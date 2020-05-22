У першому кварталі рівень імунізації в Україні на кір, краснуху та паротит впав на 20%: ситуація критична, - Степанов. ВIДЕО

Рівень щеплення на кір та краснуху в Україні впав на 20%. У Міністерстві охорони здоров'я вважають ситуацію критичною.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в Міністерстві стурбовані ситуацією з вакцинацією в Україні.

"Ми отримали дані за перший квартал за показниками сімейної імунізації. І нас турбує та ситуація, яка відбувається в цілому по країні і в цілому по регіонах. Ми бачимо зниження показників сімейної імунізації в цілому на 5%. А то, що стосується ситуації з імунізації кір, краснуху та паротит, вона є критичною. Зниження на 20%", - заявив Степанов.

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За його словами, МОЗ звернеться до глав обласних державних адміністрацій з проханням активізувати процес щеплення.