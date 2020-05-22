Україна передає Міжнародному морському трибуналу докази проти РФ у справі про захоплення моряків і кораблів: ми хочемо справедливості, - Кулеба. ВIДЕО

Заступник міністра закордонних справ України, агент України в справі про захоплення українських моряків і кораблів у Чорному морі в листопаді 2018 року Євген Єнін підписав меморандум України, який буде переданий до Міжнародного трибуналу з морського права.

Про це розповів на онлайн брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в п'ятницю, коментуючи підписання Єніним цього меморандуму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не хочемо помсти, ми хочемо справедливості. І я як міністр, команда Міністерства закордонних справ, уряду, Офісу президента, наші юридичні радники, Офіс генерального прокурора - всі, кожен орган, задіяний у цьому процесі - ми хочемо тільки одного - справедливості, і ми цієї справедливості будемо домагатися всіма доступними для нас засобами, і безумовно, що Міжнародний трибунал з морського права - це один з таких засобів", - заявив Кулеба.

Глава МЗС підкреслив, що Росія повинна відповісти за порушення конвенції ООН з морського права, за утримання протягом 9 місяців у російській в'язниці українських моряків і за утримування протягом 11 місяців українських кораблів.

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"Сьогодні, як і передбачено процедурами трибуналу, ми передаємо нашу розгорнуту правову позицію на розгляд арбітражного трибуналу. Це документ, який називається "Memorial Ukraine"... Факти, зображення, докази, юридична позиція - все тут системно, якісно викладено. І призначений агент України в міжнародних судових інстанціях в справах проти Росії, це мій заступник Євген Єнін", - пояснив міністр.

Кулеба зазначив, що агресія РФ проти України має дуже багато вимірів.

"І ми не зупинимося, поки не забезпечимо відповідальність Російської Федерації за все, що вона зробила проти України", - підкреслив він.

Також він звернув увагу на те, що попередня команда МЗС досягла "видатного успіху у вигляді рішення про тимчасові заходи у цій справі".

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"Росія була зобов'язана невідкладно відпустити і забезпечити повернення під контроль України трьох кораблів:"Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", - додав міністр.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

У січні 2020 року Росія призупинила розслідування у справі захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків.