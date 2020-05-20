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Зеленский очікує на реформу "Укрзалізниці" через місяць - одразу після карантину. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що план Міністерство інфраструктури розпочне план реформування "Укрзалізниці" одразу після закінчення карантину.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції, присвяченої річниці його президенства.

"З приводу реформи Укрзалізниці – це окрема держава, Укрзалізниця. Змінено керівника Укрзалізниці, там є наглядова рада. У них є на папері (план реформування – ред.), на жаль, тільки на папері повністю реформа Укрзалізниці", - сказав президент.

За його словами, реформа потребує багато сил та уваги, які зараз направлені перш за все на боротьбу з коронавірусом та евакуацію громадян України з інших країн.

Разом з тим, Зеленський зазначив, що міністр інфраструктури Владислав Криклій зможе повернутися до питання реформування української залізниці одразу після закінчення карантину, що очікується протягом місяця.

"Я не можу навіть сьогодні спрямовувати до нього питання, що там з Укрзалізницею… Думаю, через місяць, коли ми вийдемо з цього складного процесу, обов’язково ми перейдемо до реформування Укрзалізниці", - зазначив Зеленський.

Читайте: Через борги місцевої влади рух електричок можуть відновити лише частково, - "Укрзалізниця"

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Укрзалізниця (6843) реформи (3207)


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Топ коментарі
+3
"Она очень сложная. Им нужно много денег." Это просто клише для любой отрасли нашей экономики
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20.05.2020 13:05
+2
ухх, ценний кадр на важких... антидепресантах
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20.05.2020 12:58
+1
Та шож такоє!?
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20.05.2020 12:56
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Реформа "Укрзализныци" в ближайшее время не состоится, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1455
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20.05.2020 12:56 Відповісти
Та шож такоє!?
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20.05.2020 12:56 Відповісти
Зеленая макака,о каких реформах ты гнусавишь?Ты кроме как кокс нюхать, ни на что не способен.
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20.05.2020 12:57 Відповісти
ухх, ценний кадр на важких... антидепресантах
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20.05.2020 12:58 Відповісти
Мог уложить свою сраную конференцию в пять слов:Реформ не будет, вам жопа.
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20.05.2020 13:00 Відповісти
".......А пока что мешают "попередники", ..ух такого наворотили, за свою каденцию не успею распутать....придется на 2 срок идти" 73% - поддержите вашего КОНДИДАТА!!!!
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20.05.2020 13:01 Відповісти
Оце Укрзалізниця - також плуг, з яким потрібно працювати 20 років тому. Це навіть не залізниця, а стидоба.
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20.05.2020 13:04 Відповісти
"Она очень сложная. Им нужно много денег." Это просто клише для любой отрасли нашей экономики
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20.05.2020 13:05 Відповісти
Реформа,реформа...А что собой представляет вообще эта реформа.При зарплате в пол миллиона в месяц УЖД говорят об сплошных убытках и чуть ли не о банкротстве.
Вот именно по этому эти хреновы реформы никому и не нужны,за то говорить о них нужно и громко,на всю Украину.
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20.05.2020 13:06 Відповісти
А Лещенко теперь вернет полученные бабки?
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20.05.2020 13:07 Відповісти
Да там и два срока не хватит, а Лезь пусть працюэ))
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20.05.2020 13:08 Відповісти
*Лещь
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20.05.2020 13:09 Відповісти
що воно хотiло сказати? хтось що-небудь зрозумiв?

Реформа "Укрзалізниці" найближчим часом не відбудеться, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2295
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20.05.2020 13:13 Відповісти
Естественно. Как можно реформировать то, чего нет?
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20.05.2020 13:14 Відповісти
Упс...
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20.05.2020 13:21 Відповісти
Украинские ЖД были совершенно убыточны до появления п.Кирпы.А затем появились в убытоной отрасли деньги на строительство современных вокзалов и сотни автоматизированых ЖД переходов,а так же появились деньги для уплаты даже уборщицям деньги выше 100 баксов при курсе 1.8 гр.
Но после его ,,самоубийства,,двумя выстрелами в затылок отрасль сразу же снова стала ******* убыточной.
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20.05.2020 13:27 Відповісти
... а Сракошвиль тогда зачем?))
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20.05.2020 13:36 Відповісти
 
 