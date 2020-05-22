Столичний зоопарк відкриється завтра, в ньому завершили першу чергу реконструкції, - Кличко. ВIДЕО

З 23 травня в Києві заплановано відкриття зоопарку після завершення першої черги його реконструкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Від завтра, з 23 травня, готовий буде зустріти гостей і київський зоопарк. У ньому завершили першу чергу реконструкції. І тепер чимала частина території зоопарку виглядає зовсім по-іншому. - Нова вхідна група із гарною площею і новими приміщеннями. Громадські вбиральні, медпункт. Облаштували сучасний універсальний вольєр для тварин і птахів", - повідомив Кличко.

Також, за словами мера, сьогодні в зоопарку триває будівництво нового приматника. А за кошти інвесторів, в новому приміщенні біля входу облаштують океанаріум та фудкорти. Роботи там тривають. Триває і будівництво великого паркінгу для відвідувачів - на 500 авто. Його планують відкрити в липні.

Кличко підкреслив, що зоопарк працюватиме зоопарк із дотриманням санітарних норм та заходів безпеки.

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"В режимі міського парку. Без маски вхід на територію заборонений. На вході відвідувачам вимірюватимуть температуру. Встановили дезинфектори для рук. А також обмеженою буде кількість людей, які одночасно перебуватимуть на території зоопарку" - наголосив Кличко.