Журналістів на пресконференцію Зеленського обирали з різних ідеологічних платформ, - Мендель. ВIДЕО

Прессекретарка президента Юлія Мендель пояснила, чому на пресконференцію президента акредитовано не всіх журналістів, які подавали заявки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"Інтересу до Володимира Зеленського дуже багато по всьому світові, і завжди дуже складно відбирати медіа... Ми, на жаль, не змогли дати президенту можливість зустрітися з такою кількістю ЗМІ, з якою він зустрівся торік. Але тоді він показав, що готовий відповідати на питання всіх медіа. Він сидів понад 14 годин, але все одно залишилися медіа, які були не задоволені тим, що на якесь питання він не відповів", - сказала Мендель.

Вона також зазначила, що в умовах карантину також було дуже складно добирати журналістів.

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"Ми відбирали за тими принципами і підходами, які ми побачили у Великобританії і США - ми спеціально їздили і вивчали їх. Це означає, що президента, прем'єра висвітлюють найбільш рейтингові медіа. Щоб були різні ідеологічні платформи. Ви бачите, що тут присутні медіа, які мають абсолютно різні позиції і погляди на ситуацію в Україні. І третє - ми дали можливість присутнім молодим платформам, які показують дуже рейтингову динаміку", - розповіла прессекретарка президента.

Вона додала, що на конференції було приблизно 70 медіа, і пообіцяла порахувати поставлені президентові питання пізніше.