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Турецькі безпілотники Bayraktar знищили не менше 8 російських "Панцирів" у Лівії. ВIДЕО

Туреччина в Лівії знищила не менше 8 російських самохідних зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".

Про це в Facebook повідомив ветеран АТО Андрій Шор, передає Цензор.НЕТ.

"Турки лускають Панцирі в Лівії як насіння. Це вже п'ять за пару днів? А всього 8 (9 із вечірнім, поки що непідтвердженим). Хороша новина - Панцир "Байрактар" не бачить, судячи з усього", - написав він.

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Турецькі безпілотники Bayraktar знищили не менше 8 російських Панцирів у Лівії 01

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Автор: 

безпілотник (4153) Лівія (117) росія (65146) Туреччина (3500)


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Топ коментарі
+82
Браво ! Это вам не зелесрань !
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20.05.2020 23:19
+63
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Тут некоторые не скрывают своей радости от того, что турецкие дроны уничтожили в Ливии за два дня 6 российских неубиваемых Панцирей.
Я тоже.
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20.05.2020 23:22
+55
Турецкие беспилотники Bayraktar уничтожили не менее 8 российских "Панцирей" в Ливии - Цензор.НЕТ 2776
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20.05.2020 23:27
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а валодька щелкает высеры языком по 9 штук за день
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21.05.2020 12:27 Відповісти
Показательно шо даже рэб красуху зафигячили ракетой.рашка тебе по ходу не взошло с воевалками на по жизни.
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21.05.2020 13:09 Відповісти
Смотреть и не насмотреться😊 На Оскар
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21.05.2020 13:09 Відповісти
В Турции не смотрят говно 💩 каналы Россия 24 и звезда
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21.05.2020 15:25 Відповісти
Турки молодці. Давіть цю мразоту.
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21.05.2020 17:50 Відповісти
Люблю отдыхать в Турции. Этот народ делает свою работу обыденно, профессионально и без дешевого хайпа в виде видосиков типа Зекадр. В работе по уничтожению самоходного металлолома (не можем же мы назвать этот металлолом техникой) тот же обыденный профессиональный почерк. Появилась еще одна тема похвалить турков и завести с ними дружескую беседу.

Итог действий Эрдогана это сокращение продажи оружия из РФ странам третьего мира. Согласитесь, что даже за БОЛЬШИЕ откаты руководители стран, третьего мира не рискнут ставить под удар свою карьеру, покупая металлолом. Оставшийся рынок - это в основном за бесплатно рынок террористам, с которыми РФ имеет тесные связи.
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ИТОГ: Саудовская Аравия и США сделали свое дело по нефти и газу, США и Запад - свое по санкциям (требуется еще усиление), а Турция - свое по вооружению. Люблю отдыхать в Турции и дышать воздухом свободы в США.
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21.05.2020 18:47 Відповісти
Чудові новини! Турецький султан,на відміну від *****, паражняк нє гоніт.І мультики не показує...
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21.05.2020 21:01 Відповісти
народ а сколько это в педорубликах?)
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21.05.2020 21:15 Відповісти
Чепушила з Пасічником розпетушили пірья, збираючись рухати зону розмежування, коли вже ми будемо чути скільки українські безпілотники "Горлиця" потрощили власівського металобрухту в Українському Донбасі.
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21.05.2020 22:18 Відповісти
беспилотник разделал панцирь, как бог черепаху )
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21.05.2020 23:02 Відповісти
Отлично, плюсую. Только где наши ударные беспилотники? Вроде как сообщения об этом мелькали, но пока не видно.
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21.05.2020 23:21 Відповісти
Ну тут надо бы быть обьективным: на видео видно уничтожение только двух Панцирей, один из которых вообще ехал в походном состоянии и не работал. Было бы 9 - было бы видео по каждому.
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22.05.2020 00:32 Відповісти
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