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Для літніх педагогів складуть гнучкий графік роботи під час пандемії коронавірусу, - в.о. голови Міносвіти Мандзій. ВIДЕО

В. о. міністра освіти України Любомира Мандзій розповіла, як зміниться життя літніх педагогів через пандемію коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це вона розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1", відповідаючи на запитання, що буде з працівниками 60+.

"Це люди у групі ризику. Тому, до прикладу, коли нормалізується ситуація, то безперечно директори врахують вік кожного працівника, зроблять гнучкий графік, щоб не наражати на небезпеку тих людей, які перебувають в групі ризику. Гнучкий графік — це не відсторонення. Має бути графік, щоб не наражати на небезпеку з одного боку, а з іншого — можливо виконання інших функцій", - сказала Мандзій.

За її словами, на зарплаті це не відіб'ється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти готує для навчальних закладів рекомендації щодо роботи в умовах пандемії, - Мандзій

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Мандзій Любомир (54)


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Та 4000$?
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21.05.2020 10:10 Відповісти
евро. ляпы врага нужно знать хорошо.
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21.05.2020 10:16 Відповісти
Саме $
https://www.youtube.com/watch?v=SPbAxIULVTM
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21.05.2020 10:26 Відповісти
Там ключевые слова - "гибки график" - учителя еще и должны остануться, причем они будут должны врачам, которые ждут 300% надбавку!)))
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21.05.2020 11:14 Відповісти
дискриминация по возрастному признаку
впрочем зелёные начали именно с изнасилования Конституции
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21.05.2020 10:11 Відповісти
Короче жопа им, никакой директор школы не станет заморачиваться с гибким графиком для пожилых педагогов, влепят 0.3 ставки вместо 4000у.е и всего делов И что значит других функций, полы после уроков мыть?
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21.05.2020 10:12 Відповісти
То Мандзій в.о.голови "мінздрава"? Ви журналістів набираєте з тих, хто навіть в Трускавець не потрапив?
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21.05.2020 10:28 Відповісти
Ограничения есть ограничения и они действуют для всех ( не зависимо от статуса, места работы и специальности) если ограничения для 60+ то и для учителей в том числе. Или тогда нужно менять возрастную рамку ( скажем поднимать ее до 65+ как в "раше") или отправлять на пенсию.Иначе ( как всегда у нас) будут двойные стандарты и еще большая путаница. Думаю этот вопрос нужно утрясти
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21.05.2020 10:37 Відповісти
Может пожилых педагогов отправить нах. на пенсию и дать дорогу молодым? Ато старые пердуны в морщинах как баба яга човгают по школе маразм свой распространяют на детей и молодых учителей вытесняют. Кроме того старые пердуны позанимали и поприписывали себе часы чтобы получать больше зарплаты которые они и близко не отрабатывают. А молодые не идут потому что их запихнут всегда в самую дыру на мизерную голую ставку. Разница в зарплатах в 3 раза.
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21.05.2020 10:46 Відповісти
 
 