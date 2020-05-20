Зеленський про звільнених членів його команди: Вони зрадили себе. Говорили "я нікого не розставляю, тут моїх немає", а потім вся вертикаль "їх немає". ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що звільнені ним члени його команди обманювали, коли запевняли, що не триматимуться за своє крісло і не цікавляться політикою.
Про це в коментарі Прямому каналу заявив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про ставлення до звільнених членів його команди і заяв на його адресу екссекретаря РНБО Олександра Данилюка та ексГенпрокурора Руслана Рябошапки, передає Цензор.НЕТ.
"Я хочу Вам сказати, що це не тільки просто образа. Це, мені здається, неповага, і перш за все це їх неповага до себе. Ви знаєте чому? Коли я йшов у президенти, у нас була передвиборча кампанія, і багато людей працювали з нами. Багато з них залишились. Деякі люди дійсно пішли з команди. Кожен з цих людей мені сказали: "ми йдемо, щоб просто тобі допомогти. Ми так хочемо, щоб ти став президентом України. Але пам’ятай, ми не тримаємось". "Я не хочу бути Генеральним прокурором", - говорив мені пан Рябошапка, - "я не хочу".
Я йому казав: "Руслан, давай, треба". Він каже: "ОК, заради країни, піду і буду чесним Генеральним прокурором, але в будь-який момент скажеш мені Володя, і я піду. Мені є чим займатися". І всі ці люди, про кого Ви кажете, вони всі це говорили "та нам не треба, ми ж тут не заробляємо, нічого немає. Та нас бізнес чекає. Та в нас стільки справ раз, два, три, чотири, п’ять. У нас же багато, ми працювали й на тих і на інших, на багатих, на різних". У них адвокатура, багато грошей, мільйони",- заявив Зеленський.
"Вони зрадили себе. Тому що будь-яка людина, коли її звільняють, яка говорила "я не тримаюся крісла, я нікого тут, Вова, не розставляю, тут моїх нема"... А потім вся вертикаль "їх нема". То ці люди, це неповага їх перш за все до себе. А що ж таке? Тобто політика цікава. Тобто все ж таки тримались за крісло вони", - резюмував Зеленський.
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…
Главное у человека не деньги, а натурально хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон,- вверх дыбом. И тогда когда тому, одному которому, невчёному будеть белое, так уже ему, вчёному, которому, будет уже как, ну…Зелёное?
Нет! Рябое! (с)
Зачекайте...Так а хто звільнить Зеленського за такі недостойні призначення ?
Певно,той,хто його туди призначив ?
думаю осенью ЗеГниды получат 2%
не дивно, коли в суфлерах сидить Віталік Кличко
http://www.facebook.com/100001313440343/videos/2880284462025307/ www.facebook.com/100001313440343/videos/2880284462025307/
https://hronika.hyser.com.ua/139325-ochen-promok-set-nasmeshilo-video-kak-zelenskomu-sushili-stul
Ще не почалося, а бубачка вже всцявся?
Это просто кошмар! Президент Зеленский на сегодняшней пресс-конференции хвалил Ермака (!), хвалил Баканова (!) , хвастался грандиозным строительством дорог, мостов и т. д.
Также он восхищался успехами в борьбе Украины под его руководством с коронавирусом.
В общем, Зеленский сегодня исполнил перед страной песню «Все хорошо, прекрасная маркиза»…
Вот как https://www.facebook.com/butusov.yuriy описал в Фейсбуке начало пресс-конференции журналист Юрий Бутусов, приводя цитаты президента:
«Я завжди говорю правду…
Ми виконали усе, що записано у нашій програмі…
Єрмак і Шефір не займаються кадровою политикою…
Я не призначаю друзів…
У нас є конкурси…
Гарні люди не можуть наповнити бюджет…».
Ну а ваш покорный слуга, слушая Зеленского, испытывал поочередно два противоречивых чувства.
Порой мне казалось, что он говорит искренне. Но просто позволил полностью окунуть себя в теплую ванну, поверил в льстивую ложь своей придворной челяди и потому выглядит сейчас, как какой-то инопланетянин, который только что прилетел на Землю.
Если же так, то Зеленский - феноменально глуп. Еще глупее, чем экс-президент Ющенко, который тоже искренне считал, что он чуть ли не мессия…
Однако в другие моменты пресс-конференции я убеждался, что Зеленский врет - врет нагло и цинично. Однако у него это очень хорошо получается, намного лучше, чем у Порошенко.
Впрочем, это и логично, ведь в отличие от Петра Алексеевича нынешний президент является профессиональным актером.
Окончательный вывод мною так и не был сделан: Зеленский тупее Юшенко или брехливее Порошенко?
При этом оба варианты являются очень печальными для Украины. Особенно в такое время, как сейчас.
Кроме того, между двумя указанными вариантами может стоять не «или», а «и». Причем, так, скорее и есть.
А это, пожалуй, самый гремучий случай…
Не з Яником, не з Кучмою, про Кравчука мовчу ...
А саме з ВЮ та ПП ?
Показово. І вже не дивно.
Два найбільших зла для ЮБ - Ющенко та Порошенко.
не будут вечными державы,
где перемен сплошная кутерьма.
- https://socratify.net/quotes/nikkolo-makiavelli Никколо Макиавелли,
Ти, виродок, гундосив, що =уйдЬОшЬ=, як порушиш закон.
Ти скільки їх уже порушило від реєстрації своєї туші кандидатом ???
Але не йдеш.
Тому заткнися.