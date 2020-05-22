Україна передає Міжнародному морському трибуналу докази проти РФ у справі про захоплення моряків і кораблів: ми хочемо справедливості, - Кулеба. ВIДЕО
Заступник міністра закордонних справ України, агент України в справі про захоплення українських моряків і кораблів у Чорному морі в листопаді 2018 року Євген Єнін підписав меморандум України, який буде переданий до Міжнародного трибуналу з морського права.
Про це розповів на онлайн брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в п'ятницю, коментуючи підписання Єніним цього меморандуму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми не хочемо помсти, ми хочемо справедливості. І я як міністр, команда Міністерства закордонних справ, уряду, Офісу президента, наші юридичні радники, Офіс генерального прокурора - всі, кожен орган, задіяний у цьому процесі - ми хочемо тільки одного - справедливості, і ми цієї справедливості будемо домагатися всіма доступними для нас засобами, і безумовно, що Міжнародний трибунал з морського права - це один з таких засобів", - заявив Кулеба.
Глава МЗС підкреслив, що Росія повинна відповісти за порушення конвенції ООН з морського права, за утримання протягом 9 місяців у російській в'язниці українських моряків і за утримування протягом 11 місяців українських кораблів.
"Сьогодні, як і передбачено процедурами трибуналу, ми передаємо нашу розгорнуту правову позицію на розгляд арбітражного трибуналу. Це документ, який називається "Memorial Ukraine"... Факти, зображення, докази, юридична позиція - все тут системно, якісно викладено. І призначений агент України в міжнародних судових інстанціях в справах проти Росії, це мій заступник Євген Єнін", - пояснив міністр.
Кулеба зазначив, що агресія РФ проти України має дуже багато вимірів.
"І ми не зупинимося, поки не забезпечимо відповідальність Російської Федерації за все, що вона зробила проти України", - підкреслив він.
Також він звернув увагу на те, що попередня команда МЗС досягла "видатного успіху у вигляді рішення про тимчасові заходи у цій справі".
"Росія була зобов'язана невідкладно відпустити і забезпечити повернення під контроль України трьох кораблів:"Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", - додав міністр.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
У січні 2020 року Росія призупинила розслідування у справі захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків.
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ПС ))) Ше раз ..*шо Пеця .що Зе - одна зараза *!
"За пять лет, прошедших с даты подписания Минских соглашений, ни один их пункт выполнен не был. ...
С середины 2017 года руководство Украины, учитывая то, что процесс урегулирования кризиса в «нормандском формате» на основе Минских соглашений зашёл в тупик, сделало ставку на укрепление контактов с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF новой американской администрацией , достижение урегулирования в Донбассе на основе задействования миротворческого контингента ООН и усиления санкционного давления на Россию.
Приход к власти на Украине https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Владимира Зеленского способствовал активизации Минского процесса."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Второе минское соглашение - Википедия ( кацапський варіант). Вивчайте.
За "Формулу капітуляції штайнмаєра"- подякуйте Зеленському
Командир і головнокомандувач, який віддав такий наказ - вчинив злочинну недбалість, а якщо буде доведено його пряму заінтересованість в ескалації силового конфлікту - державну зраду.
а от далі... ні і ще раз ні!
не було силового проходу наших кораблів (вони попередили про свій курс, і тричі у руцьких запрошували згоду і час на свій манев, по друге - вони не застосували зброю (якак б вона там не була, але ж була) навіть коли іх обстрілювали з повітря і з моря, в-третє...їх атакували, коли вони вже розвернулися, щоб піти, не здійснивши прохід... в-четветре - стріляти і атакувати (не стріляючих і відпливаючих) кораблі у морі під юрисдикцією обох держав - оце вже злочин! і Трибунал це доказав, вимагаючи відпустити полонених і віддати кораблі (і до речи сплатити завдані збитки)))
то таки мабудь Трибунал був не прав і це Україна повинна вибачитися перед х.ло і показово відшмагати Порошенко перед руцьким посольством...а ще підняти над Києвом триколор, і знищити всі свої кораблі і авіацію - щоб це не дратувати х.ло (та боюсь до цього йде..да???)
Найпростіший приклад - з мінним полем. Воно може бути встановлене 10 разів незаконно і кожен відповідальний за це має бути покараний, але також відповідати повинен командир, який знаючи про наявність ворожого мінного поля свідомо послав своїх солдат туди.
(не политическое ли это преследование и не игра ли это на пианино рашки музыки рашки?)))
и потом...что уже рассуждать, когда событие произошло...
может все же опасались широкомасштабных боевых действий (раша была готова...наши нет)
именно Порошенко виноват, что ху,ловские миролюбцы чуть не потопили (но расстреляли) наши корабли, в нашем же внутреннем море , идущие в наши же порты, под нашими флагами, не нарушая морские законы и межгосударственные договоренности..
и именно Порошенко виноват, что зеленский прикрыл жопу х.ла, обменяв наших моряков, вместо выполнения решения этого же Трибунала, что конечно же могло унизить х.ло и рашу в глазах мировой общественности и рашеского победолюбивого победобесного планктона
Вы, тупорылые, рассчитывали, что эту новую мантру никто не заметит?
Этот силенский вообще не хочет как президент брать на себя ответственность. Он вообще афуел.
Он вообще не знает что творится в ес, как муслимов качает деньгами саудовская аравия для радикального исламизма, введения везде законов шариата. Как европа уничтожается под видом фашизма новой версии- радикального толерастизма и лгбт-фашизма(что так нагло нацисты нацизм не насаждали как это делают лгбт-***** фашисты) и пложением исламистов как кроликов. Этот малорос в жизни кроме руцдурака и мира через призму зомбоящика никуя не видел и никуя не знает. ВООБЩЕ. Кроме гарбатых нищих уровня 11й iphone понтов и болтанием камерой перед ржущими полупонтовыми кровоносниками, оно ничего в жизни не видело. Как исламисткие страны финансируются такими как СА, чтобы они уничтожали и вырезали кристиан, как неверных, тоесть как свиней. По аллаху христиане это биомусор, а не люди.
Зеленский это кровавый *****, больше чем гитлер и сталин вместе взятые на единицу населения. Это тварь зальет украину кровью. Но после того как тварь сдохнет.
Силенский приускивание с исламом ведет к прямому вырезанию его внуков исламистами в украине.
Тварь закладывает реки крови в недалеком будущем. Кровавый *****, завтрашнее море крови на руках дурака зеленского. Будущие поколения, пошлите кого-то в сегодняшний 2020й уничтожить дурака, потому что этот тупой ***** открывает ворота к рекам крови - Зла больше чем ******** кацапы.
Эта тварь создает предусловия для создания политического противостояния между врагами украины условий уничтожение через вырезание исламом коренного населения. Тоесть открывает ворота чтобы враги украины в лице германии и парашки финансировали исламистов, чтобы те вырезали украину под ноль.
Оно ***** не понимает, что исламисты добра не понимают. При первом кривом взгляде на них, они поймут это как вызов, с другой стороны СА финансирует радикализацию и наступления законов шариата.Внукам дурака зеленского придется жить в мире, где исламисты наступают на пятки и при этом придется молчать, чтобы не сошла исламская лавина. И внешние силы толкнут эту лавину.
Держись христа, тварь, он дал безмоглым людям очень сильные послабления. Но человеческое быдло этого ***** не понимает. Оно сует свою пустую черепушку в пекло.
Украина празднует все праздники, страна всех правдников мира. Советские, православные, католицкие, украинские. Еще ***** муслимских не хватало.
Так само і по Савченко - Пе на це теж погодився і всі знають, що ніхто нікуди не буде з'являтися при запросі кацапських слідчих. Чиста формальність.
Заместитель министра иностранных дел пан Евгений Енин, подписал меморандум Украины по делу о вероломном захвате российской православной федерацией украинских моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 и передал его в Международный трибунал по морскому праву ООН.
25 ноября 2018 года «собиратель земель и морей русских», князь Темнейший Таврический, в воскресенье - день покоя для всех христиан, после окончания утренней православной литургии и всеобщей молитвы о здравии российского Царя, по «благословению» Начальника РПЦ мп Кирилла Гундяева (кличка в отделе кадров на Лубянке - «Михалыч») передал по радио команду военным морякам Сергея Кунжутовича Шойгу обстрелять из корабельных орудий находившиеся в международных водах Черного моря за двенадцатимильной зоной два небольших украинских катера «Бердянск» и «Никополь» и обвешанный старыми автомобильными покрышками сопровождающий их буксир «Яны Капу».
«Атаку века» с использованием десяти надводных кораблей, подводной лодки и стратегической дальней авиации зафиксировали «мышебратья» и выложили видео в Ютубе в назидание всем врагам Московии.
«Дави его справа! …пик! Дави справа! …пик! Зажимай его!...пик! Давай, дави! ...пик! Ломай его! …пик! Ох! Хорошо как!» - перемежая команды рулевому православными матами и проклятиями в адрес «укропов», капитан 2 ранга российского пограничного сторожевого корабля ПСКР «Дон» береговой охраны, господин А.Саляев, совершил умышленный таран украинского буксира и вывел из строя один из его двигателей.
Согласно радиоперехвату, предоставленным СБУ, в котором зафиксированы переговоры морских офицеров и пилотов российских самолетов и вертолетов, российские корабли ФСБ несколько раз пытались таранить украинские катера, но те - легко уходили от столкновения и маневрировали так, что москвитяне ничего не могли с ними поделать и тогда, с разрешения Кремля, «братская Росссия» обстреляла надстройки украинских катеров (где непосредственно находились моряки) снарядами из крупнокалиберных пушек. Три расстрелянных «братским адним народом» украинских корабля в качестве трофеев, православные пираты приволокли на буксирах в оккупированный Керчь. В кубрике, под усиленной охраной, «псы войны» доставили на берег двадцать четыре украинских моряка взятых москвитянами в плен и собаку «Джесси». Шестеро моряков были ранены при обстрелах и нуждались в немедленной медицинской помощи. За время нахождения в российском плену, с украинских кораблей было украдено все, что можно было открутить или отрезать с помощью «болгарки». Снята навигационная аппаратура, похищены медные трубы, вырезаны кабеля из цветного металла и демонтированы даже унитазы в гальюнах. Освобожденный украинский военный моряк пан Андрей Эйдер возмущён тем, что россияне украли из его тумбочки на корабле 20 пар нижнего белья, бывшего в употреблении.
«Если бы мы не демонтировали унитазы с захваченных нами в международных водах Черного моря украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу», то на них бы уже сидели солдаты НАТО» - прокомментировал российское мародёрство пресс-секретарь президента Российской Федерации Дима Песков.
Как выглядит «Атака века» - смотреть здесь:
https://ipnews.in.ua/news/video/davi-ego-sprava-zazhimaj-b-d-poyavilos-video-tarana-ukrainskogo-buksira-rossijskim-sudnom/?fbclid=IwAR0tVyll0MOSwcFd1AmYJKET24Lmb-0gK0sNAatLL7_CssbNc9vZ3uLQlsI
ЗА ЦЕ ВОНО МАЄ СИДІТИ