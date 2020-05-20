"Ну круто же знати українську мову?" - Зеленський відповів на запитання про квоти і допустив їхній перегляд. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вважає мовне питання "штучним", але не проти переглянути питання мовних квот для засобів масової інформації.

Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що в цілому питання мови в Україні знаєте, якщо чесно, не стоїть. Воно дуже штучне, це питання", - сказав Зеленський.

Президент відповідав на запитання журналіста телеканалу "НАШ" про мовні квоти на телебаченні, Зеленський сказав: "Я думаю, що дуже складно вам розібратися у квотах, думаю, що це питання може бути вирішено. Але ж ви теж справедливості заради - ну круто же знати українську мову?".

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Зеленський додав, що питання мовних квот у ЗМІ може бути переглянуте.

"Я впевнений, що з квотами треба навести порядок, якщо є такі випадки, долучити всі телевізійні канали, інші засоби масової інформації. Давайте сядемо, проговоримо ще раз питання квот. Не ми вводили квоти, квотування було ще до нас. Я думаю, що там логіка є, але якісь деталі, дуже важливі, вони втрачені, а за ці деталі ми потім кажемо, що у нас є якась несправедливість до людей, які не-україномовні в Україні. Несправедливості не може бути, в цьому сенсі я вас підтримую", - сказав він, звертаючись до журналіста телеканалу "НАШ".