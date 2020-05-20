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Новини Відео Рік Зеленського
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Зеленський про звільнених членів його команди: Вони зрадили себе. Говорили "я нікого не розставляю, тут моїх немає", а потім вся вертикаль "їх немає". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що звільнені ним члени його команди обманювали, коли запевняли, що не триматимуться за своє крісло і не цікавляться політикою.

Про це в коментарі Прямому каналу заявив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про ставлення до звільнених членів його команди і заяв на його адресу екссекретаря РНБО Олександра Данилюка та ексГенпрокурора Руслана Рябошапки, передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу Вам сказати, що це не тільки просто образа. Це, мені здається, неповага, і перш за все це їх неповага до себе. Ви знаєте чому? Коли я йшов у президенти, у нас була передвиборча кампанія, і багато людей працювали з нами. Багато з них залишились. Деякі люди дійсно пішли з команди. Кожен з цих людей мені сказали: "ми йдемо, щоб просто тобі допомогти. Ми так хочемо, щоб ти став президентом України. Але пам’ятай, ми не тримаємось". "Я не хочу бути Генеральним прокурором", - говорив мені пан Рябошапка, - "я не хочу".

Я йому казав: "Руслан, давай, треба". Він каже: "ОК, заради країни, піду і буду чесним Генеральним прокурором, але в будь-який момент скажеш мені Володя, і я піду. Мені є чим займатися". І всі ці люди, про кого Ви кажете, вони всі це говорили "та нам не треба, ми ж тут не заробляємо, нічого немає. Та нас бізнес чекає. Та в нас стільки справ раз, два, три, чотири, п’ять. У нас же багато, ми працювали й на тих і на інших, на багатих, на різних". У них адвокатура, багато грошей, мільйони",- заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мені фактично нічого не дали зробити за пів року, але ми задали хороший темп, НАБУ і САП почали давати результати, - Рябошапка

"Вони зрадили себе. Тому що будь-яка людина, коли її звільняють, яка говорила "я не тримаюся крісла, я нікого тут, Вова, не розставляю, тут моїх нема"... А потім вся вертикаль "їх нема". То ці люди, це неповага їх перш за все до себе. А що ж таке? Тобто політика цікава. Тобто все ж таки тримались за крісло вони", - резюмував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Данилюк Олександр (911) Рябошапка Руслан (441) Богдан Андрій (425)


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Топ коментарі
+51
Что оно хотело сказать???
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20.05.2020 15:45
+43
Шариков первые дни преобразования в человека. Набор слов никак не связанных между собой!
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20.05.2020 15:49
+37
Моника призналась в лишней хромосоме!
Зеленский об уволенных членах его команды: Они предали себя. Говорили "я никого не расставляю, здесь моих нет", а потом вся вертикаль "их нет" - Цензор.НЕТ 1191
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20.05.2020 15:46
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Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мишы… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет!

Главное у человека не деньги, а натурально хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон,- вверх дыбом. И тогда когда тому, одному которому, невчёному будеть белое, так уже ему, вчёному, которому, будет уже как, ну…Зелёное?
Нет! Рябое! (с)
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20.05.2020 15:56 Відповісти
Але ж "розумний", аж страшно !..
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20.05.2020 18:43 Відповісти
Зеленський звільнив своїх людей,яких сам призначив,за те,що вони призначали своїх людей...
Зачекайте...Так а хто звільнить Зеленського за такі недостойні призначення ?
Певно,той,хто його туди призначив ?
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20.05.2020 15:57 Відповісти
Зеленський про звільнених членів його команди: Вони зрадили себе. Говорили "я нікого не розставляю, тут моїх немає", а потім вся вертикаль "їх немає" - Цензор.НЕТ 245
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20.05.2020 15:58 Відповісти
Жах....
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20.05.2020 15:58 Відповісти
Шоу Довгоносиків: "Це тільки початок нашого тріумфального шествія ногами вперьод!"
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20.05.2020 16:03 Відповісти
Детский сад! Младшая группа!
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20.05.2020 16:54 Відповісти
Ніхто бубочка не зраджував. Він набрав саме таких, яких і планував. Візьмемо заяви Шмигаля, Єрмака...про воду в окупований Крим. Зе їх не звільнив і не вважає це зрадою, а правда від Рябошапка йому заважає. Отже, за все бубочка повинен нести відповідальність.
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20.05.2020 16:04 Відповісти
Детский сад. Видимо Украина достойна таких президентов. То убийца журналиста, то пасечник, то шапочный вор, то клоун. Жаль.
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20.05.2020 16:04 Відповісти
Ющ в начале своего пути действительно хотел и пытался изменить систему к лучшему. Да, он оказался слабым для большой политики. Да, отравление его морально сломало. Да, после выздоровления он отгородился от политики и с головой ушел в хобби, не интересовался ничем иным кроме пасеки. Но прежде чем насмехаться над достойным человеком из-за его слабости ним подумай о том сколько бы ты продержался на его месте.
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20.05.2020 17:19 Відповісти
Ой, дурак!
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20.05.2020 16:06 Відповісти
" Глубина айсберга мы знаем разные. Я не гоняюсь за рейтингами. Но цифры говорят, если бы сейчас был второй тур, я бы набрал 75 %. Если бы был первый тур, я бы забил больше, чем в прошлом году."- да он просто уже конченый кокаинист
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20.05.2020 16:08 Відповісти
что он курит ?
думаю осенью ЗеГниды получат 2%
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20.05.2020 16:27 Відповісти
І за кого ж ви цього разу голосуватимете ?
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21.05.2020 01:59 Відповісти
я голосовал за Тимошенко
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21.05.2020 08:36 Відповісти
Отакої !!!
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20.05.2020 16:08 Відповісти
усі розумні думки з прес-конференції вмістилися би в одну хвилину: хвилину мовчання

не дивно, коли в суфлерах сидить Віталік Кличко
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20.05.2020 16:09 Відповісти
Що за порівняння ? Клічко знає 4(!) іноземні мови і здобув освіту в Німеччині , а там дипломи не продають . А оте , скоріш за все , ніколи й ні де не вчилося , та й марно таке навчати .
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20.05.2020 16:39 Відповісти
Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!...(с)
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20.05.2020 16:13 Відповісти
Ну да, вся прессуха вроде того
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20.05.2020 16:17 Відповісти
Я тоже когда посмотрел...первое что вспомнилось это Голохвостов....
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20.05.2020 16:19 Відповісти
Тоже самое, только я читал - не переношу на слух эту тварь гнусавую
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20.05.2020 19:25 Відповісти
Заздрю Вашим нервам.
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21.05.2020 02:00 Відповісти
А мені так захотілось його за горло подєржать...
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20.05.2020 18:49 Відповісти
а зачем зенаркоше стул феном сушили...видно он сцыкун и физиологически
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20.05.2020 16:15 Відповісти
зешанкр / шанкр
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20.05.2020 16:28 Відповісти
Без фена - никак: Зеленскому согрели кресло перед пресс-конференцией (видео)

http://www.facebook.com/100001313440343/videos/2880284462025307/ www.facebook.com/100001313440343/videos/2880284462025307/
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20.05.2020 16:21 Відповісти
Уравнивание температур с горящим пердаком перзЕдента...
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20.05.2020 16:22 Відповісти
Что бы не зашкварчало когда садиться будет )
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20.05.2020 18:08 Відповісти
Це над кимось ще й сміялося ? Дурніший за кучму , януковича , азарова і царьова разом взятих . Так придуркувато ще ніхто не спілкувався . Якщо захоче щось купити , то за ним обов'язково буде черга .
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20.05.2020 16:26 Відповісти
Ого,да ты ,пацанчик, просто чмо.
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20.05.2020 16:26 Відповісти
ШТА?!
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20.05.2020 16:27 Відповісти
охметовско/ярмаковский клован колыван
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20.05.2020 16:30 Відповісти
Нарешті зрозумів логіку зебілів . Тепер кожен зебіл каже : " я розумніший за "преЗЕдента" !
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20.05.2020 16:31 Відповісти
Нарешті зрозумів логіку зебілів . Тепер кожен зебіл каже : " я розумніший за "преЗЕдента" !
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20.05.2020 16:33 Відповісти
Зеленський про звільнених членів його команди: Вони зрадили себе. Говорили "я нікого не розставляю, тут моїх немає", а потім вся вертикаль "їх немає" - Цензор.НЕТ 5212
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20.05.2020 16:51 Відповісти
"Когда вы говорите Иван Васильевич,такое впечатление,что вы бредите...."(С).
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20.05.2020 16:53 Відповісти
Жестяк. Нормально? Значить він хоче щось досягти, а іншим, що не треба. За кого він себе має?
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20.05.2020 17:02 Відповісти
ржунемогу.... единственная понятная мысль из этого сумбура - это "я их назначил, чтобы они "мне помогали" и были ручными, а они решили делать по-своему или не делать как я говорил". Рябошапка предпочел работать на правовое поле Украины, Данилюк - не выполнять противоправные указания по СНБО, а уж Богдан - не ясно на кого работать...
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20.05.2020 17:03 Відповісти
*Соцсети насмешило видео, как Зеленскому сушили стул перед пресс-конференцией*

https://hronika.hyser.com.ua/139325-ochen-promok-set-nasmeshilo-video-kak-zelenskomu-sushili-stul

Ще не почалося, а бубачка вже всцявся?
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20.05.2020 17:06 Відповісти
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20.05.2020 17:11 Відповісти
Он и во время прессухи всцявся)))
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20.05.2020 19:29 Відповісти
Добре шо не всравсь
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20.05.2020 21:44 Відповісти
Ну да ....своих нет © Тож иллюминаты пробрались под видом Ермаков , Юзиков , братьев Шефиров , Бакановых , Сивух и еще хрен знает какой 3.14здотни занявшей все ключевые посты в стране..
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20.05.2020 17:08 Відповісти
Они предали СЕБЯ и УКРАИНУ, когда пошли тебе служить, привели тебя к власти и обрекли Украину на годы отката реформ, экономических и людских потерь!
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20.05.2020 17:16 Відповісти
Итог пресс-конференции: Зеленский либо тупее Ющенко, либо брехливее Порошенко Май 20, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bb%d0%b8%d0%b1.html#comments Комментарии: 3

Это просто кошмар! Президент Зеленский на сегодняшней пресс-конференции хвалил Ермака (!), хвалил Баканова (!) , хвастался грандиозным строительством дорог, мостов и т. д.
Также он восхищался успехами в борьбе Украины под его руководством с коронавирусом.
В общем, Зеленский сегодня исполнил перед страной песню «Все хорошо, прекрасная маркиза»…
Вот как https://www.facebook.com/butusov.yuriy описал в Фейсбуке начало пресс-конференции журналист Юрий Бутусов, приводя цитаты президента:
«Я завжди говорю правду…
Ми виконали усе, що записано у нашій програмі…
Єрмак і Шефір не займаються кадровою политикою…
Я не призначаю друзів…
У нас є конкурси…
Гарні люди не можуть наповнити бюджет…».
Ну а ваш покорный слуга, слушая Зеленского, испытывал поочередно два противоречивых чувства.
Порой мне казалось, что он говорит искренне. Но просто позволил полностью окунуть себя в теплую ванну, поверил в льстивую ложь своей придворной челяди и потому выглядит сейчас, как какой-то инопланетянин, который только что прилетел на Землю.
Если же так, то Зеленский - феноменально глуп. Еще глупее, чем экс-президент Ющенко, который тоже искренне считал, что он чуть ли не мессия…
Однако в другие моменты пресс-конференции я убеждался, что Зеленский врет - врет нагло и цинично. Однако у него это очень хорошо получается, намного лучше, чем у Порошенко.
Впрочем, это и логично, ведь в отличие от Петра Алексеевича нынешний президент является профессиональным актером.
Окончательный вывод мною так и не был сделан: Зеленский тупее Юшенко или брехливее Порошенко?
При этом оба варианты являются очень печальными для Украины. Особенно в такое время, как сейчас.
Кроме того, между двумя указанными вариантами может стоять не «или», а «и». Причем, так, скорее и есть.
А это, пожалуй, самый гремучий случай…
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20.05.2020 17:18 Відповісти
Цікаво, чому ЮБ порівнює це чмо з двома проукпаїнськими президентами ?
Не з Яником, не з Кучмою, про Кравчука мовчу ...
А саме з ВЮ та ПП ?
Показово. І вже не дивно.
Два найбільших зла для ЮБ - Ющенко та Порошенко.
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21.05.2020 02:04 Відповісти
*проукраїнськими
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21.05.2020 02:58 Відповісти
Ніхто без команди однодумців не спрацюється. Результат може бути відмінний. Тому що йде шалений опір старої команди (усюди), яким не подобається (просто не подобається, вважають нового керівника людиною того чи іншого і опираються, бо є людьми залежними від попередньої команди). Альтруістів немає, а якщо є, то вони популісти і результату від них чекать не варто
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20.05.2020 17:20 Відповісти
Коль нету здравого ума-
не будут вечными державы,
где перемен сплошная кутерьма.
- https://socratify.net/quotes/nikkolo-makiavelli Никколо Макиавелли,
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20.05.2020 17:40 Відповісти
Так своих людей ставить правильно, или неправильно?
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20.05.2020 17:32 Відповісти
Ничего не понял. Ихтамнеты уже в правительстве?
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20.05.2020 17:36 Відповісти
И всё сказанное относится и к самому Зеленскому.
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20.05.2020 18:29 Відповісти
дрим-тим
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20.05.2020 18:53 Відповісти
да-да... "царь хороший - бояре плохие"
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20.05.2020 18:58 Відповісти
Так вони робили. як сам цар - ставили своїх людей. То йому можна, а їм ні?
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20.05.2020 19:04 Відповісти
Когда https://citaty.info/topic/chelovek-lyudi человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как https://citaty.info/topic/myshi мыши ... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но https://citaty.info/topic/net нет !
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20.05.2020 20:56 Відповісти
Яка лицемірна гнила наволоч !
Ти, виродок, гундосив, що =уйдЬОшЬ=, як порушиш закон.
Ти скільки їх уже порушило від реєстрації своєї туші кандидатом ???
Але не йдеш.

Тому заткнися.
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21.05.2020 01:53 Відповісти
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