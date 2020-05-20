УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7786 відвідувачів онлайн
Новини Відео
2 622 6

У Києві триває капітальний ремонт і будівельні роботи на 13 мостах і шляхопроводах, - Кличко. ВIДЕО

У столиці триває капітальний ремонт і будівельні роботи на 13 мостах і шляхопроводах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Днями ми відкрили рух шляхопроводами на перетині вулиці Богатирської з проспектами Оболонським і Бандери. Таким чином, дорожники завершили перший етап ремонту розв’язки. Оновлення чекає і на 2 шляхопроводи у напрямку виїзду з міста. Там вже розпочали роботи", - повідомив Кличко.

Він також показав коротке відео про оновлені шляхопроводи в районі вулиці Богатирської.

За словами мера столиці, у Києві сьогодні тривають роботи на багатьох інфраструктурних об’єктах.

"Поки на дорогах було мало машин - під час обмежень - ми часу не втрачали. І дорожники працювали в активному режимі. Ми капітально ремонтуємо та будуємо 13 мостів і шляхопроводів. Більшість об’єктів, що оновлюємо, не бачили ремонту понад 40 років!", - підкреслив мер столиці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міст разом з фурою, яка проїжджала по ньому, впав на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За його словами, на Борщагівському шляхопроводі капітально відремонтували вже половину споруди. Повністю оновили майже всю конструкцію. Також оновили трамвайні колії. І розпочали другий етап реконструкції – в напрямку Великої окружної. Зараз там розбирають стару частину мосту і до кінця цього року кияни побачать повністю оновлений шляхопровід.

"Протиаварійні роботи розпочали і на Новокостянтинівському шляхопроводі. Там зокрема, посилюють кріплення перил. Частини, що в аварійному стані – демонтують. На шляхопроводі здійснять масштабні ремонтні роботи", - зазначив Віталій Кличко.

Автор: 

Кличко Віталій (3512) міст (1231) ремонт (2301)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Киеве продолжается капитальный ремонт и строительные работы на 13 мостах и путепроводах, - Кличко - Цензор.НЕТ 9558
показати весь коментар
20.05.2020 15:50 Відповісти
Боксёр зае@ал! Пробки пипец! За два месяца можно было ситуацию подтянуть !
показати весь коментар
20.05.2020 16:16 Відповісти
Трамваї возять якихось злиднів та мєнтов... Кого і треба було їзолювати від суспільства та пішки поганяти - то це сраних начальників, що й без того сидять у нас на шиї.
показати весь коментар
20.05.2020 16:36 Відповісти
Одновременно) при закрытом метро!!!
Пробки писец
показати весь коментар
20.05.2020 17:00 Відповісти
Мало того, что все вскочили на авто, т.к. транспорта нет, так этот "Гений" еще палки в колеса ставит чуть ли не на каждом углу своими ремонтами!
Пробки, время, нервы и бабло выкинутое в трубу на твоей совести Педалик!
показати весь коментар
20.05.2020 21:29 Відповісти
 
 