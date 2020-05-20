Турецькі безпілотники Bayraktar знищили не менше 8 російських "Панцирів" у Лівії. ВIДЕО

Туреччина в Лівії знищила не менше 8 російських самохідних зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".

Про це в Facebook повідомив ветеран АТО Андрій Шор, передає Цензор.НЕТ.

"Турки лускають Панцирі в Лівії як насіння. Це вже п'ять за пару днів? А всього 8 (9 із вечірнім, поки що непідтвердженим). Хороша новина - Панцир "Байрактар" не бачить, судячи з усього", - написав він.

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