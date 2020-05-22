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Столичний зоопарк відкриється завтра, в ньому завершили першу чергу реконструкції, - Кличко. ВIДЕО

З 23 травня в Києві заплановано відкриття зоопарку після завершення першої черги його реконструкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Від завтра, з 23 травня, готовий буде зустріти гостей і київський зоопарк. У ньому завершили першу чергу реконструкції. І тепер чимала частина території зоопарку виглядає зовсім по-іншому. - Нова вхідна група із гарною площею і новими приміщеннями. Громадські вбиральні, медпункт. Облаштували сучасний універсальний вольєр для тварин і птахів", - повідомив Кличко.

Також, за словами мера, сьогодні в зоопарку триває будівництво нового приматника. А за кошти інвесторів, в новому приміщенні біля входу облаштують океанаріум та фудкорти. Роботи там тривають. Триває і будівництво великого паркінгу для відвідувачів - на 500 авто. Його планують відкрити в липні.

Кличко підкреслив, що зоопарк працюватиме зоопарк із дотриманням санітарних норм та заходів безпеки.

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"В режимі міського парку. Без маски вхід на територію заборонений. На вході відвідувачам вимірюватимуть температуру. Встановили дезинфектори для рук. А також обмеженою буде кількість людей, які одночасно перебуватимуть на території зоопарку" - наголосив Кличко.

Автор: 

зоопарк (63) Київ (19463) Кличко Віталій (3512)


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Топ коментарі
+10
а вольер со слугами народа в каком секторе ?
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22.05.2020 12:59
+4
Зоопарки ще виконують функцію збереження рідкісних видів..не треба про це забувати..
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22.05.2020 13:12
+3
в приматнике
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22.05.2020 13:09
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Зоопарк должньі открьівать как можно больше людей... в первьіх рядах должньі стоять депутатьі!
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22.05.2020 12:59 Відповісти
а вольер со слугами народа в каком секторе ?
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22.05.2020 12:59 Відповісти
в приматнике
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22.05.2020 13:09 Відповісти
ты хочешь сказать, что Зеленский - гетеросексуальный гомо сапиенс ?
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22.05.2020 13:34 Відповісти
приматник это
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22.05.2020 13:09 Відповісти
Транспорт по спецпропускам... Простите, а для кого открылся зоопарк?
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22.05.2020 13:03 Відповісти
Ничего, я съезжу с семьей.
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22.05.2020 13:05 Відповісти
а ниче, что в понедельник метро открывают? и по ужастному стечению обстоятельств зоопарк в 3 минутах от станции политех.
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22.05.2020 13:08 Відповісти
Кличко ПРОСИТ РАЗРЕШЕНИЯ на запуск метро.
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22.05.2020 13:13 Відповісти
Зоопарки, цирки із звірями-це дикість! Як і полювання на тварин!
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22.05.2020 13:05 Відповісти
Зоопарки ще виконують функцію збереження рідкісних видів..не треба про це забувати..
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22.05.2020 13:12 Відповісти
Виталя, ты обязательно надень маску - чтоб не перепутали с гориллой.
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22.05.2020 13:07 Відповісти
Статуи у входа кому продали?
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22.05.2020 13:08 Відповісти
спортились
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22.05.2020 13:09 Відповісти
Небось, поставят рядом с рулеткой.
Столичний зоопарк відкриється завтра, в ньому завершили першу чергу реконструкції, - Кличко - Цензор.НЕТ 8758
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22.05.2020 13:32 Відповісти
На Банковій?
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22.05.2020 13:09 Відповісти
пока зеленые твари писдят наши деньги и вывозят их чартерами в оман, Кличко создает места, в которых будет зарабатывать деньги столичный бюджет.
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22.05.2020 13:09 Відповісти
Зоопарк - дорога дотаційна установа, а нe кошти в столичний бюджeт
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22.05.2020 13:55 Відповісти
Судя по всему Виталя после "ухода на пенсию" решил стать ведущим новостей на одном из теле каналов.. Проходит стажировку, но сказать что удачно, не скажешь. Попытки ставить голос, мимику и т.д. сразу виды многочасовые ( бесцельные) тренировки перед зеркалом безуспешные ( сразу проглядывает критическое количество извилин,). Говорят "что и медведя можно научить ездить на велосипеде", правда вот научить его еще и говорить , еще ни кому не удавалось.
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22.05.2020 13:11 Відповісти
На чем туда к зверям ехать на такси?
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22.05.2020 13:17 Відповісти
на волах.
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22.05.2020 13:22 Відповісти
матросы на зебрах
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22.05.2020 13:35 Відповісти
на метро
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22.05.2020 13:35 Відповісти
А мне старые статуи животных у входа больше нравились, чем этот психоделический жираф.
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22.05.2020 13:29 Відповісти
"Жираф в огне", Сальвадор Дали
Столичний зоопарк відкриється завтра, в ньому завершили першу чергу реконструкції, - Кличко - Цензор.НЕТ 539
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22.05.2020 13:37 Відповісти
Наступна станція - Політехнічний інститут. Вихід до киїського зоопарку.
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22.05.2020 13:46 Відповісти
хорошо, правильно.
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23.05.2020 00:43 Відповісти
 
 