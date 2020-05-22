УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10279 відвідувачів онлайн
Новини Відео
2 329 7

У Черкаській області прикордонники провели навчання з повітряного моніторингу за допомогою українського безпілотника "Лелека-100". ВIДЕО

У Черкаській області українські прикордонники протягом трьох тижнів навчалися використовувати й обслуговувати українські безпілотники "Лелека-100".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, тренінг проходив на базі Головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби. Прикордонники вивчали характеристики, можливості "Лелеки", відпрацьовували навички пілотування і методи повітряної розвідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна проінформувала сусідні країни ЄС і Молдову про намір відкрити пункти пропуску на кордоні: чекаємо відповіді, - Держприкордонслужба

Автор: 

безпілотник (4153) Держприкордонслужба ДПСУ (5979) Чернігівська область (909)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На Али-Ехпресс купили?
В Черкаской области пограничники провели учения по воздушному мониторингу с помощью украинского беспилотника "Лелека-100" - Цензор.НЕТ 1264
показати весь коментар
22.05.2020 16:24 Відповісти
Хорошие самолетики между прочим...летают не плохо...у моих внуков такие....
показати весь коментар
22.05.2020 17:05 Відповісти
Это на случай если пуцину опять приспичит с лелеками полетать??
показати весь коментар
22.05.2020 16:33 Відповісти
а з ким це рідна Чекагщина межує???
показати весь коментар
22.05.2020 17:24 Відповісти
а чому посадку не продумали??? Може хоч пльонку розстелити, шоп багна не зачерпнути?
показати весь коментар
22.05.2020 17:27 Відповісти
В Черкасской области !!! Пограничники !!!
показати весь коментар
22.05.2020 17:45 Відповісти
учебный центр погранцов под Черкассами, село Оршанец..
показати весь коментар
22.05.2020 18:01 Відповісти
 
 