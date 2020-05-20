Мер Черкас Бондаренко - Зеленському: Вам на місцевих виборах тут нема чого ловити. Чекаємо. ВIДЕО
Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявляє, що кримінальні справи проти нього порушено за його політичну діяльність.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його зверненні, опублікованому в соціальній мережі Facebook, у відповідь на заяви президента Володимира Зеленського на пресконференції в середу.
"Ви кажете, що я мер-бандит? Усі ті кримінальні справи, які порушували проти мене, їх порушували за мою політичну діяльність, зокрема і за те, що ви стали президентом", - зазначив Бондаренко.
Крім того, мер сказав Зеленському, що йому "на місцевих виборах у Черкасах нема чого ловити".
Також Бондаренко зазначив, що весь час, поки в країні епідемія коронавірусу, він перебуває в Черкасах.
"Хотів би вас запитати, де ви були у 2013 і 2014 роках, коли я був на Майдані, боровся за незалежність українського народу, коли ви танцювали на корпоративах?" - додав Бондаренко.
30 квітня влада Черкас заявила, що у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.
Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.
Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.
Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.
Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.
Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.
Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".
Згодом Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП заявили, що мер Черкас став жертвою пранка.
4 травня мер Черкас Бондаренко розповів, що прийшов у поліцію, але допит скасували.
7 травня пресслужба Черкаської ОДА опублікувала рішення суду, що зупиняє рішення міськвиконкому про ослаблення карантину.
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