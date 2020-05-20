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Новини Відео Убивство Шеремета Рік Зеленського
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Зеленський про справу Шеремета: Аваков відповідальний за її результат. Суд має розібратися. ВIДЕО

Розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета - особиста відповідальність міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції, відповідаючи на запитання, про розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета і побоювання громадськості в обґрунтованості висунутих підозр, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо справи Шеремета. Вона більш складна. І ми це з вами розуміємо. Однозначна вона чи ні? Я теж не знаю. Мене запросили (на пресконференцію. - Ред.), я прийшов. Тому що я хочу бути запрошеним на всі гучні справи, незважаючи на те, яким буде резонанс. Всі справи, де будуть чекати моєї підтримки, я буду приходити. Але суд повинен розібратися. Зараз цю справу веде і відповідає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він це знає. це дійсно його справа. Він відповідальний за результат цієї справи. Якщо доведе слідство, а потім суд, що ті люди, які зараз ймовірні вбивства, що вони вбивці - вони сядуть у в'язницю. Якщо ні, то будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду і звинуватили невинних людей. З усіма цими справами ми точно розберемося", - заявив Зеленський.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) розслідування (2270) вбивство (3088) Шеремет Павло (520) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+28
фееричный дебил у нас през.
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20.05.2020 12:16
+21
Ніфіга не Аваков!
Ти за ВСЕ відповідальний, бо всюди «твої» прокурори, судді, поліцейські...
Не зіскочиш, бо сам повів себе таким чином, бо сам нікого не бажав чути, сам все знав...
І сам поперся до мікрофону звинувачувати людей, замість прокурора та суду...
Тому відповідальний - ти, блазень дурний...
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20.05.2020 12:20
+16
А вот это хорошее заявление.
Весь мир узнает кто ответственен за незаконные, длительное содержание под стражей сержанта ВСУ и детского врача.
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20.05.2020 12:17
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фееричный дебил у нас през.
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20.05.2020 12:16 Відповісти
ах ха хах авакова слил...
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20.05.2020 13:04 Відповісти
Дебил вещающий набор слов
"..которые сейчас вероятные убийства, что они убийцы..."
https://www.youtube.com/watch?v=uOTpES5Z508 Генератор случайных слов от зе.
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21.05.2020 08:18 Відповісти
А вот это хорошее заявление.
Весь мир узнает кто ответственен за незаконные, длительное содержание под стражей сержанта ВСУ и детского врача.
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20.05.2020 12:17 Відповісти
Это тот самый детский врач, который требовал сакральной жертвы желательно с детьми?
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20.05.2020 12:19 Відповісти
У тебя шо ли ? Или у распятого мальчика ?
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20.05.2020 12:21 Відповісти
Зеленский о деле Шеремета: Аваков ответственный за его результат. Суд должен разобраться - Цензор.НЕТ 7761
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20.05.2020 12:17 Відповісти
Соевая падаль так и не смогла за все годы ни на шаг продвинуться в следствии - ну теперь то понятно почему.
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20.05.2020 12:17 Відповісти
Нынешний през дебил виноват что при "соевом" ненашли?
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20.05.2020 12:22 Відповісти
Как бы, не нашли - это лучше, чем обвинили непричастных. Зелохам не понять. У них бинарная система исчисления.
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20.05.2020 13:36 Відповісти
А Аваков это какая падаль?
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20.05.2020 19:00 Відповісти
А ти відповідаєш за авакова.
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20.05.2020 12:18 Відповісти
А как же незабываемый брифинг перед арестами ?? Обоср...сь , влиятельнейший ??
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20.05.2020 12:19 Відповісти
Ніфіга не Аваков!
Ти за ВСЕ відповідальний, бо всюди «твої» прокурори, судді, поліцейські...
Не зіскочиш, бо сам повів себе таким чином, бо сам нікого не бажав чути, сам все знав...
І сам поперся до мікрофону звинувачувати людей, замість прокурора та суду...
Тому відповідальний - ти, блазень дурний...
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20.05.2020 12:20 Відповісти
Сабаков це чорт...і дії його карального органу, поліції розколюють країну. Не буде сабакова все буде нормально.
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20.05.2020 12:23 Відповісти
Отмазался)))
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20.05.2020 12:24 Відповісти
Зелене лайно шукає на гімні сметану. Дебіл..
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20.05.2020 12:25 Відповісти
а презентация с прямым указанием на виновных... это ли не давление на суд? это ли не безответственная пиар-акция? это ли профанация и непрофессионализм какбыпреЗЕдента??
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20.05.2020 12:25 Відповісти
членограй забыл, как лично выступал с обвинительной речью ?
зегнида подонок
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20.05.2020 12:32 Відповісти
так они до суда и не доводят, невинные люди годами под следствием седеть будут
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20.05.2020 12:32 Відповісти
я хороший - а бояре ,ну бояре на то и бояре шоб отвечать за меня))
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20.05.2020 12:36 Відповісти
Оба на! Я ,не я, і хата не моя...
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20.05.2020 12:55 Відповісти
Цензор почему не пишете кто задал этот вопрос
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20.05.2020 13:12 Відповісти
ПральнА. Маніпулятори винними не бувають. Винен аваков і ФСЬО
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20.05.2020 15:47 Відповісти
всё толково сказал.
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20.05.2020 15:57 Відповісти
вот же ж скотина 3,14здливая
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20.05.2020 16:06 Відповісти
усі розумні думки з прес-конференції вмістилися би в одну хвилину: хвилину мовчання

не дивно, коли в суфлерах сидить Віталік Кличко
https://censor.net/comments/locate/3196824/019214ee-6dd6-729a-bc37-52436c1bad31
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20.05.2020 16:12 Відповісти
І сміх, і гріх. І сором за державу. Членом грати в нього краще виходить.(
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20.05.2020 16:35 Відповісти
...Зеленський про справу Шеремета: Аваков відповідальний за її результат. Суд має розібратися - Цензор.НЕТ 9416

https://zik.ua/ru/tv/video/232492 . ..
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20.05.2020 17:00 Відповісти
адреса відео
https://www.youtube.com/watch?v=c3VRMQ90izo&feature=youtu.be

...
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20.05.2020 17:00 Відповісти
Відповідальність президента,як і любої іншої першої особи держави знаходиться між двома аспектами - відставкою і смертю...Перша особа повинна в разі чого заплатити життям,це входить в її посадові обов"язки...Це треба було нагадати президенту,який постійно повторював - я готовий відповідати,я беру відповідальність...
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20.05.2020 17:32 Відповісти
зеля за свой базар вобще ниразу не ответил
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20.05.2020 17:47 Відповісти
Он патологически не способен брать ответственность на себя...
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20.05.2020 22:32 Відповісти
відповідальний аваков? та ні , а 73 відсотки зелеботів
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20.05.2020 19:17 Відповісти
Зе-мастер отмазки лепить
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20.05.2020 20:01 Відповісти
...Масштабы воровства в Госрезерве поражают. Впрочем, как и их полнейшее игнорирование властью на седьмом году войны, пике эпидемии и в преддверии одного из наибольших неурожаев последних лет.Государственный резерв Украины пуст. Так мы встречаем седьмой год войны, эпидемию, неурожай, экономический кризис и глобальные продовольственные проблемы. Человека, который инициировал и провел внеплановые проверки на госпредприятиях, входящих в Госрезерв, выявил многочисленные нарушения, уволили без понятных оснований и каких-либо объяснений. Попытки реформировать Госрезерв страны прекращены.
Об этом рассказывается в сегодняшней статье издания «Зеркало недели».
Мы поговорили с теперь уже бывшим руководителем Госрезерва Ярославом Погорелым о причинах и последствиях этих процессов, о тысяче и одном способе обворовать государство, об отношении министра экономики Игоря Петрашко к преступлениям в Госрезерве и о будущем государственных запасов. После этого текста ни президент Владимир Зеленский, ни премьер-министр Денис Шмыгаль не смогут сказать, что они «не в теме». И если ситуация не изменится быстро и коренным образом, это будет означать, что они «в доле»... і далі
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/381839-gosudarstvennyj_rezerv_ukrainy_pust__zerkalo_nedeli
...
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20.05.2020 22:00 Відповісти
Придёт время и этот самый аваков посадит тебя зеля.
И я его поддержу.
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20.05.2020 22:17 Відповісти
О-хо-хо-хо, "бедный Аваков", на него "собак вешают". Теперь придеться рыть землю ногами. Будем ожидать новых "перлов" по делу Шеремета. Она стало как бы "поплавком" для Авакова.
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21.05.2020 07:19 Відповісти
Да авакову всё похер, ему быстрей отчитаться о проделанной работе, а виноваты они или нет ерунда. Главное, что наказал "убийц" Шеремета, и что зе будет доволен проделанной работой авакяна.
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27.05.2020 20:34 Відповісти
 
 