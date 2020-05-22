У Черкаській області прикордонники провели навчання з повітряного моніторингу за допомогою українського безпілотника "Лелека-100". ВIДЕО

У Черкаській області українські прикордонники протягом трьох тижнів навчалися використовувати й обслуговувати українські безпілотники "Лелека-100".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, тренінг проходив на базі Головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби. Прикордонники вивчали характеристики, можливості "Лелеки", відпрацьовували навички пілотування і методи повітряної розвідки.

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