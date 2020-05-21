У Києві нетверезий водій на автобусі зіткнувся з таксі, а потім протаранив два припарковані автомобілі. ВIДЕО камер спостереження

На вулиці Корольова в Києві автобус на великій швидкості зіткнувся з автомобілем таксі, а потім протаранив ще один транспортний засіб, який своєю чергою врізався в авто, що стояло попереду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, ДТП сталася 20 травня і водій автобуса був нетверезий. На записі камер спостереження видно, що автобус рухається на доволі високій швидкості, а потім врізається в два припарковані автомобілі.

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