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Київ просить Кабмін дозволити пом'якшити карантин: із 23 травня запустити транспорт, з 25 травня - метро, ​​- Кличко. ВIДЕО

Київська міська державна адміністрація просить Кабінет міністрів відкрити метро в Києві з 25 травня. Необхідність відкриття метро викликана транспортним колапсом.

Про це на брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Мер Києва Віталій Кличко просить Кабінет міністрів дозволити столиці почати другий етап послаблення карантину. Наступний етап зняття обмежень столиця планувала почати з 23 травня.

"Із 23 травня столиця планувала почати наступний етап зняття обмежень. МОЗ заявило, що Київ не відповідає критеріям. Столиця не відповідає тільки одному з трьох критеріїв ... Тому я звертаюся до уряду дозволити Києву розпочати другий етап послаблень", - зазначив мер Києва.

За його словами, планується відновити роботу громадського транспорту, але не відкривати дитячі та спортивні майданчики.

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За його словами, у зв'язку з тим, що Київ лише частково відповідає критеріям для другого етапу виходу з карантину, влада просить дозволити запустити транспорт.

"Метро відкрити, як і планували, з 25 травня, тому що в місті транспортний колапс. Зазначу, оскільки завтра вихідний день, наземний транспорт може почати роботу з 12 години дня. До цього буде працювати ще за спеціальними перепустками", - заявив Кличко.

"Ми чекаємо реакції уряду. А місто завтра вранці проведе засідання комісії з надзвичайних ситуацій і ухвалить остаточне рішення. З огляду на тижневу динаміку захворювання в столиці", - заявив Кличко.

Він наголосив, що із трьох критеріїв столиця не відповідає тільки одному - кількість хворих на 100 тис. жителів міста. Визначена норма - 12 хворих, у Києві зараз, за ​​даними за останній тиждень, - 15 хворих на 100 тис. осіб.

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"Показник за кількістю хворих у місті зумовлений спалахом тиждень тому в Дарницькому інтернаті для дівчат", - пояснив Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19463) Кличко Віталій (3512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Виталий. Так ты же орал, что вирус убьет миллионы, а теперь прогнулся?))) Карантин до полной победы. Добей бизнес Киева до конца!
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22.05.2020 12:32 Відповісти
Главное скот загнать на работу, а на эпидемию плевать.
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22.05.2020 12:32 Відповісти
Транспортный коллапс это очень мягко сказано то называется полный п... Пробки с трех дня и с утра с 8
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22.05.2020 12:33 Відповісти
А вот совсем недавно боксер публично гордился тем что всех загнал под парашу карантина и плакатики за наши деньги вешал с угрозами быдлу. Хвалился своими достижениями! Спортплощадки закрыл и спас тысячи жизней!
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22.05.2020 13:04 Відповісти
Дождуться коли і рейки і шпали познімають з колії. Рейки на металолом а шпалами будуть їжу готувати. Для того і мозок щоб думати як пристосувати транспорт для перевезення в час пандемії. А якщо серед зими спалахне пташиий грип то зупинити метро і транспорт а всі будуть на лижах їздити по багнюці? Шановні для того і був карантин щоб зробити невідкладні заходи з питання забезпечення нормального життя міста при пендемії. А що зробили? А нічого!
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22.05.2020 13:05 Відповісти
Виталя не "гони дурня" ( хотя в его случае это диагноз). Кабмин предал это решения на места, указав показатели при которых можно переходить с одного на другой уровень карантина. Поэтому принимай решение и неси за него ответственность, а то решил найти крайних.. Дурко, для этого и передали полномочия по этому вопросу на места что бы мэры и губернаторы отвечали за принятие решения о степени карантина. Обратно Кабмин ( а читай "президент") на себя "не популярные" меры возлагать не будет.. Так что Виталя почеши репу и действуй. ( а в таком деле это как минному полю, не угадаешь и рейтинги коту под хвост)
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22.05.2020 13:22 Відповісти
 
 