Зеленський про звільнених членів його команди: Вони зрадили себе. Говорили "я нікого не розставляю, тут моїх немає", а потім вся вертикаль "їх немає". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що звільнені ним члени його команди обманювали, коли запевняли, що не триматимуться за своє крісло і не цікавляться політикою.

Про це в коментарі Прямому каналу заявив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про ставлення до звільнених членів його команди і заяв на його адресу екссекретаря РНБО Олександра Данилюка та ексГенпрокурора Руслана Рябошапки, передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу Вам сказати, що це не тільки просто образа. Це, мені здається, неповага, і перш за все це їх неповага до себе. Ви знаєте чому? Коли я йшов у президенти, у нас була передвиборча кампанія, і багато людей працювали з нами. Багато з них залишились. Деякі люди дійсно пішли з команди. Кожен з цих людей мені сказали: "ми йдемо, щоб просто тобі допомогти. Ми так хочемо, щоб ти став президентом України. Але пам’ятай, ми не тримаємось". "Я не хочу бути Генеральним прокурором", - говорив мені пан Рябошапка, - "я не хочу".

Я йому казав: "Руслан, давай, треба". Він каже: "ОК, заради країни, піду і буду чесним Генеральним прокурором, але в будь-який момент скажеш мені Володя, і я піду. Мені є чим займатися". І всі ці люди, про кого Ви кажете, вони всі це говорили "та нам не треба, ми ж тут не заробляємо, нічого немає. Та нас бізнес чекає. Та в нас стільки справ раз, два, три, чотири, п’ять. У нас же багато, ми працювали й на тих і на інших, на багатих, на різних". У них адвокатура, багато грошей, мільйони",- заявив Зеленський.

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"Вони зрадили себе. Тому що будь-яка людина, коли її звільняють, яка говорила "я не тримаюся крісла, я нікого тут, Вова, не розставляю, тут моїх нема"... А потім вся вертикаль "їх нема". То ці люди, це неповага їх перш за все до себе. А що ж таке? Тобто політика цікава. Тобто все ж таки тримались за крісло вони", - резюмував Зеленський.