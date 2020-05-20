Турецькі безпілотники Bayraktar знищили не менше 8 російських "Панцирів" у Лівії. ВIДЕО
Туреччина в Лівії знищила не менше 8 російських самохідних зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".
Про це в Facebook повідомив ветеран АТО Андрій Шор, передає Цензор.НЕТ.
"Турки лускають Панцирі в Лівії як насіння. Це вже п'ять за пару днів? А всього 8 (9 із вечірнім, поки що непідтвердженим). Хороша новина - Панцир "Байрактар" не бачить, судячи з усього", - написав він.
Топ коментарі
+82 Vika Lysenko
показати весь коментар20.05.2020 23:19
+63 Гыг с Вами
показати весь коментар20.05.2020 23:22
+55 Van-Basten Van-Basten
показати весь коментар20.05.2020 23:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Итог действий Эрдогана это сокращение продажи оружия из РФ странам третьего мира. Согласитесь, что даже за БОЛЬШИЕ откаты руководители стран, третьего мира не рискнут ставить под удар свою карьеру, покупая металлолом. Оставшийся рынок - это в основном за бесплатно рынок террористам, с которыми РФ имеет тесные связи.
--------------------------------------
ИТОГ: Саудовская Аравия и США сделали свое дело по нефти и газу, США и Запад - свое по санкциям (требуется еще усиление), а Турция - свое по вооружению. Люблю отдыхать в Турции и дышать воздухом свободы в США.