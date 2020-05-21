Вимагаємо від президента Зеленського чіткої проукраїнської позиції по "справі моряків" у Міжнародному арбітражі, - Порошенко. ВIДЕО
Рік тому команда п'ятого Президента України Петра Порошенка забезпечила попереднє рішення на користь України у справі проти Російської Федерації про агресію і затримання військових кораблів та їхніх екіпажів у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Міжнародний трибунал із морського права у Гамбурзі чітко став на сторону України, а його рішення, оприлюднене 25 травня минулого року, заклало основу для притягнення Росії як країни-агресора до міжнародно-правової відповідальності. Але доведення справи до кінця лягає на плечі теперішньої влади.
Про це у своєму зверненні заявив лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.
Порошенко зазначив, що після того, як у квітні звернув увагу на те, що нинішня влада не дуже переймається цим питанням, на Банковій та у МЗС нарешті почали щось робити.
"Днями Міністерство подасть меморандум із роз’ясненням позиції України до Спеціального міжнародного арбітражу. Арбітраж створений згідно з Конвенцією ООН з морського права та на основі рішення Гамбурзькому трибуналу. Але зусиль лише дипломатів замало. Це справа усієї держави", - переконаний Порошенко.
"Міжнародно-правову позицію України суттєво підриває політично вмотивована справа, яку за завданням Офісу Президента "розслідує" ДБР. Дії українського ДБР чітко синхронізуються із Федеральною службою безпеки Росії. Бо і ФСБ, і ДБР вважають прохід українських кораблів українським морем кримінальним злочином. І якщо Росія вже посилалася на позицію ДБР в ООН, то ясно, що в арбітражі вона так само прийме цей пас від української влади", - застерігає п'ятий Президент.
"За рік після інавгурації президент не випустив ані пари з вуст про забезпечення свободи судноплавства в Азовському морі та Керченській протоці для українських суден. А тим більше – для військових кораблів України. І за рік жоден український катер там не проходив – ніби йдеться не про нашу протоку, а про якесь російське озеро", - констатував Порошенко.
Він зазначив, що поради і водночас вимоги до влади – це фахові пропозиції, які відповідають національним інтересам України.
"1. МЗС має подати до арбітражу якісно підготовлений меморандум. Ми маємо вимагати компенсації збитків, завданих як державі Україна, так і морякам. Притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за агресію проти України на морі", - підкреслює Порошенко.
"2. Кримінальну справу за фактом подій формально має закрити ДБР, а фактично – той, хто її інспірував. Сліди ведуть на Банкову. Ще раз наголошую, наявність справи суттєво послаблює позицію Україні в міжнародному арбітражі", - зазначив лідер" Європейської Солідарності".
"3. Очікуємо, що з нагоди річниці перемоги України у Міжнародному трибуналі з морського права у Гамбурзі Володимир Зеленський порушить дивну обітницю мовчання щодо повзучої анексії Росією Азовського моря та Керченської протоки. І нарешті оприлюднить свою позицію щодо злочинних дій Росії проти України в акваторії Азова. Шкода, що він не зробив це вчора під час прес-конференції, на якій були присутні і закордонні ЗМІ", - зазначив Порошенко.
Політик зазначив, що чітка позиція глави держави є дуже важливою. Вона дозволить дипломатам посилювати міжнародний тиск на російського агресора та добиватися поглиблення азовського пакету санкцій проти Кремля, започаткованого нами. Рівно як і використовувати усі наявні інструменти та судові інстанції для притягнення Росії до відповідальності. І головне – відновлення справедливості, - резюмує Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все це, звісно, жодним чином не виправдовує самопройопів Зенаступніка. Але тих наразі небагато, тим більше з урахуванням того, що він змушений діяти у рамках, визначених паПєрєдніми пройопщиками гідності, яким з цього приводу краще взагалі іпло не розкривати.
Як же вас, зебілів, потрібно нищити...
Блд, перший же похід такої розвідки закінчився успішно!
Зебіли, млять...
"под зад пинок" получил Черчиль в апреле 45 года, Де Голю пришлось уйти в отставку, куда "мудрый нарид" засунул Наполеона тоже напоминать?
Что они должны были выполнить?
И,какая была необходимость посылать моряков под верный удар кацапов ?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ставлю ставку господа,что этот пост продержится минуту.))))
1. Чи укладався між Росією та Україною Великий договір про міждержавні стосунки, в якому були визначені кордони країн та на основі якого була проведена демаркація? Та, чи ні?
2. Чи укладалась між Росією та Україною угода про спільне використання Азовського моря? Так, чи ні?
3. Чи мала право Україна, згідно цих договорів, право вільного плавання як у прилеглих до берегів Криму водах, так і у Керченській протоці та Азовському морі? Так, чи ні?
4. Чи мали право в Криму, як складовій частині України, проводить референдум стосовно зміни його належності, якщо дане питання, згідно з Конституцією, віднесене до компетенції ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО референдуму (який, до того ж, має лише "консультативне" значення, а рішення приймається Верховною Радою України? Так, чи ні?
5. Чи заявляла Росія офіційним порядком, на дипломатичному рівні, до березня 2014 року, якісь претензії до України, стосовно територіальних питань? Так, чи ні?
6. Чи мала право Росія блокувать українські військові частини, захоплювать аеродроми та інші інфраструктурні об"єкти на території інщої суверенної держави, без оголошення війни? Так, чи ні?
І останнє питання: РОСІЯ - АГРЕСОР, ЧИ НІ?
Гарантію даю - або "кацапський попихач", під ніком https://censor.net/user/349447 "запхне язик у сраку" і зробить вигляд, що він це "не бачив" і "не читав", або "включить дурня" і почне нести якусь "ахінею", яка в перекладі на доступну мову буде означать "право кулака" - "Россия права, патамушта сильнее!".
Тоді питання: "Що Росія робить у ООН?" За подібне СССР вилетів з Ліги Націй, в 1940-му...
Разве ООН это ксерокопия Лиги наций?
Вам не кажется, что в попытках защитить Мальдивского мародера вы скатились на позицию державної зради?
оно боится...
Вы не в курсе что без международной поддержки Украина проиграет войну Расии?
А эта поддержка требует информационной подпитки?
А это значит что нужны события, где в Расию можно ткнуть пальцем?
*
Через «Х» месяцев признаться, что ты голосовал за зеленского, будет равносильно признанию, что ты сношал козу
через «У» месяцев - что ты сношал козла
через «»Z месяцев - что козёл сношал тебя
*
Не пройшло й року з часу приходу «Блазня» на пост президента України, як 73% почали люто відшукувать того, хто винен у їхній перемозі…
*
При «Пороху» всі знали про досягнення, і бачили їх, однак уперто шукали «зраду»… При «Блазні» всі знають про зраду і бачать її, однак все надіються відшукать хоч-якісь «досягнення»…
*
Телефонує, до Ватикану, після зустрічі Папи з Зеленським, Порошенко. Трубку бере сам Папа:
- Слухаю!...
- Здрастуйте, Ваша Святість… Ну, як пройшла зустріч?
- І не питай, сину мій… Точно, як ти і казав - «Дурний, шо сало без хліба…»
*
Ніколи ще 73% громадян України, які ходили на вибори, не жили, з-за Порошенка, так погано, як при Зеленському…
*
Чоловік побачив рекламу цукерок «Моніка», виробництва фабрики «Рошен»:
- І де ото продають отакі канхвети?
- Тобі не продадуть... Для цього потрібно мать на лобі наклейку "ЗЕ"... А ти, я думаю, такого соромишся і гидуєш...
"Ет цетера, цетера...". (Вже 20 сторінок анекдотів... За рік президентства... У решти президентів - по кілька штук... Не сторінок... А просто анекдотів...).