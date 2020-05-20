У Києві триває капітальний ремонт і будівельні роботи на 13 мостах і шляхопроводах, - Кличко. ВIДЕО

У столиці триває капітальний ремонт і будівельні роботи на 13 мостах і шляхопроводах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Днями ми відкрили рух шляхопроводами на перетині вулиці Богатирської з проспектами Оболонським і Бандери. Таким чином, дорожники завершили перший етап ремонту розв’язки. Оновлення чекає і на 2 шляхопроводи у напрямку виїзду з міста. Там вже розпочали роботи", - повідомив Кличко.

Він також показав коротке відео про оновлені шляхопроводи в районі вулиці Богатирської.

За словами мера столиці, у Києві сьогодні тривають роботи на багатьох інфраструктурних об’єктах.

"Поки на дорогах було мало машин - під час обмежень - ми часу не втрачали. І дорожники працювали в активному режимі. Ми капітально ремонтуємо та будуємо 13 мостів і шляхопроводів. Більшість об’єктів, що оновлюємо, не бачили ремонту понад 40 років!", - підкреслив мер столиці.

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За його словами, на Борщагівському шляхопроводі капітально відремонтували вже половину споруди. Повністю оновили майже всю конструкцію. Також оновили трамвайні колії. І розпочали другий етап реконструкції – в напрямку Великої окружної. Зараз там розбирають стару частину мосту і до кінця цього року кияни побачать повністю оновлений шляхопровід.

"Протиаварійні роботи розпочали і на Новокостянтинівському шляхопроводі. Там зокрема, посилюють кріплення перил. Частини, що в аварійному стані – демонтують. На шляхопроводі здійснять масштабні ремонтні роботи", - зазначив Віталій Кличко.