Столичний зоопарк відкриється завтра, в ньому завершили першу чергу реконструкції, - Кличко. ВIДЕО
З 23 травня в Києві заплановано відкриття зоопарку після завершення першої черги його реконструкції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Від завтра, з 23 травня, готовий буде зустріти гостей і київський зоопарк. У ньому завершили першу чергу реконструкції. І тепер чимала частина території зоопарку виглядає зовсім по-іншому. - Нова вхідна група із гарною площею і новими приміщеннями. Громадські вбиральні, медпункт. Облаштували сучасний універсальний вольєр для тварин і птахів", - повідомив Кличко.
Також, за словами мера, сьогодні в зоопарку триває будівництво нового приматника. А за кошти інвесторів, в новому приміщенні біля входу облаштують океанаріум та фудкорти. Роботи там тривають. Триває і будівництво великого паркінгу для відвідувачів - на 500 авто. Його планують відкрити в липні.
Кличко підкреслив, що зоопарк працюватиме зоопарк із дотриманням санітарних норм та заходів безпеки.
"В режимі міського парку. Без маски вхід на територію заборонений. На вході відвідувачам вимірюватимуть температуру. Встановили дезинфектори для рук. А також обмеженою буде кількість людей, які одночасно перебуватимуть на території зоопарку" - наголосив Кличко.
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