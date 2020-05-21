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"Він вискочив, бл#! А куди ти летів, #обаний матрац?" - водій Renault збив чоловіка на пішохідному переході в Києві. ВIДЕО

У Києві на вулиці Туполєва водій автомобіля Renault збив чоловіка на пішохідному переході. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний, водій стверджує, що не встиг зреагувати на пішохода, який вибіг на зебру. Однак, очевидці ДТП стверджують, що госпіталізований пішохід, переходив дорогу не поспішаючи.

Також дивіться: Водій маршрутки збив насмерть пішохода в Одесі, - поліція. ФОТО

Автор: 

ДТП (4467) пішохід (117)


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Топ коментарі
+22
звичайна київська практика - перед пішохідними переходами не пригальмовують, думають, що там ніхто не ходить.
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21.05.2020 11:44
+17
але без варіантів - буде винен водій. Водії повинні бути готові до несподіваного кроку людини на перехід. А, якщо водій не був готовий - ласкаво просимо до обмеження або позбавлення волі.
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21.05.2020 11:56
+16
Так, але є ще лосі-пішоходи які думають, що їм не треба дивитися на дорогу перед тим як стати на перехід.
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21.05.2020 11:49
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Є таке правило: не бачиш - не їдеш. Або їдеш рівно настільки на скільки бачиш.
Якщо перехід для тебе "закритий" - вантажівкою або мікроавтобусом, то треба зменьшити швидкість і дуже обережно до нього наблизитись.
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23.05.2020 13:05 Відповісти
а потом с тротуара метров за семь вырвется у собачника его собачка, без поводка и намордника, броситься тебе под машину, и тебе предъявят - ты чё, оборзел, 15 км/час перед пешеходным переходом ехать, чуть собачку не раздавил. наверное, все согласятся, что, о том, что правила существуют не только для автомобилистов - знают только автомобилисты)
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23.05.2020 20:43 Відповісти
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