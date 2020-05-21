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У Києві нетверезий водій на автобусі зіткнувся з таксі, а потім протаранив два припарковані автомобілі. ВIДЕО камер спостереження

На вулиці Корольова в Києві автобус на великій швидкості зіткнувся з автомобілем таксі, а потім протаранив ще один транспортний засіб, який своєю чергою врізався в авто, що стояло попереду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, ДТП сталася 20 травня і водій автобуса був нетверезий. На записі камер спостереження видно, що автобус рухається на доволі високій швидкості, а потім врізається в два припарковані автомобілі.

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21.05.2020 15:44 Відповісти
Судя по видео ему только в NFS можно гонять.
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21.05.2020 15:47 Відповісти
ну сколько можно. вокруг одни дебилы и так понятно
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21.05.2020 15:54 Відповісти
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21.05.2020 16:31 Відповісти
офигеть, еще и эл.опору снес
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21.05.2020 16:49 Відповісти
Через рік в хроніці надзвичайних новин буде написано: "В Києві сьогодні був затриманий тверезий водій. На запитання чому він не п'яний, водій не зміг нічого пояснити."
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21.05.2020 17:43 Відповісти
У Києві нетверезий водій на автобусі зіткнувся з таксі, а потім протаранив два припарковані автомобілі - Цензор.НЕТ 7178
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21.05.2020 18:48 Відповісти
 
 