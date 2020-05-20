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Підвищення цін на залізничні квитки після закінчення карантину не буде, - Криклій. ВIДЕО

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що підвищення вартості залізничних квитків після закінчення карантину не буде.

Про це сказав Криклій під час брифінгу за результатами засідання Кабінету Міністрів у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Те, що стосується залізничних перевезень - підвищення вартості не буде. Ми прекрасно розуміємо соціальний ефект і важливість цих перевезень", - сказав він під час брифінгу за результатами засідання Кабінету Міністрів у середу.

Говорячи про маршрутні міські таксі та автобусні перевезення, міністр зазначив, що підвищення тарифів також не повинно бути.

"Її (ціну. - Ред.) встановлено на рівні міст і вона не повинна збільшуватися. Хіба, що місто почне переглядати, чого б ми не радили, враховуючи соціальний аспект цього питання", - додав він.

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Автор: 

квитки (448) Укрзалізниця (6843) ціни (3934) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+3
Значит будет до окончания карантина! Шо неясно?
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20.05.2020 16:48
+3
А зебилье летать будет в парах конопли )))
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20.05.2020 16:54
+2
Повышения цен на железнодорожные билеты после окончания карантина не будет, посмотрите в эти честные глаза.
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20.05.2020 16:49
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Так само як і підвищення тарифів на електроенергію.

Тільки аж з 01 січня 2021...
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20.05.2020 16:41 Відповісти
Где была твоя истерика, когда Порошенко коммуналку в три раза задрал? Кинь ссылку.
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20.05.2020 16:56 Відповісти
Тримай, https://censor.net/user/470586 - заслужив

Підвищення цін на залізничні квитки після закінчення карантину не буде, - Криклій - Цензор.НЕТ 7977
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20.05.2020 17:01 Відповісти
Куда ехать ? Все заграничные курорты недоступны . А принимать лечение уринотерапией в акватории Бердянска или Кирилловки , это не моё .
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20.05.2020 16:44 Відповісти
Вначале июня едь на машине, если море теплое будет. Пока не обписяли
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20.05.2020 16:52 Відповісти
Если медузы не загрызут )))
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20.05.2020 16:55 Відповісти
Они в августе, когда море теплое. Обычно с 10 июня море комфортное
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20.05.2020 17:32 Відповісти
Как раз нет. Они в июне, начале июля и в с середины августа в тех краях. Я не отдыхаю там, но у меня знакомые прям даты знают. С 20 июля по 17 августа их нет. Что-то такое.
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20.05.2020 19:01 Відповісти
За Азов не знаю, а в черном в июне их практически нет.я там живу)
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20.05.2020 20:40 Відповісти
Правильно пусть порохоботы пешком ходят
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20.05.2020 16:45 Відповісти
А зебилье летать будет в парах конопли )))
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20.05.2020 16:54 Відповісти
Значит будет до окончания карантина! Шо неясно?
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20.05.2020 16:48 Відповісти
Повышения цен на железнодорожные билеты после окончания карантина не будет, посмотрите в эти честные глаза.
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20.05.2020 16:49 Відповісти
Молодой ******, плацкартов не должно быть.
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20.05.2020 16:50 Відповісти
С сентября +20%, потом с 1 января +20%. А так да, не буит )))
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20.05.2020 16:53 Відповісти
Это у лаптей бензин по такому графику подорожает.
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20.05.2020 16:57 Відповісти
Льготы все порубайте, пусть бабушки не кочуют. Дёшево значит не будет дезинфекции, оставьте максимум купейные вагоны. Вы плять доиграетесь, что один больной в плацкарте и писец всем
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20.05.2020 16:55 Відповісти
Кондиционеры в Интерсити наверное тоже сильная опасность, я лично на машине, и самолётам тоже игнор
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20.05.2020 16:57 Відповісти
Не бреши лапоть)
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20.05.2020 17:10 Відповісти
Им поверить, себя обмануть! Сегодня лошара уже падумает о втором сроке! Думается что отбывать он его будет уже на нарах!
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20.05.2020 17:16 Відповісти
Неужели Криклий уже нажерся? Не верю!
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20.05.2020 18:03 Відповісти
Читаем между строк. Исходя из заповаедей Жванецкого получается, что на удвоении цены железнодорожныхъ билетов они (власть) не остановятся.
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20.05.2020 19:57 Відповісти
 
 