Київська міська державна адміністрація просить Кабінет міністрів відкрити метро в Києві з 25 травня. Необхідність відкриття метро викликана транспортним колапсом.

Про це на брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Мер Києва Віталій Кличко просить Кабінет міністрів дозволити столиці почати другий етап послаблення карантину. Наступний етап зняття обмежень столиця планувала почати з 23 травня.

"Із 23 травня столиця планувала почати наступний етап зняття обмежень. МОЗ заявило, що Київ не відповідає критеріям. Столиця не відповідає тільки одному з трьох критеріїв ... Тому я звертаюся до уряду дозволити Києву розпочати другий етап послаблень", - зазначив мер Києва.

За його словами, планується відновити роботу громадського транспорту, але не відкривати дитячі та спортивні майданчики.

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За його словами, у зв'язку з тим, що Київ лише частково відповідає критеріям для другого етапу виходу з карантину, влада просить дозволити запустити транспорт.

"Метро відкрити, як і планували, з 25 травня, тому що в місті транспортний колапс. Зазначу, оскільки завтра вихідний день, наземний транспорт може почати роботу з 12 години дня. До цього буде працювати ще за спеціальними перепустками", - заявив Кличко.

"Ми чекаємо реакції уряду. А місто завтра вранці проведе засідання комісії з надзвичайних ситуацій і ухвалить остаточне рішення. З огляду на тижневу динаміку захворювання в столиці", - заявив Кличко.

Він наголосив, що із трьох критеріїв столиця не відповідає тільки одному - кількість хворих на 100 тис. жителів міста. Визначена норма - 12 хворих, у Києві зараз, за ​​даними за останній тиждень, - 15 хворих на 100 тис. осіб.

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"Показник за кількістю хворих у місті зумовлений спалахом тиждень тому в Дарницькому інтернаті для дівчат", - пояснив Кличко.