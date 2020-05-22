У першому кварталі рівень імунізації в Україні на кір, краснуху та паротит впав на 20%: ситуація критична, - Степанов. ВIДЕО
Рівень щеплення на кір та краснуху в Україні впав на 20%. У Міністерстві охорони здоров'я вважають ситуацію критичною.
Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в Міністерстві стурбовані ситуацією з вакцинацією в Україні.
"Ми отримали дані за перший квартал за показниками сімейної імунізації. І нас турбує та ситуація, яка відбувається в цілому по країні і в цілому по регіонах. Ми бачимо зниження показників сімейної імунізації в цілому на 5%. А то, що стосується ситуації з імунізації кір, краснуху та паротит, вона є критичною. Зниження на 20%", - заявив Степанов.
За його словами, МОЗ звернеться до глав обласних державних адміністрацій з проханням активізувати процес щеплення.
Топ коментарі
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Конечно, нам хотелось бы, чтобы пр-во вакцин было бесприбыльным, но частный бизнес уйдет из такой отрасли. А государство хероватый собственник таких процессов. Чего стоит история с зараженностью SV-40 советских вакцин...
Я вполне за прибыльность, скажу больше, если бы вакцины так хорошо работали то наоборот, их не надо было бы делать обязательными - народ бы свои большие деньги бы платил, лишь бы не болеть. ИМХО, производители вынуждены поддерживать высокий уровень принудительной вакцинации иначе по многим заболеваниям их карточный вакцинный домик без вакцин за 10 лет рассыпется, как минимум, в развитых странах, карточные домики по кори, краснухе, столбняку, дифтерии, коклюшу, гепатиту В, короче, почти по всему, что входит сейчас в календарь.
Ситуация с короной лишний раз подтвердила, что все эти производители, как настоящие умственно отсталые генералы, великолепно готовы лишь к войнам прошлого.
и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город-это
Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.
Тогда нужно вводить обязательную вакцинацию, как при СССР, иначе эпидемий не избежать.