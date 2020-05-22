ВРП звільнила одеського суддю Запорожана, який ображав патрульних після скоєння ДТП, - адвокат Маселко. ВIДЕО
Вища рада правосуддя звільнила суддю з Одеси Дмитра Запорожана, який після скоєння ДТП відмовився визнавати свою вину і ображав поліцейських.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Роман Маселко.
"Ще у серпні минулого року я та Катерина Бутко подали скаргу від Автомайдану на суддю Запорожана з Одеси, який вирішив що він Бог і Цар. І от сьогодні ВРП вирішила внести подання про звільнення Запорожана", - зазначив Маселко.
Водночас адвокат каже, що це ще нічого не означає, тому що "очевидно Запорожан оскаржить рішення і ВРП може ще залишити його на посаді, як уже неодноразово робилося. Наприклад, із суддею Абловим або суддею Глуханчуком, який у схожій манері спілкувався з копами після того, як ті зупинили суддю в стані сп'яніння".
У січні 2019 року Запорожан на Mercedes ML250 в'їхав у припаркований автомобіль, після чого залишив місце події. Коли патрульні прибули до нього для складання протоколу, Запорожан почав заперечувати свою провину, ображаючи правоохоронців і називаючи себе "царем".
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История вообще изобилует пикантными подробностями - это случилось в моём дворе. Въехал он в снегопад при плохой видимости в Ниссан Джюк если мне не изменяет память судебной исполнительницы по Суворовскому району, из руководства - не простая девка. Отсюда и визит полицейских - въехал бы этот гей в моё старое корыто, никто б и не дёрнулся. Менты попали на судью, да ещё и блатного, с каким надо папой. Получили от ворот поворот. Инцидент жабы и гадюки.