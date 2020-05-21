Зараз не можна чітко сказати, яким буде план реінтеграції ОРДЛО. У мене в голові близько 12 сценаріїв розвитку подій, - Резніков. ВIДЕО
Зараз не можна чітко сказати, яким буде план плавної реінтеграції територій, бо все залежить від сценаріїв розвитку подій, які будуть і можуть відбуватися.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив в інтерв'ю "Новинам Донбасу".
"Дивіться, зараз немає відповіді на те, якими будуть плани. Попутно про них говорити некоректно, тому що все залежить від сценаріїв розвитку подій, які будуть і можуть відбуватися. Вони дуже різні. Вони залежать від різних чинників, і, на жаль, не всі вони залежать від України.
Так, безумовно, наша позиція важлива, але є ще й економічний, політичний, геополітичний чинники. І залежно від цього ми готуємося до різного розвитку подій: короткострокові, середньострокові, довгострокові. У мене в голові сьогодні близько 12 сценаріїв розвитку подій. Від дуже негативних до дуже позитивних", - сказав він.
За його словами, це той самий коронавірус: "Це, зокрема, "чорні лебеді", як модно зараз казати. І, безумовно, чинник впливу цих "чорних лебедів" на економіку, а отже, і на політику наших сусідів - Російську Федерацію, тому що з нею пов'язана війна на Донбасі. Ми ж з вами розуміємо, що це міжнародна військова агресія, відповідно, ми виписуємо для себе ці сценарії. План від цього теж залежить".
"Мало того, ми можемо пройти з вами до якоїсь точки, потім ситуація зміниться і почнеться роздвоєння, і ми підемо коротшою або довшою дорогою. Головне розуміти, куди ми хочемо прийти. А прийти ми хочемо до повноцінної реінтеграції окупованих територій, включно з людьми і самими землями. Але ще раз повторюся, треба бути чесними перед самими собою, початок деокупації може відбутися протягом року, а може і не відразу. Треба розуміти, що йдеться вже про десятиліття відновлення зруйнованої інфраструктури, десятиліття зміни поколінь людей, які сьогодні інфіковані (пропагандою. - Ред.), десятиліття прийняття один одного. За 6 років уже відбулася ідеологічна зміна, "промивання" мізків, ми пішли кудись далі зі своїми демократичними поняттями, сприйняттям суспільства, цінностями, а там ці цінності або втрачені, або не знайдені. За великим рахунком, там ще залишилася модель Радянського Союзу з точки зору сприйняття. У нас з вами там є певний прогрес: ми продовжуємо сьогодні відстоювати свою незалежність, це новий етап нашої незалежності. Тому зараз поетапно конкретизувати чіткі речі я б не хотів, це буде неправильно", - зазначив віцепрем'єр.
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- У меня два мешка "плана"!!!
Всё на много банальней. У нас на реинтеграцию нет денег. На на кредиты же МВФ и **** территории возвращать.
ля русских Донбасс как камень на шее, как и Крым. Они годятся, разве что, как плацдармы, но не как территории с экономическим потенциалом. Своего там нет, а взяться он может только из и от расеи, у которой этот потенциал уже на ладан дышит.
Русские понимают, что эти "ОР" для нас как заноза, кровоточащая и подгнивающая. Она нас беспокоит и ослабляет, что им и нужно.
Вот вытащить ее они нам не дадут, во всяком случае, сделают все, чтоб она таковой оставалась.
08.05.20 10:08 Средства по новой программе МВФ будет проще получить, - представитель Украины в МВФ Рашкован
https://images.cnscdn.com/images/5/a/c/c/5acc74e2fc6da44283bb4d2a04ca79ec/original.jpgбудет проще получить средства Международного валютного фонда по новой 18-месячной программе (stand-by), чем по трехлетней программе расширенного финансирования (EFF).
https://censor.net/https://censor.net/n3194211
Оказывается, что это - победа...
В прошлом году в Украине прошли демократические выборы, шваль в них не участвовала. Нужно не упустить возможность воспользоваться этим.
Даже бОльшее количество "планов" не сильно помогло в конце "игры" .
«- Гроссмейстер сыграл е2 - е4.»
«На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет восемнадцать испанских партий. В остальных двенадцати черные применили хотя и устаревшую, но довольно верную https://chesswood.ru/debyuty/otkrytye/zashhita-filidora-c41.html защиту Филидора . Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни.» (с)
А я думал, что у тебя всего три наперстка
А в мене один :"Глибокий рів з крокодиоами на найближчі 50 років, а там подивимось"
P.S. Крокодилів не годувати!!!
Это все что нужно сделать для реинтеграции этого даунецолугандонского отребья.