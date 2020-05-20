Підвищення цін на залізничні квитки після закінчення карантину не буде, - Криклій. ВIДЕО

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що підвищення вартості залізничних квитків після закінчення карантину не буде.

Про це сказав Криклій під час брифінгу за результатами засідання Кабінету Міністрів у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Те, що стосується залізничних перевезень - підвищення вартості не буде. Ми прекрасно розуміємо соціальний ефект і важливість цих перевезень", - сказав він під час брифінгу за результатами засідання Кабінету Міністрів у середу.

Говорячи про маршрутні міські таксі та автобусні перевезення, міністр зазначив, що підвищення тарифів також не повинно бути.

"Її (ціну. - Ред.) встановлено на рівні міст і вона не повинна збільшуватися. Хіба, що місто почне переглядати, чого б ми не радили, враховуючи соціальний аспект цього питання", - додав він.

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