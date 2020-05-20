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Журналістів на пресконференцію Зеленського обирали з різних ідеологічних платформ, - Мендель. ВIДЕО

Прессекретарка президента Юлія Мендель пояснила, чому на пресконференцію президента акредитовано не всіх журналістів, які подавали заявки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"Інтересу до Володимира Зеленського дуже багато по всьому світові, і завжди дуже складно відбирати медіа... Ми, на жаль, не змогли дати президенту можливість зустрітися з такою кількістю ЗМІ, з якою він зустрівся торік. Але тоді він показав, що готовий відповідати на питання всіх медіа. Він сидів понад 14 годин, але все одно залишилися медіа, які були не задоволені тим, що на якесь питання він не відповів", - сказала Мендель.

Вона також зазначила, що в умовах карантину також було дуже складно добирати журналістів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пояснив, чому не всіх пустили на пресконференцію: "У нас у країні близько 40 тисяч журналістів. Я готовий відповідати на будь-які питання". ВIДЕО

"Ми відбирали за тими принципами і підходами, які ми побачили у Великобританії і США - ми спеціально їздили і вивчали їх. Це означає, що президента, прем'єра висвітлюють найбільш рейтингові медіа. Щоб були різні ідеологічні платформи. Ви бачите, що тут присутні медіа, які мають абсолютно різні позиції і погляди на ситуацію в Україні. І третє - ми дали можливість присутнім молодим платформам, які показують дуже рейтингову динаміку", - розповіла прессекретарка президента.

Вона додала, що на конференції було приблизно 70 медіа, і пообіцяла порахувати поставлені президентові питання пізніше.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) ЗМІ (1359) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+35
Тарас Березовец:
«Вам треба розрізняти журналістську роботу і громадянську позицію», сказала Юлия Мендель журналисту, который заставил нервничать Зеленского.
Сказала Юля, которая аккредитовала на пресс-конференцию Шарий.нет, Гордона и все каналы Медведчука, но не аккредитовала Радио Свобода, 5 канал, Український тиждень, Янину Соколову и других авторитетных журналистов. Юля, да твоя гражданская позиция ясна как белый день. О журналистской молчу.
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20.05.2020 14:52
+23
Мендель, іди геть з України, вона не твоя, ти в ній чужинець, ти не любишь ні країну де народилася, ні народ, який в ній живе. Геть!
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20.05.2020 14:53
+20
сказала лайфушка.
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20.05.2020 14:51
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сказала лайфушка.
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20.05.2020 14:51 Відповісти
Тарас Березовец:
«Вам треба розрізняти журналістську роботу і громадянську позицію», сказала Юлия Мендель журналисту, который заставил нервничать Зеленского.
Сказала Юля, которая аккредитовала на пресс-конференцию Шарий.нет, Гордона и все каналы Медведчука, но не аккредитовала Радио Свобода, 5 канал, Український тиждень, Янину Соколову и других авторитетных журналистов. Юля, да твоя гражданская позиция ясна как белый день. О журналистской молчу.
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20.05.2020 14:52 Відповісти
у вас випадково немає посилання на відео із цим моментом? цікаво, що ж змусило зеленське нервувати. бо подивився початок - поводило воно себе зверхньо та впевнено, - кучма виявився для нього гарним вчителем.
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20.05.2020 15:15 Відповісти
***** драная.
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20.05.2020 14:53 Відповісти
Мендель, іди геть з України, вона не твоя, ти в ній чужинець, ти не любишь ні країну де народилася, ні народ, який в ній живе. Геть!
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20.05.2020 14:53 Відповісти
мандєль із обрєзаних богоізбраних
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20.05.2020 15:02 Відповісти
У Порошенко даже не обсуждали бы присутствие журналжистов от Шария.
А это чмо еще и вякает.
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20.05.2020 14:53 Відповісти
Это да! У парашенки бпз вавки в голове не пускали.....
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20.05.2020 15:03 Відповісти
Теперь наш Гидрант неделю отдіхать будет!
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20.05.2020 14:53 Відповісти
ага коррупцию победил, Порошенка посадил, 4000 зеленых учителям выдал, можно и на покой....желательно безвременный
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20.05.2020 14:55 Відповісти
Этой дать 4000?

Журналистов на пресс-конференцию Зеленского выбирали из разных идеологических платформ, - Мендель - Цензор.НЕТ 947
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20.05.2020 15:11 Відповісти
А ты это видео смотрел??? Знаешь о чем там речь, умник????
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20.05.2020 15:21 Відповісти
чи дивився ти цей її урок? впевнений, що ні. інакше б зрозумів, що те, що вчителька в якусь мить вдягнула ковшик на голову було цілком виправдано в контексті її промови.
але ж там звідки ти це фото витяг про це не говорять, а сам ти власної думки не формуєш.
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20.05.2020 15:22 Відповісти
І десь в Омані
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20.05.2020 15:22 Відповісти
Журналистов выбирали только из тех платформ, которые любят кацапские деньги и ненавидят Украину?
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20.05.2020 14:54 Відповісти
только ватных и прокацапских?!
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20.05.2020 14:56 Відповісти
Девочка, платформ всего две: незалежнiсть, або "русский мир".
Так что эта конференция - для тех кто уже голосовал за "слуг народа".
Вменяемая часть населения на это шоу болт положила.
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20.05.2020 14:56 Відповісти
А тих, хто хтів показати "руськомірське ліцо" найвеличнішого всьому загалу просто не акредитували. Як я і казав - це був бєняфіс одного кловуна задля "галочкі". Бо досягнень у сферах, за які відповідає Президент по Конституції (зовнішня політика та оборона держави) - жодних! Лише втрати позицій по обох гілках...
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20.05.2020 15:27 Відповісти
Я и говорю: это шоу для ватноголовых.
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20.05.2020 15:33 Відповісти
надо было еще тогда коммуняк пригласить и имперцев-кадетов...
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20.05.2020 14:57 Відповісти
Это правильно! Больных поносом не пускали!
Правда они и издалека не слабо насрали....
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20.05.2020 15:01 Відповісти
ИдиотоЛогических?
🤔
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20.05.2020 15:01 Відповісти
У перші роковини свого президентства Зеленський провів нудну тригодинну пресконферецію під наглядом Єрмака та Мендель

Показово, що одному з перших дозволили поставити питання Гордону, якого в Офісі президента навіть після інтерв'ю з Гіркіним вважають журналістом, а не зрадником.

Також дали слово псевдожурналістам від Шарія, а з журналісткою медведчуківського каналу Зеленський взагалі влаштував найдовший діалог. Зовсім не зрозуміло, як за такого формату проведення пресконференції не отримали акредитацію провідні проукраїнські ЗМІ.

Давайте ж підіб'ємо підсумки, що дізнались українці за три години буботіння Бубочки:

👉🏼 Зеленський збирається узурпувати незалежну банківську систему;

👉🏼 В Зеленського нема армійських друзів та кумів, а кварталівці на посадах не рахуються;

👉🏼 Зеленський відчуває кадровий голод настільки, що готовий пропонувати посади першому зустрічному, як було з журналістом УП;

👉🏼 Зеленському не подобається, коли переходять на особистості, хоча всю свою передвиборчу програму будував саме на цьому;

👉🏼 Зеленському не подобаються розслідування незалежних ЗМІ про нього ж;

👉🏼 Зеленський досі боїться критики та порівнянь з Порошенком;

👉🏼 Зеленський готовий втягнути Україну у внутрішній конфлікт США, аби насолити Порошенку;

👉🏼 Зеленський досі вірить в 75%, які готові його підтримати навіть зараз;

👉🏼 Зеленський переконаний, що українці отримують менші платіжки, хоча тарифи підвищують;

👉🏼 Поїздка в Оман - це вам не Мальдиви тому що просто так;

👉🏼 Україна перемогла в іранській трагедії;

👉🏼 Зеленський не відчуває провини, що невинні люди сидять півроку в СІЗО у сфабрикованій справі Шеремета;

👉🏼 Зеленський вважає Авакова потужним міністром, Венедіктову - класним прокурором, а Баканова - найкращим керівником СБУ;

👉🏼 Зеленський відпрошується у Мендель, щоб сходити в туалет;

👉🏼 Зеленський приймає душ і любить дітей.
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20.05.2020 15:03 Відповісти
про последний абзац - педофил?
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20.05.2020 15:21 Відповісти
Душ приймає до того як любить дітей, чи після?
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20.05.2020 16:57 Відповісти
платформы может и разные,
но у всех допущенных есть важное качество
им нравится как моника орошает их "божьей росссссой"
нормальные уже давно бы послали этого клоуна в эротическое путешествие ))
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20.05.2020 15:03 Відповісти
мало вас.. тримайтесь.. може якусь резервацію для вас придумають, щоб ви не зникли
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20.05.2020 15:10 Відповісти
Большевиков было не то что мало, а вообще - маргинальная секта.
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20.05.2020 15:14 Відповісти
как поживают доллары в вентиляции?? еще не выдуло?
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20.05.2020 15:17 Відповісти
мандєль больна і не лічиця
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20.05.2020 15:04 Відповісти
Кожний дурень може хаяти президента, а за що похвалити розуму не вистачає??
🤣
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20.05.2020 15:09 Відповісти
Журналістка Юа перший, перепитує в президента воюючої країни щоб він зробив уточнення, хто стріляє в українців на Донбасі. Президент воюючої країни еееекал беееекал. Ну там росіяни, але там не тільки росіяни... Курво !!!!
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20.05.2020 15:23 Відповісти
Була "відповідь"- стріляємо у відповідь..))
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20.05.2020 15:33 Відповісти
Так может у тебя хватит розуму, Давай похвали, умник)))))
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20.05.2020 15:23 Відповісти
Я промовчу...
А Ви, дурнику,вже "засвітилися"..))
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20.05.2020 15:27 Відповісти
А чего так???
що похвалити розуму не вистачає?? (с)
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20.05.2020 15:30 Відповісти
В Вашому випадку(?) моск і Розум -несумістні?
🤔
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20.05.2020 15:36 Відповісти
Что такое моск???
Так что, зелебоб, давай хвали своего преЗЕдента???
Или, как ты выразился, у тебя - моск)))))
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20.05.2020 16:05 Відповісти
Величезний ідіотизм міряти політичні ЗМІ рейтингами! Ну це ж блін не 95 квартал і не танці з зірками.

Авторитетні видання (День, Дзеркало тижня, Главред) ніколи не були такими рейтинговими, як жовта преса типу Бульвару! Але це серйозні видання, які формували громадську думку!
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20.05.2020 15:09 Відповісти
Ватна ТП
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20.05.2020 15:10 Відповісти
Ну,критерії нам вже давно зрозумілі.
Журналістів на пресконференцію Зеленського вибирали з різних ідеологічних платформ, - Мендель - Цензор.НЕТ 7808
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20.05.2020 15:17 Відповісти
Шарік усипає вітчизняних недорогеньких золотим дождьом :
Журналістів на пресконференцію Зеленського обирали з різних ідеологічних платформ, - Мендель - Цензор.НЕТ 2841
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20.05.2020 17:20 Відповісти
У пяти каналов Медведчука, которые были приглашены, разная идеологическая платформа?
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20.05.2020 15:17 Відповісти
Дієтологічна..😁
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20.05.2020 15:38 Відповісти
Журналістів на пресконференцію Зеленського вибирали з різних ідеологічних платформ, - Мендель - Цензор.НЕТ 6183
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20.05.2020 15:21 Відповісти
Журналістів на пресконференцію Зеленського вибирали з різних ідеологічних платформ, - Мендель - Цензор.НЕТ 3802
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20.05.2020 15:24 Відповісти
прелы от вавия- пейсатель Шерлок Холмс
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20.05.2020 15:31 Відповісти
а что вы хотели? "Медиапи***та зробила себе разом!"
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20.05.2020 15:31 Відповісти
Интересно, если на конференции Зеленскому радиопомехой отключить ухо то на сколько вопросов он сможет самостоятельно ответить.
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20.05.2020 15:41 Відповісти
купите ей шапочку из фольги, на ее мозг явно влияют какие-то потусторонние силы
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20.05.2020 16:25 Відповісти
Это правда.
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20.05.2020 16:29 Відповісти
Журналістів на пресконференцію Зеленського обирали з різних ідеологічних платформ, - Мендель - Цензор.НЕТ 6727
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20.05.2020 17:09 Відповісти
Він боїться. На пресконференцію Зеленського не акредитували багато впливових ЗМІ та окремих опозиційних журналістів. Зате пустили представників "Шарій.нет" і метвечуківських аналів
На пресконференцію президента України Володимира Зеленського акредитували близько 70 медіа. Про це ЗМІ (зокрема, «Детектору медіа») повідомила прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель.
На захід акредитували іноземні видання - NBC, Bloomberg, BBC, DW, газета Wyborcza. Крім того, акредитований журналіст «Детектора медіа» з пресконференції телефонував, що там присутні працівники всіх «каналів Медведчука» - 112, NewsOne, ZIK, а також мураєвського «Наш», сайту Анатолія Шарія та особисто Дмитро Гордон.
«Ми обирали знакові та рейтингові медіа, керуючись тими принципами, які ми вивчали на європейському та американському досвіді. Нам довелося обирати, це був насправді дуже складний процес. … Ми вибирали, щоб це були представники різних ідеологічних платформ. У нас присутні медіа, які можна назвати опозиційними, та медіа, які, можливо, й не пишуть нічого хорошого. Серед телеканалів, радіо, онлайн та друкованих видань ми намагалися обрати представників абсолютно різних ідеологічних платформ», - розповіла прессекретарка президента. «Річна пресконференція президента Володимира Зеленського - важлива подія, але акредитувати всіх не вийшло», наголосила прессекретарка глави держави Юлія Мендель.
Вона не змогла назвати точну кількість ЗМІ, яким відмовили. «Нам потрібно дотримуватися норм карантину. Кожного разу подаються сотні людей, цього разу було не менше», - згодом усно уточнила пані Мендель.
Журналісти низки впливових та відомих ЗМІ заявили про те, що Офіс президента відмовив їм у акредитації на пресконференцію Володимира Зеленського 20 травня. "Нам відмовили. Тільки цього разу не через таймінг, як було колись на марафоні їдла, а через обмеження пов'язані з COVID-19" - таким і схожими словами коментували в соцмережах відмови в акредитації.
Зокрема, редакція "5 каналу" (власник - п'ятий Президент України П.Порошенко) підготувала всі документи та надіслала їх на пошту. Спочатку увечері прийшов їм лист із відмовою. «У зв'язку з карантинними заходами, запровадженими в країні для протидії поширенню коронавірусу, кількість представників ЗМІ у прес-конференції буде обмежена, тому, на жаль, змушені відмовити вам в акредитації», - ще вчора пояснювали телеканалу в Офісі президента. Однак вночі стало відомо, що команду каналу (хоча і не всю) все ж таки акредитували.
Тим часом в акредитації, зокрема, відмовили опозиційним преЗЕденту журналістам: керівнику програми «Схеми» Михайлу Ткачу; авторці проєкту «Соромно» Яніні Соколовій (з 5-го каналу); головреду видання «Букви» Тетяні Ніколаєнко; кореспондентці «Бабеля» Марті Жартовській; журналістці білоруської служби Радіо Свобода Олені Литвиновій; головному редактор проєкту «Ісландія» Сергію Грішину» журналісту «Тижня» Станіславу Козлюку; виданню «Главком», знімальним групам телепроектів «Настоящего времени» і «Шустер Live».
На закиди стосовно вибірковості акредитації Ю.Мендель відповідала «Дякую всім за подання на акредитацію. Безумовно, річна пресконференція Президента Володимира Зеленського - важлива подія. На жаль, як і раніше, акредитувати всіх не вийшло». І заявила, мовляв, "теплі ванни" Зеленському не готували. Дослівно: «Не сумніваюся, що завтра стане зрозуміло, що жодних "теплих ванн" Володимиру Олександровичу не готували. Як показав рекордний пресмарафон, шостий Президент України готовий відповідати на всі питання навіть впродовж 14 годин», - написала вона, вважаючи це досягненням.
По матеріалам видань:
https://www.5.ua/kyiv/pres-konferentsiia-zelenskoho-komu-z-zhurnalistiv-op-vidmovyv-v-akredytatsii-podrobytsi-215323.html
https://espreso.tv/news/2020/05/19/opu_vidmovlyaye_zmi_v_akredytaciyi_na_preskonferenciyu_zelenskogo_motyvuyuchy_ce_quotkarantynnymy_zakhodamyquot_zhurnalisty
https://detector.media/community/article/177277/2020-05-20-na-preskonferentsiyu-zelenskogo-akredituvali-blizko-70-zmi-sered-nikh-gordon-ta-kanali-medvedchuka/
https://censor.net/ua/news/3196642/*******************************************************************************************************
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20.05.2020 17:53 Відповісти
 
 