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ВРП звільнила одеського суддю Запорожана, який ображав патрульних після скоєння ДТП, - адвокат Маселко. ВIДЕО

Вища рада правосуддя звільнила суддю з Одеси Дмитра Запорожана, який після скоєння ДТП відмовився визнавати свою вину і ображав поліцейських.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Роман Маселко.

"Ще у серпні минулого року я та Катерина Бутко подали скаргу від Автомайдану на суддю Запорожана з Одеси, який вирішив що він Бог і Цар. І от сьогодні ВРП вирішила внести подання про звільнення Запорожана", - зазначив Маселко.

Водночас адвокат каже, що це ще нічого не означає, тому що "очевидно Запорожан оскаржить рішення і ВРП може ще залишити його на посаді, як уже неодноразово робилося. Наприклад, із суддею Абловим або суддею Глуханчуком, який у схожій манері спілкувався з копами після того, як ті зупинили суддю в стані сп'яніння".

У січні 2019 року Запорожан на Mercedes ML250 в'їхав у припаркований автомобіль, після чого залишив місце події. Коли патрульні прибули до нього для складання протоколу, Запорожан почав заперечувати свою провину, ображаючи правоохоронців і називаючи себе "царем".

Також читайте: Суддя Журавська, яка судила активіста Євромайдану, готується увійти до конкурсної комісії для обрання нової ВККС, - адвокат Маселко

ВРП звільнила одеського суддю Запорожана, який ображав патрульних після скоєння ДТП, - адвокат Маселко 01

Автор: 

суддя (1583) Вища рада правосуддя (582) Маселко Роман (98)


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Топ коментарі
+8
Вау! Але через рік через відновиться на посаді з виплатою компенсації...
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22.05.2020 14:10
+7
Судді вкрай знахабніли... кругова порука. Але терпець людей колись урветься...
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22.05.2020 14:10
+4
Що патрульні що судді в більшості подонки...
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22.05.2020 14:12
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Судді вкрай знахабніли... кругова порука. Але терпець людей колись урветься...
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22.05.2020 14:10 Відповісти
нет.
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22.05.2020 16:15 Відповісти
Вау! Але через рік через відновиться на посаді з виплатою компенсації...
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22.05.2020 14:10 Відповісти
А на патрульних заведуть справу.
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22.05.2020 14:35 Відповісти
Сейчас к власти пришли мусорско-прокурорская кодло. Генпрокурор-оправдает.
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22.05.2020 14:11 Відповісти
Що патрульні що судді в більшості подонки...
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22.05.2020 14:12 Відповісти
поки при владі будуть попундополи, доти й будуть безкарно жирувати царьки в мантіях!
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22.05.2020 14:12 Відповісти
Кто-же будет в такой полиции работать? Кадровый голод уже истощает МВД. А вы не можете защитить адекватного полицейского.
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22.05.2020 14:14 Відповісти
Якій він адекватний??? Це він себе так поводить якщо перед ним суддя. Як би був пересічний водій то вже був заламаний і в кайданках.. Там адекватних 0,3 %
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22.05.2020 14:18 Відповісти
Он случаем не родственник экс-ректору одесского медина сепару и ворюге Валерию Запорожану?
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22.05.2020 14:15 Відповісти
Сын.
История вообще изобилует пикантными подробностями - это случилось в моём дворе. Въехал он в снегопад при плохой видимости в Ниссан Джюк если мне не изменяет память судебной исполнительницы по Суворовскому району, из руководства - не простая девка. Отсюда и визит полицейских - въехал бы этот гей в моё старое корыто, никто б и не дёрнулся. Менты попали на судью, да ещё и блатного, с каким надо папой. Получили от ворот поворот. Инцидент жабы и гадюки.
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22.05.2020 16:03 Відповісти
Менти - перелякані чмошники..у якійсь цивілізованій країні така розмова з поліцією можлива..? За рівень "судді" взагалі мовчу..🥴
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22.05.2020 14:18 Відповісти
Было бы справедливо, если бы в случае оправдания "судьи" - преступника, сгорела бы машина судьи, вставшего на защиту этого подонка...Справедливость должна восторжествовать....
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22.05.2020 14:27 Відповісти
Сам звільнився і отримав великі виплати, близько 2 млн. грн. і пенсія буде тисяч 50. Учіться лохи.
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22.05.2020 14:28 Відповісти
Заодно спросили бы у него, откуда такое корыто модное?
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22.05.2020 14:29 Відповісти
Вот какие чмошники вершат правосудие в "правовом" государстве.
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22.05.2020 15:09 Відповісти
Сын ректора Медина Запорожана, мегакоррупционера, нагло и цинично отказывавшегося выполнять приказ о своём увольнении. Устраивал дебоши, не пускал полицию и судебных исполнителей в кабинет (те, кстати, не очень упорствовали, и отбывали номер с "оттенком горькой обречённости"). И нужно сказать - добился своего. Степашка, прийдя, назначил ректором его человека. У кого-то есть хоть малейшие сомнения, что сынок подотрётся решением, и через годик опять будет судить?
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22.05.2020 15:42 Відповісти
 
 