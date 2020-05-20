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"Ну круто же знати українську мову?" - Зеленський відповів на запитання про квоти і допустив їхній перегляд. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вважає мовне питання "штучним", але не проти переглянути питання мовних квот для засобів масової інформації.

Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що в цілому питання мови в Україні знаєте, якщо чесно, не стоїть. Воно дуже штучне, це питання", - сказав Зеленський.

Президент відповідав на запитання журналіста телеканалу "НАШ" про мовні квоти на телебаченні, Зеленський сказав: "Я думаю, що дуже складно вам розібратися у квотах, думаю, що це питання може бути вирішено. Але ж ви теж справедливості заради - ну круто же знати українську мову?".

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Зеленський додав, що питання мовних квот у ЗМІ може бути переглянуте.

"Я впевнений, що з квотами треба навести порядок, якщо є такі випадки, долучити всі телевізійні канали, інші засоби масової інформації. Давайте сядемо, проговоримо ще раз питання квот. Не ми вводили квоти, квотування було ще до нас. Я думаю, що там логіка є, але якісь деталі, дуже важливі, вони втрачені, а за ці деталі ми потім кажемо, що у нас є якась несправедливість до людей, які не-україномовні в Україні. Несправедливості не може бути, в цьому сенсі я вас підтримую", - сказав він, звертаючись до журналіста телеканалу "НАШ".

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) українська мова (833) російська мова (306)


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Топ коментарі
+44
Я тоже не против пересмотра языковых квот в средствах массовой информации. 100 процентов украинского.
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20.05.2020 13:51
+44
А наразі вже маємо...
"Ну круто же знати українську мову?", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8975
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20.05.2020 13:53
+34
"Ну круто же знати українську мову?", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5510
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20.05.2020 13:52
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пріравнять к звєрушкам бєзмолвним!!!
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20.05.2020 14:32 Відповісти
бєзмолвним - це безмовним...мова та молва є однокорінними словами.
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20.05.2020 14:47 Відповісти
Чому не можна ставити "Не подобається?" Агов! Редакція!
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20.05.2020 14:33 Відповісти
це сложно тєхнічєскі - йа он прошу шоп [отправіть] мона було через ктрл-ентер - у них не получаїця, хоть і обіщают
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20.05.2020 14:47 Відповісти
Вольдемар буде передивлятися квоти, я зрозумів, не має бути там української мови, все на російську і це по малороські. А як же конституція? Чому президент великої країни розмовляє на ворожій мові? Чому, наприклад немає квот на українську в Росії де живуть мільйони українців? Чому немає в інших країнах? А чому немає в Ізраїлі української?
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20.05.2020 14:34 Відповісти
ЗЕ - мудило малоросское.
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20.05.2020 14:38 Відповісти
і як будеш з цим жити,бідолага?
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20.05.2020 14:40 Відповісти
Никак. Возьму с вас все, что только можно, и уеду в ЕС.
Нафига ж мне страдать вместе с таким скотом, как ты...
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20.05.2020 14:44 Відповісти
Ніканор, а я ж тебе просив, а ти не слухаєшся, це - погано...
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20.05.2020 16:39 Відповісти
Залишилось ще в квоти свое тупе рило всунуть. Де його рило - там і проблеми.
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20.05.2020 14:50 Відповісти
Русскій Язикъ в Україні - це Русскій Міръ в Україні.
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20.05.2020 14:53 Відповісти
https://twitter.com/_Petko_777

https://twitter.com/_Petko_777 Половец Петков

https://twitter.com/_Petko_777 @_Petko_777

Мои впечатления от прессухи Зеленского. 1.Зеленский не только не увеличивает свой словарный украинский запас-он явно деградирует. 2.По сравнению с прошлым годом ему всё труднее формулировать мысль и где-то 30% смысла теряется за беканьем и мемеканьем. 3. Он стал одутловатым."Ну круто же знати українську мову?" - Зеленський відповів на запитання про квоти і допустив їхній перегляд - Цензор.НЕТ 7074
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20.05.2020 15:18 Відповісти
Ось запитаня так званого журналіста з мураєвського каналу,замість того що б хвилювала мова держави яка нищилась понад 300 років і як її відродити ,вони все про "русский мир" на догоду агресора.
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20.05.2020 15:40 Відповісти
ОЯдним словом - зезвездидент.
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20.05.2020 15:49 Відповісти
Для госСМИ квоты может нужны в соотношении доли национальностей. Все-таки госканалы за госсчет финансируются. Для частных СМИ квоты - элемент цензуры. Если кто-то готов вещать на английском, китайском, арабском - пусть вещает. Никому это вещание не навязывают, кто на каком языке хочет смотреть, какой стиль передач хочет смотреть..., выберет для себя подходящий телеканал, радиостанцию, версию онлайн-издания. Мы же не в советское время живем, когда было несколько ТВ-каналов и газет и все были государственными. А пропаганду можно вещать на любом языке, если кто-то боится пропаганды.
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20.05.2020 16:05 Відповісти
ото квоти для часніков, а гос - тільки державною!!!
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20.05.2020 16:22 Відповісти
Придурок сперва выучи потом научись правильному произношению и кстати вылечи урод сифилис
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20.05.2020 21:23 Відповісти
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