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він це знає. це дійсно його справа. Він відповідальний за результат цієї справи. Якщо доведе слідство, а потім суд, що ті люди, які зараз ймовірні вбивства, що вони вбивці - вони сядуть у в'язницю. Якщо ні, то будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду і звинуватили невинних людей. З усіма цими справами ми точно розберемося", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.
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"..которые сейчас вероятные убийства, что они убийцы..."
https://www.youtube.com/watch?v=uOTpES5Z508 Генератор случайных слов от зе.
Весь мир узнает кто ответственен за незаконные, длительное содержание под стражей сержанта ВСУ и детского врача.
Ти за ВСЕ відповідальний, бо всюди «твої» прокурори, судді, поліцейські...
Не зіскочиш, бо сам повів себе таким чином, бо сам нікого не бажав чути, сам все знав...
І сам поперся до мікрофону звинувачувати людей, замість прокурора та суду...
Тому відповідальний - ти, блазень дурний...
зегнида подонок
не дивно, коли в суфлерах сидить Віталік Кличко
https://censor.net/comments/locate/3196824/019214ee-6dd6-729a-bc37-52436c1bad31
https://zik.ua/ru/tv/video/232492 . ..
https://www.youtube.com/watch?v=c3VRMQ90izo&feature=youtu.be
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Об этом рассказывается в сегодняшней статье издания «Зеркало недели».
Мы поговорили с теперь уже бывшим руководителем Госрезерва Ярославом Погорелым о причинах и последствиях этих процессов, о тысяче и одном способе обворовать государство, об отношении министра экономики Игоря Петрашко к преступлениям в Госрезерве и о будущем государственных запасов. После этого текста ни президент Владимир Зеленский, ни премьер-министр Денис Шмыгаль не смогут сказать, что они «не в теме». И если ситуация не изменится быстро и коренным образом, это будет означать, что они «в доле»... і далі
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/381839-gosudarstvennyj_rezerv_ukrainy_pust__zerkalo_nedeli
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И я его поддержу.