"Він вискочив, бл#! А куди ти летів, #обаний матрац?" - водій Renault збив чоловіка на пішохідному переході в Києві. ВIДЕО

У Києві на вулиці Туполєва водій автомобіля Renault збив чоловіка на пішохідному переході. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний, водій стверджує, що не встиг зреагувати на пішохода, який вибіг на зебру. Однак, очевидці ДТП стверджують, що госпіталізований пішохід, переходив дорогу не поспішаючи.

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