У Черкаській області прикордонники провели навчання з повітряного моніторингу за допомогою українського безпілотника "Лелека-100". ВIДЕО
У Черкаській області українські прикордонники протягом трьох тижнів навчалися використовувати й обслуговувати українські безпілотники "Лелека-100".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, тренінг проходив на базі Головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби. Прикордонники вивчали характеристики, можливості "Лелеки", відпрацьовували навички пілотування і методи повітряної розвідки.
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Baden
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Привет
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Николай Марченко #470125
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Drechsler Duddington
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Шрек Баблокат
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