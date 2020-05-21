Вимагаємо від президента Зеленського чіткої проукраїнської позиції по "справі моряків" у Міжнародному арбітражі, - Порошенко. ВIДЕО

Рік тому команда п'ятого Президента України Петра Порошенка забезпечила попереднє рішення на користь України у справі проти Російської Федерації про агресію і затримання військових кораблів та їхніх екіпажів у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Міжнародний трибунал із морського права у Гамбурзі чітко став на сторону України, а його рішення, оприлюднене 25 травня минулого року, заклало основу для притягнення Росії як країни-агресора до міжнародно-правової відповідальності. Але доведення справи до кінця лягає на плечі теперішньої влади.

Про це у своєму зверненні заявив лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Порошенко зазначив, що після того, як у квітні звернув увагу на те, що нинішня влада не дуже переймається цим питанням, на Банковій та у МЗС нарешті почали щось робити.

"Днями Міністерство подасть меморандум із роз’ясненням позиції України до Спеціального міжнародного арбітражу. Арбітраж створений згідно з Конвенцією ООН з морського права та на основі рішення Гамбурзькому трибуналу. Але зусиль лише дипломатів замало. Це справа усієї держави", - переконаний Порошенко.



"Міжнародно-правову позицію України суттєво підриває політично вмотивована справа, яку за завданням Офісу Президента "розслідує" ДБР. Дії українського ДБР чітко синхронізуються із Федеральною службою безпеки Росії. Бо і ФСБ, і ДБР вважають прохід українських кораблів українським морем кримінальним злочином. І якщо Росія вже посилалася на позицію ДБР в ООН, то ясно, що в арбітражі вона так само прийме цей пас від української влади", - застерігає п'ятий Президент.



"За рік після інавгурації президент не випустив ані пари з вуст про забезпечення свободи судноплавства в Азовському морі та Керченській протоці для українських суден. А тим більше – для військових кораблів України. І за рік жоден український катер там не проходив – ніби йдеться не про нашу протоку, а про якесь російське озеро", - констатував Порошенко.

Він зазначив, що поради і водночас вимоги до влади – це фахові пропозиції, які відповідають національним інтересам України.



"1. МЗС має подати до арбітражу якісно підготовлений меморандум. Ми маємо вимагати компенсації збитків, завданих як державі Україна, так і морякам. Притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за агресію проти України на морі", - підкреслює Порошенко.



"2. Кримінальну справу за фактом подій формально має закрити ДБР, а фактично – той, хто її інспірував. Сліди ведуть на Банкову. Ще раз наголошую, наявність справи суттєво послаблює позицію Україні в міжнародному арбітражі", - зазначив лідер" Європейської Солідарності".



"3. Очікуємо, що з нагоди річниці перемоги України у Міжнародному трибуналі з морського права у Гамбурзі Володимир Зеленський порушить дивну обітницю мовчання щодо повзучої анексії Росією Азовського моря та Керченської протоки. І нарешті оприлюднить свою позицію щодо злочинних дій Росії проти України в акваторії Азова. Шкода, що він не зробив це вчора під час прес-конференції, на якій були присутні і закордонні ЗМІ", - зазначив Порошенко.

Політик зазначив, що чітка позиція глави держави є дуже важливою. Вона дозволить дипломатам посилювати міжнародний тиск на російського агресора та добиватися поглиблення азовського пакету санкцій проти Кремля, започаткованого нами. Рівно як і використовувати усі наявні інструменти та судові інстанції для притягнення Росії до відповідальності. І головне – відновлення справедливості, - резюмує Порошенко.