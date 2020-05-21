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Новини Відео Агресія Росії проти України
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Вимагаємо від президента Зеленського чіткої проукраїнської позиції по "справі моряків" у Міжнародному арбітражі, - Порошенко. ВIДЕО

Рік тому команда п'ятого Президента України Петра Порошенка забезпечила попереднє рішення на користь України у справі проти Російської Федерації про агресію і затримання військових кораблів та їхніх екіпажів у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Міжнародний трибунал із морського права у Гамбурзі чітко став на сторону України, а його рішення, оприлюднене 25 травня минулого року, заклало основу для притягнення Росії як країни-агресора до міжнародно-правової відповідальності. Але доведення справи до кінця лягає на плечі теперішньої влади.

Про це у своєму зверненні заявив лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Порошенко зазначив, що після того, як у квітні звернув увагу на те, що нинішня влада не дуже переймається цим питанням, на Банковій та у МЗС нарешті почали щось робити.

"Днями Міністерство подасть меморандум із роз’ясненням позиції України до Спеціального міжнародного арбітражу. Арбітраж створений згідно з Конвенцією ООН з морського права та на основі рішення Гамбурзькому трибуналу. Але зусиль лише дипломатів замало. Це справа усієї держави", - переконаний Порошенко.

"Міжнародно-правову позицію України суттєво підриває політично вмотивована справа, яку за завданням Офісу Президента "розслідує" ДБР. Дії українського ДБР чітко синхронізуються із Федеральною службою безпеки Росії. Бо і ФСБ, і ДБР вважають прохід українських кораблів українським морем кримінальним злочином. І якщо Росія вже посилалася на позицію ДБР в ООН, то ясно, що в арбітражі вона так само прийме цей пас від української влади", - застерігає п'ятий Президент.

"За рік після інавгурації президент не випустив ані пари з вуст про забезпечення свободи судноплавства в Азовському морі та Керченській протоці для українських суден. А тим більше – для військових кораблів України. І за рік жоден український катер там не проходив – ніби йдеться не про нашу протоку, а про якесь російське озеро", - констатував Порошенко.

Він зазначив, що поради і водночас вимоги до влади – це фахові пропозиції, які відповідають національним інтересам України.

"1. МЗС має подати до арбітражу якісно підготовлений меморандум. Ми маємо вимагати компенсації збитків, завданих як державі Україна, так і морякам. Притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за агресію проти України на морі", - підкреслює Порошенко.

"2. Кримінальну справу за фактом подій формально має закрити ДБР, а фактично – той, хто її інспірував. Сліди ведуть на Банкову. Ще раз наголошую, наявність справи суттєво послаблює позицію Україні в міжнародному арбітражі", - зазначив лідер" Європейської Солідарності".

"3. Очікуємо, що з нагоди річниці перемоги України у Міжнародному трибуналі з морського права у Гамбурзі Володимир Зеленський порушить дивну обітницю мовчання щодо повзучої анексії Росією Азовського моря та Керченської протоки. І нарешті оприлюднить свою позицію щодо злочинних дій Росії проти України в акваторії Азова. Шкода, що він не зробив це вчора під час прес-конференції, на якій були присутні і закордонні ЗМІ", - зазначив Порошенко.

Політик зазначив, що чітка позиція глави держави є дуже важливою. Вона дозволить дипломатам посилювати міжнародний тиск на російського агресора та добиватися поглиблення азовського пакету санкцій проти Кремля, започаткованого нами. Рівно як і використовувати усі наявні інструменти та судові інстанції для притягнення Росії до відповідальності. І головне – відновлення справедливості, - резюмує Порошенко.

Автор: 

Азовське море (1618) Керченська протока (360) моряки (927) Порошенко Петро (15173) трибунал (260) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+35
Ну так а як Вовік жартував у 2014?- ;Російскіє вайска стаят на граніцє, проста ані ету граніцу нємножка передвігают;
За Зеленського може проголосувати тільки відвертий україноненависник.
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21.05.2020 22:02
+29
Зеля аж пнеться, щоб нарешті з фуйлом відкрито знюхатись.
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21.05.2020 21:59
+23
Какой чёткой,проукраинской позиции можно требовать от проросийского торчка?
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21.05.2020 22:04
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21.05.2020 23:11 Відповісти
Вимагаємо від президента Зеленського чіткої проукраїнської позиції по "справі моряків" у Міжнародному арбітражі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9880
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21.05.2020 23:08 Відповісти
Петя ! 24 мая .езжай куда то по-дальше на шашлыки . отдохни .
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21.05.2020 23:11 Відповісти
Чергового проксі-касапа Asieleh Hatem тут деактивували. Ну, що можна сказати адмінам, окрім "МОЛОДЦІ"!!! за цей випадок
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21.05.2020 23:35 Відповісти
Хвореньке зєбільне звірятко, а чому тоді морський трибунал натягнув на кукан пєдоросію, як що такий злочинний був наказ Петра?
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22.05.2020 08:02 Відповісти
Бо він, педротику, враховував незаконність дій Росії стосовно Криму, чого головномандувач миру категорично уникав у своїй гібридній боротьбі з брацкімі агресорами. З ж військової точки зору керченський педронаказ був нічим не гірший за іловайський.
Все це, звісно, жодним чином не виправдовує самопройопів Зенаступніка. Але тих наразі небагато, тим більше з урахуванням того, що він змушений діяти у рамках, визначених паПєрєдніми пройопщиками гідності, яким з цього приводу краще взагалі іпло не розкривати.
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22.05.2020 16:46 Відповісти
Це війна! Юлд! Розвідка боєм - не останній елемент в такій війні! Жертви на війні - звична справа! Хлопці знали, на що й йшли!
Як же вас, зебілів, потрібно нищити...
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21.05.2020 23:38 Відповісти
Наші предки в розвідку і врукопашну ходили. А ти - дебіл, який не тямить, що розвідники та розвідки бувають різними.
Блд, перший же похід такої розвідки закінчився успішно!
Зебіли, млять...
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21.05.2020 23:52 Відповісти
петю во всегалактические президенты!
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21.05.2020 23:45 Відповісти
Охренеть...ВСЁ спам,кроме петиСлава богу,что страну не дали в это превратить.Всё-таки мудрый он-украинский народ!(за это-в спам)
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21.05.2020 23:46 Відповісти
Украинский народ-мудрый.
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21.05.2020 23:49 Відповісти
Вообще очаровательноферма заспамила сообщение:Украинский народ-мудрый.Украинцы-оцените.
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22.05.2020 00:09 Відповісти
Народ то мудрый, а "нарид" не очень))) вы ко второй категории, видимо, относитесь.
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22.05.2020 02:39 Відповісти
Заколебался уже на это словоблудие отвечать.В 14-ом-НАРОД(проголосовал за петю).В 19-ом-нарид(дал пете пинка).Замечу-это одни и те же люди.И проблема не в них.
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22.05.2020 22:29 Відповісти
В 14м от страха народ поумнел ---поэтому выбрал Пороха, а потом вернулся в свое нормальное состояние (80 болото/20 активная и думающая часть) "устал ат вайны" и отупел---выбрал зеро..
"под зад пинок" получил Черчиль в апреле 45 года, Де Голю пришлось уйти в отставку, куда "мудрый нарид" засунул Наполеона тоже напоминать?
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23.05.2020 00:46 Відповісти
Опять бредятина.Всё было гораздо проще.Я прекрасно помню,как нам весной 14-го из каждого медийного утюга сказали,что нужно выбрать скорее президента,и что вся социология-за петю.Примитивный обман-сработал.Но потом народ,слава богу,разобрался.Великие имена можно не упоминать.А то прям по классике:Гомер,Мильтон и Паниковский
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23.05.2020 00:58 Відповісти
Я правильно вам диагноз поставила ---вы из 80% болота))) Можете не продолжать--не интересно.
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23.05.2020 01:02 Відповісти
Ну,в принципе,я доволенСказала фигню.Получила по физиономии аргументами."Гордо" слилась.Классика.
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23.05.2020 01:14 Відповісти
сказало фигню ты,получило по физии на примерах и назвало белое черным! Ватная классика)))
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23.05.2020 01:18 Відповісти
Та уймись ужеДа.В 14-ом действительно была чрезвычайная ситуация.Удалось впарить пустышку в роли спасителя.Но украинцы,слава богу,в состоянии отличить ******** от Черчилля.Слава богу-разобрались со временем.
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23.05.2020 01:31 Відповісти
Еще раз подтвердил свою дурость? Тебе о ней только на этой странице несколько форумчан намекали))) Или ты бот-нулевка? В любом случае
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23.05.2020 01:39 Відповісти
Ты же вообще не отвечаешь по существу.Народ от страха выбрал петю.Потом опомнился и...Сойдёмся на этом.
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23.05.2020 01:47 Відповісти
А ви меньше скигліть, а краще розспмлюйте
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22.05.2020 00:07 Відповісти
Чан то что ты тупое не позволяет писать Бог с маленькой буквы. Можеш охреневать дальше...
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22.05.2020 06:55 Відповісти
Скрепоголовое,тебе в рашку.Там оскорбись,как верующее.
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22.05.2020 22:23 Відповісти
Порох требует? Как бы не относится к Зеленскому, но он вытащил тех пацанов, которых Порох лично отправил в плен, чтобы была возможность ввести военное положение и отодвинуть выборы.
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21.05.2020 23:51 Відповісти
Посылая тебя за хлебом в магазин жена посылает тебя на верную смерть. По улицам ходят маньяки , ездят пьяные мажоры. Так что если ты все таки добрался домой -это благодаря Авакову и ослу оманскому.
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22.05.2020 07:07 Відповісти
Лживая кацапская тварь! Решение морского арбитража было при Порохе! А зэбилу просто совпало по времени, и россия подыграла своему протеже!
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22.05.2020 08:05 Відповісти
Ты больной? России пох на те трибуналы. Моряков вернули благодаря обмену, а не трибуналам.
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22.05.2020 09:19 Відповісти
Порох повернув в 3500 полонених, блазень ще й близько не наблизився до цієї цифри!
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22.05.2020 11:28 Відповісти
Так Порох їх туди й поздавав у рази більше. При чому з гідністю.
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22.05.2020 16:50 Відповісти
када ж ви отмучітєсь, бєлиє польта...

Вимагаємо від президента Зеленського чіткої проукраїнської позиції по "справі моряків" у Міжнародному арбітражі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1032
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21.05.2020 23:53 Відповісти
На этой ветке,вряд ли получится кого-то расспамить...)
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22.05.2020 00:31 Відповісти
Ннну......фас !!! ))) Ахххххааа..........
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22.05.2020 00:32 Відповісти
Петр Алексеевич, а может вы сначала расскажете,какую-такую задачу выполняли наши моряки,следуя по вашему приказу на верную погибель?
Что они должны были выполнить?
И,какая была необходимость посылать моряков под верный удар кацапов ?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ставлю ставку господа,что этот пост продержится минуту.))))
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22.05.2020 00:44 Відповісти
Любиш "однозначні" відповіді? А дай мені, будь ласка, відповідь не наступні питання:
1. Чи укладався між Росією та Україною Великий договір про міждержавні стосунки, в якому були визначені кордони країн та на основі якого була проведена демаркація? Та, чи ні?
2. Чи укладалась між Росією та Україною угода про спільне використання Азовського моря? Так, чи ні?
3. Чи мала право Україна, згідно цих договорів, право вільного плавання як у прилеглих до берегів Криму водах, так і у Керченській протоці та Азовському морі? Так, чи ні?
4. Чи мали право в Криму, як складовій частині України, проводить референдум стосовно зміни його належності, якщо дане питання, згідно з Конституцією, віднесене до компетенції ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО референдуму (який, до того ж, має лише "консультативне" значення, а рішення приймається Верховною Радою України? Так, чи ні?
5. Чи заявляла Росія офіційним порядком, на дипломатичному рівні, до березня 2014 року, якісь претензії до України, стосовно територіальних питань? Так, чи ні?
6. Чи мала право Росія блокувать українські військові частини, захоплювать аеродроми та інші інфраструктурні об"єкти на території інщої суверенної держави, без оголошення війни? Так, чи ні?
І останнє питання: РОСІЯ - АГРЕСОР, ЧИ НІ?
Гарантію даю - або "кацапський попихач", під ніком https://censor.net/user/349447 "запхне язик у сраку" і зробить вигляд, що він це "не бачив" і "не читав", або "включить дурня" і почне нести якусь "ахінею", яка в перекладі на доступну мову буде означать "право кулака" - "Россия права, патамушта сильнее!".
Тоді питання: "Що Росія робить у ООН?" За подібне СССР вилетів з Ліги Націй, в 1940-му...
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22.05.2020 04:38 Відповісти
То есть вы, на украинском языке пытаетесь утверждать, что РФ не нападала на Украину?

Разве ООН это ксерокопия Лиги наций?

Вам не кажется, что в попытках защитить Мальдивского мародера вы скатились на позицию державної зради?
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22.05.2020 18:57 Відповісти
Тебе коли з "дурдому" випустили?
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22.05.2020 19:06 Відповісти
схоже, що він проник в кабінет глав врача. Ніхто такого не випустить.
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22.05.2020 22:41 Відповісти
Я расскажу: ИДИ НА ХУТОР БАБАЧЕК ЛОВИТЬ ЧМО КАЦАПСКОЕ!
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22.05.2020 08:07 Відповісти
До того, як хтось тебе "заспамив", пост твій стояв більше, ніж півдоби... От тільки я був правий - ти "затягнув язик у сраку" і сидиш мовчки, "як миша під віником". Так що "просрав" ти свою "ставку"...
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23.05.2020 04:40 Відповісти
Похоже свора казламордых вырвалась на свободу , хотя есть и местная мразь
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22.05.2020 06:58 Відповісти
Продажні порохоботи - звичайна наша українська мерзота. Шпигун Пєця її зібрав, як гімно, що плаває, з усієї країни. Казломордих шпигун Пєця бере у пуйла лише на один комент по аутсорсінгу, бо їх відразу видно
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22.05.2020 08:01 Відповісти
Юлька воровка!
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22.05.2020 08:08 Відповісти
Косасос необучаемый. В твоих устах,как выбравшего зеленского,но топящего за жульку ,шутка про ,,продажность,, порохоботов звучит особенно цинично и глупо.
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22.05.2020 09:03 Відповісти
Ты ванютка,именно тот классический персонаж,который на россии называют ,,хаXлом,,-туповатый,жадный до халявы и сладких обещаний,продажный,всегда сидящий в хате ,,с краю,,,ни при каких обстоятельствах не признающий свои ошибки и скидивающий их исключительно на тех,кто не меняет свох убеждений, и всеми за свою продажность по полной программе оттра**ный. И главное удивительно полезный для россии.Просто классика.
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22.05.2020 09:20 Відповісти
Дайте ему селедки! (с)
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22.05.2020 07:50 Відповісти
В американской прессе появилась инфа что Коломойский обул государство Украина на 470 миллиардов долларов.Коломойский,Боголюбов и Тигипко вас обули,а виноват Порошенко....
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22.05.2020 08:37 Відповісти
Игорь Валерьевич,Вас ждет Генпрокурор США в гости А также Высокое Жюри
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22.05.2020 08:43 Відповісти
Бюджет РАБссии 212 миллиардов в год,это значит Беня скомуниздил 2 бюджета Украины...Нехило... Генпрокурор США заявил,это самое масшабное отмывание бабла в США за последние 200 лет...,Беня Гений...
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22.05.2020 08:50 Відповісти
Актер за год полностью разрушил миф о своей талантливости хоть в чем то. Осел оказался не только без мозгов,но и без яиц.
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22.05.2020 08:57 Відповісти
Раньше от Порошенко в основном , что-то требовал Ляшко. Теперь Порошенко заменил Ляшко.
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22.05.2020 08:58 Відповісти
Сволочь лицемерная. Сам подставил морячков, а теперь оно что-то требует.
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22.05.2020 09:54 Відповісти
Лицемер! Сознательно подставил украинских моряков, послав их в западню, а теперь встаёт в позу! Отвратительная брэхливая мерзость, строящая из себя пэдриота.
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22.05.2020 10:15 Відповісти
Обезжиренное шоколадное дерьмо что то там ещё воняет по поводу моряков, которых сам же и сбагрил кацапам. Нужно ещё на пороха за моряков пару уголовных дел завести.
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22.05.2020 10:45 Відповісти
********** в жБАН!
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22.05.2020 11:11 Відповісти
шмаркля не может

оно боится...
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22.05.2020 10:52 Відповісти
Просто какие-то сопливые ********...
Вы не в курсе что без международной поддержки Украина проиграет войну Расии?
А эта поддержка требует информационной подпитки?
А это значит что нужны события, где в Расию можно ткнуть пальцем?
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22.05.2020 12:25 Відповісти
У нашому селі за Порошенка проголосували дев'ятеро з 600. Сімох порохоботів ми знаємо: це мої батьки за відкріпним талоном, сусіди і кілька родичів. Хто що двоє - невідомо.Але звернув увагу, що на ці дві вакансії зараз претендує все село.Тому що кожен, з ким не заговорюємо про цю статистику - а ми ж, такі падлюки, заговорюємо з усіма - кожен робить складне обличчя і скрушно хитає головою. " А-я-яй, кого ж вони вибрали? От проголосували люди за дурачка, тепер мають.."
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22.05.2020 23:08 Відповісти
Кідька місяців тому написав: "Зараз публічно заявить, що ти - "за ЗЕ" - все одно, що прилюдно назвать себе ІДІОТОМ...". А от реакція народу:
*
Через «Х» месяцев признаться, что ты голосовал за зеленского, будет равносильно признанию, что ты сношал козу
через «У» месяцев - что ты сношал козла

через «»Z месяцев - что козёл сношал тебя
*
Не пройшло й року з часу приходу «Блазня» на пост президента України, як 73% почали люто відшукувать того, хто винен у їхній перемозі…
*
При «Пороху» всі знали про досягнення, і бачили їх, однак уперто шукали «зраду»… При «Блазні» всі знають про зраду і бачать її, однак все надіються відшукать хоч-якісь «досягнення»…
*
Телефонує, до Ватикану, після зустрічі Папи з Зеленським, Порошенко. Трубку бере сам Папа:
- Слухаю!...
- Здрастуйте, Ваша Святість… Ну, як пройшла зустріч?
- І не питай, сину мій… Точно, як ти і казав - «Дурний, шо сало без хліба…»
*
Ніколи ще 73% громадян України, які ходили на вибори, не жили, з-за Порошенка, так погано, як при Зеленському…
*
Чоловік побачив рекламу цукерок «Моніка», виробництва фабрики «Рошен»:
- І де ото продають отакі канхвети?
- Тобі не продадуть... Для цього потрібно мать на лобі наклейку "ЗЕ"... А ти, я думаю, такого соромишся і гидуєш...
"Ет цетера, цетера...". (Вже 20 сторінок анекдотів... За рік президентства... У решти президентів - по кілька штук... Не сторінок... А просто анекдотів...).
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23.05.2020 06:07 Відповісти
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