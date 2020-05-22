ДБР викликало Порошенка на допит свідком у справі про контрабанду картин. У "ЄС" заявили про політичне переслідування з боку Зеленського. ВIДЕО

Державне бюро розслідувань оприлюднило повідомлення про виклик експрезидента Петра Порошенка на допит як свідка. П'ятого президента України чекають у ДБР 26 травня об 11:00.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Термінове повідомлення про виклик нині чинного народного депутата України, громадянина Порошенка П.О. до Державного бюро розслідувань як свідка. Державним бюро розслідувань у встановленому законом порядку доведено до громадянина Порошенка П.О. необхідність явки до ДБР для проведення допиту як свідка в одному із низки кримінальних проваджень. У зв’язку з цим повідомляємо Порошенка П.О. про необхідність з’явитися до Державного бюро розслідувань об 11:00 26 травня 2020 року на допит як свідка", - йдеться в повідомленні.

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"Відповідно до ст.ст. 133, 135-139, 224 Кримінального процесуального кодексу України, у встановленому законом порядку, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, передбаченого ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України, Вас викликано до Державного бюро розслідувань для допиту як свідка об 11 год. 00 хв. 26 травня 2020 року у кримінальному провадженні № 42020000000000307, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників. Для цього Вам необхідно з’явитися за адресою: вул. Симона Петлюри, буд. 15, каб. 510, м. Київ. Явка обов’язкова. При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Нагадаємо, Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у низці кримінальних проваджень, у межах досудового розслідування яких Порошенко П.О. є свідком", - заявили в ДБР.

"Ми вже майже як норму сприймаємо, що президент дає вказівки правоохоронним органам, кого карати і сам визначає "вироки" та їхні терміни. Але це не норма. Це злочин. Конкретно Володимира Зеленського. Бо після його заяв справи проти Порошенка стають цілковито очевидним політичним переслідуванням як для ЄСПЛ, так і всіх, хто розуміє що таке право. Прикметно, що на виконання його вказівок відразу активізується ДБР і виконує абсурдні за своєю правовою природою "відосіки" про виклик на допит. Хоча повістки явно не так вручаються. Але в діях ДБР головною є інформаційна складова, бо юридичні перспективи - відсутні. Даєш "зрєліща", коли "хліба" нема і не очікується", - прокоментувала це повідомлення ДБР нардепка "ЄС" Вікторія Сюмар.

"Вся ця історія - про комплекси Зеленського. І його майже маніакальній заточеності на Порошенку. Я не знаю як інакше, окрім як психіатричними термінами, можна охарактеризувати дії людини, яка втягується в надскладну геополітичну гру, в якій на поразку приречена Україна, лише б отримати чергову атаку на Порошенка. Заради ток-шоу "антиПорошенко" на каналах Медведчука і Коломойського, Україна втручається в американські вибори, втрачає підтримку найбільшого стратегічного партнера США і відіграє чітку ФСБівську постановку антиамериканської істерії і, як наслідок, остаточне повернення в зону впливу РФ", - додала Сюмар.

"Недовгий період відродження української державності закінчився. Нерозуміння базових основ геополітики та дипломатів у чинного президента та використання його слабкостей дозволяє росіянам швидко і дешево зробити те, що не вийшло у 2013", - резюмувала нардепка.





