Для літніх педагогів складуть гнучкий графік роботи під час пандемії коронавірусу, - в.о. голови Міносвіти Мандзій. ВIДЕО

В. о. міністра освіти України Любомира Мандзій розповіла, як зміниться життя літніх педагогів через пандемію коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це вона розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1", відповідаючи на запитання, що буде з працівниками 60+.

"Це люди у групі ризику. Тому, до прикладу, коли нормалізується ситуація, то безперечно директори врахують вік кожного працівника, зроблять гнучкий графік, щоб не наражати на небезпеку тих людей, які перебувають в групі ризику. Гнучкий графік — це не відсторонення. Має бути графік, щоб не наражати на небезпеку з одного боку, а з іншого — можливо виконання інших функцій", - сказала Мандзій.

За її словами, на зарплаті це не відіб'ється.

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