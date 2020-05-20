Зеленський про справу Шеремета: Аваков відповідальний за її результат. Суд має розібратися. ВIДЕО

Розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета - особиста відповідальність міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції, відповідаючи на запитання, про розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета і побоювання громадськості в обґрунтованості висунутих підозр, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо справи Шеремета. Вона більш складна. І ми це з вами розуміємо. Однозначна вона чи ні? Я теж не знаю. Мене запросили (на пресконференцію. - Ред.), я прийшов. Тому що я хочу бути запрошеним на всі гучні справи, незважаючи на те, яким буде резонанс. Всі справи, де будуть чекати моєї підтримки, я буду приходити. Але суд повинен розібратися. Зараз цю справу веде і відповідає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він це знає. це дійсно його справа. Він відповідальний за результат цієї справи. Якщо доведе слідство, а потім суд, що ті люди, які зараз ймовірні вбивства, що вони вбивці - вони сядуть у в'язницю. Якщо ні, то будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду і звинуватили невинних людей. З усіма цими справами ми точно розберемося", - заявив Зеленський.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.