Зараз не можна чітко сказати, яким буде план реінтеграції ОРДЛО. У мене в голові близько 12 сценаріїв розвитку подій, - Резніков. ВIДЕО

Зараз не можна чітко сказати, яким буде план плавної реінтеграції територій, бо все залежить від сценаріїв розвитку подій, які будуть і можуть відбуватися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив в інтерв'ю "Новинам Донбасу".

"Дивіться, зараз немає відповіді на те, якими будуть плани. Попутно про них говорити некоректно, тому що все залежить від сценаріїв розвитку подій, які будуть і можуть відбуватися. Вони дуже різні. Вони залежать від різних чинників, і, на жаль, не всі вони залежать від України.

Так, безумовно, наша позиція важлива, але є ще й економічний, політичний, геополітичний чинники. І залежно від цього ми готуємося до різного розвитку подій: короткострокові, середньострокові, довгострокові. У мене в голові сьогодні близько 12 сценаріїв розвитку подій. Від дуже негативних до дуже позитивних", - сказав він.

За його словами, це той самий коронавірус: "Це, зокрема, "чорні лебеді", як модно зараз казати. І, безумовно, чинник впливу цих "чорних лебедів" на економіку, а отже, і на політику наших сусідів - Російську Федерацію, тому що з нею пов'язана війна на Донбасі. Ми ж з вами розуміємо, що це міжнародна військова агресія, відповідно, ми виписуємо для себе ці сценарії. План від цього теж залежить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков про реінтеграцію ОРДЛО: Перетинаючи КПВВ, люди мають потрапляти в Європу хоча б рівня Польщі чи Словаччини

"Мало того, ми можемо пройти з вами до якоїсь точки, потім ситуація зміниться і почнеться роздвоєння, і ми підемо коротшою або довшою дорогою. Головне розуміти, куди ми хочемо прийти. А прийти ми хочемо до повноцінної реінтеграції окупованих територій, включно з людьми і самими землями. Але ще раз повторюся, треба бути чесними перед самими собою, початок деокупації може відбутися протягом року, а може і не відразу. Треба розуміти, що йдеться вже про десятиліття відновлення зруйнованої інфраструктури, десятиліття зміни поколінь людей, які сьогодні інфіковані (пропагандою. - Ред.), десятиліття прийняття один одного. За 6 років уже відбулася ідеологічна зміна, "промивання" мізків, ми пішли кудись далі зі своїми демократичними поняттями, сприйняттям суспільства, цінностями, а там ці цінності або втрачені, або не знайдені. За великим рахунком, там ще залишилася модель Радянського Союзу з точки зору сприйняття. У нас з вами там є певний прогрес: ми продовжуємо сьогодні відстоювати свою незалежність, це новий етап нашої незалежності. Тому зараз поетапно конкретизувати чіткі речі я б не хотів, це буде неправильно", - зазначив віцепрем'єр.